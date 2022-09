Niemand, der die NATO unterstützt, ist ein Gemäßigter: Notizen vom Rand der narrativen Matrix

Caitlin Johnstone

Jemand, der glaubt, dass die USA oder ihre Vertreter, die Nord Stream-Pipelines sabotiert haben, kann Ihnen genau sagen, was sie davon hätten und wie wenig es sie kosten würde. Jemand, der glaubt, dass es Russland war, muss seltsame gedankliche Verrenkungen machen und behaupten, Moskau wolle der Welt eine Botschaft übermitteln und Putin sei verrückt, oder die absurde Vorstellung hegen, Russland könne Europa nur durch die Zerstörung russischer Pipelines davon abhalten, russisches Erdgas zu beziehen. Das sagt viel darüber aus, wessen Argumente stärker sind.

Der Westen hat Russland für schlechte Präsidenten, für westlichen Rassismus, für westliche politische Spaltungen, für Inflation, für so ziemlich alles Schlechte verantwortlich gemacht, wofür westliche Machtstrukturen verantwortlich sind, aber Russland für Angriffe auf russische Pipelines zu beschuldigen, wird wahrscheinlich den Vogel abschießen.

*

Die Wolfowitz-Doktrin, die nach dem Zusammenbruch der UdSSR verfasst wurde, beschreibt die Politik der USA, dafür zu sorgen, dass sich keine andere Macht entwickelt, die die Vorherrschaft der USA herausfordern könnte. Es ist wichtig zu verstehen, dass dies nicht nur für Nationen wie Russland und China gelten würde, sondern auch für die EU.

*

Zählt es immer noch als Verschwörungstheorie, wenn sie es einfach aussprechen?

Does it still count as a conspiracy theory when they're just coming right out and saying it? pic.twitter.com/LB3cwVuVv7 — Caitlin Johnstone (@caitoz) September 27, 2022

Niemand, der die NATO unterstützt, ist ein Gemäßigter.

*

Ein amerikanischer Liberaler zu sein bedeutet, ein „Punch Nazis“-T-Shirt zu tragen und Biden bei der Bewaffnung von Nazi-Paramilitärs in der Ukraine und Hillary Clinton bei der Wahl eines faschistischen Ministerpräsidenten in Italien zu bejubeln.

*

Ich freue mich schon darauf, wenn sich die Dinge mit China aufheizen, damit wir herausfinden können, ob Australien Washingtons nächstes Europa oder seine nächste Ukraine sein wird.

*

Beide Seiten des Stellvertreterkriegs in der Ukraine drohen mit dem Einsatz von Atomwaffen. Sowohl Russland als auch die NATO sind sich zu 100 Prozent darüber im Klaren, dass Atomwaffen von beiden Seiten eingesetzt werden können und ihr Einsatz nie vom Tisch ist. Die gegenseitige nukleare Bedrohung besteht immer, unabhängig davon, was die eine oder andere Seite dazu sagt. Es ist seltsam, wie viele Leute ich treffe, die das nicht verstehen.

Dieser Konflikt wird nicht auf magische Weise gefährlich, nur weil ein russischer Beamter an einem bestimmten Tag etwas sagt. Er wäre genauso gefährlich, wenn niemand etwas über Atomwaffen sagen würde. Die Bedrohung ist da, unabhängig davon, was jemand sagt, und sie eskaliert rasch.

*

Es war wirklich nett von den Regierungen, sich selbst die Verantwortung zu übertragen, zu regeln, wie wir online miteinander sprechen. Ich kann mich nicht erinnern, dass jemand sie darum gebeten hat, und es hört sich nach einer Menge Arbeit an, aber Donnerwetter, sie haben sich trotzdem freiwillig gemeldet:

JACINDA ARDERN – Es wird nur eine Quelle der Wahrheit geben und die freie Rede ist eine „Kriegswaffe“ Sie fordert Ihre Zensur, Bürger, die denken und für sich selbst sprechen, sind eine Gefahr für die neue Normalität. Schrecklich!

JACINDA ARDERN – There will be only one source of truth and free speech is a “weapon of war”



She calls for your censorship, Citizens who think and speak for themselves are a danger to the new normal.



Terrifying!



pic.twitter.com/BO0shza5k6 — Bernie's Tweets (@BernieSpofforth) September 28, 2022

„Wie kann man einen Krieg erfolgreich beenden, wenn die Menschen glauben, dass der Grund für seine Existenz nicht nur legal, sondern auch edel ist?“

Ich stolpere immer wieder über diesen Teil. Sie sagt, dass man den Menschen verbieten sollte, bestimmte Dinge über einen Krieg zu sagen, mit der absurden Begründung, dass die Redefreiheit den Frieden verhindern kann. Selbst wenn man die tyrannische Mentalität ignoriert, aus der diese Behauptung erwächst, ergibt sie einfach keinen logischen Sinn. Menschen, die online sagen, dass ein Krieg gerechtfertigt ist, verhindern, dass dieser Krieg beendet wird? Was? Wie? Wie soll das überhaupt möglich sein? Wovon zum Teufel reden Sie da?

*

Wenn jemand, der die verdammte nukleare Brinkmanship kritisiert, für dich wie eine Verehrung für Putin oder russische Propaganda aussieht, dann liegt das daran, dass du durch die westliche Propaganda so gehirngewaschen wurdest, dass die normalste Sache, die man sich vorstellen kann, in deinen Augen abartig und unheimlich aussieht. Die eigene Regierung zu kritisieren, ist normal. Agenden von unvergleichlicher existenzieller Bedeutung zu kritisieren ist normal. Die weltweit mächtigste Regierung zu kritisieren, ist normal. Nur durch enorme Mengen an Propaganda werden diese extrem normalen Dinge als abnormal dargestellt.

Im Online-Diskurs wimmelt es nur so von Leuten, die wirklich, wirklich, wirklich glauben, dass jemand, der die Außenpolitik seiner Regierung gegenüber Russland nicht rundum unterstützt und zu 100 Prozent glaubt, was seine Regierung dazu sagt, bedeutet, dass er Wladimir Putin liebt und alles unterstützt, was er tut. Entweder glauben Sie, dass Putin nur in die Ukraine einmarschiert ist, weil er böse ist und die Freiheit hasst, und unterstützen die Maßnahmen Ihrer Regierung gegen Russland, egal wie viel es kostet oder wie viel es riskiert, oder Sie lieben den Kreml und halten Putin für einen Heiligen. Das sind die einzigen beiden Möglichkeiten.

Wenn man jemandem durch Propaganda einreden kann, dass seine Regierung rein und tugendhaft ist, wird er zwangsläufig jede Opposition gegen diese Regierung als böse und bösartig ansehen. Deshalb kann jeder, der die offiziellen Darstellungen über Russland infrage stellt, nur ein böser Panzerknacker sein, der die Demokratie hasst.

Jemand, der Ihnen sagt, dass Sie Putin lieben und glauben, dass er perfekt ist, sagt Ihnen in Wirklichkeit, dass er seine eigene Regierung liebt und sie für perfekt hält. Sie sehen ihre Regierung als rein und tugendhaft an, der man blind gehorchen muss, und wenn sie das nicht tut, ist das ein Zeichen von Ruchlosigkeit.