Iran-Krieg vor der Schwelle: Macgregor warnt vor „vollwertigem Krieg“ USA/Israel gegen Teheran – keine Invasion, sondern Zerstörungskampagne

Judge Andrew Napolitano:

Hallo zusammen, Judge Andrew Napolitano hier für Judging Freedom. Heute ist Donnerstag, der 29. Januar 2026. Colonel Douglas Macgregor schließt sich uns jetzt an. Colonel, es ist mir eine Freude. Danke, dass Sie sich meinem Zeitplan angepasst haben. Ich möchte einige Zeit mit Ihnen verbringen und Sie bitten, den Status der Dinge zwischen der Ukraine und Russland zu analysieren und wie viel länger dieser Krieg wahrscheinlich dauern wird. Aber bevor wir das tun, zu einigen Breaking News: Wie nah sind Israel und die Vereinigten Staaten an einem Angriff auf den Iran?

Colonel Douglas Macgregor:

Ich denke, wir stehen am Rande eines vollwertigen Krieges. Keine Frage.

Judge Andrew Napolitano:

Wenn Sie vollwertigen Krieg sagen, meinen Sie dann einen rein-raus-Angriff, wie Präsident Trump sagt, dass er ihn bevorzugt, oder eine Invasion?

Colonel Douglas Macgregor:

Zuerst einmal denke ich nicht, dass wir einmarschieren können. Wir haben nicht die Bodentruppen dafür. Wir können diese Truppen nicht einmal schnell genug ins Theater bringen. Das ist ein Krieg rücksichtsloser Zerstörung, den wir im Auftrag Israels gegen den Iran zu führen bereit sind. Ich denke, das ist sehr klar. Und er wird nicht kurz sein, wenn das, was ich vorhersage, eintrifft, weil die Iraner das aus ihrer Sicht als totalen Krieg behandeln werden.

Judge Andrew Napolitano:

Und was wird der Präsident dem amerikanischen Volk als Rechtfertigung für diesen Krieg sagen, da Hezbollah schließlich entwaffnet oder neutralisiert wurde? Wir wissen, dass der Iran seit 2002 oder 2003 keine Atomwaffen entwickelt hat. Und niemand kann ernsthaft argumentieren, dass der Iran eine nationale Sicherheitsbedrohung für die Vereinigten Staaten darstellt.

Colonel Douglas Macgregor:

Judge, ich stimme Ihnen zu. Es gibt keine Debatte darüber. Leider müssen wir sehr genau auf Präsident Trump hören, und er hat die israelischen Talking Points konsequent wiederholt, und diese Talking Points haben sich seit sehr langer Zeit nicht geändert. Also Nummer eins: Es darf überhaupt keine Urananreicherung geben. Das ist effektiv Forderung Nummer eins. Forderung Nummer zwei ist, dass der Iran die Demontage seines Raketenarsenals akzeptieren muss. Im Wesentlichen keine Langstrecken-Schlagwaffen überhaupt. Sicher nichts, was Israel erreichen könnte. Und schließlich muss der Iran aufhören, die verschiedenen schiitischen Bevölkerungen im gesamten Nahen Osten zu unterstützen. Das bedeutet nicht nur Hisbollah, sondern auch in den Emiraten, Saudi-Arabien und Jemen. Mit anderen Worten: Der Iran ergibt sich bedingungslos den israelischen Forderungen. Nun, ich denke nicht, dass diese Forderungen als Grundlage für irgendeine Verhandlungsvereinbarung gedacht sind. Ich denke, diese Forderungen sind genau das, was ich gesagt habe: Entweder auf unsere Weise oder auf der Autobahn. Und ich denke, Präsident Trump kommuniziert das weiterhin. Also, während ich mit allem übereinstimme, was Sie gesagt haben, spielt das keine Rolle. Das sind die Forderungen, die er gestellt hat, und diese Forderungen führen zum Krieg.

Judge Andrew Napolitano:

Nun, das wird die Kontrolle manifestieren, die die zionistische Lobby über ihn hat, weil es keine Möglichkeit gibt, dass das amerikanische Volk das verstehen wird, besonders wenn amerikanische Truppen getötet werden.

