Höhepunkte der Jungen Globalen Führungskräfte des WEF: Große Technologieunternehmen

Von Inger Nordangård und Jacob Nordangård

Ein genauerer Blick auf einige YGL-Teilnehmer aus dem Technologiesektor offenbart eine beunruhigende Agenda.

Wie aus der statistischen Analyse der jüngsten Aktualisierung der Young Global Leaders (YGL) und Global Leaders of Tomorrow (GLT) des Weltwirtschaftsforums hervorgeht, war Tech der zweitgrößte Teilsektor (nach Finanzen) des dominierenden Wirtschaftssektors.

Einige bemerkenswerte YGL-Technologiepioniere

Paul Allen ( GLT 1995 ) , Mitbegründer von Microsoft . Verstorben 2018.

GLT 1995 , Mitbegründer von . Verstorben 2018. Sam Altman (YGL 2016), CEO von OpenAI (ChatGPT), einer der führenden Persönlichkeiten des KI-Booms. Ehemaliger Präsident von Y Combinator. Eingeladen zu den Bilderberg-Treffen 2016, 2022und 2023.

(YGL 2016), CEO von (ChatGPT), einer der führenden Persönlichkeiten des KI-Booms. Ehemaliger Präsident von Eingeladen zu den Bilderberg-Treffen 2016, 2022und 2023. Marc Benioff (YGL 2005), Gründer des Cloud-Computing-Unternehmens Salesforce und Eigentümer des Time Magazine. Anführer der Agentic-KI-Revolution und Mitglied des WEF-Kuratoriums und des Council on Foreign Relations.

(YGL 2005), Gründer des Cloud-Computing-Unternehmens und Eigentümer des Time Magazine. Anführer der Agentic-KI-Revolution und Mitglied des WEF-Kuratoriums und des Jeff Bezos ( GLT 1998 ) , Gründer von Amazon und des Luft- und Raumfahrtunternehmens Blue Origin . Reichster Mensch der Welt 2017–2021.

GLT 1998 , Gründer von und des Luft- und Raumfahrtunternehmens . Reichster Mensch der Welt 2017–2021. Len Bosack (GLT 1993), Gründer von XKL , Mitbegründer von Cisco.

(GLT 1993), Gründer von , Mitbegründer von Sergey Brin (YGL 2005 ) , Mitbegründer von Google.

(YGL 2005 , Mitbegründer von Steve Chen , (YGL 2010), Mitbegründer von Youtube und MixBit , Teil der „PayPal-Mafia”.

, (YGL 2010), Mitbegründer von und , Teil der „PayPal-Mafia”. Peter L. Corsell (YGL 2010), Gründer von GridPoint (Smart Grid) 2003 im Alter von 25 Jahren, nachdem er als CIA-Geheimdienstoffizier in Kuba rekrutiert worden war.

(YGL 2010), Gründer von (Smart Grid) 2003 im Alter von 25 Jahren, nachdem er als CIA-Geheimdienstoffizier in Kuba rekrutiert worden war. Eleonore Crespo (YGL 2025), Mitbegründerin und Co-CEO von Pigment.com (einer Geschäftsplanungsplattform mit Agentic AI).

(YGL 2025), Mitbegründerin und Co-CEO von (einer Geschäftsplanungsplattform mit Agentic AI). Michael Dell (1993 GLT), Gründer von Dell Technologies .

(1993 GLT), Gründer von . Kieran Donovan (2025), Mitbegründer und CEO von k-ID , um die digitale Welt für Kinder und Jugendliche „sicherer” zu machen.

(2025), Mitbegründer und CEO von , um die digitale Welt für Kinder und Jugendliche „sicherer” zu machen. Daniel Ek (YGL 2013), Gründer von Spotify . Nahm an den Bilderberg-Treffen 2024 in Madrid und 2025 in Stockholm teil.

(YGL 2013), Gründer von . Nahm an den Bilderberg-Treffen 2024 in Madrid und 2025 in Stockholm teil. David Filo ( GLT 1997 ) , Mitbegründer von Yahoo.

