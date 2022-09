Ein offener Brief an den schweigenden Arzt. Die weltweite „Bewaffnung der Gesundheit“

„Die traurige Wahrheit ist, dass das meiste Böse von Menschen begangen wird, die sich nie dafür entscheiden, gut oder böse zu sein.“ – Hannah Arendt, Das Leben des Geistes

Dies ist ein Brief an den schweigenden Arzt. Dies ist ein Brief an jeden Arzt, der spürt, dass der laufende biofaschistische Putsch wissenschaftlich, moralisch und politisch falsch ist, der aber dennoch eine Politik der vorsätzlichen Ignoranz betreibt, um seine Karriere zu schützen. Es ist noch nicht zu spät, die schmutzigen Fesseln des unmenschlichen blinden Gehorsams abzuwerfen. Legen Sie diese Lügen, diese monströsen Täuschungen ab und halten Sie den heiligen Eid ein, ohne den ein Arzt nur eine geschwärzte Schale und eine seelenlose, leblose Hülle ist.

Der Beruf des Arztes ist ein edler Beruf, aber nur, wenn die Einwilligung nach Aufklärung und der Grundsatz „Erstens, nicht schaden“ eingehalten werden. Fehlt dieser bioethische Rahmen, verwandelt sich die Medizin in einen blutigen Knüppel, der von Tyrannen geführt wird. Wie die Holocaust-Überlebende Vera Sharav gewarnt hat, spielte der moralische Bankrott der deutschen Ärzte während des Dritten Reichs eine entscheidende Rolle bei der Schaffung der Grundlage für die Hitlersche Maschinerie des Massenmords.

Wie Vioxx, die Opioid-Epidemie, die Psychopharmaka-Epidemie, die übermäßige Verschreibung von Benzodiazepinen und Barbitursäurepräparaten, der CDC-Impfplan für Kinder (Dutzende von Vorschriften in Verbindung mit einem Haftungsschutz für die Hersteller), ein ungeheuerliches mehrstufiges System und Millionen medizinischer Insolvenzen vor Covid neben anderen Verderbtheiten zeigen, hat sich die Bewaffnung des amerikanischen Gesundheitswesens seit Jahrzehnten stetig weiterentwickelt.

Doch erst mit dem Aufkommen der Covidian-Sekte hüllte diese Bewaffnung die Welt in einen tödlichen Schatten und drohte, die körperliche Autonomie und Freiheit für immer auszulöschen.

Neben der Ethik der informierten Zustimmung und dem „primum non nocere“ wurde jede entscheidende Säule der medizinischen Ethik auf ungeheuerliche Weise verletzt: der Nürnberger Kodex, die Früherkennung und Frühbehandlung, die Verschreibung von Medikamenten außerhalb der zugelassenen Indikationen, die Unterscheidung zwischen Medikamenten mit Notfallzulassung (EUA) und solchen, die von der FDA vollständig zugelassen sind, das Recht, Angehörige im Krankenhaus zu besuchen, die Unverletzlichkeit elektronischer Krankenakten und die Bedeutung des Abbruchs eines medizinischen Experiments, wenn es eindeutige Beweise für einen Schaden gibt.

Sir William Osler erinnert seine ärztlichen Kollegen in Aequanimitas an die Bedeutung des Altruismus:

„Die Ausübung der Medizin ist eine Kunst, kein Handel; eine Berufung, kein Geschäft; eine Berufung, bei der Sie Ihr Herz genauso einsetzen wie Ihren Kopf. Oft wird der beste Teil deiner Arbeit nichts mit Tränken und Pülverchen zu tun haben, sondern mit der Ausübung des Einflusses des Starken auf den Schwachen, des Gerechten auf den Bösen, des Weisen auf den Törichten.“

Haben die Agenturen mit den drei Buchstaben seit der Ankunft von SARS-CoV-2 an den jungfräulichen Ufern des Transhumans die Schwachen vor den Starken und die Gerechten vor den Bösen geschützt?

CNN und andere Massenmedien haben uns darüber informiert, dass über eine Million Amerikaner an Covid gestorben sind, doch die meisten dieser Todesfälle betrafen ältere Menschen und solche mit erheblichen Begleiterkrankungen.

In der Tat waren es überwiegend Todesfälle mit Covid, nicht durch Covid. Zweifellos starben viele auch aufgrund der Unterdrückung früher Behandlungsmethoden wie des Zelenko-Protokolls, des Protokolls der Association of American Physicians and Surgeons und der Protokolle der Frontline Covid-19 Critical Care Alliance (FLCCC) sowie aufgrund zweifelhafter Krankenhausbehandlungen, wie sie in Erin Olszewskis Buch Undercover Epicenter Nurse: How Fraud, Negligence, and Greed Led to Unnecessary Deaths at Elmhurst Hospital. Die Unterdrückung frühzeitiger Behandlungsmöglichkeiten, die den Einsatz neu entwickelter Medikamente beinhalten, in Verbindung mit dem unerbittlichen und völlig hysterischen Druck, einen in der Erprobung befindlichen Impfstoff einzunehmen, ist sinnbildlich für eine Umkehrung der medizinischen Ethik.

