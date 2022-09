„Regimewechsel“ bei der Hamas und ihre Rückkehr nach Syrien

Die Entmachtung von Khaled Meshaal war notwendig, um eine Normalisierung der Beziehungen zu Damaskus zu erreichen

Mitte September gab die palästinensische Widerstandsbewegung Hamas eine Erklärung ab, in der sie erklärte, dass sie nach zehn Jahren der Entfremdung ihre Beziehungen zu Syrien wiederhergestellt und damit ihr selbst auferlegtes Exil aus Damaskus beendet habe.

Nach dem Ausbruch der Syrienkrise im März 2011, auf dem Höhepunkt des so genannten Arabischen Frühlings, wandte sich die Hamas – im Einklang mit ihrer Mutterorganisation, der Muslimbruderschaft (Ikhwan) – von ihrem einstigen treuen syrischen Verbündeten ab und stellte sich hinter die überwiegend islamistische „Revolution“.

Als die Regierungen in den wichtigsten arabischen Staaten zusammenbrachen, hielt die Ikhwan die Zeit für reif, dass ihre Organisation von Gaza über Ägypten, Libyen, Tunesien und Syrien eine Führungsrolle übernehmen könnte.

Die Entscheidung der Hamas-Führung, Damaskus zu verlassen, stieß jedoch auf den heftigen Widerstand einflussreicher Kreise innerhalb der Bewegung, insbesondere in ihrem militärischen Arm, den Al-Qassam-Brigaden.

Trotz der offiziellen Haltung der Hamas gegenüber Syrien gab es jahrelang internen Widerstand gegen den Abbruch der Beziehungen, vor allem von Hamas-Mitbegründer Mahmoud Al-Zahar und einer Reihe von Führern der Al-Qassam-Brigaden wie Muhammad al-Deif, Marwan Issa, Ahmad al-Jabari und Yahya al-Sinwar.

Heute hat sich dieses Gleichgewicht merklich verschoben. Sinwar ist derzeit der Führer der Hamas im Gazastreifen, und sein Bündnis ist innerhalb der Bewegung stark im Kommen.

Von Amman über Damaskus nach Doha

Doch im Jahr 2011 hatte der damalige Leiter des Politbüros der Hamas, Khaled Meschaal, das letzte Wort bei der Entscheidung, den syrischen Verbündeten aufzugeben.

Meshaal war 1999 Leiter des Hamas-Büros in Amman, als die jordanische Regierung beschloss, ihn auszuweisen. Er reiste zwischen den Flughäfen mehrerer arabischer Hauptstädte hin und her, die sich weigerten, ihn unter dem Vorwand zu empfangen, dass es Abkommen mit einer Supermacht gäbe, die seine Auslieferung vorschreiben.

Nur Damaskus erklärte sich bereit, ihn zu empfangen. Trotz der Spannungen, die in der Vergangenheit in den Beziehungen des syrischen Staates zu den Muslimbrüdern herrschten, erhielt Meschaal Arbeitsfreiheit und baute eine persönliche Beziehung zum syrischen Präsidenten Bashar Al-Assad auf. In den folgenden Jahren erhielt die Hamas Einrichtungen und Ressourcen, die ihr in keiner anderen arabischen Hauptstadt zur Verfügung standen.

Syrien öffnete seine Türen, um Hunderte von Widerstandskämpfern der Al-Qassam-Brigaden auszubilden und hochwertige Waffen wie Raketen und Aufklärungsdrohnen herzustellen.

Eine syrische Quelle erklärte gegenüber The Cradle, dass die Privilegien, die Hamas-Führer und -Mitglieder in Syrien genießen, nicht einmal syrischen Staatsbürgern zuteil würden. Zusätzlich zu den hohen Kosten für Meschaals Wohnsitz und Sicherheit in Damaskus stellte der Staat ihm und seinen Verbündeten Dutzende von Luxuswohnungen in den wohlhabendsten Vierteln der Hauptstadt zur Verfügung.