Colonel Douglas Macgregor:

Nun, ich denke, Sie haben recht, außer dass das amerikanische Volk die meisten dieser Konflikte über viele, viele Jahre verschlafen hat, es sei denn, es kommt auf dramatische Weise nach Hause. Wenn wir nicht zwei oder drei oder fünf oder sechs, sondern ein paar Hundert oder Tausend in zwei oder drei Tagen verlieren, bezweifle ich ernsthaft, dass irgendjemand im Wahlvolk große Aufmerksamkeit schenken wird. Nun, die andere Möglichkeit, die wir nicht außer Acht lassen können, ist Fünfte-Kolonne-Aktivitäten, dass wir Leute in unserem eigenen Land durch verschiedene Arten von Terrorakten verlieren werden. Das ist bisher nicht passiert. Die Iraner haben das nicht vorangetrieben, aber das ist eine deutliche Möglichkeit. Und dann natürlich die Leute, die noch am Boden im Nahen Osten sind, die getötet werden könnten.

Judge Andrew Napolitano:

Also fordern die Israelis und damit Trump, dass es keine Urananreicherung gibt, nicht einmal für medizinische und gesundheitliche Zwecke.

Colonel Douglas Macgregor:

Ich denke nicht. Ich denke, die Iraner – die Israelis sitzen am Steuer in diesem Punkt, und das ist es, was sie wollen. Ihre Ansicht ist, dass sie nichts vertrauen werden, was die Iraner sagen oder tun. Und die iranische Ansicht ist, dass sie nichts vertrauen werden, was wir sagen oder tun oder die Israelis sagen oder tun. Ich sehe nicht, wie man an diesem Punkt eine offensichtliche bewaffnete Kollision vermeidet. Ich denke, die größeren Konsequenzen entgehen jedermanns Aufmerksamkeit. Wir wissen nicht, was mit der Straße von Hormus passiert. Wird sie geschlossen? Wenn sie geschlossen wird, dann werden die Ölpreise nicht einfach steigen. Es wird dramatisch in Bezug auf seine Auswirkungen auf unsere Wirtschaft und das Finanzsystem sein. Was ist mit dem Rest der Welt? Was denkt der Rest der Welt über all das? Und ich denke, wir sind bereits auf dem Weg zu zwei verschiedenen Welten. Auf der einen Seite haben Sie BRICS, und ich denke, das wird am Ende mindestens 100 Mitglieder haben, bevor sie fertig sind, mit goldgedeckter oder rohstoffgedeckter Währung. Und dann haben Sie uns auf der anderen Seite, wahrscheinlich mit den meisten westeuropäischen Ländern und potenziell einigen Leuten in Lateinamerika, Australien vielleicht, ich weiß es nicht. Und was werden wir verwenden? Unsere Fiat-Währungen sind in großen Schwierigkeiten. Wir haben sie entwertet. Der Dollar ist auf einem Allzeittief der Schwäche. Sicherlich ist er seit 2022 nicht mehr so schwach gewesen. Fazit ist, ich denke, was finanziell und wirtschaftlich passiert, wird katastrophal sein.

Judge Andrew Napolitano:

Was denkt der Rest der arabischen Welt oder wie wird sie reagieren? Wie werden Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate reagieren, wenn und wenn die USA den Iran angreifen?

Colonel Douglas Macgregor:

Nun, diese Länder sind nicht in der Lage, viel zu tun. Sie werden sich nicht die Nase abschneiden, um ihrem Gesicht zu schaden. Mit anderen Worten, sie werden keine Handlungen unternehmen, die die Beziehungen zu uns dauerhaft vergiften könnten. Sie wollen überleben. Sie haben keine echte militärische Macht. Die Nation, die wir alle als Nationalstaat genau beobachten müssen, ist die Türkei. Die Türken haben sehr klar gemacht, dass sie zwar Unterschiede mit dem Iran haben – und die haben sie über viele Jahrhunderte, das ist kein Geheimnis –, sie die Zerstörung des Irans nicht unterstützen. Und wir müssen zu dieser grundlegenden These zurückkehren. Was tun wir gegen den Iran? Wenn wir ihn nicht einmarschieren werden – und ich sehe keinen Beweis, dass wir das tun werden –, was ist dann unser Ziel? Früher war es, ihn zu enthaupten und Regimewechsel herbeizuführen. Ist das immer noch ein Ziel? Ich vermute, es ist es wahrscheinlich. Aber ich denke, das größere Ziel ist, das Land zu zerstören. Wir haben das Land bereits bankrott gemacht. Wir haben den Wert der Währung zerstört. Jetzt werden wir hineingehen und den Ort im Wesentlichen dem Erdboden gleichmachen. Was bedeutet das? Das bedeutet, sie haben ein Wasserproblem. Das wird viel schlimmer werden. Eine Nahrungsmittelknappheit. Massive Zerstörung der Infrastruktur. Nicht nur hoffentlich der Arsenale, einschließlich Langstrecken-Schlagwaffen und so weiter, sondern effektiv alles und jedes, das irgendeinen militärischen oder politischen Nutzen im Land haben könnte. Das ist, wohin wir gehen. Haben wir genug Raketen, Geschosse, Munition zur Hand, um das zu tun? Ich weiß es nicht. Wollen Sie mit mir wetten, ob Trump eine Kriegserklärung vom Kongress bekommt oder das einfach allein macht? Nehmen Sie diese Wette an?

