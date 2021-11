Israel hat vor der Impfstoff-Mafia kapituliert – und wozu?

Eine Freundin ist kürzlich aus Israel zurückgekehrt. Sie erzählte mir von einer willfährigen Bevölkerung, die immer noch Angst hat, sich mit Covid-19 anzustecken. Überall werden Masken getragen, und die Ungeimpften werden gezwungen, jedes Mal, wenn sie ein Geschäft besuchen wollen, einen PCR-Test zu machen.

Israel ist heute ein Lackmustest für Regierungen, die autoritäre Abriegelungen und Zwangsimpfungen durchsetzen wollen, obwohl beides nicht zur Bekämpfung eines Virus taugt.

Israel hat eine Bevölkerung von etwas mehr als 9,3 Millionen Menschen. Nur eine Million Israelis, die für die doppelte Dosis des Pfizer-Impfstoffs in Frage kommen, haben diese noch nicht erhalten, womit das Land zu den am besten geimpften Ländern der Welt gehört. Interessant ist ein Vergleich mit Weißrussland, das eine ähnliche Bevölkerungszahl hat. In Weißrussland sind 25 % der 9,5 Mio. Einwohner geimpft; 4.679 sind an Covid-19 gestorben. In Israel wurde der Impfstoff zu 90 Prozent aufgenommen, dennoch sind 8 109 Menschen an dem Virus gestorben, fast doppelt so viele wie in Belarus.

Bislang sind israelische Kinder unter 12 Jahren nicht geimpft worden, doch das könnte sich bald ändern. Die israelische Regierung hat kürzlich eine Debatte mit ihrem Coronavirus Pandemic Response Team über die Impfung von Kindern im Alter von fünf bis 11 Jahren live übertragen.

Ebenso besorgniserregend ist, dass die israelische Regierung im letzten Monat eine dritte Impfung für Israelis vorschrieb, um ihre berüchtigten grünen Pässe zu behalten. Bislang hat ein Drittel der israelischen Bevölkerung die Auffrischungsimpfung erhalten.

Obwohl Israels Impfkampagne von den Medien, Pfizer und verschiedenen Regierungen als Erfolgsgeschichte angepriesen wird, ist sie alles andere als erfolgreich. Daten aus dem Vereinigten Königreich zeigen, dass der Impfstoff Covid-19 die Übertragung nicht reduziert hat. In Israel gibt es inzwischen mehr Covid-19-Fälle pro Million Einwohner als in jedem anderen Land, obwohl der größte Teil des Landes zweimal geimpft wurde.

Dennoch setzt die israelische Regierung alles daran, Auffrischungsimpfungen zur Pflicht zu machen. Die Begründung für diese neue Impfkampagne beruht auf den Ergebnissen einer kürzlich von israelischen Forschern durchgeführten Studie über Auffrischungsimpfungen, die im September im New England Journal of Medicine (NEJM) veröffentlicht wurde. Die Forscher behaupten, dass die Neuinfektionsraten bei älteren Menschen seit Beginn der dritten Impfkampagne zurückgegangen sind. Von den 703 schweren Fällen waren 70 Prozent ungeimpft und weitere 20 Prozent hatten noch keine Auffrischungsimpfung erhalten (obwohl sie die doppelte Dosis des Pfizer-Impfstoffs erhalten hatten). Sie betonen, dass Auffrischungsimpfungen den Schutz bei älteren Menschen für einige Wochen erhöhen. Auf der Grundlage dieser Studie hat Israel die dritte Impfung für alle über 12-Jährigen genehmigt, und die Minister denken über eine vierte Dosis nach.

Die Datenanalyse des NEJM weist jedoch erhebliche Mängel auf. Einer der eklatantesten Fehler ist, dass die Forscher die Daten weggelassen haben, die zeigen, was in den ersten 12 Tagen nach einer Auffrischungsimpfung passiert.

Ich bat Norman Fenton, Professor für Risikoinformationsmanagement an der Queen Mary University, einen Mathematiker und Spezialisten für Wahrscheinlichkeiten und Statistiken, zu erklären, warum dies so problematisch ist.

Er sagte mir: „Die Studie weist grundlegende Schwächen auf. Der erste ist, dass die Daten für die ersten 12 Tage nach der Auffrischungsimpfung nicht berücksichtigt wurden. In den ersten 12 Tagen stecken sich die Menschen häufig an und können auch schwer erkranken. Die Zahl der Erkrankungen und Infektionen, die in diesen ersten 12 Tagen auftreten, wird unterdrückt. In den ersten 12 Tagen nach einer Impfung kommt es normalerweise zu einem Anstieg von Infektionen und Krankheiten. Dies wird jedoch ebenso unterdrückt wie die potenziellen Langzeitnebenwirkungen des Impfstoffs. Es gibt auch Bedenken hinsichtlich der Physiologie. Diese Aussage ist nicht unumstritten, da z. B. eine Person, die gegen Grippe geimpft wird, in den ersten Tagen nach der Impfung häufig (leicht) erkrankt. Während die Studie die Fälle von Infektionen und schweren Erkrankungen bei denjenigen, die in den ersten 12 Tagen eine Auffrischungsimpfung erhalten haben, ausklammert, werden Infektionen und Erkrankungen bei den nicht geimpften Personen berücksichtigt.

