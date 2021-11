Amerikas eifrige europäische Provokateure besuchen Taiwan

Von Brian Berletic: Er ist ein in Bangkok ansässiger geopolitischer Forscher und Autor, insbesondere für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Auf den ersten Blick sah es so aus, als würde sich die Europäische Union auf die von den USA angeführte Konfrontation mit China einlassen. Doch eine kürzlich nach Taiwan entsandte Delegation unter der Leitung von Raphael Glucksmann, die angeblich die EU vertritt, erzählt weniger von einer angeblichen „Einmischung“ des Festlandes in das Inselgebiet als vielmehr von einer Einmischung der USA in die EU.

Glucksmann ist ein französischer Abgeordneter des Europäischen Parlaments. Er wurde im vergangenen Jahr zum Vorsitzenden des Sonderausschusses für ausländische Einmischung in alle demokratischen Prozesse in der Europäischen Union gewählt. Doch trotz seiner angeblichen Rolle, die EU vor ausländischer Einmischung zu schützen, hat er eine etablierte Karriere als Agent der Einmischung in anderen Ländern und innerhalb der EU.

Aufgrund seines beunruhigenden Hintergrunds und seiner fragwürdigen Aktionen in jüngster Zeit in Taiwan kann man mit Sicherheit sagen, dass er eine Agenda vertritt, die der EU aufgezwungen wurde und nicht von ihr ausgeht.

Glucksmann in Taiwan

Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet in einem Artikel mit der Überschrift „Taiwan begrüßt erste offizielle Delegation des Europäischen Parlaments“:

Unser Besuch zeigt, dass Taiwan heute in Brüssel und in allen Mitgliedstaaten ganz oben auf der Tagesordnung steht, sagte Raphael Glucksmann, ein französischer Abgeordneter des Europäischen Parlaments, bei einem Treffen mit Taiwans Premierminister Su Tseng-chang. Auch wir in Europa sind mit der Einmischung autoritärer Regime konfrontiert, und wir sind hierher gekommen, um von Ihnen zu lernen, fügte Glucksmann, der die Delegation leitet, hinzu.

Er bezeichnete Taiwan als „ein Labor und eine Drehscheibe für den Kampf gegen ausländische Einmischung und für die Bewahrung der Demokratie“

Glucksmanns undiplomatische Worte beschuldigen China, ein „autoritäres Regime“ zu sein, und suggerieren, dass es sich in Taiwan irgendwie „einmischt“. Doch selbst der Reuters-Artikel räumt ein, dass Taiwan „mit Ausnahme der winzigen Vatikanstadt keine formellen diplomatischen Beziehungen zu europäischen Staaten unterhält“. Das liegt daran, dass die EU, wie die meisten anderen Nationen der Erde, die Ein-China-Politik anerkennt, die besagt, dass es nur ein China gibt, dass Taiwan ein Teil von China ist und dass es nur eine anerkannte Regierung Chinas gibt – die Volksrepublik China in Peking.

Glucksmanns Delegation und Glucksmanns eigene Äußerungen stellen die offizielle Haltung der EU zur Ein-China-Politik in Frage und gefährden nicht nur die Beziehungen zu Peking, sondern ermutigen Taiwan auch, einen Weg einzuschlagen, der entweder in einer Sackgasse oder in einem Fass ohne Boden endet. Taiwans Wirtschaft hängt zum Beispiel stark von den Beziehungen zum chinesischen Festland ab. Im Jahr 2019 exportierte Taiwan allein nach Hongkong mehr als nach ganz Europa zusammen. Über 40 % aller Ausfuhren aus Taiwan gehen in andere Länder Chinas. Bei den Einfuhren sieht es ähnlich aus.

Diese wirtschaftliche Realität dient als Grundlage für die provokativsten Aktionen sowohl der USA als auch bestimmter Kreise in Europa, einschließlich Glucksmann und seiner Delegation.

Die Global Times, die oft die Denkweise in Peking widerspiegelt, bezeichnete die Delegation in einem Meinungsartikel mit dem Titel „Chinese mainland should keep ’strategic focus‘ despite token European politicians‘ visit Taiwan“ (Das chinesische Festland sollte trotz des Besuchs europäischer Politiker in Taiwan den ’strategischen Fokus‘ beibehalten) als „politische Clowns“, die lediglich eine symbolische Unterstützung für die Sezessionisten aus dem Westen darstellen.

In der Stellungnahme wurde auch eingeräumt, dass die Delegation weniger repräsentativ für die EU war, die ansonsten sehr gute Beziehungen zu China unterhält, und stattdessen als Deckung für die USA fungierte.