Judge Andrew Napolitano:

Colonel, wissen Sie, ich höre zu, ich denke, wir leben in einer postkonstitutionellen Welt. Es ist traurig, aber so ist es. Und die Verfassung ist etwas, worauf die Leute Lippendienst leisten, aber sie sonst ignorieren. Und das gilt sicherlich für den Hügel.

Colonel Douglas Macgregor:

Hier ist der 800-Pfund-Gorilla im Raum, und ich wette mit Ihnen darauf, dass das kein Gesprächsthema wird, wenn und falls wir Israel einmarschieren. Warum darf Israel Atomwaffen haben und der Iran nicht? Nun, sie sind einzigartig und besonders. Sie müssen das verstehen. Offensichtlich haben Sie nicht auf den Präsidenten oder zahlreiche Gouverneure geachtet, wie jemanden wie Gouverneur DeSantis, der nach Florida geflogen ist, um eine spezifische Executive Order zu unterzeichnen, die eine spezielle Klasse von Menschen schafft, genannt Juden, die in keiner Weise, Form oder Gestalt kritisiert werden dürfen. Und jetzt haben wir einen Rabbi, der ein Büro im Außenministerium leitet, der sich daran macht, der Welt beizubringen, dass Juden gut sind, und alles in der Aufzeichnung zu korrigieren, was entfernt antisemitisch sein könnte. Ich meine, das ist etwas, was wir seit Lenin in der Sowjetunion nicht gesehen haben. Eines der ersten Dinge, die er tat, war effektiv dasselbe: jede Erwähnung der Protokolle der Weisen von Zion zu verbieten, jede Manifestation von Antisemitismus, unter Androhung, im Gulag oder in einem Arbeitslager zu landen. Wir sind noch nicht bei den Arbeitslagern angelangt, aber wir haben sicherlich ein System geschaffen, bei dem es nicht darum geht, ob Sie jüdische Menschen mögen oder nicht mögen. Die Frage ist, ob sie Sie mögen. Und wenn sie Sie nicht mögen, dann gehen Sie vielleicht ins Gefängnis. Und dann gibt es diesen Cut Nummer 10.

Wir haben eine Änderung vorgenommen, um die Verwendung des Begriffs Zionist als Proxy für ein geschütztes Attribut als Hassrede zu bezeichnen. Also, wenn jemand Zionist verwendet, natürlich können Sie es im Sinne von „Sie sind ein stolzer Zionist“ verwenden, aber wenn Sie es im Kontext verwenden, jemanden herabzuwürdigen, jemanden als Zionist als Schimpfwort zu bezeichnen, dann wird das als Hassrede bezeichnet, die moderiert wird. Im Laufe von 2024 haben wir die Anzahl der Accounts, die wir wegen hasserfüllter Aktivitäten gesperrt haben, verdreifacht. Wir haben auch, ich denke, über zwei Dutzend jüdische Organisationen, die uns ständig Intelligenz und Informationen zuführen, wenn sie verletzende Trends entdecken. Es gibt keine Ziellinie. Es gibt keine Ziellinie für die Moderation von Hassrede, das Identifizieren hasserfüllter Trends, das Versuch, die Plattform sicher zu halten. Es gibt so etwas wie ein Endspiel nicht.

Das ist, was TikTok geworden ist, seit der Präsident es in die zarten Hände seines Freundes Larry Ellison manövriert hat.