Professor Fenton wies darauf hin, dass die Studie noch einen zweiten Fehler aufweist, die Daten aber nicht entsprechend angepasst wurden:

Sie sprechen von unterschiedlichen Verhaltensänderungen zwischen geimpften und nicht geimpften Personen. Wenn eine Person geimpft ist, könnte sie beispielsweise weniger vorsichtig sein, wenn es darum geht, sich vor einer Ansteckung mit dem Virus zu schützen. Sie erwähnen, dass Menschen, die nicht geimpft/aufgefrischt sind, eher zu PCR-Tests bereit sind“.

Laut Professor Fenton fehlen in der Studie auch Vergleichsdaten, um den Unterschied zwischen der Zahl der Personen mit Auffrischungsimpfungen und der Zahl der Personen ohne Auffrischungsimpfungen zu erklären, die sich PCR-Tests unterziehen. Es liegen keine Informationen darüber vor, wie oft letztere im Vergleich zu denen, die die Auffrischungsimpfung erhalten haben, Tests durchführen. Im Mai führte Pfizer in Israel eine umfangreiche Beobachtungsstudie zu seinem Impfstoff durch, deren Ergebnisse in der Zeitschrift Lancet veröffentlicht wurden.

Die Studie zeigte, dass eine ungeimpfte Person etwa 12-mal häufiger einen PCR-Test erhält als eine geimpfte Person, was höchstwahrscheinlich daran liegt, dass die Ungeimpften gezwungen sind, PCR-Tests zu machen, um zur Arbeit oder zum Einkaufen zu gehen. Wie Professor Fenton in seinem Blog zu diesem Thema feststellt, untergräbt die fehlende Anpassung an unterschiedliche Testprotokolle für Geimpfte und Ungeimpfte die Gültigkeit der Ergebnisse. Ähnliche Überlegungen lassen sich auf den NEJM-Artikel anwenden.

Die PCR-Tests führen auch zu einer Pandemie von falsch-positiven Ergebnissen. Professor Fenton erläutert die Folgen dieser Entwicklung:

Die meisten Menschen, die sich einem PCR-Test unterziehen, sind asymptomatisch, und viele der positiv getesteten Personen sind falsch positiv. Diese werden jedoch als „bestätigte Fälle“ registriert, obwohl sie weder krank sind noch das Virus haben. Daher ist es möglich, dass viele der als bestätigte Fälle eingestuften Personen aus der Gruppe ohne Auffrischungsimpfung einfach nur PCR-Tests mit falsch-positiven Ergebnissen haben.

Das heißt, sie haben kein Covid-19. Besorgniserregend ist, dass eine Person, die mit einem falsch-positiven PCR-Test ins Krankenhaus eingeliefert wird und dann stirbt, als an Covid verstorben registriert wird, auch wenn sie es nicht war. Dies trägt zur Verfälschung der Daten bei.

Professor Fenton stellt außerdem fest, dass:

Die Daten in den Diagrammen deuten darauf hin, dass es eine gewisse Verfälschung gibt. So zeigten die Grafiken bis August in den meisten Alterskategorien keinen Unterschied in den Fallzahlen zwischen den doppelt Geimpften und den Nichtgeimpften. Jüngste Daten, die von Public Health England veröffentlicht wurden, zeigen ähnliche Muster; dennoch werden der Auffrischungsimpfung plötzlich magische Eigenschaften zugeschrieben, wodurch sich die Fallzahlen der doppelt Geimpften (ohne Auffrischungsimpfung) im Vergleich zu den nicht Geimpften drastisch verbessern.

Am deutlichsten wird dies bei der Tatsache, dass der Covid-19-Impfstoff die Menschen nicht vor der Delta-Variante schützt. Die Auffrischungsimpfung wird als Heilmittel für dieses Problem angepriesen, das auf fragwürdigen Daten beruht. Professor Fenton kommt zu dem Schluss, dass es in der Studie keine überzeugenden Daten gibt, die Auffrischungsimpfungen rechtfertigen, und dass die Studie Probleme aufweist.

Die Kontroverse über die NEJM-Studie ist in Israel nicht unbemerkt geblieben. Der Widerstand gegen Pflichtimpfungen nimmt zu. Wie ich im April schrieb, sind besorgte Israelis auf die Straße gegangen, um gegen Zwangsimpfungen zu protestieren. Seitdem wurde eine israelische Website mit dem Namen Vax Testimonies eingerichtet, um die Nebenwirkungen des Impfstoffs zu beobachten, über die in den Medien nicht berichtet wird. Der im Dezember 2020 gegründete israelische öffentliche Notstandsrat für die Covid-19-Krise, der sich kritisch zu Abriegelungen und Zwangsimpfungen äußert, gewinnt an Bekanntheit. Der Rat setzt sich aus Experten aus Bereichen wie öffentliche Gesundheit, innere Medizin, Ethik, Immunologie, Epidemiologie sowie Notfall- und Katastrophenplanung zusammen.

Aber wird all dies ausreichen, um die Sichtweise und die Politik der Regierung zu ändern? Die israelische Regierung ignoriert die Kritik von Experten an der mangelhaften NEJM-Studie und beeilt sich, der Bevölkerung eine dritte und möglicherweise vierte Auffrischungsimpfung zu verabreichen, die auf zweifelhaften Daten beruht.

Obwohl Covid-19 von Politikern und MSM als die tödlichste Krankheit seit dem Schwarzen Tod verkündet wird, sind bei einer Weltbevölkerung von sieben Milliarden Menschen nur etwas mehr als fünf Millionen Menschen an der Krankheit gestorben. Das sind weniger als 0,1 Prozent. Doch leider hat Israel vor der Impfstoff-Mafia kapituliert.