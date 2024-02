Iran bombardieren oder nicht bombardieren, das ist die Frage

Luftangriffe müssen in einem angemessenen Verhältnis zu den vermuteten Gewinnen und zu den erwarteten Verlusten stehen.

Douglas Macgregor

Außenminister Antony Blinken sagte am Montag, es sei „eine unglaublich unbeständige Zeit im Nahen Osten“. Die Welt, so Blinken, habe „seit mindestens 1973 und wohl auch schon davor keine so gefährliche Situation mehr gesehen wie die, die wir jetzt in der Region erleben“.

Als Reaktion auf Blinkens scharfsinnige Einschätzung signalisiert Präsident Biden der Washingtoner Kriegspartei, dass auch er bereit ist, Ziele im Nahen Osten sinnlos zu bombardieren. In Washington würde man sonst schwach erscheinen, und das ist etwas, woraus die Präsidenten häufig schließen, dass der Führer der größten Supermacht der Welt dies nicht tun kann.

Teheran machte deutlich, dass jeder Angriff auf sein Territorium eine rote Linie darstellt und die Bombardierung eines Teils des iranischen Territoriums „mit einer angemessenen Antwort beantwortet werden würde“. Machen Sie keinen Fehler, eine strategische Bombenkampagne gegen den Iran sendet eine klare und unmissverständliche Botschaft: Die Vereinigten Staaten von Amerika befinden sich im Krieg mit dem iranischen Staat, seinem Volk und seinen Streitkräften.

Unabhängig davon, ob Biden den Iran von seiner Zielliste streichen wird oder nicht, sollten die Amerikaner dennoch vorsichtig sein. Im Regierungsbezirk herrscht kein Mangel an Bombenaktivisten, die davon überzeugt sind, dass ein Krieg mit dem Iran die einzige Lösung für die Feindseligkeit des Iran gegenüber Israel ist.

Bombardierungen sind keine Diplomatie, aber Politiker mögen sie, weil sie den Eindruck erwecken, substanziell zu handeln. Eine Bombardierung ist weder eine Strategie noch eine einfache Übung in Tugendsignalen. Bombardierungen sind Kriegshandlungen. Durch Bombardierungen wird weder ein Konflikt eingedämmt, noch wird ein Gegner durch Bombardierungen von künftigen Aktionen abgeschreckt. Bombardierungen verschärfen vielmehr die Spannungen und führen zu einem totalen Krieg.

Im Juni 1964 berief Verteidigungsminister Robert McNamara eine Sitzung ein, um mögliche amerikanische militärische Reaktionen auf den Verlust von zwei US-Militärflugzeugen über Südlaos zu erörtern, wo nordvietnamesische Streitkräfte Nachschub nach Südvietnam brachten. McNamara bestand darauf, dass Washington auf den Verlust von zwei US-Militärflugzeugen mit einem Angriff auf die Luftabwehrbatterie reagieren sollte, die die Flugzeuge zerstört hatte.

Nicht alle Teilnehmer des Treffens waren mit McNamara einverstanden. Mindestens ein Teilnehmer sagte, er sehe keinen Beweis dafür, dass der Luftangriff die militärische Situation in Laos oder Südvietnam verbessern würde. Als Präsident Lyndon Johnson an der Sitzung teilnahm, stellte er die Frage, ob die durch den Angriff auf die Flugabwehrbatterie erzielten Gewinne ausreichend gerechtfertigt seien, um die unvermeidliche Kritik der internationalen Gemeinschaft an der Verletzung der Genfer Vereinbarungen durch die Vereinigten Staaten auszugleichen.

Botschafter Averell Harriman, der ebenfalls an der Sitzung teilnahm, setzte sich durch, als er Präsident Johnson mitteilte, dass der Luftangriff die einzige Möglichkeit sei, Washingtons Absichten gegenüber Hanoi zu „signalisieren“. Die Amerikaner wissen, was folgte. Washington hat Hanoi ein Signal gegeben, aber Hanoi hat nicht deeskaliert.

Zu keinem Zeitpunkt in Vietnam, Laos oder Kambodscha waren amerikanische Bombenangriffe, Seeoperationen oder Bodenangriffe wirklich wirksam, um den Feind abzuschrecken oder den Ausbruch eines immer verheerenderen Krieges zu verhindern. Die Nordvietnamesen nahmen die Verluste einfach hin und verstärkten ihre Angriffe überall dort, wo die US-Streitkräfte vor Ort am schwächsten waren.

Amerikanische Bombenkampagnen erreichen nicht mehr als die vorübergehende Unterdrückung gegnerischer Kräfte, weil sie immer auf der fragwürdigen Annahme beruhen, dass der Gegner allein durch Luftangriffe gezwungen werden kann, sich den politischen Forderungen Washingtons zu beugen.

Ein Angriff auf Stellungen im Irak, im Iran oder in Syrien könnte die Vereinigten Staaten in einen größeren regionalen Krieg im Nahen Osten führen, auch wenn dies nicht beabsichtigt ist. Die für die militärischen Methoden und die Strategie entscheidenden Fragen müssen eingehend untersucht und beantwortet werden. Es scheint unwahrscheinlich, dass diese sorgfältige Stabsarbeit zu diesem frühen Zeitpunkt bereits geleistet wurde.