Judge Andrew Napolitano:

Nun stellen Sie sich vor, dass wir in der Vergangenheit tatsächlich zwischen Nazis und Deutschen unterschieden haben. Wir haben immer Kommunisten von Russen oder Polen oder Tschechen oder so weiter unterschieden. Mit anderen Worten, wir haben versucht, den Hass im Plural zu vermeiden. Richtig? Was wir jetzt getan haben, ist, das umzudrehen, und wir werden mit einem großen Problem enden, das den Hass auf Menschen im Plural beinhaltet. Wissen Sie, das Schlimmste daran ist, dass das Antisemitismus nicht besiegen, unterdrücken oder eliminieren wird. Das wird die Dinge schlimmer machen. Und ich denke, man kann ein gutes Argument machen, dass unser Verhalten im Nahen Osten, sicherlich seit 2003, die Dinge in Bezug auf Antisemitismus für Israel schlimmer gemacht hat. Aber ich sehe nicht, dass diese Ansätze sehr viel helfen. Das andere ist, dass wir heute, denke ich, sechs Medienunternehmen oder Konzerne haben, und vor 30 Jahren gab es ungefähr 50. Niemand scheint interessiert daran zu sein, diese Monopole aufzulösen, was wirklich notwendig ist, genauso wie wir die fünf großen Rüstungsindustrien auflösen müssen, die aus verschiedenen Gründen konsolidiert wurden, und Sie müssen den Kontext zur damaligen Zeit verstehen. Aber dennoch erhebt niemand seine Stimme gegen all das. Niemand sagt, Microsoft ist zu groß oder Amazon ist zu groß und das sollte aufgelöst werden. Es ist wirklich eine seltsame Welt, in der wir leben, aber ich denke, es spiegelt die enorme Macht und den Einfluss der Milliardäre auf die Politikgestaltung wider.

Judge Andrew Napolitano:

Nun, diese Milliardäre, die diesen Kerl engagiert haben, Adam Presser, der CEO von TikTok ist, sind nicht an einem Geschäftsmodell interessiert. Sie sind an einem ideologischen Modell interessiert, weil die jungen Leute anscheinend TikTok in Scharen verlassen. Colonel, Präsident Trump sagt, er stellt eine Armada im Nahen Osten zusammen. Wissen Sie, was er damit meint? Ich weiß, Colonel, fragen Sie mich nicht, in das Gehirn des Präsidenten einzudringen, aber wissen Sie, was das ist und wo es sein würde?

Colonel Douglas Macgregor:

Nun, angesichts dessen, dass Trägerkampfgruppen das Zentrum unserer sogenannten Armadas sind, ob im Mittelmeer, im Roten Meer oder im Indischen Ozean, und Sie fragen, wo diese Trägerkampfgruppen sein werden? Ich denke, sie werden hoffentlich außerhalb der Reichweite iranischer Raketenangriffe bleiben oder zumindest durch dazwischenliegendes Gelände, Berge oder auf andere Weise geschützt sein. Weil eine [clears throat] Menge Leute jetzt sagen, dass es einen enormen Aufwand geben wird, Träger anzugreifen. Vielleicht denke ich, dass wir die Auswirkungen einer Träger-Luftgruppe auf Aktivitäten wie diese überschätzen. Die meiste schwere Munition wird nicht von Jets geliefert, die von Trägern fliegen. Sie wird von der Luftwaffe und von Schiffen geliefert, die Raketen starten. Aber ich denke, es gibt eine Obsession damit. Jedenfalls gibt es eine Menge Leute, die Angriffe auf Träger erwarten. Wir werden sehen. Es ist sehr schwierig, einen Träger auf große Entfernung mitten im Ozean zu treffen. Aber der Punkt ist dieser: Wir haben alles, was wir zur Hand haben, in Bezug auf Raketen und Munition und Plattformen zusammengezogen. Wenn ich sage, dass wir das in relativ kurzer Zeit konzentrieren können. Haben wir mehr? Ja. Sind sie in einem hohen Bereitschaftszustand? Zweifelhaft. Und die eigentliche Frage an diesem Punkt oder die eigentliche Frage, wenn ich in der Position des Präsidenten wäre, die ich stellen würde, ist: Wie lange können wir kämpfen? Mit anderen Worten, wie lange können wir Raketen abschießen, bevor wir ausgehen? Und die Geschichte deutet darauf hin, dass wir ausgehen werden, bevor die Iraner das tun. Und das ist ein Problem.

