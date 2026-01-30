„Economic Statecraft“ entlarvt: Eine zentrale Säule der hybriden US-Kriegsführung für alle sichtbar

Es ist gewiss keine Diplomatie und keine bloße Nötigung. Es ist Krieg, geführt mit wirtschaftlichen Mitteln – gezielt darauf ausgelegt, eine Wirtschaftskrise und soziale Unruhen zu erzeugen, die zum Sturz der Regierung führen.

von Jeffrey D. Sachs und Sybil Fares

John Maynard Keynes schrieb berühmt in The Economic Consequences of the Peace (1919):

„Es gibt kein subtileres, kein sichereres Mittel, die bestehende Grundlage der Gesellschaft zu zerstören, als die Währung zu verderben. Der Prozess mobilisiert alle verborgenen Kräfte der Wirtschaftsgesetze auf der Seite der Zerstörung und tut dies auf eine Weise, die nicht einmal einer von einer Million Menschen zu diagnostizieren vermag.“

Die Vereinigten Staaten haben diese Kunst der Zerstörung perfektioniert, indem sie den Dollar zur Waffe machten und wirtschaftliche Sanktionen sowie finanzpolitische Maßnahmen einsetzten, um die Währungen gezielter Länder kollabieren zu lassen. Am 19. Januar veröffentlichten wir „Der US-israelische hybride Krieg gegen Iran“, in dem wir beschrieben, wie die Vereinigten Staaten und Israel hybride Kriege gegen Venezuela und Iran führen – durch eine koordinierte Strategie aus Wirtschaftssanktionen, finanzieller Nötigung, Cyberoperationen, politischer Unterwanderung und Informationskrieg. Dieser hybride Krieg wurde so konzipiert, dass die Währungen Irans und Venezuelas gebrochen werden, um innere Unruhen und letztlich einen Regimewechsel herbeizuführen.

Am 20. Januar, nur einen Tag nach unserem Artikel, bestätigte der US-Finanzminister Scott Bessent öffentlich – ohne Einschränkung, Entschuldigung oder Zweideutigkeit –, dass unsere Beschreibung tatsächlich die offizielle US-Politik widerspiegelt.

In einem Interview in Davos erklärte Minister Bessent detailliert, wie die Sanktionen des US-Finanzministeriums bewusst darauf ausgelegt wurden, Irans Währung kollabieren zu lassen, sein Bankensystem zu lähmen und die iranische Bevölkerung auf die Straße zu treiben. Dies ist die „Maximaldruck“-Kampagne, um Iran den Zugang zu internationaler Finanzierung, Handel und Zahlungssystemen zu verwehren. Bessent erklärte:

Präsident Trump hat das Finanzministerium und unsere OFAC-Abteilung, das Office of Foreign Asset Control, angewiesen, maximalen Druck auf Iran auszuüben. Und das hat funktioniert, denn im Dezember ist ihre Wirtschaft kollabiert. Wir haben gesehen, wie eine große Bank zusammenbrach; die Zentralbank hat begonnen, Geld zu drucken. Es herrscht Dollarknappheit. Sie können keine Importe mehr beschaffen, und deshalb sind die Menschen auf die Straße gegangen.

Dies ist die explizite Kausalkette, durch die US-Sanktionen den Währungszusammenbruch und das Versagen des Bankensystems verursachten. Diese monetäre Instabilität führte zu Importengpässen und wirtschaftlichem Leid und löste die Unruhen aus. Bessent schloss, indem er die Maßnahmen der USA als „economic statecraft“ bezeichnete und den wirtschaftlichen Zusammenbruch Irans als „positiv“ bewertete:

Das ist also economic statecraft, kein einziger Schuss wurde abgefeuert, und die Dinge entwickeln sich hier sehr positiv.

Was Minister Bessent beschreibt, ist natürlich kein „economic statecraft“ im traditionellen Sinne. Es ist Krieg, geführt mit wirtschaftlichen Mitteln, gezielt darauf ausgelegt, eine Wirtschaftskrise und soziale Unruhen zu erzeugen, die zum Sturz der Regierung führen. Und genau das wird stolz als „economic statecraft“ gefeiert.