Glucksmanns schmutzige Arbeit für die USA

Es ist allgemein bekannt, dass die USA versuchen, ihre einseitigen und illegalen Aggressionen auf der Weltbühne mit „Koalitionen“ und unter Berufung auf die Beteiligung und Zustimmung „anderer“ Nationen zu verschleiern. Wenn diese tatsächlichen Nationen sich weigern, die USA offen zu unterstützen – und in Bezug auf die EU selbst aufgrund ihres zersplitterten Charakters – gibt es immer Kreise von Politikern sowohl innerhalb nationaler Regierungen als auch innerhalb der EU selbst, die bereit sind, Washingtons schmutzige Arbeit zu unterstützen.

Glucksmanns Nachplappern von Washingtons Argumenten in Bezug auf Taiwan ist nicht der erste Fall, in dem er dies getan hat – weder in Bezug auf China noch in Bezug auf die Machenschaften der USA im Allgemeinen.

Letztes Jahr wurde Glucksmann in der vom US-Außenministerium finanzierten Medienplattform The World in einem Artikel mit dem Titel „Ein französischer Politiker kämpft dafür, Chinas Uiguren-Konzentrationslager aufzudecken“ vorgestellt.

Darin übernimmt Glucksmann eine führende Rolle bei der Wiederholung widerlegter Behauptungen über Zwangsarbeit und „Konzentrationslager“, von denen er und andere behaupten, dass sie von der chinesischen Regierung in der westlichen Region Xinjiang beaufsichtigt werden. Unter Berufung auf dubiose Quellen, darunter das ebenfalls vom US-Außenministerium finanzierte Australian Strategic Policy Institute (ASPI), führte Glucksmann eine Kampagne an, um Unternehmen unter Druck zu setzen, ihre Geschäftsbeziehungen zu chinesischen Zulieferern und Fabriken zu beenden.

Der Artikel erwähnt auch diejenigen, die mit Glucksmann bei seiner Anti-China-Kampagne zusammenarbeiten, darunter Dilnur Reyhan vom European Uyghur Institute – eine von mehreren Organisationen, die sich als Verfechter der Menschenrechte ausgeben, in Wirklichkeit aber eine separatistische politische Agenda mit Hilfe der US-Regierung und ihrer Verbündeten verfolgen.

Es ist kein Zufall, dass Glucksmann zwei von Washington geförderte separatistische Bewegungen unterstützt, die sich gegen China richten.

Fast ein Jahrzehnt zuvor war Glucksmann an der Unterstützung eines anderen Stellvertreters Washingtons beteiligt – dieses Mal an den Grenzen Russlands. Wikileaks enthüllte in mehreren E-Mails von und an die damalige US-Außenministerin Hillary Clinton, dass an Treffen der US-Regierung mit ihrem Klientenregime in Georgien unter der Führung von Micheil Saakaschwili auch Glucksmann teilnahm, der als „Berater“ Saakaschwilis fungierte.

Es ist schwer zu sagen, warum das Europäische Parlament Glucksmann in einen Sonderausschuss über ausländische Einmischung in der EU aufnehmen würde. Vielleicht liegt es an seiner umfangreichen Erfahrung als Agent ausländischer Einmischung jenseits der EU-Grenzen, die ihn zu einem Experten darin macht, ausländische Einmischung zu erkennen, wenn sie sich gegen die EU richtet.

Aber da Glucksmanns Geschichte der ausländischen Einmischung darin besteht, Washingtons außenpolitische Ziele unter dem Deckmantel der EU und oft auf Kosten des eigenen Rufs und des Ansehens der EU bei anderen Nationen auf der ganzen Welt, einschließlich jetzt China, voranzutreiben, kann man mit Sicherheit sagen, dass er selbst ein Vektor ausländischer Einmischung innerhalb der EU ist – und kein Experte in der Abwehr dieser Einmischung.

Peking scheint zu verstehen, dass die Zeit auf seiner Seite ist. Die Global Times stellt fest, dass Taiwans derzeitige Regierung, die von der von den USA unterstützten Demokratischen Fortschrittspartei angeführt wird, mit derartigen Provokationen und unlauteren Partnern einem „in die Enge getriebenen Tier“ gleicht, das sich in einem verzweifelten Kampf befindet.

Die Geschichte des Versuchs des Westens, China einzudämmen, ist eine Geschichte von Provokationen inmitten einer letztlich gescheiterten Strategie. China wird wahrscheinlich weiterhin geduldig sein, während die Provokationen immer verzweifelter werden. Das Fenster schließt sich, und wenn es sich endgültig schließt, wird China stärker, geeinter und unangreifbarer sein als je zuvor. Wenn die USA und ihre Partner so viele Probleme hatten, China einzukreisen und einzudämmen, als die Vorteile auf der Seite des Westens lagen – wie wird es dann für den Westen sein, wenn es keine Vorteile mehr gibt?