Bei welchem anderen medizinischen Problem sagt ein Arzt einem Patienten, dass es keine frühzeitige Behandlung gibt und dass er sich einfach in die nächste Notaufnahme begeben soll, wenn sich sein Zustand so weit verschlechtert, dass er um sein Leben fürchten muss? Wird dieser therapeutische Nihilismus in einer medizinischen Fakultät der Welt gelehrt? Wie der argentinische Arzt Hector Carvallo bemerkte: Man kann nicht tatenlos zusehen, wenn das Haus des Nachbarn brennt. Es mag viele Möglichkeiten geben, Hilfe zu leisten, aber nichts zu tun, ist nicht zu rechtfertigen.

Die Herstellung eines neuen Impfstoffs dauert in der Regel mindestens zehn Jahre, und das bei Verwendung herkömmlicher Methoden der Impfstofftechnologie. Bei den mRNA-Impfstoffen kommt eine völlig neue Technologie zum Einsatz. Es ist nicht möglich, dies in zehn Monaten sicher zu bewerkstelligen.

Milliarden von Menschen wurden gezwungen, unter Druck gesetzt und erpresst, sich einer experimentellen Impfung zu unterziehen, und damit gegen die strengsten Regeln der Medizin verstoßen.

Und dies, während Hydroxychloroquin und Ivermectin, Medikamente, die von der FDA bereits vor Jahrzehnten zugelassen wurden und deren Sicherheitsprofil seit Langem bekannt ist, unbarmherzig verunglimpft und dämonisiert wurden, obwohl es solide Beweise für ihre Wirksamkeit gibt.

Die Zensur abweichender Meinungen durch Facebook, Twitter und YouTube, die ihrerseits von den Sperren profitierten, hat zur Unterdrückung der wissenschaftlichen Debatte beigetragen, ohne jedoch etwas an der Wahrheit zu ändern. In „Promoting Unlicensed Vaccines is Lawbreaking“ von Dr. Robert Malone schreibt der Autor:

„Meiner Meinung nach haben die FDA und die CDC in ihrer Eile, genetische Impfstoffe für eine Krankheit einzusetzen, die mit einer Vielzahl von frühen klinischen Behandlungsprotokollen leicht in den Griff zu bekommen ist, weiterhin etablierte Regulierungsnormen umgangen und geradezu gesetzeswidrige Aktivitäten zugelassen (einschließlich der verbotenen Vermarktung von nicht zugelassenen medizinischen Produkten).“

Das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), das britische Yellow-Card-System, VigiAccess der WHO und EudraVigilance zeigen alle eine auffallend hohe Zahl von unerwünschten Impfstoffereignissen in Verbindung mit dem mRNA-Impfstoff, und VAERS verzeichnet derzeit über 30.000 Todesfälle, was beispiellos ist. (Der Lazarus-Bericht von Harvard Pilgrim Health Care kam zu dem Schluss, dass VAERS in der Regel weniger als 1 % der tatsächlichen Daten über unerwünschte Impfstoffereignisse erfasst).

Steve Kirsch, der die offizielle Darstellung unermüdlich entlarvt, hat die VAERS-Daten analysiert und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass der Meldefaktor für die Covid-Impfstoffe bei 41 liegt. Es gibt noch weitere Anzeichen, die eine Untersuchung rechtfertigen, wie der dramatische Anstieg der Sterblichkeitsrate, der von Lebensversicherungsgesellschaften gemeldet wurde, und die Tatsache, dass die führende Todesursache in der kanadischen Provinz Alberta im Jahr 2021 „unbestimmt und unbekannt“ war.

Offensichtlich verleihen die Impfstoffe weder Immunität noch verhindern sie eine Übertragung.

Die neue Behauptung, dass die experimentellen Injektionen die Virulenz verringern, ist absurd. Ein Impfstoff, der nicht immunisiert, ist ein Oxymoron. Wie ließe sich dies außerdem bei einem Virus beweisen, dessen Sterblichkeitsrate je nach Alter, Gewicht und Begleiterkrankungen stark schwankt? Wie Osler einst in „Chauvinismus in der Medizin“ witzelte: „Je größer die Unwissenheit, desto größer der Dogmatismus.“

Informed Choice Australia hat eine Liste von eintausend begutachteten Studien zusammengestellt, die den mRNA-Impfstoff mit Myokarditis, Perikarditis, Thrombozytopenie, Guillain-Barré, Lymphadenopathie, transversaler Myelitis, Rhabdomyolyse und anderen schweren Erkrankungen in Verbindung bringen. Dr. James Thorp, Dr. Jessica Rose, Dr. Tess Lawrie, Dr. Christof Plothe, Dr. Pierre Kory und Dr. Roger Hodkinson haben zusammen mit anderen angesehenen Ärzten und Wissenschaftlern ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, dass die Forschungsinjektionen schwangeren Frauen verabreicht werden, was seit langem als schwerwiegender Verstoß gegen die medizinische Ethik angesehen wird; und es gibt Hinweise darauf, dass die mRNA-Impfung auch eine schleichende Auswirkung auf die männliche Fruchtbarkeit haben könnte. In „Vascular and Organ Damage Induced by mRNA Vaccines: Irrefutable Proof of Causality“ (Unwiderlegbarer Beweis der Kausalität) von Dr. Michael Palmer und Dr. Sucharit Bhakdi kommen die Autoren zu dem Schluss, dass „diese Impfstoffe insgesamt nicht mehr als experimentell angesehen werden können – das ‚Experiment‘ hat zu der Katastrophe geführt, die viele Ärzte und Wissenschaftler von Anfang an vorhergesagt haben.“