GLT 1997 , Mitbegründer von Bill Gates ( GLT 1993 ), Mitbegründer von Microsoft , GAVI und der Gates Foundation ( ehemals Bill and Melinda Gates Foundation , umbenannt nach ihrer Scheidung aufgrund von Bills Verbindungen zu Epstein), mit Schwerpunkt auf Impfstoffen, GVO und globaler Politik. Prominenter Akteur in der technokratischen Agenda, inspiriert von Carnegie und Rockefeller. Im Mai 2025 betrug sein Nettovermögen 115,1 Milliarden US-Dollar, womit er der dreizehntreichste Mensch der Welt war.

GLT 1993 Mitbegründer von , und der ehemals , umbenannt nach ihrer Scheidung aufgrund von Bills Verbindungen zu Epstein), mit Schwerpunkt auf Impfstoffen, GVO und globaler Politik. Prominenter Akteur in der technokratischen Agenda, inspiriert von Carnegie und Rockefeller. Im Mai 2025 betrug sein Nettovermögen 115,1 Milliarden US-Dollar, womit er der dreizehntreichste Mensch der Welt war. Yair Goldfinger (YGL 2009), Mitbegründer von AppCard und Mirabilis (Entwickler von ICQ ).

(YGL 2009), Mitbegründer von und (Entwickler von ). Halsey Minor (GLT 1999), Gründer von CNET , Mitbegründer von Salesforce , Google Voice , OpenDNS und anderen Technologieunternehmen.

(GLT 1999), Gründer von , Mitbegründer von , , und anderen Technologieunternehmen. He Jin (YGL 2020) , Gründer von Maimai (chinesisches soziales Netzwerk).

(YGL 2020) Gründer von (chinesisches soziales Netzwerk). He Zhengyu (YGL2021 ) , Leiter der Systemtechnik bei Ant Financial , einem Spin-off von Alipay, das die Grundlage für das Sozialkreditsystem in China bildete.

(YGL2021 , Leiter der Systemtechnik bei , einem Spin-off von Alipay, das die Grundlage für das Sozialkreditsystem in China bildete. Chad Hurley ( YGL 2009 ) , Mitbegründer von Youtube und MixBit , Teil der „PayPal-Mafia”.

YGL 2009 , Mitbegründer von und , Teil der „PayPal-Mafia”. David Karp (YGL2014 ) , Gründer von Tumblr und Mitglied von Planned Parenthood . Im März 2017 starteten Tumblr und Planned Parenthood eine Initiative, in der sie die Tech-Branche aufforderten, Planned Parenthood zu unterstützen. (Nicht verwandt mit Alex Karp.)

(YGL2014 , Gründer von und Mitglied von . Im März 2017 starteten Tumblr und Planned Parenthood eine Initiative, in der sie die Tech-Branche aufforderten, Planned Parenthood zu unterstützen. (Nicht verwandt mit Alex Karp.) Jaroslaw Krolewski (YGL 2025), Mitbegründer und CEO von Synerise , „einem der fortschrittlichsten und am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen Europas, das sich auf künstliche Intelligenz und Big Data spezialisiert hat”.

(YGL 2025), Mitbegründer und CEO von , „einem der fortschrittlichsten und am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen Europas, das sich auf künstliche Intelligenz und Big Data spezialisiert hat”. Max Levchin (YGL 2011), Mitbegründer von PayPal und Gründer von HVF , Teil der „PayPal-Mafia”.

(YGL 2011), Mitbegründer von und Gründer von , Teil der „PayPal-Mafia”. Vinny Lingham (YGL 2009), Unternehmer und Technologieinvestor mit Schwerpunkt auf Kryptowährungen (in den Medien als „Bitcoin-Orakel” bekannt), Mitbegründer von Civic (einer Blockchain-basierten Plattform zur Identitätsprüfung).

(YGL 2009), Unternehmer und Technologieinvestor mit Schwerpunkt auf Kryptowährungen (in den Medien als „Bitcoin-Orakel” bekannt), Mitbegründer von (einer Blockchain-basierten Plattform zur Identitätsprüfung). Liu Qiangdong (YGL 2014), Gründer der E-Commerce-Plattform JD.com. Wird als „der Jeff Bezos Chinas” bezeichnet.

