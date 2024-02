Nun, so sieht’s bei der CIA aus…

Die US-Medien sehen immer mehr wie nordkoreanisches Fernsehen aus, und das ist tatsächlich keine Übertreibung. So wie alle alten Medien sollte man Foreign Affairs nicht ernst nehmen, höchstens als ideologisches Propaganda-Revolverblatt, so wie das wichtigste ideologische Magazin der KPdSU, das Journal „Kommunist“. Hier der Beweis… Mr. Burns, der derzeitige CIA-Boss, teilt uns seine analytischen Weisheiten über Russland mit:

„Putins Krieg war bereits auf vielen Ebenen ein Misserfolg für Russland. Sein ursprüngliches Ziel der Eroberung Kiews und die Unterwerfung der Ukraine erwiesen sich als närrisch und illusorisch. Sein Militär hat einen enormen Schaden erlitten. Mindestens 315.000 russische Soldaten wurden getötet oder verwundet, zwei Drittel des russischen Bestandes an Vorkriegs-Panzern wurden zerstört, und Putins gepriesenes, jahrzehntelanges militärisches Modernisierungsprogramm wurde ausgehöhlt. All das ist ein direktes Resultat der Tapferkeit und Geschicklichkeit der ukrainischen Soldaten, unterstützt durch westliche Hilfe. Währenddessen erleidet Russlands Wirtschaft auf lange Sicht Rückschläge und das Land besiegelt sein Schicksal als ökonomischer Vasall Chinas. Putins überzogene Ambitionen sind auch auf andere Weise nach hinten losgegangen: sie haben dazu geführt, dass die NATO immer größer und stärker wird.“

Das sind einige der Perlen des Kerls, der die CIA leitet und es erklärt, warum die USA die Taliban nicht besiegen konnten oder warum sie kein klares Gesamtbild der Ereignisse rund um die Welt haben. Burns war US-Botschafter in Moskau und er hat absolut nichts dazugelernt. Das ist ein Merkmal und kein Fehler dessen, was in den USA als Diplomatie durchgeht, und er hält sich an die Parteilinie und verbreitet den offen gesagt inkompetenten Schwachsinn von schlechten Verlierern.

„Der Schlüssel zum Erfolg liegt in einer weiteren westlichen Hilfe für die Ukraine. Mit weniger als fünf Prozent des US-Verteidigungshaushalts ist das ein relativ bescheidenes Investment, mit signifikanten geopolitischen Gewinnen für die Vereinigten Staaten und bedeutenden Gewinnen für die amerikanische Industrie. Der weitere Zufluss von Waffen wird die Ukraine in eine stärkere Position bringen, wenn eine Gelegenheit für ernsthafte Verhandlungen entsteht. Das eröffnet die Chance, einen langfristigen Gewinn für die Ukraine sicherzustellen und einen strategischen Verlust für Russland. Die Ukraine könnte ihre Souveränität schützen und wieder aufbauen, während Russland sich mit den anhaltenden Kosten von Putins Torheit rumschlagen muss. Sollten die USA an diesem wichtigen Moment aussteigen und die Unterstützung für die Ukraine beenden, so wäre das ein Eigentor von historischem Ausmaß.“

Jemand muss diesem Typen Grundunterricht in Strategie erteilen, in WAHRER US-Militärgeschichte, nicht dessen Hollywood-Version, und ihm auch erklären, was echte Industrie-Wirtschaft ist, und in welcher Beziehung sie zur modernen Kriegsführung steht. Der ganze Artikel ist eine erbärmliche Übung in Wahn und eine Palliativ-Therapie für einen extremen Fall von beleidigter Leberwurst. Hier haben wir also den CIA-Boss, der sich mit Fantastereien selbst behandelt. Wer benötigt bei solchen Spionen schon Feinde?