Wie Robert F. Kennedy Jr. und andere festgestellt haben, haben Regierungen auf der ganzen Welt die Pandemie genutzt, um verfassungsmäßige Protokolle zu ignorieren, Notstandsgesetze zu erlassen und per Dekret zu regieren; diese Totalitarisierung war im Westen besonders ausgeprägt. Ohne moralischen Kompass wird der Automatenarzt weiterhin als Spielball der Tyrannei benutzt werden. Aufgrund der führenden Rolle, die der amerikanische medizinische Industriekomplex bei der Inszenierung des biofaschistischen Putsches gespielt hat, ist es notwendig, dass mehr amerikanische Ärzte die Ausweidung ihres Berufs anprangern, eines Berufs, der angeblich der Heilung dient, der jedoch die Menschheit verwüstet.

Die Schließungen haben Menschen aus allen Gesellschaftsschichten terrorisiert, zahllose Arbeitsplätze vernichtet und wirtschaftliche Ungleichheit, Drogenmissbrauch, Selbstmord und Atomisierung erheblich verschärft. Eine Analyse dieser mittelalterlichen Maßnahmen durch Johns Hopkins kam zu folgendem Ergebnis:

„Während diese Meta-Analyse zu dem Schluss kommt, dass Abriegelungen wenig bis gar keine Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit haben, haben sie dort, wo sie eingeführt wurden, enorme wirtschaftliche und soziale Kosten verursacht. Infolgedessen sind Abriegelungsmaßnahmen unbegründet und sollten als pandemiepolitisches Instrument abgelehnt werden.

Es ist besonders skrupellos, Kinder den Covid-Mandaten zu unterwerfen, wenn sie bei Fehlen einer ernsthaften Grunderkrankung ein statistisch gesehenes Nullrisiko haben, an Covid zu sterben. Eine von Brown-Forschern durchgeführte Studie über die häuslichen Auswirkungen der Maskierung von Kindern und der Schließung von Schulen kam zu dem Schluss, dass „Kinder, die während der Pandemie geboren wurden, im Vergleich zu Kindern, die vor der Pandemie geboren wurden, deutlich geringere verbale, motorische und allgemeine kognitive Leistungen aufweisen“. Ironischerweise beklagt Dr. Leana Wen, die sich für die Schließung von Schulen einsetzt, dass sich die Maskierung negativ auf die Sprachentwicklung ihres Sohnes ausgewirkt hat.

Zugegeben, die außerordentliche Macht der pharmazeutischen Industrie, zu bestechen, zu schikanieren und zu schmeicheln, macht es schwer, sich dieser dämonischen Agenda zu widersetzen. Dennoch ist es die Mitarbeit der Ärzte, die diesem Staatsstreich den Anschein von Legitimität und Seriosität verleiht. Werden Sie weiterhin schweigen, wenn die Mächte der Finsternis uns unaufhaltsam in einen Strudel aus Verrat, Gesetzlosigkeit und ungezügelter Brutalität ziehen? Dies ist nicht das Ende des Biosicherheitsprojekts, sondern erst der Anfang.

Solange dies nicht rückgängig gemacht wird, wird die Usurpation der Ethik der informierten Zustimmung durch das medizinische Ethos der Nazis, das jede Gräueltat rechtfertigt, wenn sie im Namen des „höheren Wohls“ geschieht, diese neue Ära des Autoritarismus dauerhaft machen.

Die Polarisierung, die nach dem Aufstieg dieses globalen Psyops – dem ersten seiner Art – entstanden ist, dreht sich um die Frage, ob diese drakonischen Mandate im Namen der öffentlichen Gesundheit umgesetzt wurden oder ob ihr wahres Ziel darin besteht, die Demokratie auszulöschen und eine Gesundheitsdiktatur zu errichten, in der alle außer den Reichen und Mächtigen auf den Status von Nutztieren zurückgestuft werden. Diese Zweiteilung, die zahllose Beziehungen zerstört und ganze Familien auseinandergerissen hat, ist also in erster Linie ein ideologischer Kampf zwischen denen, die an eine informierte Zustimmung glauben, und denen, die vor dem Saukopf der Despotie gekniet haben.

Haben Sie deshalb Medizin studiert, um wegzuschauen, während eine rücksichtslose und raffgierige Kabale abscheuliche Taten begeht? Ich weiß, dass zumindest einer von Ihnen zuhört. Diese Grausamkeiten werden nämlich in Ihrem Namen begangen – im Namen der Wissenschaft, der Medizin und der öffentlichen Gesundheit.