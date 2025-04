Amerikanische Konzentrationslager

Von Chris Hedges

Sobald ein Regime beginnt, Menschen in Konzentrationslager zu schicken – darunter auch in El Salvador –, schafft es ein System der Inhaftierung, das ein ordentliches Verfahren außer Kraft setzt und Bürger in einem schwarzen Loch verschwinden lässt.

US-Export – von Mr. Fish

Unsere Offshore-Konzentrationslager befinden sich derzeit in El Salvador und Guantánamo Bay, Kuba. Aber rechnen Sie nicht damit, dass sie dort bleiben werden. Sobald sie normalisiert sind, nicht nur für von den USA abgeschobene Einwanderer und Einwohner, sondern auch für US-Bürger, werden sie in die Heimat migrieren. Es ist nur ein kleiner Schritt von unseren Gefängnissen, in denen Missbrauch und Misshandlung bereits an der Tagesordnung sind, zu Konzentrationslagern, in denen die Inhaftierten von der Außenwelt abgeschnitten sind – „verschwunden“ –, ihnen Rechtsbeistand verweigert wird und sie in stinkenden, überfüllten Zellen zusammengepfercht sind.

Die Gefangenen in den Lagern in El Salvador müssen auf dem Boden oder in Einzelhaft im Dunkeln schlafen. Viele leiden an Tuberkulose, Pilzinfektionen, Krätze, schwerer Unterernährung und chronischen Verdauungskrankheiten. Die Insassen, darunter über 3.000 Kinder, werden mit verdorbenen Lebensmitteln ernährt. Sie werden geschlagen. Sie werden gefoltert, unter anderem durch Waterboarding oder indem sie nackt in eiskalte Wasserfässer gesteckt werden, wie Human Rights Watch berichtet. Im Jahr 2023 bezeichnete das Außenministerium die Haftbedingungen als „lebensbedrohlich“, und das war noch bevor die salvadorianische Regierung im März 2022 den „Ausnahmezustand“ ausrief. Die Situation habe sich durch die „Hinzufügung von 72.000 Häftlingen unter dem Ausnahmezustand“ erheblich „verschärft“, so das Außenministerium. Seit der Verhängung des Ausnahmezustands sind laut der lokalen Menschenrechtsgruppe Socorro Jurídico Humanitario etwa 375 Menschen in den Lagern gestorben, die Teil des „Kriegs gegen die Banden“ des salvadorianischen Präsidenten Nayib Bukele sind.

Diese Lager – das „Centro de Confinamiento del Terrorismo“ (Zentrum für Terrorismusbekämpfung), bekannt als CECOT, in das US-Abgeschobene gebracht werden und in dem etwa 40.000 Menschen festgehalten werden – sind das Modell, der Vorbote dessen, was uns erwartet.

Der Metallarbeiter und Gewerkschaftsmitglied Kilmar Ábrego García, der am 12. März 2025 vor den Augen seines fünfjährigen Sohnes entführt wurde, wurde beschuldigt, Mitglied einer Gang zu sein, und nach El Salvador abgeschoben. Der Oberste Gerichtshof schloss sich der Bezirksrichterin Paula Xinis an, die Garcías Abschiebung als „rechtswidrige Handlung“ einstufte. Trump-Beamte schoben die Abschiebung von García auf einen „Verwaltungsfehler“. Xinis wies die Trump-Regierung an, seine Rückkehr zu „erleichtern“. Das bedeutet jedoch nicht, dass er zurückkommen wird.

„Ich hoffe, Sie schlagen mir nicht vor, einen Terroristen in die Vereinigten Staaten zu schmuggeln“, sagte Bukele gegenüber der Presse bei einem Treffen mit Trump im Weißen Haus. “Wie soll ich ihn schmuggeln – wie soll ich ihn in die Vereinigten Staaten zurückbringen? Soll ich ihn etwa in die Vereinigten Staaten schmuggeln? Natürlich werde ich das nicht tun … Die Frage ist absurd.“

US-Präsident Donald Trump trifft sich am 14. April 2025 im Oval Office des Weißen Hauses in Washington D.C. mit dem Präsidenten von El Salvador, Nayib Bukele. (Foto: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images)tion…

Das ist die Zukunft. Sobald ein Teil der Bevölkerung dämonisiert wird – darunter auch US-Bürger, die Trump als „einheimische Kriminelle“ bezeichnet –, sobald ihnen ihre Menschlichkeit genommen wird, sobald sie das Böse verkörpern und als existenzielle Bedrohung angesehen werden, führt dies letztendlich dazu, dass diese menschlichen „Verunreinigungen“ aus der Gesellschaft entfernt werden. Schuld oder Unschuld spielen zumindest vor dem Gesetz keine Rolle. Die Staatsbürgerschaft bietet keinen Schutz.

