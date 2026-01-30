Die Folgen von Präsident Trumps innovativem Ansatz in Außenpolitik und Konfliktlösung

Paul Craig Roberts

Es kann nicht geleugnet werden, dass Trump einige positive Ergebnisse erzielt. So haben unter anderem das US-Gesundheitsministerium und das Außenministerium bekannt gegeben, dass der von Trump vor einem Jahr angeordnete Austritt der Vereinigten Staaten aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nun vollzogen ist.

Die Pharmaindustrie versuchte, die USA in der WHO zu halten, da sie die WHO nutzt, um Impfstoffe wie den Covid-Impfstoff vorzuschreiben, was ihre Gewinne steigert. Die Weltgesundheitsorganisation ist eine globalistische Organisation mit dem Ziel, die Gesundheitspolitik aus den Händen souveräner Staaten zu nehmen und damit – im Falle von Demokratien – die Entscheidungsgewalt über die Gesundheit den Betroffenen zu entziehen. Die Welt braucht keine globalisierte Gesundheitspolitik in den Händen einer unüberschaubaren Bürokratie. Ein großer Pluspunkt für Trump.

Die sensationslüsterne Presse sorgt dafür, dass alles, was Trump tut oder sagt, negativ dargestellt wird. Angesichts der Proteste in Minneapolis und Trumps Forderungen an Dänemark und Venezuela ist dies ein leichtes Spiel für die Presse. Es gibt jedoch alternative Erklärungen. Beispielsweise gibt es auch in anderen von Demokraten regierten Gebieten Widerstand gegen die Abschiebung illegaler Einwanderer. Anders als in Minnesota kommt es dort jedoch nicht zu gewalttätigen Protesten, die Bundesbeamte bei ihrer Arbeit behindern. Es ist offensichtlich, dass der linke Gouverneur und der linke Bürgermeister von Minneapolis die Proteste gegen die Bundespolizei fördern und unterstützen. Wenn Gegenstände auf Bundesbeamte geworfen, sie bespuckt und beschimpft werden und wenn Demonstranten bewaffnet erscheinen, soll der Druck auf die Bundesbeamten so weit erhöht werden, dass sie die Nerven verlieren und überreagieren. Die Ursache dieser Überreaktion liegt jedoch bei der demokratischen Führung in Minnesota. Es ist unehrlich von den Medien, die Schuld allein Trump zuzuschieben.

Trump verfolgt einen neuen außenpolitischen Ansatz, der vielen bisher nicht klar ist. Anstatt Gebiete militärisch zu erobern, scheint Trumps Strategie darin zu bestehen, zunächst zu drohen und die Drohungen dann durch Bestechung zu ersetzen, um seine Zielpersonen zur freiwilligen oder durch Bestechung erkauften Zustimmung zu seiner Agenda zu bewegen. Im Umgang mit Putin, Venezuela, Dänemark und der Europäischen Union scheint Trumps Strategie aufzugehen.

Trump hat die Friedensverhandlungen in der Ukraine in einen Gebietsaustausch umgewandelt. Sein Angebot an Putin sieht vor, dass Putin die von ihm beanspruchten Gebiete in der Ukraine erhält, wenn Putin im Gegenzug Trumps Ansprüche auf Grönland und Venezuela zustimmt. Dänemark bietet Trump eine hohe Summe an, die sich auf einen sechsstelligen Betrag pro Einwohner beläuft. Dieser sechsstellige Betrag pro Kopf bedeutet ein dauerhaftes Einkommen für jeden dänischen Bürger. Für die Europäische Union bedeutet dies Washingtons fortgesetzten militärischen Schutz Europas.

In Venezuela sieht der Deal vor, dass die derzeitige Regierung an der Macht bleiben kann und Washington keine weitere Gewalt gegen Venezuela anwendet, im Gegenzug für die Ölförderung Venezuelas durch amerikanische Ölkonzerne. Maduros Vizepräsidentin, die derzeit als Präsidentin fungiert, hat dem Deal offenbar zugestimmt, da Berichten zufolge alle amerikanischen Unternehmen wieder in Venezuela aktiv sind.

