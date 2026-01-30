Richter, Jury, Henker: Wenn der Staat entscheidet, wer lebt oder stirbt

John W. und Nisha Whitehead

Was sagt es über eine politische Bewegung aus, die absolute Ehrfurcht vor dem Leben im Mutterleib verlangt, aber die Schultern zuckt, wenn der Staat Lebende tötet, einsperrt oder brutalisiert?

Was sagt es über einen Staat – und eine politische Bewegung – aus, die vorgibt, das ungeborene Leben zu schützen, deren Fürsorge aber in dem Moment endet, in dem man geboren ist?

Wenn das Leben nach der Geburt entbehrlich wird, der Gewalt, Bestrafung, Vernachlässigung und dem Tod ausgesetzt ist, solange es „Recht und Ordnung“, „nationale Sicherheit“ oder politischer Zweckmäßigkeit dient – wenn man vom Polizeistaat erschossen, vom Polizeistaat hingerichtet, ausgehungert, überwacht, vertrieben, durchsucht, misshandelt oder entsorgt werden kann – und dies nicht als moralisches Versagen, sondern als Politik und Doktrin behandelt wird, dann hat man es nicht mit einer Regierung zu tun, die wirklich lebensschützend ist.

Wenn der Maßstab für die Moral einer Gesellschaft der Umgang mit ihren Schwächsten ist – den lebenden, atmenden, bewussten Menschen –, dann ist ein Weltbild, das das Leben vor der Geburt heiligt und es danach im Stich lässt, moralisch hohl.

Man bedenke, dass am 24. Januar 2026 – einen Tag nachdem die Trump-Regierung beim jährlichen „March for Life“ in Washington, D.C. Lippenbekenntnisse abgelegt hatte – der 37-jährige Einwohner von Minneapolis, Alex Jeffrey Pretti, ein Intensivpfleger, der in einem Veterans-Affairs-Krankenhaus arbeitete, von einem ICE-Agenten erschossen wurde. Dies geschah im Rahmen einer bundesstaatlichen Einwanderungsdurchsetzungsaktion, die die militarisierte, rechenschaftslose Gewalt verkörperte, die die Taktiken von ICE zunehmend prägt.

Prettis Tod löste landesweite Proteste, rechtliche Schritte und Empörung aus, insbesondere da Videos und Augenzeugenberichte den offiziellen Darstellungen über den Ablauf der Begegnung zu widersprechen scheinen.

Die Erschießung von Pretti geschah nicht im luftleeren Raum.

Es war bereits die zweite Schussabgabe eines Bundesagenten auf einen US-Bürger in Minneapolis allein im Januar, Teil der „Operation Metro Surge“ der Trump-Regierung, bei der mehr als 3.000 Bundesbeamte in die Stadt entsandt wurden und die landesweit Proteste entfachte.

Doch das Problem ist nicht nur, wer im Oval Office sitzt. Es ist die parteiübergreifende Bereitschaft, verfassungsrechtliche Zurückhaltung gegen rohe Macht einzutauschen – und menschliche Opfer als Preis des Regierens hinzunehmen.

Während Präsident Trump besonders lautstark seine Bereitschaft bekundet hat, seinen mangelnden Respekt für das Leben derer auszuleben, die er als Feinde betrachtet, hat sich der Abbau der Achtung vor dem Leben über das gesamte politische Spektrum hinweg unter Präsidenten beider Parteien beschleunigt – durch ausgeweitete Exekutivmacht, militarisierte Durchsetzung, Überwachung, Inhaftierung und tödliche Gewalt im Namen von Sicherheit, Effizienz oder Ordnung.

Wenn der Staat sich das Recht zuschreibt zu entscheiden, wessen Leben Wert hat und wessen nicht – wer im Namen von „Sicherheit“, „Ordnung“ oder „Effizienz“ leben darf und wer sterben muss –, dann regiert er nicht mehr. Dann spielt er Gott.

Ein Staat, der so handelt, als seien Freiheiten – und damit auch das Leben – Privilegien, die vom Staat gewährt werden, hat das grundlegende Prinzip aufgegeben, dass Rechte angeboren und unveräußerlich sind.

Wir sehen das in einem System, das die Heiligkeit des Lebens vor der Geburt feiert, während es nach der Geburt die Maschinerie des Todes ausweitet – durch Hinrichtungen im Namen der Gerechtigkeit, militarisierte Polizeieinsätze im Namen der Ordnung, unbefristete Inhaftierungen im Namen der Sicherheit, „erst schießen“-Durchsetzungsregime, die Zivilisten als Bedrohungen statt als Menschen behandeln, und endlose Kriege, angetrieben von Gier, Profit und Ego.

Und diese Hinrichtungen beschränken sich nicht auf Todeskammern.

Wie der Tod von Renée Good zeigt, führt der moderne Polizeistaat inzwischen Hinrichtungen auf offener Straße durch – ohne Gerichtsverfahren, ohne Jury und ohne echte Rechenschaftspflicht.