„Der erste wesentliche Schritt auf dem Weg zur totalen Herrschaft ist die Tötung der juristischen Person im Menschen“, schreibt Hannah Arendt in ‚The Origins of Totalitarianism‘. „Dies geschah einerseits, indem bestimmte Personengruppen dem Schutz des Gesetzes entzogen und gleichzeitig durch das Instrument der Entnationalisierung die nicht totalitäre Welt zur Anerkennung der Gesetzlosigkeit gezwungen wurde; andererseits geschah dies, indem die Konzentrationslager außerhalb des normalen Strafvollzugs gestellt und die Insassen außerhalb des normalen Gerichtsverfahrens ausgewählt wurden, in dem eine bestimmte Straftat eine vorhersehbare Strafe nach sich zieht.“

Wer Konzentrationslager baut, baut Gesellschaften der Angst. Er warnt unerbittlich vor tödlichen Gefahren, sei es durch Einwanderer, Muslime, Verräter, Kriminelle oder Terroristen. Die Angst breitet sich langsam aus, wie ein schwefelhaltiges Gas, bis sie alle sozialen Interaktionen infiziert und Lähmung hervorruft. Das braucht Zeit. In den ersten Jahren des Dritten Reiches betrieben die Nazis zehn Lager mit etwa 10.000 Insassen. Aber sobald es ihnen gelungen war, alle konkurrierenden Machtzentren – Gewerkschaften, politische Parteien, eine unabhängige Presse, Universitäten sowie die katholische und die evangelische Kirche – zu zerschlagen, explodierte das Konzentrationslagersystem. Als 1939 der Zweite Weltkrieg ausbrach, betrieben die Nazis über 100 Konzentrationslager mit etwa einer Million Insassen. Es folgten Vernichtungslager.

Diejenigen, die diese Lager errichten, machen sie öffentlich bekannt. Sie sollen einschüchtern. Ihre Brutalität ist ihr Verkaufsargument. Dachau, das erste Konzentrationslager der Nazis, war nicht, wie Richard Evans in „The Coming of The Third Reich“ schreibt, „eine improvisierte Lösung für ein unerwartetes Problem der Überbelegung in den Gefängnissen, sondern eine lange geplante Maßnahme, die die Nazis praktisch von Anfang an vorgesehen hatten. Es wurde in der lokalen, regionalen und nationalen Presse breit publik gemacht und diente als deutliche Warnung an alle, die Widerstand gegen das Nazi-Regime erwogen.“

Beamte der Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) in Zivilkleidung, die in unmarkierten Autos durch die Nachbarschaften fahren, entführen legale Einwohner wie Mahmoud Khalil. Diese Entführungen ähneln denen, die ich in den Straßen von Santiago, Chile, unter der Diktatur von Augusto Pinochet oder in San Salvador, der Hauptstadt von El Salvador, während der Militärdiktatur erlebt habe.

Die ICE entwickelt sich rasch zu unserer heimischen Version der Gestapo oder des Volkskommissariats für Innere Angelegenheiten (NKWD). Sie überwacht 200 Haftanstalten. Laut einem Bericht des Center of Privacy & Technology in Georgetown ist sie eine beeindruckende inländische Überwachungsbehörde, die Daten über die meisten Amerikaner gesammelt hat.

„Durch den Zugriff auf die digitalen Aufzeichnungen von Bundesstaaten und Kommunalverwaltungen und den Kauf von Datenbanken mit Milliarden von Datenpunkten von privaten Unternehmen hat die ICE eine Überwachungsinfrastruktur geschaffen, die es ihr ermöglicht, scheinbar jederzeit detaillierte Dossiers über fast jeden zu erstellen“, heißt es in dem Bericht. „In seinem Bestreben, Personen festzunehmen und abzuschieben, hat ICE – ohne jegliche gerichtliche, legislative oder öffentliche Kontrolle – auf Datensätze mit persönlichen Informationen über die überwiegende Mehrheit der in den USA lebenden Menschen zugegriffen, deren Daten allein aufgrund der Beantragung eines Führerscheins, des Führens eines Kraftfahrzeugs oder der Anmeldung bei den örtlichen Versorgungsunternehmen für den Zugang zu Heizung, Wasser und Strom in die Hände der Einwanderungsbehörden gelangen können.“

Die Entführten, darunter die türkische Staatsbürgerin und Doktorandin an der Tufts University, Rümeysa Öztürk, werden vager Verhaltensweisen wie „Aktivitäten zur Unterstützung der Hamas“ beschuldigt. Aber das ist eine Ausflucht, Anschuldigungen, die nicht realer sind als die erfundenen Verbrechen unter dem Stalinismus, wo Menschen beschuldigt wurden, der alten Ordnung anzugehören – Kulaken oder Angehörige der Kleinbourgeoisie – oder als Trotzkisten, Titoisten, Agenten des Kapitalismus oder Saboteure, bekannt als „Wreckers“, wegen Verschwörung zum Sturz des Regimes verurteilt wurden. Sobald eine Gruppe von Menschen ins Visier genommen wird, sind die Verbrechen, derer sie beschuldigt werden, wenn überhaupt, fast immer Erfindungen.