Diese Beispiele zeigen eine Politik, mit der Trump die Kontrolle über das Territorium oder die Ressourcen anderer Regierungen erlangt – in einem Deal, den die Regierungen akzeptieren und als profitabel für sich selbst betrachten. Anstatt Unsummen für Militär und Waffen auszugeben, investiert Trump deutlich weniger und erreicht dasselbe Ziel durch Bestechung und ohne Todesopfer.

Dasselbe Vorgehen sehen wir in Trumps Umgang mit dem, was Zionisten als „Palästina-Problem“ bezeichnen. Anstatt Palästina militärisch zu zerstören, wie es Israel tut, plant Trump, Palästina in ein Ferienresort zu verwandeln, anstatt es als Staat und Volk zu erhalten. Um die Zustimmung der Weltgemeinschaft zum Verschwinden Palästinas zu gewinnen, hat Trump einen „Gaza-Friedensrat“ gegründet – ein Name, der an Orwell erinnert. Die Mitgliedschaft erfordert die Einzahlung einer Milliarde Dollar in einen Fonds, der für den Bau des Ferienresorts verwendet werden soll. Offenbar wurden 30 Ländern die Mitgliedschaft angeboten, und viele haben bisher zugesagt, darunter offenbar auch Russland. Auf diese Weise sichert sich Trump die Zustimmung wichtiger Länder zum Verschwinden Palästinas als Staat und Volk.

Trumps innovativer außenpolitischer Ansatz, Länder zu kaufen statt zu erobern, findet Anklang bei allen außer dem militärisch-industriellen Komplex. Denn das Geld fließt in die Taschen von Politikern, anstatt in Waffen und den Tod von Soldaten. Um das Militär zu beschwichtigen, verteilt Trump steuerfreie „Kriegerboni“.

Was auch immer wir von Präsident Trump und seinem innovativen außenpolitischen Ansatz sowie der Konfliktlösung halten mögen, wir sollten anerkennen, dass dieser Vorteile gegenüber einem militärischen Konflikt bietet. Bei einem Abkommen profitieren zwar einige mehr als andere, aber alle profitieren, und niemand muss sterben.

Der Nachteil eines Trump-Abkommens besteht darin, dass die Souveränität von Nationen zu einer bloßen Ware wird, die gehandelt wird. Man könnte dies als eine neue Form des Globalismus sehen, in der der Herrscher mit dem meisten Geld und den besten Abkommen die Hegemonie über die Welt erlangen kann.

Abschließend möchte ich vorschlagen, dass wir Trump als eine Modifikation der Wolfowitz-Doktrin der amerikanischen Hegemonie betrachten können. Indem militärische Aktionen und von der CIA organisierte Farbrevolutionen durch für beide Seiten gewinnbringende Abkommen ersetzt werden – anstelle von Victoria Nuland, die Kekse verteilt und den nächsten Präsidenten des Landes bestimmt –, wird es freiwillige Deals geben, für deren Annahme eine Gegenleistung gezahlt wird.

Es ist unklar, ob alle, die sich auf Trumps Deals einlassen, die Konsequenzen für sich selbst begreifen. Putin beispielsweise hat sich durch die Zustimmung zu Trumps Gaza-Deal Russlands Komplizenschaft bei der Auslöschung Palästinas und seiner Bevölkerung gekauft. Putin hat sich damit gegenüber den BRICS-Staaten als amerikanischer Komplize geoutet und den Zusammenhalt und das Vertrauen innerhalb dieser Organisation geschwächt. Dies führt zu einer Stärkung der Rolle des Dollars als Weltreservewährung und verschafft den Vereinigten Staaten die einzigartige Macht, andere Länder mit Sanktionen zu belegen.

Diejenigen, die sich Trumps Gaza-Friedensrat anschließen, schaffen einen Präzedenzfall für die Eliminierung unerwünschter und problematischer Länder und ihrer ethnischen Zugehörigkeit. Mit anderen Worten: Es handelt sich um eine neue Form des Völkermords.

Insgesamt bin ich derzeit der Ansicht, dass Trumps Eroberungsstrategie zwar Kriege vermeidet, aber langfristig die Existenz von Ländern und Völkern sowie der mit ihnen verbundenen Kulturen zerstört und die Vielfalt auf der Erde schrumpfen lässt.