Wenn Staatsbedienstete als Richter, Jury und Henker auftreten, bricht die Unterscheidung zwischen Todesstrafe und polizeilicher Gewalt zusammen.

Beides beruht auf derselben Prämisse: dass der Staat die moralische Autorität besitzt, einseitig und unumkehrbar zu entscheiden, dass ein menschliches Leben keinen Schutz mehr verdient.

Wir sehen es in einer Bürokratie, die sich wie eine Besatzungsmacht bewaffnet hat – Bundesbehörden mit militärtauglichen Waffen, Überwachungsinstrumenten und nahezu vollständiger Immunität –, während gleichzeitig behauptet wird, diese Machtkonzentration sei für unsere Sicherheit notwendig.

Wir sehen es in der Normalisierung staatlicher Gewalt: No-Knock-Razzien, Durchsuchungen ohne richterlichen Beschluss, bewaffnete Durchsetzungsmaßnahmen in Wohngebieten und tödliche Schussabgaben auf US-Bürger bei inländischen Einsätzen, die eher einem militärischen Einsatz als ziviler Strafverfolgung ähneln.

Der Tod von Alex Pretti war das vorhersehbare Ergebnis eines Systems, das staatliche Gewalt normalisiert, Autorität vor Rechenschaft schützt und menschliches Leben als Kollateralschaden behandelt.

Sobald der Staat darüber entscheiden darf, wessen Leben zählt, ist kein Leben mehr sicher.

In dem Moment, in dem Regierungsagenten erlaubt wird, Leben ohne rechtsstaatliches Verfahren, gerichtliche Kontrolle und echte Rechenschaftspflicht zu nehmen, hört das verfassungsrechtliche Versprechen von Gleichheit vor dem Gesetz und Rechtsstaatlichkeit in der Praxis auf zu existieren.

Wenn Bundesbehörden zu stehenden Heeren werden, wenn Durchsetzung Gerechtigkeit ersetzt, wenn Gewalt an die Stelle des Rechts tritt und wenn Verantwortung hinter Immunitätsansprüchen und nationaler Sicherheit verschwindet, dann funktioniert die Verfassung nicht mehr so, wie sie gedacht war.

Dieser Moment darf nicht als Fußnote behandelt werden.

Er verlangt eine Abrechnung damit, wie viel Macht wir dem Staat überlassen haben – und mit der noch gefährlicheren Vorstellung, dass man der Regierung zutrauen könne, absolute Macht wohlwollend auszuüben.

Wohin also gehen wir von hier aus?

Wir müssen damit beginnen, jede Regierung zurückzuweisen, die standardmäßig auf Gewalt setzt und ihre Vorherrschaft mit vorgehaltener Waffe durchsetzt.

Eine verfassungsmäßige Regierung übt Zurückhaltung. Sie erkennt Grenzen an. Sie versteht, dass Macht – insbesondere die Macht zur Anwendung von Gewalt – jederzeit begrenzt, hinterfragt und rechenschaftspflichtig sein muss.

Es führt kein Weg daran vorbei: Wir müssen die Maschinerie der Kontrolle abbauen, die staatliche Gewalt normalisiert hat.

Das bedeutet, die routinemäßige Entsendung bewaffneter Bundesagenten in zivile Gemeinschaften zu beenden, als wären sie feindliches Gebiet. Es bedeutet, inländische Durchsetzungsbehörden zu entmilitarisieren, deren Waffen, Taktiken und Denkweisen zunehmend denen stehender Armeen ähneln statt denen von Friedensbeamten. Es bedeutet, Durchsetzungsregime abzulehnen, die Menschen als zu neutralisierende Bedrohungen behandeln statt als Bürger, die Anspruch auf rechtsstaatliches Verfahren und Würde haben.

Wenn wir es ernst meinen mit der Wiederherstellung einer Regierung der Gesetze statt der Gewalt, dann müssen wir militarisierte Polizeiarbeit zurückfahren, Durchsuchungen ohne richterlichen Beschluss und No-Knock-Razzien beenden, strikte Grenzen für bundesstaatliche Durchsetzungsbefugnisse wiederherstellen und Beamte ohne Ausnahme zur Verantwortung ziehen, wenn sie ihre Macht missbrauchen.

Eine Kürzung der massiven Finanzierung von ICE und dem DHS wäre ein guter Anfang.

Irgendwann muss eine Linie gezogen werden zwischen einer Regierung, die dem Leben dient, und einer, die sich das Recht anmaßt, es zu nehmen – eine angeblich „gerechtfertigte“ Tötung nach der anderen.

Wie ich in Battlefield America: The War on the American People und in seinem fiktiven Gegenstück The Erik Blair Diaries deutlich mache, ist die Wahl vor uns einfach – auch wenn die Arbeit es nicht ist.