Das menschliche Leid, das durch offenen Krieg und erdrückende Wirtschaftssanktionen verursacht wird, unterscheidet sich weit weniger, als man vielleicht glaubt. Wirtschaftlicher Zusammenbruch führt zu Engpässen bei Lebensmitteln, Medikamenten und Treibstoff und zerstört zugleich Ersparnisse, Renten, Löhne und öffentliche Dienstleistungen. Absichtlich herbeigeführter wirtschaftlicher Kollaps treibt Menschen in Armut, Unterernährung und vorzeitigen Tod – ganz ähnlich wie offener Krieg.

Dieses Muster des Leids infolge von US-Sanktionen ist gut dokumentiert. Eine wegweisende Studie in The Lancet von Francisco Rodríguez und Kollegen zeigt, dass Sanktionen signifikant mit starken Anstiegen der Sterblichkeit verbunden sind, wobei die stärksten Effekte bei einseitigen, wirtschaftlichen und US-Sanktionen festgestellt wurden – mit einer Gesamtzahl von Todesfällen, die mit der bewaffneter Konflikte vergleichbar ist.

Wirtschaftskrieg dieser Art verstößt gegen die grundlegenden Prinzipien des Völkerrechts und der UN-Charta. Einseitige Sanktionen, die außerhalb der Autorität des UN-Sicherheitsrats verhängt werden – insbesondere wenn sie gezielt ziviles Leid verursachen sollen –, sind illegal. Hybride Kriegsführung umgeht das Völkerrecht nicht dadurch, dass sie auf Bombardierungen verzichtet (auch wenn die USA und Israel Iran natürlich ebenfalls illegal bombardiert haben). Die Illegalität des US-amerikanischen „economic statecraft“ gilt nicht nur für Iran und Venezuela, sondern für Dutzende weiterer Länder, die durch US-Sanktionen geschädigt werden.

Europa beginnt vielleicht zu begreifen, dass Mittäterschaft an Amerikas wirtschaftlichen Verbrechen keine Erlösung ist, da Trumps Regierung sich nun auf ähnliche Weise gegen Europa wendet – wenn auch mit Zöllen statt Sanktionen. Trump drohte Europa mit Zöllen, falls es Grönland nicht an die USA übergebe, auch wenn er diese Drohung zumindest vorübergehend zurücknahm. Als Trump Frankreich „einlud“, seinem Friedensrat beizutreten, drohte er mit einem 200-prozentigen Zoll auf französischen Wein, sollte Frankreich die Einladung ablehnen. Und so weiter.

Die Vereinigten Staaten können diese Art umfassender wirtschaftlicher Kriegsführung betreiben, weil der Dollar die Schlüsselwährung im globalen Finanzsystem ist. Wenn Drittstaaten die US-Sanktionen gegen Iran und Venezuela nicht einhalten, drohen die USA damit, die Banken dieser Drittstaaten zu sanktionieren – konkret, sie vom dollarbasierten Zahlungsverkehr (dem sogenannten SWIFT-System) abzuschneiden. Auf diese Weise setzen die USA ihre Sanktionen auch gegen Länder durch, die ansonsten gerne weiterhin mit den Staaten Handel treiben würden, die die USA wirtschaftlich in den Zusammenbruch treiben wollen.

Während US-Sanktionen kurzfristig Elend erzeugen, fördert ihr ständiger Einsatz rasch die Abkopplung anderer Volkswirtschaften von der finanziellen Umklammerung der USA. Die BRICS-Staaten und viele andere weiten den internationalen Handel in ihren eigenen Währungen aus und schaffen damit Alternativen zur Nutzung des US-Dollars, um diese Sanktionen zu umgehen. Die Fähigkeit der USA, ihre Finanz- und Handelssanktionen anderen Ländern aufzuzwingen, wird daher bald – wahrscheinlich in den kommenden Jahren drastisch – abnehmen.

Es ist höchste Zeit, dass die Staaten der Welt sich Amerikas gesetzlosem wirtschaftlichem Verhalten stellen. Die USA führen mit zunehmender Intensität Wirtschaftskrieg und nennen ihn gleichzeitig „economic statecraft“. Diese Gesetzlosigkeit ist illegal, rücksichtslos, schädlich, destabilisierend und letztlich ungeeignet, selbst Amerikas eigene Ziele zu erreichen – geschweige denn globale. Europa hat bislang weggesehen. Vielleicht wird es nun, da auch Europa bedroht ist, aufwachen und sich dem Rest der Welt anschließen, um Amerikas dreistem und illegalem Verhalten ein Ende zu setzen.