Durchgesickerte Tonaufnahme von AstraZeneca

John Leake

Offenes Gespräch seltsam aufschlussreich

Sasha Latypova hat kürzlich eine durchgesickerte Audioaufnahme einer internen Vorstandssitzung von AstraZeneca Ende 2020 veröffentlicht.

Ich empfehle, ihren gesamten Artikel (hier von Google übersetzt)zu dieser Aufnahme zu lesen. Für mich stechen zwei Aussagen besonders hervor:

Sprecher 2 [Ich glaube, das ist Mark Esser]: Ausgezeichnet! Vielen Dank für die Einführung, Mark, und es ist mir ein Vergnügen, mit Ihnen allen ein wenig über die Reise zu sprechen, die das Team für langwirkende Antikörper im Jahr 2020 unternommen hat, aber eigentlich beginnt unsere Geschichte im Jahr 2017 im Keller eines Quality Inn in Tysons Corner, VA, beim Defense Department Industry Day [BARDA veranstaltet regelmäßig „Industrietage“]. Dort traf ich Colonel Matt Hepburn, der eigentlich der Architekt des Pandemic Prevention Program oder P3 ist, und das Ziel von P3 war es, von der Entdeckung eines neuen Virus bis zur Herstellung von Medikamenten in weniger als 60 Tagen zu kommen – etwas, das normalerweise bestenfalls 6 Jahre dauern würde. Für mich klang das eher nach Science Fiction als nach Wissenschaft, aber wir haben uns mit einem kleinen, engagierten Team von Virologen, Molekularbiologen und Ingenieuren zusammengetan und 2018 mit der Arbeit an neuen Technologien für die Entdeckung und Herstellung von Antikörpern gegen Viren begonnen.