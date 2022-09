Das Nettoergebnis dieser Terroranschläge ist, dass die Forderungen der deutschen Bevölkerung nach der Öffnung von Nord Stream 2 obsolet werden, schreibt Declan Hayes.

Der Terroranschlag der CIA vor der dänischen Küste auf die Nord Stream-Pipelines, auf die Deutschland angewiesen ist, lässt sich am besten durch das Prisma von Zbigniew Brzezinskis The Grand Chessboard verstehen: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives, Amerikas Spielplan, die Welt zu kontrollieren und von Konkurrenten zu befreien

Zunächst einmal kann es keinen Zweifel daran geben, dass Joe Bidens Amerika der Übeltäter ist. Nicht nur, dass die USA am meisten von diesem Terrorakt profitierten, den nur eine Handvoll Militärs hätte durchführen können, sondern, wie Tucker Carlson zeigt, hatten sowohl Victoria Fuck the EU Nuland als auch Joe Biden selbst zuvor versprochen, diese Pipelines mit allen notwendigen Mitteln stillzulegen, und, wie derselbe Clip zeigt, sind diese Terrorakte ein wesentlicher Bestandteil von Amerikas grüner Energiepolitik, die Greta Thunberg, Extinction Rebellion und eine Reihe anderer amerikanischer Aktivposten seit Langem verkünden.

Das Nettoergebnis dieser Terroranschläge ist, dass die Forderungen der deutschen Bevölkerung nach der Öffnung von Nord Stream 2 obsolet geworden sind, da beide Pipelines nun auf absehbare Zeit außer Betrieb sind. Gute Nachrichten für die neue norwegisch-polnische Pipeline, die am selben Tag eröffnet wurde, an dem die Amerikaner Nord Stream in die Luft jagten, aber schlechte Nachrichten für die deutsche Industrie, die ihre Produktion in die Vereinigten Staaten verlagert, um diese nicht enden wollenden Schläge unter die Gürtellinie zu überleben.

Gute Nachrichten auch für den Europaabgeordneten Radek Sikorski und die anderen amerikanischen Clowns, die in Polen das Sagen haben und die, wie die amerikanische Katzenpfote, die sie sind, nun glauben, dass sie darüber entscheiden können, welche westeuropäischen Länder Öl bekommen und von wem.

Und das ist der Kern von Polens EU-Problem. Weil es eine große Bevölkerung hat, verlangt es, ein EU-Schwergewicht zu sein, ähnlich wie Deutschland und Frankreich, und nicht das amerikanische Schoßhündchen, das es derzeit in dieser und allen anderen Angelegenheiten ist. Die baltischen Jack-Russell-Länder sind ebenfalls schizophren: Diese Jack Russells mögen zwar gerne bellen und schnüffeln, aber am Ende des Tages sind sie kleine Köter ohne große Bedeutung.

Das Gleiche gilt in zunehmendem Maße für Deutschland, das sich von den Vereinigten Staaten und ihren Agenten wie eine Stoffpuppe hin- und herziehen lässt, die die Grundpfeiler einer stabilen Währung und einer niedrigen Inflation, auf denen der deutsche Nachkriegs-Wohlstand aufgebaut war, ausgehöhlt haben.

In besseren Zeiten hatten deutsche Politiker wie Angela Merkel Respekt. Gestützt auf billige russische Energie und sein eigenes technologisches, logistisches und industrielles Beziehungsgenie war Deutschland nicht nur das schlagende wirtschaftliche Herz der Europäischen Union, sondern auch ein wichtiger Global Player. Jetzt machen Deutschlands frühere Führer einen Kotau vor Ursula von der Leyen und anderen nicht wählbaren EU-Marionetten aus Amerika.