Syrien stand auch an der Spitze der Länder, die die Lieferung hochwertiger Waffen in den belagerten Gazastreifen ermöglichten. Eine Quelle aus dem Widerstand berichtet The Cradle, dass die erste Kornet-Rakete, die zwischen 2009 und 2011 den Gazastreifen erreichte, mit Genehmigung von Präsident Assad aus Syrien kam und vom damaligen Stabschef der Al-Qassam-Brigaden Ahmed al-Jabari in Empfang genommen wurde.

Ebenfalls entscheidend für den palästinensischen Widerstand war die Ankunft iranischer und russischer Raketen, die über syrische Waffendepots in den Gazastreifen gelangten.

Meshaal entscheidet sich für Doha

Es ist wichtig zu wissen, dass die Entscheidung, Damaskus zu verlassen, innerhalb der Hamas keineswegs einstimmig getroffen wurde, aber letztlich war es die Entscheidung von Meschaal als Leiter des Politbüros.

Eine Hamas-Quelle teilte The Cradle mit, dass Meschaal im September 2011, sechs Monate nach Ausbruch der Syrienkrise, eine Einladung des damaligen katarischen Premier- und Außenministers Hamad bin Jassim al-Thani zu einem Besuch in Doha erhielt. Es sei daran erinnert, dass Katar einer der ersten Staaten war, der die islamistische Opposition in dem brutalen Krieg in Syrien finanzierte und bewaffnete.

Nach Einschätzung von al-Thani würde die „syrische Revolution“ wahrscheinlich mit dem Sturz der Assad-Regierung enden. Er soll Meschaal geraten haben, das sinkende Schiff sozusagen zu verlassen, denn wenn die Rebellion erfolgreich ist, „werden diejenigen, die bei ihm [Assad] geblieben sind, ertrinken, wie es mit dem verstorbenen Präsidenten Jassir Arafat geschah, als Saddam Hussein im Golfkrieg besiegt wurde“, so die Quelle.

In einem Versuch, die Hamas von der iranischen Schirmherrschaft zu lösen, bot al-Thani an, die Bewegung finanziell zu unterstützen und einen geografischen Raum für Operationen in der katarischen Hauptstadt und auf türkischem Gebiet zur Verfügung zu stellen.

Meschaal soll seinem Gastgeber mitgeteilt haben, dass eine solche Entscheidung nicht einseitig getroffen werden könne und dass er sich an das Politische Büro und den Schura-Rat der Hamas wenden müsse, um deren Zustimmung zu erhalten.

Interne Meinungsverschiedenheiten

Auf dem Rückweg nach Damaskus machte Meschaal in einer Reihe regionaler Länder Zwischenstopps, um die Hamas-Führung über das katarische Angebot zu informieren. Es genügt zu sagen, dass die Mehrheit der Mitglieder des Politbüros und der Al-Qassam-Brigaden das Angebot ablehnte.

Die Hamas-Quelle sagt: „Der zweite Mann in Al-Qassam, Ahmad Al-Jabari, lehnte den Verrat an der syrischen Führung ab, ebenso wie Mahmoud al-Zahar, Ali Baraka, Imad al-Alami, Mustafa al-Ladawi und Osama Hamdan.

Auf der anderen Seite hatte Meschaal die Unterstützung von Musa Abu Marzouk, Ahmed Yousef, Muhammad Ghazal, Ghazi Hamad und Ahmed Bahr sowie einer Reihe von Scheichs der Bewegung wie Younis al-Astal, Saleh Al-Raqab und Ahmed Nimr Hamdan, während der damalige Hamas-Regierungschef in Gaza, Ismail Haniyeh, keine entscheidende Position einnahm.

Meschaals Gegner vertraten die Ansicht, dass die Hamas als Widerstandsbewegung schlecht beraten wäre, ihre Beziehungen zur Achse des Widerstands in der Region – Iran, Hisbollah und Syrien – zu kappen, und dass ein Austritt aus diesem Bündnis nur die Möglichkeit böte, sich der „Achse der Normalisierung“ [mit Israel] anzuschließen.

Daraufhin erhielt Meschaal einen Anruf von Kamal Naji, dem Generalsekretär der Volksfront für die Befreiung Palästinas (PFLP), in dem ihm mitgeteilt wurde, dass die Syrer „über alle Einzelheiten Ihres Besuchs in Katar und über die Diskussion in der Hamas-Führung informiert sind“.