Judge Andrew Napolitano:

Colonel, schalten wir um, wie viel länger werden die Russen kämpfen? Ich meine, anders formuliert, wie viel länger kann das ukrainische Militär durchhalten?

Colonel Douglas Macgregor:

Ich denke nicht, dass es eine Frage ist, ob das ukrainische Militär durchhält, so sehr, weil sie vielleicht auf 250.000 oder weniger herunter sind. Und leisten sie einigen Widerstand? Natürlich, die Russen sind nicht aggressiv vorgerückt, weil ich denke, Präsident Putin, wenn ich Sie für einen Moment unterbrechen darf,

das ist Al Galani, der ehemalige Kopfabschneider, der jetzt als Präsident von Syrien anerkannt ist, der in den Präsidentenräumen von Präsident Wladimir Putin im Kreml ankommt, richtig?

Colonel Douglas Macgregor (Fortsetzung):

Nun, Galani, wissen Sie, bald ein Straßen-Gelehrter, schätze ich, ist das Instrument nicht nur von uns und Israel, sondern auch von Herrn Erdogan. Er ist am abhängigsten von Herrn Erdogan. Herr Erdogan wird sich nach Kräften bemühen, den Russen den Hof zu machen. Und ich denke, Erdogan hat ihn gedrängt, nach Moskau zu gehen und irgendeine Art von Arrangement mit Putin auszuhandeln. Putin unterhält eine kleine Präsenz an der syrischen Küste. Und ich denke, sie werden das regeln. Und ich denke, Putin wird ihn wahrscheinlich drängen, Zurückhaltung bei dem Massenmord an Christen, Schiiten, Armeniern und so weiter zu üben. Der Punkt ist, dass er im Moment in einer sehr schwierigen Position ist, weil er zwischen den Israelis und Erdogan gefangen ist. Erdogan will sehr, dass er Syrien kontrolliert, und Erdogan will Syrien kontrollieren, aber die Israelis sind im Süden und sie stecken weiterhin ihren Finger ins Gesicht von Erdogan. Also ist all das sehr komplex, aber es ist ein Versuch, Konflikte zu vermeiden, und ich denke, das ist wirklich, worum es bei dem Treffen geht.

Zurück zur wahrscheinlichen Dauer angesichts des Ungleichgewichts in der Stärke von Russland gegenüber der Ukraine. Nun, das Problem ist – und ich weiß nicht, wie viele Raketen pro Schiff oder wie viele Raketen für Flugzeuge und an Bord der Träger zugeteilt wurden, aber der Punkt ist, die meisten dieser Schiffe müssen in den Hafen zurückkehren, um nachzuladen. Man kann seine Luftabwehrraketen sehr, sehr schnell verbrauchen. Wenn man eingehenden iranischen Raketen ausweicht, neigt man dazu, zwei, vielleicht drei Raketen auf einmal abzufeuern, weil, wenn eine durchkommt und ein Schiff auf See trifft, sind Sie in großen Schwierigkeiten. Dasselbe gilt an Land. Das war das Problem das letzte Mal im Juni letzten Jahres. Sie gingen aus Luftabwehrraketen aus, und das war, als Präsident Trump eingriff. Aber ich denke, jetzt sind wir in einer anderen Art von Situation. Das ist ein No-Holds-Barred für den Iran. Der Iran wird keine Zurückhaltung üben. Der Iran wird alles starten, was er hat. Und ich weiß nicht, wie viel die Israelis zu starten haben. Ich bin sicher, sie werden, und wir werden. Aber irgendwann wird es aufhören, und dann stellt sich die Frage: Hat der Iran kapituliert? Das ist wirklich, was die Leute wollen, dass die Iraner tun. Sie wollen sie quetschen, dass sie es nicht mehr aushalten können. Ich denke nicht, dass das passieren wird. Wissen Sie, es gibt einen alten Ausdruck aus der Royal Navy aus dem letzten Jahrhundert oder ich schätze jetzt dem 19. Jahrhundert. Schiffe sind ein Narr, um gegen eine Festung zu kämpfen. Der Iran hat fast unbegrenzte Assets im Vergleich zu dem, was wir auf See haben, und fast unbegrenzt im Vergleich zu dem, was Israel hat, um uns entgegenzuwerfen. Also entsteht die Gefahr dann. Wendet sich jemand, besonders Israel, der Verwendung einer Atomwaffe zu? Das ist meine größte Sorge. War es immer.