Konzentrationslagerinsassen werden von der Außenwelt abgeschnitten. Sie verschwinden. Sie werden ausgelöscht. Sie werden behandelt, als hätten sie nie existiert. Fast alle Bemühungen, Informationen über sie zu erhalten, stoßen auf Schweigen. Selbst ihr Tod, sollten sie in Haft sterben, wird anonym, als wären sie nie geboren worden.

Diejenigen, die Konzentrationslager leiten, sind, wie Hannah Arendt schreibt, Menschen ohne Neugier oder geistige Fähigkeit, sich eine Meinung zu bilden. Sie wissen, wie sie bemerkt, „nicht einmal mehr, was es bedeutet, überzeugt zu sein“. Sie gehorchen einfach, konditioniert, sich wie „perverse Tiere“ zu verhalten. Sie sind berauscht von der gottgleichen Macht, die sie haben, Menschen in zitternde Schafherden zu verwandeln.

Das Ziel jedes Konzentrationslagersystems ist es, alle individuellen Eigenschaften zu zerstören und Menschen zu ängstlichen, fügsamen, gehorsamen Massen zu formen. Die ersten Lager sind Übungsplätze für Gefängniswärter und ICE-Agenten. Sie erlernen brutale Techniken, um Insassen zu infantilisieren, eine Infantilisierung, die bald die gesamte Gesellschaft verzerrt.

Den 250 angeblichen venezolanischen Gangmitgliedern, die unter Missachtung eines Bundesgerichtsurteils nach El Salvador verschleppt wurden, wurde ein ordentliches Verfahren verweigert. Sie wurden kurzerhand in Flugzeuge gepfercht, die die Anweisung des Richters, umzukehren, ignorierten, und nach ihrer Ankunft wurden sie ausgezogen, geschlagen und kahlgeschoren. Kahlgeschorene Köpfe sind ein Merkmal aller Konzentrationslager. Die Ausrede lautet, es gehe um Läuse. Aber natürlich geht es um Entmenschlichung, und deshalb tragen sie Uniformen und werden mit Nummern gekennzeichnet.

Der Autokrat schwelgt offen in seiner Grausamkeit. „Ich freue mich darauf, zu sehen, wie diese kranken Terroristen 20 Jahre Gefängnis bekommen für das, was sie Elon Musk und Tesla antun“, schrieb Trump auf Truth Social. „Vielleicht könnten sie ihre Strafe in den Gefängnissen von El Salvador verbüßen, die in letzter Zeit für ihre so schönen Bedingungen berühmt geworden sind!“

Diejenigen, die Konzentrationslager bauen, sind stolz darauf. Sie präsentieren sie der Presse oder zumindest den Speichelleckern, die sich als Presse ausgeben. Die Ministerin für Innere Sicherheit, Kristi Noem, die ein Video von ihrem Besuch im Gefängnis von El Salvador gepostet hat, benutzte die shirtlosen und kahlgeschorenen Häftlinge als Requisiten für ihre Drohungen gegen Einwanderer. Wenn es eine Sache gibt, die der Faschismus gut kann, dann ist es Spektakel.

TOPSHOT – Die US-Ministerin für Innere Sicherheit, Kristi Noem, spricht während einer Besichtigung des Terroristengefängnisses (CECOT) in Tecoluca, El Salvador, am 26. März 2025, während Gefangene aus einer Zelle herausblicken. (Foto: Alex Brandon / POOL / AFP) (Foto: ALEX BRANDON/POOL/AFP via Getty Images)

Zuerst kommen sie für die Einwanderer. Dann kommen sie für die Aktivisten mit ausländischen Studentenvisa auf dem Campus. Dann kommen sie für die Inhaber einer Green Card. Als Nächstes sind die US-Bürger dran, die gegen den Völkermord Israels oder den schleichenden Faschismus kämpfen. Dann kommen sie für Sie. Nicht weil Sie gegen das Gesetz verstoßen haben. Sondern weil die monströse Maschine des Terrors einen ständigen Nachschub an Opfern braucht, um sich selbst zu erhalten.

Totalitäre Regime überleben, indem sie ständig gegen tödliche, existenzielle Bedrohungen kämpfen. Sobald eine Bedrohung beseitigt ist, erfinden sie eine neue. Sie verspotten die Rechtsstaatlichkeit. Richter können diese Gesetzlosigkeit zwar anprangern, solange sie nicht selbst gesäubert werden, aber sie haben keine Möglichkeit, ihre Urteile durchzusetzen. Das Justizministerium, das an die Trump-Günstlingin Pam Bondi übergeben wurde, ist wie in allen Autokratien darauf ausgelegt, die Durchsetzung zu blockieren, nicht sie zu erleichtern. Es gibt keine rechtlichen Hindernisse mehr, die uns schützen könnten. Wir wissen, wohin das führt. Wir haben es schon einmal gesehen. Und es ist nicht gut.