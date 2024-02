Der Sohn des WEF-Gründers hat schlechte Nachrichten für die Weltbevölkerung

Dies ist der erste Demozid, der sich gegen die gesamte Menschheit richtet. So der ehemalige Bankier Pascal Najadi, Sohn eines der Gründer des WEF, im Podcast. Er sprach von der „Corona-Pandemie“.

Man müsse sich auch mit Wokismus, Transgenderismus und allen möglichen anderen völlig verrückten Dingen auseinandersetzen.

Sie hätten versucht, eine Weltregierung über eine Gesundheitskarte oder einen QR-Code zu installieren, aber das habe einfach nicht funktioniert, sagte Najadi. „Sie sind gescheitert.“

Dr. Kelly Victory and Pascal Najadi, Son of WEF Cofounder talk about the WHO treaty that would go into effect in May 2024



"If this would come into existence it will give them full legislative and executive power. Can you imagine? It would submit your military and your police,… https://t.co/vYWPwaYC1z pic.twitter.com/eN8BCETKBA