Colonel Douglas Macgregor (Fortsetzung):

Denn wenn das passiert, dann sind alle Annahmen, die wir gemacht haben, wer als Nächstes einschreitet und was auf der Welt passiert, irrelevant. Es ist dann eine neue Welt.

Zurück zur Ukraine und Russland. Nun, die Ukraine wird tun, was sie tut, und das bedeutet, dass Selenskyj dort bleiben wird, bis er entfernt wird, entweder von seinem eigenen Volk oder von den Russen. Wir haben entschieden, dass wir es den Europäern übergeben werden. Die europäischen Führer haben zu diesem Punkt entschieden, egal was passiert weiterzumachen. Also ist die Frage wirklich eine für Moskau. Moskau hat die Initiative. Moskau hat, wie Präsident Trump sagen würde, alle Karten. Sie können vorwärts bewegen. Werden sie? Ich bin überrascht, dass sie nicht schon Schritte unternommen haben, den Fluss zu überqueren und die Kontrolle über Odessa zu bekommen. Ich denke, das wird schließlich passieren. Sie werden sicherlich Kiew kontrollieren, was historisch Kiew ist. Dann ist die eigentliche Frage, was tun Sie mit Kiew, weil die Russen keinen Schaden dort anrichten wollen. Kiew ist praktisch eine heilige Stadt in Russland. Aber sie müssen dieses Regime loswerden. Es kann keinen Frieden geben, solange Selenskyj und seine Freunde an der Macht sind. Ich weiß nicht, was der wahre Zustand in der Ukraine ist, aber das Feedback, das ich von Leuten bekomme, die ich kenne, die vor Ort sind, ist, dass jeder sehr, sehr die Nase voll hat von Selenskyj und seiner Regierung. Übersetzt sich das in eine Aktion, um sie zu stürzen? Ich weiß es nicht.

Judge Andrew Napolitano:

Gehen diese Verhandlungen irgendwohin? Ich meine, Selenskyj sagt ständig, wir werden kein Land abgeben. Diese Aussage muss für den inländischen politischen Konsum gemacht werden, weil, wenn die Russen dächten, er wäre ernst, dann würden sie ihre Zeit verschwenden, mit ihm zu reden.

Colonel Douglas Macgregor:

Nun, Präsident Trump ist auf der westlichen Seite verantwortlich. Das ist das, was die Leute nicht verstehen. Präsident Trump posiert als harter Kerl, als der Mann, der das Sagen hat, aber die Europäer haben sich in keiner Weise verhalten, die andeutet, dass sie ihn als den Mann betrachten, der das Sagen hat. Sie haben ihn weitgehend ignoriert, wenn es um die Ukraine geht. Er kann eingreifen und das stoppen. Was er tun kann, ist ein paar Dinge sehr, sehr unkompliziert. Zuerst ziehen Sie den Stecker aus dem Geld und der Ausrüstung aus den Vereinigten Staaten, sagen einfach, das war’s. Ihr hattet eure Chance. Wir werden euch nicht mehr unterstützen. Und dann sagt er den Europäern: Ich will nicht, dass ihr sie unterstützt. Wenn ihr sie unterstützt, dann werdet ihr einen Preis zahlen, weil wir nicht hier bleiben und euch in perpetuity verteidigen werden. Schließlich hat er immer die Macht gehabt, sich im Wesentlichen an die Geheimdienste zu wenden und zu sagen: „Selenskyj muss weg. Jemand holt ihn ab und bringt ihn aus dem Land.“ Das ist, worauf die Russen gewartet haben, denke ich. Die Russen haben nie ganz begriffen, dass Präsident Trump, entgegen seiner öffentlichen Persona, eigentlich zu nett ist. Er ist nicht bereit, die harte Maßnahme zu ergreifen, die erforderlich ist, um diesen Krieg zu beenden. Und das bedeutet, er muss diese Regierung in Kiew entfernen. Wenn er das tut, dann ist es vorbei. So einfach ist das. Jemand anderes kann hereingebracht werden. Es kann nicht Sulus sein, der ein Geschöpf von MI6 ist, aber es gibt andere da draußen, die die Regierung übernehmen können. Sie könnten sogar Interims-Wahlen abhalten. Das ist etwas, das auf irgendeine Weise getan werden könnte. Aber der Boden ist, dass es keine verhandelte Einigung geben kann, bis bestimmte grundlegende Dinge anerkannt werden. Eines ist Neutralität. Zwei ist der Verlust bestimmter Territorien jetzt. Und schließlich das Verständnis, dass es nie irgendwelche ausländischen Truppen irgendeiner Art am Boden in diesem Land geben kann, deren Ziele feindlich gegenüber Russland sind. Nun, das ist keine Neurochirurgie. Präsident Trump will, denke ich, einen „Sieg“. Er könnte einen echten Sieg bekommen, wenn er entschlossen wäre, diese Bedingungen der Ukraine aufzuzwingen, um diesen Krieg zu beenden. Aber bisher war er nicht bereit, das zu tun.