Bei dem Versuch, mit dem aufstrebenden chinesischen Giganten zu konkurrieren, sieht sich Deutschland auf Schritt und Tritt verraten, vorwiegend von seinem amerikanischen Aufseher, der nicht nur Deutschlands Exportmärkte, sondern auch die heimischen Märkte begehrt. Da der größte deutsche Hersteller von Toilettenpapier aufgegeben hat, wird Deutschland in diesem Winter wohl Toilettenpapier und andere „Luxusgüter“ aus den Vereinigten Staaten importieren. Deutschland befindet sich wirklich in einer schwierigen Lage.

Und Deutschlands Mangel an Toilettenpapier ist der Kern des Problems. Während Deutschland und die Niederlande auf den Knien liegen, boomt die amerikanische Wirtschaft, zumindest bis die Zwischenwahlen vorbei sind. Ohne die systematische Zerstörung der deutschen und verbündeten Volkswirtschaften durch die CIA wäre dies wahrscheinlich nicht der Fall, und Bidens kriegslüsterne Demokraten würden bei den Wahlen im November vernichtet werden.

Dank der Selbstzerstörung der deutschen und britischen Wirtschaft wird dies jedoch nicht der Fall sein, und Bidens Kumpane werden in der Lage sein, das Argument vorzubringen, dass sie das gute Schiff Amerika über Wasser gehalten haben. Und sollte sich Biden durchsetzen, sollten Extinction Rebellion, Greta Thunberg, Ursula von der Leyen und all die anderen, die die deutsche Wirtschaft zum Kentern gebracht haben, ihren Teil der Anerkennung einheimsen.

Und vielleicht auch diejenigen von uns, die für politische Parteien stimmen, die mit Uncle Sam zusammenarbeiten und damit Brzezinskis Plan für die amerikanische Hegemonie unterstützen. Brzezinskis Grundthese lautet, dass die Vereinigten Staaten die Konflikte und Beziehungen, die sie in Europa, Asien und dem Nahen Osten anstiften, auf kleinstem Raum managen müssen, damit keine rivalisierende Supermacht auftauchen kann, die die Vorteile bedroht, die Amerika aus der Ausbeutung dieser Regionen erwachsen. In Brzezinskis Rahmen fügt sich der amerikanische Terrorismus in Dänemark, Armenien, Irak, der Ukraine und Syrien zu der einen übergreifenden These zusammen, dass Amerikas Streben nach Hegemonie die Wurzel all unserer Übel ist, und Hollywoods entsprechende Antithese, dass Amerika ein Leuchtfeuer des guten Willens, der Demokratie und all des anderen kindischen Mülls ist, den die NATO-Studios produzieren.

Aber es hilft auch, die Phantomängste der NATO vor rot-grün-braunen und ähnlich bunten Bündnissen zu erklären, in denen sich die extreme Rechte, die extreme Linke und unzufriedene Muslime zusammentun würden, um ihnen und ihren diebischen Methoden den Laufpass zu geben. Die NATO, Joe Biden und Ursula von der Leyen fürchten so etwas nicht. Was sie fürchten, ist ein starkes, souveränes Volk, eine Allianz niederländischer oder deutscher Bürger, die wie die Franzosen 1789 fordern würden, dass diese Parasiten und das selbstsüchtige politische System, in das sie sich eingekapselt haben, ein für alle Mal verschwinden.

Ich glaube zwar nicht, dass die Deutschen plötzlich ihr Äquivalent zur Bastille stürmen werden, aber ich würde hoffen und sogar dafür beten, dass Deutschlands Industrie-, Finanz- und Gewerkschaftsführer Europa anführen, indem sie Biden, von der Leyen und all ihren Kumpanen, die darauf bestehen, dass wir australischen Schulkindern nacheifern und Grillen essen, um die Umwelt zu retten, den Kampf ansagen, während Joe und Hunter Biden in der Ostsee sowie in der Ukraine, im Jemen, in Syrien, im Irak, in Libyen, in Armenien und in den zahllosen anderen souveränen Nationen, die sie zerstört haben, massive Umweltschäden anrichten.