Was ist das Ziel Amerikas? Wie kann ein Schlag gegen den Iran den Krieg in Gaza beenden? Warum ist ein Schlag gegen den Iran im nationalen Interesse der USA? Luftangriffe müssen in einem angemessenen Verhältnis zu den vermuteten Gewinnen und den zu erwartenden Verlusten stehen. Ein Ziel zu treffen, von dem eine Rakete abgeschossen wurde, ist keine Vergeltung.

Ist es für Washington sinnvoll, das Überleben Israels zu gefährden, indem es auf Luftschläge setzt, die den Konflikt ausweiten könnten? Sollten sich die US-Streitkräfte auf weitere Angriffe vorbereiten, wenn die ersten US-Schläge nicht die gewünschte Änderung im Verhalten des Irans, Iraks oder Syriens bewirken? Verfügen die US-Streitkräfte über die erforderliche Anzahl von Munition, Plattformen und Ersatzteilen, um eine Operation aufrechtzuerhalten, die sich über Monate hinziehen könnte? Können die amerikanischen Streitkräfte in der Region kritische Infrastrukturen vor Raketenangriffen schützen?

Washington weiß, dass der Iran entschlossen ist, zu kämpfen, wenn die US-Streitkräfte ihn angreifen. Eine strategische Bombenoffensive gegen den Iran unter amerikanischer Führung wird einen Feuerregen auf 57.000 amerikanische Soldaten, Matrosen, Flieger und Marinesoldaten im Nahen Osten auslösen. Die Amerikaner an der Heimatfront möchten möglicherweise nicht, dass die amerikanische Militärmacht in einen größeren Krieg verwickelt wird.

Der Einsatz unbemannter Systeme macht es für Washington politisch attraktiv, einen Angriff durchzuführen. Unbemannte Systeme versprechen, Amerikas potenzielle Verluste in einer Luftkampagne zu minimieren. Bei der Auswahl der Ziele bieten die amerikanischen Militäreinrichtungen dem Iran und seinen regionalen Verbündeten jedoch bereits eine große Anzahl potenzieller Infrastrukturziele, die für die US-Militäroperationen wichtig sind, wie Häfen, Flugplätze und Unterkünfte.

Die amerikanischen Entscheidungsträger dürfen sich nicht dem Irrglauben hingeben, dass die US-Militärtechnologie einzigartig oder überlegen ist oder dass die US-Streitkräfte zu Lande oder zu Wasser immun gegen groß angelegte Präzisionsangriffe sind. Bombardierungen werden den Iran nicht daran hindern, neue und bessere Luftabwehranlagen zu errichten. Tatsächlich zeigt die Geschichte, dass Bombardierungen aus großer Höhe die Entschlossenheit feindlicher Gegner erhöhen, Widerstand zu leisten, anstatt sich zu ergeben.

Hyperschallwaffen werden bestehende Luftabwehrsysteme durchdringen und US-Kriegsschiffe auf See angreifen. Dies und der wahrscheinliche iranische Zugriff auf russische und chinesische weltraumgestützte Nachrichtendienst-, Überwachungs- und Aufklärungskapazitäten sprechen für Vorbereitungen, die über den Bedarf an einigen wenigen Luft- und Seestreitkräften hinausgehen. Angriffe auf den Iran, den Irak und Syrien könnten durchaus eine tödliche Reaktion von Zellen auslösen, die bereits über unsere offene Grenze zu Mexiko in die Vereinigten Staaten eingedrungen sind.

Die Amerikaner könnten sich auch gegen die Vorstellung wehren, dass Amerikaner in Uniform ihr Leben zur Verteidigung von Israels schrecklicher Vertreibungs- und Tötungskampagne in Gaza aufs Spiel setzen, vor allem, wenn Biden die Kampagne in Gaza mit nur einem Telefonanruf stoppen kann. Die Amerikaner müssen sich darüber im Klaren sein, dass Israel kaum in der Lage sein wird, sich gegen Tausende von Raketen der Hisbollah zu verteidigen, ganz zu schweigen von den präzisionsgelenkten ballistischen Raketen des Iran.

Ungeachtet dieser Punkte ist der israelische Premierminister Netanjahu nach wie vor entschlossen, die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen zu vertreiben oder zu vernichten. Heute wird seine Politik von Washington vorbehaltlos unterstützt. Unabhängig davon, ob eine Kampfpause vereinbart wird oder nicht, steht Israels Krieg erst am Anfang.

Der Abstieg einer Großmacht in die von ihr selbst geschaffene Hölle ist nie schnell. Wie C.S. Lewis lehrte, ist der Abstieg allmählich, schleichend, sogar gemessen, bis eine Großmacht wie die Vereinigten Staaten plötzlich entdeckt, dass sie ihren Gegner grob unterschätzt hat.

Das Einschüchtern, Bestechen, Bombardieren und Sanktionieren von Gegnern hat nicht gut funktioniert. Dank einer Reihe strategischer militärischer Misserfolge in Afghanistan, Libyen, Irak und der Ukraine gerät Washington in seinen Beziehungen zum Rest der Welt schnell in die Hölle.