Judge Andrew Napolitano:

Ich schätze, Ihre Theorie darüber ist mehr als eine Theorie. Es ist eine historische Tatsache. Die Ehrfurcht, die slawische Völker für Kiew haben, könnte erklären, warum die Russen ihr Bestes getan haben, Wasser, Heizung und Strom abzuschneiden. Sie wollen, dass die Öffentlichkeit geht. Sie wollen sie nicht bombardieren. Sie wollen nur, dass sie gehen.

Colonel Douglas Macgregor:

Nun, ja, sie wollen, dass sie aus dem Weg gehen. Keine Frage. Aber sie wollen nicht, dass die Öffentlichkeit dauerhaft vertrieben wird. Wir sprechen nicht von ethnischen Säuberungen, und wir sprechen nicht davon, die Ukrainer durch Russen zu ersetzen. Das ist nicht das Ziel, richtig? Es ging immer um die Russen in der Ukraine. Das ist der Boden. Das war die Rechtfertigung für die Intervention. Wenn es um das gegangen wäre, was Sie gerade beschrieben haben, und das Entfernen von Ukrainern, wäre er schon auf der westlichen Seite des Flusses. Das ist nichts, was er will. Genauso wenig wie er einen Krieg mit den Europäern will, keinen Krieg mit uns will. Was wird er mit seinen Arscheniks tun? Er hat jetzt viel Druck auf sich. Es gibt eine Menge Leute in seinem inneren Kreis, die uns und die Europäer gerne in die Luft jagen würden. Was wird er mit seinen Arscheniks tun? Sie einfach in Reserve halten oder kann er das in ein paar Wochen mit ein paar Arscheniks beenden? Nein, ich denke nicht, dass er das kann. Ich denke, er könnte sie selektiv für spezifische Ziele einsetzen. Sie waren sehr effektiv beim Zerstören logistischer Infrastruktur, Intelligenzsammlung und so weiter. Aber er will eine Regierung in der Ukraine, mit der er reden kann, die mit ihm verhandelt. Das ist der Schlüssel. Er ist nicht an einem Marionettenregime interessiert, das vollständig aus Moskau kontrolliert wird. Er ist bereit, die ukrainische Unabhängigkeit zu akzeptieren. Die Bedingungen sind sehr klar.

Judge Andrew Napolitano:

Richtig. Richtig. Richtig. Denken Sie, es gibt viel Druck auf ihn in seinem inneren Kreis, sehr aggressiv militärisch vorzugehen?

Colonel Douglas Macgregor:

Es gab immer enormen Druck auf ihn aus dieser Sicht. Er ist von Ausbildung her und in den meisten Fällen Anwalt. Er ist sehr rechtsdenkend, Judge. Hören Sie sich seine Kommentare zum Völkerrecht an. Hören Sie sich seine Diskussion darüber an, was er für richtig oder falsch hält in Verbindung mit uns in der Karibik oder was die Ukrainer getan haben oder was heute im Nahen Osten passiert. Das ist jemand, der von Natur aus vorsichtig und bedacht ist. Die Russen sind wütend. Ihre Ansicht ist, es ist Zeit, all das beiseitezulegen und diese Leute einfach wie Babyrobben totzuknüppeln. Er will das nicht tun. Also, wenn ich Leute über Regimewechsel in Russland reden höre, schaudert es mich bei dem Gedanken, was das für uns im Westen bedeuten könnte.

