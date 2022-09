Wenn Sie oder jemand, den Sie kennen, eine Bluttransfusion benötigen, sollten Sie es vermeiden, das Amerikanische Rote Kreuz zu konsultieren. Denn wie wir jetzt wissen, vermischt die Gruppe wahllos geimpftes Blut mit ungeimpftem Blut.

Dies ist deshalb so problematisch, weil geimpftes Blut verdorbenes Blut ist, d. h. der Empfänger erhält alle Spike-Proteine und andere Toxine, die durch die Impfungen in der Person, die sie erhalten hat, produziert werden.

Das Rote Kreuz vergiftet im Grunde die Körper von Menschen, die bereits krank sind und dringend sauberes, gesundes Blut benötigen – und nicht Blut, das das enthält, was in der Operation Warp Speed hineingepumpt wurde.

„Wir kennzeichnen Blutprodukte nicht als geimpftes oder ungeimpftes Blut, da der Covid-19-Impfstoff nicht in den Blutkreislauf gelangt und keine Sicherheitsrisiken für den Empfänger birgt“, behauptet das Rote Kreuz.

„Wenn Sie Sicherheitsbedenken bezüglich möglicher Bluttransfusionen haben, sprechen Sie bitte mit Ihrem medizinischen Betreuungsteam.“

Covid-Impfstoff Spike-Proteine „wandern frei durch den Blutkreislauf“, sagt Experte

Die Angelegenheit kam ans Licht, als Anfragen über die Beteiligung des Roten Kreuzes an der Versorgung nach dem Hurrikan Fiona, der die Insel Puerto Rico verwüstete, eingingen.

Einige waren besorgt, dass das Rote Kreuz Menschen mit verunreinigtem Blut vergiften könnte, und es stellte sich heraus, dass ihre Bedenken berechtigt waren.

Das Social-Media-Team des Roten Kreuzes hat offenbar eine kürzlich veröffentlichte Studie übersehen, aus der hervorgeht, dass die Giftspritze tatsächlich in den Blutkreislauf gelangen und ernsthafte Gesundheitsprobleme verursachen.

Die randomisierte klinische Studie ergab, dass das Risiko für schwerwiegende unerwünschte Ereignisse bei Personen, deren Blut mit der Operation Warp Speed-Injektion verunreinigt wurde, viel höher ist.

„In der Moderna-Studie war das übermäßige Risiko für schwerwiegende AESIs (15,1 pro 10.000 Teilnehmer) höher als die Risikoreduzierung für COVID-19-Krankenhausaufenthalte im Vergleich zur Placebogruppe (6,4 pro 10.000 Teilnehmer)“, heißt es in der Studie.

„In der Pfizer-Studie war das erhöhte Risiko für schwerwiegende AESIs (10,1 pro 10.000) höher als die Risikoreduktion für COVID-19-Hospitalisierungen im Vergleich zur Placebogruppe (2,3 pro 10.000 Teilnehmer).“

Es ist bekannt, dass zu den AESIs mit einem Risikoverhältnis von mehr als eins, d. h. mit „erhöhtem Risiko“, schwerwiegende Erkrankungen wie Gerinnungsstörungen, akutes Atemnotsyndrom sowie Myokarditis und Perikarditis gehören.

Im Mai 2021 wurde in einer anderen Studie, die in der Fachzeitschrift Science veröffentlicht wurde, genauer erklärt, wie Covid-Injektionen entgegen den Behauptungen des Social-Media-Teams des Roten Kreuzes letztlich in den Blutkreislauf gelangen.

„Das Spike-Protein kann nicht frei durch den Blutkreislauf wandern, weil es eine Transmembran-Ankerregion hat, die es (wie der Name schon sagt) festsitzen lässt“, erklärt Derek Lowe.

„So sitzt es im Virus selbst, und das tut es auch in menschlichen Zellen.“

Lowe führte weiter aus, dass die Spike-Proteine des Covid-Impfstoffs auf der Oberfläche von Muskel- und Lymphzellen in der Schulter in der Nähe der Injektionsstelle sitzen.

„Ein Teil der Impfstoffdosis wird natürlich in den Blutkreislauf gelangen“, fügte er hinzu.

„Aber wenn die mRNA- oder Adenoviruspartikel auf Zellen außerhalb der Leber oder der Injektionsstelle treffen, veranlassen sie diese immer noch, das auf ihrer Oberfläche verankerte Spike-Protein zu exprimieren, und nicht, es in den Blutkreislauf abzugeben.

Die Schlussfolgerung aus all dem ist, dass man dem Amerikanischen Roten Kreuz nicht mehr trauen kann. Sein Social-Media-Team lügt die Öffentlichkeit über das verseuchte Blut an, und die Leser täten gut daran, dies zur Kenntnis zu nehmen und niemals eine Bluttransfusion von dieser Gruppe anzunehmen.

Passend dazu, was in der Facebook-Gruppe „Plötzlich und unerwartet mit knapp 300.000 Mitglieder veröffentlicht wurde.