Der Quelle zufolge riet Naji Meschaal, dass die Hamas „keine so herzliche Umarmung wie Syrien finden wird und dass Damaskus trotz seiner historischen Meinungsverschiedenheiten mit der Muslimbruderschaft von der Hamas nicht verlangen wird, zur Syrienkrise Stellung zu beziehen“.

Die Quelle in der Hamas sagte gegenüber The Cradle: „Die Kataris hatten das Gefühl, dass Meschaal nicht in der Lage war, eine solch schicksalhafte Haltung einzunehmen.“ An diesem Punkt intervenierte Scheich Yusuf Al-Qaradawi (der als geistiger Führer der Ikhwan gilt), um sowohl Haniyeh als auch Abu Marzouk, die sich noch nicht entschieden hatten, unter Druck zu setzen.

Verhängnisvolle Treffen

Später wurde Meshaal in die Türkei eingeladen, wo er in Begleitung des katarischen Geheimdienstministers und türkischer Geheimdienstoffiziere mit Führern bewaffneter syrischer Gruppen zusammentraf.

Sie überzeugten ihn davon, dass „nur noch wenige Schritte die Opposition vom Republikanischen Palast im Mezzeh-Viertel von Damaskus trennen und dass die Tage des Assad-Regimes gezählt sind“.

Das Treffen des politischen Büros der Hamas im Sudan war der Wendepunkt. Bei diesem Treffen stellten sich zur Überraschung einiger Teilnehmer sowohl Haniyeh als auch Abu Marzouk auf die Seite von Meshaal, und es wurde beschlossen, sich „diskret“ aus Damaskus zurückzuziehen.

Nach dieser Entscheidung bemühten sich die Kataris, Meschaals Position innerhalb der Hamas weiter zu stärken, und zwar durch einen außerordentlichen Besuch des Emirs von Katar, Hamad bin Khalifa al-Thani, im Gazastreifen – der erste Besuch eines arabischen Staatschefs. Während dieses Besuchs gewährte al-Thani großzügige Unterstützung in Höhe von mehr als 450 Millionen Dollar für den Wiederaufbau und die Durchführung von Entwicklungsprojekten.

Die verhängnisvolle Entscheidung der Hamas, Damaskus zu verlassen, stieß jedoch beim militärischen Flügel der Bewegung nicht auf dieselbe Begeisterung, da sie den Schritt für strategisch wenig sinnvoll hielt.

Zurück nach Damaskus

In den folgenden Jahren trugen wichtige regionale Veränderungen zum Sturz von Khaled Meshaal und zu seiner Entlassung aus der Führung des Politbüros der Hamas bei.

Der syrische Staat blieb angesichts der gemeinsamen Bemühungen der NATO und der Golfstaaten, Assad zu stürzen, standhaft; die russische Militärintervention veränderte das Kräfteverhältnis auf dem Schlachtfeld; die politische und bewaffnete Opposition in Syrien begann sich aufzulösen und erlitt schwere Verluste; die Herrschaft der Ikhwan in Ägypten und ihre Kontrolle über Libyen und Tunesien begannen zu kollabieren; und eine Auseinandersetzung mit Katar veranlasste Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate, ihre Position zu Syrien zu ändern.

Angesichts dieser verblüffenden regionalen Rückschläge wurde schnell klar, dass weder die katarische noch die türkische Unterstützung einen wirklichen strategischen Wert für das Widerstandsmodell der Hamas darstellte – und auch nicht darauf hoffen konnte, die Lücke zu füllen, die durch den Rückgang der iranischen und syrischen Militärunterstützung entstanden war.

Darüber hinaus sahen sich die Al-Qassam-Brigaden mit großen finanziellen Schwierigkeiten konfrontiert und waren nicht in der Lage, die Gehälter ihrer Mitglieder zu sichern, geschweige denn einen sinnvollen bewaffneten Widerstand gegen die ständigen Angriffe und die Besetzung durch Israel aufrechtzuerhalten.