Judge Andrew Napolitano:

Letzte Frage. Werden die Russen irgendeine Unterstützung leisten? Ich schätze, ich sollte das erweitern. Werden die Russen oder die Chinesen dem Iran irgendeine militärische Unterstützung leisten?

Colonel Douglas Macgregor:

Sie haben es bereits getan. Die Chinesen haben, wie Sie wissen, Hunderte von Raketen geliefert. Sie haben eine Menge Techniker geliefert, die mit ihnen gekommen sind und die Ausrüstung bedienen werden. Es gibt sogar einige chinesische Piloten am Boden, die bei Flugzeugen helfen. Die Russen haben technisches Personal geschickt, um bei Radars und integrierten Luftverteidigungen zu helfen. Das letzte Mal, überraschenderweise, bestanden die Iraner gegenüber den Russen darauf, dass sie sich selbst verteidigen wollten und nicht von Russland abhängig sein wollten und es selbst machen wollten. Und eine Menge Leute haben das nicht bemerkt, aber als Peseschkian, der Präsident, in Moskau ankam, um mit Putin nach dem 12-tägigen Konflikt zu sprechen, wurde etwas vom Präsidenten des Irans gesagt, und Präsident Putin antwortete auf Russisch: „Ihr hättet uns helfen lassen sollen.“ Ich denke, jetzt haben sie die Hilfe gehabt. Und ich denke, sie sind viel, viel besser vorbereitet auf das, was kommt, als sie es vorher waren. Nun, das bedeutet nicht, dass sie das alles leicht aushalten können. Die Iraner waren nie besorgt darüber, mit den Israelis fertigzuwerden. Sie sind besorgt darüber, mit uns fertigzuwerden. Und wenn Sie uns zusammen mit den Israelis stellen, scheint das fast ein unüberwindbares Hindernis für sie zu sein. Also sind sie fatalistisch. Sie werden alles in ihrer Macht Stehende tun, um sich selbst zu erhalten und ihre Feinde zu besiegen, aber sie wissen, dass sie gegen etwas sehr, sehr Gefährliches und sehr Mächtiges in Form der US-Streitkräfte antreten. Keine Frage.

Judge Andrew Napolitano:

Gibt es irgendeinen Weg, dass die Verhandlungen in Abu Dhabi die spezielle militärische Operation lösen werden, oder ist es dazu bestimmt, gelöst zu werden, wenn das Selenskyj-Regime geht oder zusammenbricht und das Militär nicht mehr kämpfen kann?

Colonel Douglas Macgregor:

Ich denke, Letzteres ist wahr, was Sie am Ende gesagt haben, weil im Moment keine Bereitschaft besteht, uns zu glauben. Unsere Glaubwürdigkeit, unsere Legitimität ist heute in der Welt sehr in Frage gestellt, wie Sie wissen, Judge. Wir haben die Russen mehrmals belogen. Die Europäer auch. Das geht alles zurück zu den Minsk-Abkommen. Die Russen sind rückblickend töricht hineingegangen, glaubend, dass es ernst war, als es nie war. Und das andere Problem, das sowohl die Iraner, die Russen und alle anderen haben, ist: Sagen wir, wir kommen zu irgendeiner Art von Abkommen oder Arrangement. Welche Gewissheit gibt es, dass die nächste Administration, der nächste Präsident, der ins Amt kommt, sich daran halten wird? Mit anderen Worten, wir sind als internationaler strategischer Partner völlig unzuverlässig.

Judge Andrew Napolitano:

Colonel Macgregor, vielen Dank, mein lieber Freund. Wir könnten viel Zeit zusammen verbringen, wenn die USA und Israel den Iran angreifen. Aber danke für all diese Analyse. Sehr, sehr tiefgründig. Beängstigend, aber tiefgründig.

Colonel Douglas Macgregor:

Okay. Danke, Judge. Alles Gute, mein lieber Freund. Es ist sehr traurig, was aus Amerika wird, aber wir werden hier sein, um es für Sie aus einer Perspektive zu berichten, die Sie in den Mainstream-Medien nicht bekommen. Das wissen Sie alle. Später heute um 14:00 Uhr kommt Colonel Lawrence Wilkerson. Um 15:00 Uhr Professor John Mearsheimer, um 16:00 Uhr. Wir denken, er ist noch in Italien, aber wir sind nicht sicher. Pepe Escobar. Judge Napolitano für Judging Freedom.