(YGL 2014), Gründer der E-Commerce-Plattform Wird als „der Jeff Bezos Chinas” bezeichnet. Jack Ma (GLT 2001 ), Gründer von Alibaba und Alipay. Ehemaliges Mitglied des WEF-Kuratoriums.

(GLT 2001 Gründer von und Ehemaliges Mitglied des WEF-Kuratoriums. Matt Mullenweg (YGL 2015), Gründer von WordPress .

(YGL 2015), Gründer von . Pierre Omidyar (GLT 1999 ) , Gründer von eBay .

(GLT 1999 , Gründer von . Larry Page (GLT 2002 ) , Mitbegründer von Google .

(GLT 2002 , Mitbegründer von . Eric Schmidt (GLT 1997), ehemaliger CEO von Google ,Mitbegründer von Schmidt Futures und CEO von Relativity Space . Mitglied des Bilderberg -Lenkungsausschusses und des Council on Foreign Relations .

(GLT 1997), ehemaliger CEO von ,Mitbegründer von und CEO von . Mitglied des -Lenkungsausschusses und des . Jon Stephenson von Tetzchner (YGL 2005), Mitbegründer der Webbrowser Vivaldi und Opera .

(YGL 2005), Mitbegründer der Webbrowser und . Jimmy Wal e (YGL 2007), Gründer von Wikipedia .

e (YGL 2007), Gründer von . Evan Williams ( YGL 2010 ) , Mitbegründer von Twitter (2022 von Elon Musk gekauft und in X umbenannt).

YGL 2010 , Mitbegründer von (2022 von Elon Musk gekauft und in X umbenannt). Michelle Zatlyn (YGL 2014), Mitbegründerin, Präsidentin und COO von Cloudflare .

(YGL 2014), Mitbegründerin, Präsidentin und COO von . Niklas Zennström (YGL 2005), Mitbegründer von Skype , Joost und KaZaa . Gründer von Zennström Philanthropies , einer Organisation, die sich auf Initiativen zum Klimawandel und zu Menschenrechten konzentriert.

(YGL 2005), Mitbegründer von , und . Gründer von , einer Organisation, die sich auf Initiativen zum Klimawandel und zu Menschenrechten konzentriert. Mark Zuckerberg (YGL2010), Gründer von Facebook/Meta.

Seltsamerweise ist keiner der Apple-Gründer (Steve Jobs, Steve Wozniak, Ronald Wayne) in der Liste vertreten, obwohl Produkte wie Mac, Apple Music, iPod, iPhone und iPad für die Digitalisierung so bedeutend sind. Ich habe Jacob dazu befragt, und er wies darauf hin, dass Apple-Treuhänder Al Gore Mitglied des WEF-Vorstands ist.

Trumps Technokraten

Auf dem Omniwar Symposium im Oktober 2024 nannte Patrick Wood von Technocracy News acht Technokraten, die heute Präsident Trump nahestehen. Interessanterweise waren fünf davon Young Global Leaders oder Global Leaders of Tomorrow (von denen einige auch von Jacob in seinen Büchern und Artikeln hervorgehoben wurden).

Marc Andreessen (GLT 1996 ), „Königsmacher” und seit 2024 Berater des Präsidenten. Mitbegründer von Opsware Inc., Mosaic, Netscape und der Risikokapitalgesellschaft Andreessen Horowitz im Silicon Valley.

Michael Kratsios (YGL 2020), Direktor des US-Amtes für Wissenschafts- und Technologiepolitik (Stand 2025). Zuvor Principal bei Thiel Capital und Stabschef von Peter Thiel, oberster Technologieberater von Präsident Trump (2019–2021) und Unterstaatssekretär für Forschung und Technik im Verteidigungsministerium (2020–2021).