Zu dieser Zeit stammten die Einnahmen der Hamas hauptsächlich aus Steuern, die den Einwohnern des Gazastreifens auferlegt wurden, während sich die Unterstützung aus Katar unter Aufsicht der USA darauf beschränkte, die Ausgaben der Hamas-Führung in Katar zu decken und den Regierungsangestellten im Gazastreifen saisonale Finanzhilfen zu gewähren.

Meshaals Sturz

Diese Ereignisse und die Stagnation des palästinensischen Widerstands überzeugten die Hamas-Führung von der Notwendigkeit, ihre regionalen Karten neu zu mischen. Der freigelassene Gefangene Yahya al-Sinwar war nach seinem überwältigenden Sieg als neuer Hamas-Führer in Gaza die Initialzündung für eine neue Agenda.

Sinwar, einer der historischen Anführer der Al-Qassam-Brigaden, beschloss, die Beziehungen zum Iran und zur Hisbollah neu zu gestalten und auf eine mögliche Rückkehr der Bewegung nach Damaskus hinzuarbeiten.

Meschaal, der erkannte, dass die regionalen Veränderungen nicht mehr zu seinen Gunsten ausfielen, versuchte mehr als einmal, dem syrischen Staat in Medienerklärungen zu schmeicheln. In der gesamten Widerstandsachse war jedoch bereits die feste Überzeugung gereift, dass Meschaal nicht mehr willkommen und vertrauenswürdig war.

Dies war vor allem der Fall, nachdem den syrischen Sicherheitsdiensten klar wurde, dass Meschaal zusammen mit Dutzenden von Hamas-Mitgliedern bewaffnete Gruppen unterstützte, geheime Standorte des Korps der Iranischen Revolutionsgarden (IRGC) und der libanesischen Widerstandsbewegung Hisbollah aufdeckte, Waffen an die bewaffnete Opposition im strategisch günstig gelegenen Flüchtlingslager Yarmouk und in der Region Ost-Ghouta schmuggelte und sie mit Fachwissen beim Graben von Geheimtunneln versorgte.

Meshaals Isolation wurde Ende Dezember 2021 deutlich, als die Hisbollah sich weigerte, ihn bei einem Besuch in Beirut zu empfangen, obwohl er offiziell der Beauftragte für Außenbeziehungen der Hamas war.

Der Hamas-Quelle zufolge versuchte Meshaal, den Konsens der Führung des Politbüros und des Schura-Rates über die Wiederherstellung der Beziehungen zu Syrien zu stören, als er „Ende Juni letzten Jahres den Beschluss des Politbüros, nach Damaskus zurückzukehren, durchsickern ließ“.

Die Hamas nach Meschaal

Meshaals undichte Stelle löste ein Medienchaos aus, gefolgt von Versuchen, Druck auf die Hamas auszuüben, damit sie ihren Kurs ändert. In einer Erklärung, die von acht der wichtigsten Gelehrten der Muslimbruderschaft herausgegeben wurde, wurde der Hamas geraten, ihre Entscheidung wegen des „großen Übels, das sie für die Ummah mit sich bringt“, zu überdenken.

In der Zwischenzeit bemühte sich Meschaal weiterhin um die Wiederherstellung der Beziehungen zu Jordanien und parallel dazu zu Iran, Libanon und Syrien. Mit der jüngsten Ankündigung der Hamas, nach Syrien zurückzukehren, sind jedoch „die Bemühungen von Meschaal und den Kataris, die hinter ihm stehen, ungehört geblieben“, so die Quelle der Bewegung.

Die Normalisierung der Beziehungen zwischen der Hamas und Syrien ist nicht nur wegen des militärischen Nutzens für den palästinensischen Widerstand von Bedeutung, sondern auch, weil sie der Türkei und Katar den Weg zur Wiederaufnahme ihrer Beziehungen zu Syrien ebnen kann, auch wenn Doha dies nur sehr widerwillig tun würde.

Mit der Entscheidung, das Meschaal-Lager innerhalb der Hamas ins Abseits zu stellen, scheint es so, als ob die Hamas – und nicht Syrien – letztendlich Gegenstand des Regimewechsels in diesem regionalen geopolitischen Kampf um Einfluss gewesen ist.