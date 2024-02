Amerikas Militärimperium

Jacob G. Hornberger

CNN berichtet, dass „gigantische“ Wellen „am vergangenen Wochenende eine wichtige Militäreinrichtung mitten im Pazifischen Ozean überschwemmt haben“. Der Wasserschwall, der hier zu sehen ist, ereignete sich auf der Insel Roi-Namur, die Teil des Kawajalein-Atolls ist, „das ein Testgelände des US-Militärs für die ballistische Verteidigung in der Republik der Marshallinseln beherbergt.“

Aber diese große Welle wirft eine wichtige Frage auf: warum braucht die US-Regierung ein Imperium von ausländischen Militärstützpunkten? Leider stellt kaum jemand diese Frage. Ein riesiges weltweites Imperium ausländischer Militärbasen ist zu einem akzeptierten und integralen Bestandteil des amerikanischen Lebens geworden. Wir sind alle unter diesem Imperium aufgewachsen, und deshalb wird es als ganz normal angesehen.

Aber es ist alles andere als normal, zumindest nicht im Vergleich zum ursprünglichen Regierungssystem unserer Nation, das große permanente Militäreinrichtungen ablehnte und das Konzept eines weltweiten Militärimperiums voll und ganz ablehnte.

Laut dem Artikel von David Vine, außerordentlicher Professor für Soziologie an der American University und Autor von Base Nation: How U.S. Military Bases Abroad Harm America and the World, unterhielten die Vereinigten Staaten im Jahr 2015 „fast 800 Militärbasen in mehr als 70 Ländern und Territorien im Ausland.“

Ich habe das Buch von Vine gelesen und kann es nur empfehlen. Ich empfehle auch vier Bücher von Chalmers Johnson, einem emeritierten Professor an der University of California, San Diego, und ehemaligen Berater der CIA: Blowback: The Costs and Consequences of American Empire; The Sorrows of Empire: Militarismus, Geheimhaltung und das Ende der Republik; Nemesis: Die letzten Tage der amerikanischen Republik; und Dismantling the Empire: America’s Last Best Hope.

Martin Luther King wies zu Recht darauf hin, dass die US-Regierung der größte Verursacher von Gewalt in der Welt ist. Ihr Imperium ausländischer Militärstützpunkte spielt eine wichtige Rolle bei dem Tod und der Zerstörung, die von Amerikas staatlicher Tötungsmaschine angerichtet werden.

Aber es gibt auch das inländische Imperium der Militärbasen zu berücksichtigen. Auch sie sind zu einem normalen und akzeptierten Teil des amerikanischen Lebens geworden. Keiner stellt die wichtigen Fragen: Wozu sind all diese Stützpunkte gut? Welchem Zweck dienen sie? Warum können sie nicht geschlossen und veräußert werden?

Ich kann verstehen, warum die US-Regierung im 19. Jahrhundert Militärfestungen errichtete. Sie dienten dem Schutz von Städten und Siedlungen vor Angriffen der amerikanischen Ureinwohner.

Aber heute besteht für niemanden mehr die Gefahr von Angriffen durch amerikanische Ureinwohner. Außerdem besteht keinerlei Möglichkeit einer ausländischen Invasion in den Vereinigten Staaten. Kein Nationalstaat hat das Geld, die Ressourcen, die Arbeitskräfte, die militärischen Kräfte, die Nachschublinien oder auch nur das Interesse, den Pazifik oder den Atlantik zu überqueren, um in Amerika einzufallen. Es gibt auch keine Möglichkeit einer Invasion Kanadas oder Lateinamerikas.

Terrorismus? Diese inländischen Militärstützpunkte tragen weder dazu bei, Terroranschläge zu verhindern, noch sollten wir wollen, dass sie in inländische Straftaten verwickelt werden. Außerdem verschwindet die Bedrohung durch den antiamerikanischen Terrorismus, sobald die imperiale Tötungsmaschine in Übersee ausgeschaltet ist.

Ich wiederhole also: Wozu brauchen wir alle diese Militärbasen im Inland? Denken Sie an die Steuergelder, die wir einsparen könnten, wenn wir sie schließen und veräußern würden.

Denken Sie an die Steuergelder, die wir einsparen könnten, wenn wir nicht nur Amerikas ausländisches und inländisches Imperium von Militärbasen schließen und abbauen würden, sondern auch den nationalen Sicherheitsstaat selbst. Die Umwandlung der Bundesregierung in einen Staat der nationalen Sicherheit hat sich für das amerikanische Volk als eine Katastrophe erwiesen. Da der Kalte Krieg, der die Umwandlung rechtfertigte, schon vor langer Zeit zu Ende gegangen ist, warum können wir nicht zu unserem Gründungssystem der begrenzten Regierung zurückkehren, zusammen mit einer relativ kleinen Militärmacht?

Dies sind die Fragen, die sich das amerikanische Volk stellen muss, wenn wir unsere Nation wieder auf den richtigen Weg bringen wollen – hin zu Freiheit, Frieden, Wohlstand und Harmonie.