(YGL 2020), Direktor des (Stand 2025). Zuvor Principal bei und Stabschef von Peter Thiel, (2019–2021) und (2020–2021). Howard Lutnick (GLT 1998), 2025 zum US-Handelsminister ernannt. Arbeitete am Tag der Anschläge vom 11. September für Cantor Fitzgerald , verpasste diese jedoch, weil er seinen Sohn an seinem ersten Kindergartentag begleitete. Verlor zwei Drittel seiner Mitarbeiter.

(GLT 1998), 2025 zum ernannt. Arbeitete am Tag der Anschläge vom 11. September für , verpasste diese jedoch, weil er seinen Sohn an seinem ersten Kindergartentag begleitete. Verlor zwei Drittel seiner Mitarbeiter. Elon Musk (YGL 2008), CEO und Produktarchitekt von Tesla . Gründer, CEO und Chefingenieur von SpaceX . Gründer und CEO von xAI . Gründer der Boring Company und X Corp . Mitbegründer von Neuralink , OpenAI , Zip2 und X.com (Teil von PayPal). Präsident der Musk Foundation . Seit 2021 reichster Mensch der Welt. Investierte 290 Millionen US-Dollar in die Trump-Kampagne. Wurde im Januar 2025 zum (inoffiziellen) Leiter des neu eingerichteten Department of Government Efficiency (DOGE) ernannt (bis er sich im Juni 2025 mit Trump wegen des „Big Beautiful Bill” überwarf).

(YGL 2008), CEO und Produktarchitekt von . Gründer, CEO und Chefingenieur von . Gründer und CEO von . Gründer der und . Mitbegründer von , , und (Teil von PayPal). Präsident der . Seit 2021 reichster Mensch der Welt. Investierte 290 Millionen US-Dollar in die Trump-Kampagne. Wurde im Januar 2025 zum (inoffiziellen) Leiter des neu eingerichteten Department of Government Efficiency (DOGE) ernannt (bis er sich im Juni 2025 mit Trump wegen des „Big Beautiful Bill” überwarf). Peter Thiel (YGL 2007), Gründer von Thiel Capital, Mitbegründer von PayPal („PayPal Mafia”), Mitbegründer von Palantir Technologies (zusammen mit Alex Karp) 2003 und einer der Mitbegründer des Founders Fund 2005. Zentrale Figur in der technokratischen Agenda und eng mit Präsident Trump verbunden. Wird als „intellektueller Architekt des zeitgenössischen Ethos des Silicon Valley” beschrieben. Mitglied des Bilderberg-Lenkungsausschusses und der American Friends of Bilderberg Inc. Laut der unabhängigen Journalistin Whitney Webb auch mit der CIA, dem Mossad und Epstein verbunden.

Zu dieser Liste kann auch hinzugefügt werden:

Ken Howery (YGL 2012), Mitbegründer von PayPal und Founders Fund. Teil der „PayPal-Mafia”. Im Jahr 2025 wurde er von Präsident Trump zum US-Botschafter in Dänemark ernannt (was angesichts Trumps Interesse an Grönland sehr strategisch erscheint). Von 2019 bis 2021 wurde er von Präsident Biden zum US-Botschafter in Schweden ernannt (was angesichts des Interesses der USA, Schweden und Finnland zum Beitritt zur NATO zu bewegen, ebenfalls strategisch erscheint). Im Februar 2022 schrieb Howery in einem Gastbeitrag, dass die Invasion der Ukraine die öffentliche Meinung in Schweden über die NATO dramatisch verändert habe und dass das Land „eine hervorragende Bereicherung” für das Bündnis darstellen würde – was genau so eingetreten ist (sehr schnell und ohne Referendum oder öffentliche Debatte).

Es ist offensichtlich, dass diese Tech-Milliardäre kein Problem damit haben, politisch zu schwanken. Wir sollten nicht vergessen, dass Silicon Valley und führende Tech-Plattformen maßgeblich dazu beigetragen haben, „woke“-Themen voranzutreiben, egal wie unlogisch oder extrem diese auch sein mögen. Die meisten führenden Plattformen haben sich in den letzten Jahren in kritischen Momenten mehr oder weniger bereitwillig zusammengetan, um die offizielle Narrative zu schützen und abweichende Stimmen zum Schweigen zu bringen, unabhängig davon, wie diese Narrative aussah oder welche Seite an der Macht war.

