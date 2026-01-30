Mit Ihrer Spende helfen Sie uns, unsere Arbeit fortzusetzen und neue, interessante Videos

Unabhängiger Journalismus lebt von Ihnen

Während der Schweizer Staat jährlich 40 Millionen Franken in ausgewählte Medien lenkt, erhalten unabhängige Plattformen keine Subventionen. Sie finanzieren sich allein durch ihre Leserschaft.

Das bedeutet: Wir können frei berichten – aber wir stehen dadurch auch unter permanentem wirtschaftlichem Druck.

Gerade bei Themen wie Covid-19 oder der E-ID-Abstimmung zeigte sich, wie stark viele subventionierte Medien die offizielle Linie stützten, während kritische Stimmen marginalisiert wurden.

Diese strukturelle Schieflage führt dazu, dass unabhängige Medien von großen, staatlich geförderten Häusern oft diffamiert oder ausgegrenzt werden.

Unabhängigkeit hat ihren Preis – aber sie ist die Grundlage jeder glaubwürdigen Berichterstattung.

Wir wissen: Spendenaufrufe sind nicht gerade das Highlight des Tages.

Aber wenn Sie das hier lesen, dann wahrscheinlich, weil Ihnen freie und unbequeme Berichterstattung wichtig ist.

Uncutnews ist komplett werbefrei, unabhängig von Konzernen oder staatlichen Geldern – und gehört allein Ihnen, den Leserinnen und Lesern.

Aber echte Recherche braucht mehr als Leidenschaft:

Sie kostet Zeit. Energie. Mut. Und Geld.

Der Haken: Bisher tragen nur etwa 2 % unserer Leser dieses Projekt finanziell. Die anderen 98 % lesen kostenlos mit. Falls Sie dazugehören, fragen Sie sich bitte:

Ist Ihnen unabhängige Information etwas wert?

Dann ist jetzt der Moment, zu handeln.

VIELEN HERZLICHEN DANK

Bitte bei Überweisung den Vermerk „Spende“ angeben. Dies hilft uns, Ihre Unterstützung korrekt zuzuordnen. Danke

SPENDENKONTO

☛ ☛ Spenden per Überweisung ☚ ☚

Empfänger: uncutnews in 8400 Winterthur

IBAN: CH09 0900 0000 1589 3613 3

BIC: (SWIFT-Adresse) POFICHBEXXX

Oder hier per PayPal.

Jetzt auch Bitcoin Spenden:

Bitcoin Adresse:

bc1q3cn0r9qkzg83v65em7ywuws24fnuqgkgkx58yp

Lightning:

bc1qlpgemf9saxsc7nr9xaujrlj658ysvgcemq8af8

Weitere kostenlose Informationen und News ohne Werbung gibt es auf unserem Telegram-Kanal oder neu jetzt auch wieder auf X.

Neuer US-Krieg gegen Iran? | Von Rainer Rupp

Gefährliches Gesundheitsgesetz – Impfpflicht streichen alleine reicht nicht!

Die Kausalität der Regierung (The Reese Report – Deutsch)

Windkraft – Reale Schäden und Wege zur Vernunft: Windkraft-Symposium im Bundestag a

„Ich habe Nein gesagt“ – Dr. Rolf Kron über Repressionen gegen kritische Ärzte

Jiang Xueqin: Großmächte im Kampf um die neue Weltordnung

3 Tage bis zum Ausbruch des Krieges! Israelis bereiten sich auf Krieg mit dem Iran am 30. Januar vor

Vietnams neues Sozialkredit-System ist verrückt!

Direkt zum Video:

Dieser massive Wintersturm wurde durch GEOENGINEERING verursacht, und das Pentagon ist dafür verantw

Imperium statt Demokratie? Klaus Hartmann über die Kehrtwende der USA

Daniele Ganser: Der Konflikt zwischen USA und Russland

Warum uns die Orthodoxie nicht mehr losgelassen hat

Warum folgen so viele wie Schafe der Herde? – Propaganda verstehen von Dr. Jonas Tögel

Spike im Blut und Shedding: 75 % mit erhöhten Antikörpern

Spike im Blut und Shedding: 75 % mit erhöhten Antikörpern von Wissensgeist.TV Gesprächsrunde am WHO-Symposium 2025 in Winterthur am 01.03.2025 Weiterlesen auf Substack

US – Schattennetzwerke in Minneapolis: Der explosive Vorwurf koordinierter ICE-Behinderung per Messenger

Direkt zum Video:

Der ehemalige britische Abgeordnete Andrew Bridgen über Satanismus, Kinderhandel uvm.

Direkt zum Video:

American Horror Story: Charlie Kirks „glänzende“ Jünger – Ep 288 (Candace Owens – Deutsch)

„Iran und in Israel werden total VERWÜSTET werden“, 50.000 Amerikaner sind in Gefahr – Scott Ritter

Jeffrey Sachs: US-Krieg gegen Iran – „Ein Angriff steht bevor“

Das Krebsprotokoll, das die Pharmaindustrie zu vertuschen versuchte | Daily Pulse Deutsch

Der Vater der AGI: „ALLE werden ARBEITSLOS!” AGI, Superintelligenz & Zukunft (Prof. Markus Hutter)