Das TESCREAL-Paket

Einige der prominentesten dieser Tech-Pioniere und Milliardär-Investoren sind auch Transhumanisten, Extropianer und AGI-Anhänger, die offen eine erschreckend menschenfeindliche Sicht auf die Menschheit vertreten. Dieses Video des unabhängigen Journalisten Taylor Lorenz bietet einen ausgezeichneten Überblick über die futuristische Religion, die von Timnit Gebru und Émile P. Torres mit dem Akronym TESCREAL bezeichnet wurde.

Während Elon Musk ein unberechenbarer Einzelgänger zu sein scheint, der gerne für Aufruhr sorgt, sind Peter Thiel und Palantir wahrscheinlich die gefährlichsten von allen. Diese Folge von Redacted wurde am 6. Dezember 2025 veröffentlicht. Sie ist sehr sehenswert, insbesondere angesichts der jüngsten Ereignisse in den USA…

Kommentare von Jacob

Wie mehrere Medien nach der Erschießung von Alex Pretti in Minneapolis berichteten, nutzt die US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) die Überwachungs-App „Enhanced Leads Identification and Targeting for Enforcement (ELITE)” von Palantir, um mutmaßliche illegale Einwanderer zu identifizieren, zu verfolgen und abzuschieben. Daten (Namen, Adressen und Fotos) aus dem Gesundheitsministerium (HHS) und anderen öffentlichen und kommerziellen Quellen werden in dieses System eingespeist. ELITE liefert dann „Konfidenzwerte”, die angeben, mit welcher Wahrscheinlichkeit die Personen an ihrem Wohnort gefunden werden können.

Da die KI-Tools von Palantir in Gaza eingesetzt wurden, um Hamas-Anhänger zu identifizieren, werden sie wahrscheinlich auch Teil des von Trump geführten Board of Peace-Instrumentariums und des Aufbaus von „Freedom Cities” (digitalen Konzentrationslagern) sein, um alle Dissidenten zu entwaffnen.

Auf dem jüngsten Jahrestreffen in Davos diskutierte Thiels Partner von Palantir und dem Bilderberg-Lenkungsausschuss, Alex Karp, mit dem WEF-Co-Vorsitzenden Larry Fink (CEO von Blackrock) darüber, wie KI die Entscheidungsfindung in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit unterstützen kann.

Der nächste Schritt ist die Einführung des KI-gesteuerten und vom WEF unterstützten Agentic State.

Wie ich bereits dargelegt habe, ähnelt diese dystopische Entwicklung der „New Earth Order“, die Paul Raskin in seinem Werk „Journey to Earthland“ vorhergesagt hat.

Die vom WEF unterstützten Tech-Mogule, mit Peter Thiel als Spinne im Netz, haben die Führung bei der Konstruktion des technologischen BEAST mit Augen (ICE) übernommen, um zu sehen, vorherzusagen und zu handeln. Wie Thiel 2004 in seinem Essay „The Straussian Moment“ schrieb: „Wir sollten … die geheime Koordination der Geheimdienste der Welt als den entscheidenden Weg zu einer wirklich globalen Pax Americana betrachten“.

Dies ist die Verwirklichung der technetronischen Gesellschaft von Zbigniew Brzezinski. Wie er 1968 prophetisch schrieb:

Die Macht wird sich auf diejenigen konzentrieren, die Informationen kontrollieren und am schnellsten miteinander in Zusammenhang bringen können. Unsere bestehenden Institutionen für das Krisenmanagement nach Krisen werden wahrscheinlich durch Institutionen für das Krisenmanagement vor Krisen ergänzt werden, deren Aufgabe es sein wird, mögliche soziale Krisen im Voraus zu erkennen und Programme zu ihrer Bewältigung zu entwickeln. Dies könnte in den nächsten Jahrzehnten Tendenzen zu einer technokratischen Diktatur fördern und immer weniger Raum für politische Verfahren lassen, wie wir sie heute kennen.

Weitere Highlights aus der Liste der Young Global Leaders folgen in Kürze.

Quellen: