Oliver Stone über die NATO, die Ukraine, Russland und die USA

Die USA sind in eine Falle getappt.

Wir unterstützen die Ukraine, die ein Schurkenstaat ist.

Die USA führen einen ‚indirekten Krieg‘ gegen Russland.

Das ist wahrscheinlich die schlechteste außenpolitische Entscheidung der letzten Zeit. Ich meine, man muss nur an die Jahrhundertwende zurückdenken.

Wozu benötigten wir die NATO?

Das Problem war, dass ein großer Teil Osteuropas gegen Russland faschistisch wurde und faschistisch blieb.

Das ist ein sehr kompliziertes Thema, weil die USA in die Falle getappt sind. Das ist wahr. Ich meine, wir unterstützen die Ukraine, die ein Gangsterstaat ist, im Grunde gegen die legitimen Interessen Russlands, und wir greifen Russland an. Ich meine, es ist im Grunde ein indirekter Krieg gegen Russland. Wir haben mit dem erklärten Gold begonnen, das von verschiedenen Leuten, einschließlich Biden und seinem Verteidigungsminister, gesagt wurde. Das Ziel ist, Russland zu schwächen. Das ist wahrscheinlich die schlechteste außenpolitische Entscheidung der letzten Zeit. Ich meine, gehen wir einfach zurück zur Jahrhundertwende, als George Kennan noch lebte, und er war ein harter Kerl. Er war kein Freund der Sowjetunion, aber er hat uns vor der NATO gewarnt. Er sagte: Wozu brauchen wir die NATO? Und ich frage mich immer noch: Wozu brauchen wir die NATO? Sie ist eine große, veraltete, oberflächliche Organisation. Wir brauchen sie nicht, weil alle sie brauchen. Shumer war im Fernsehen, dieser Senator aus New York, ein anderer Senator aus New York, der meiner Meinung nach auch teilweise verrückt ist. Ich verachte ihn. Er sagte, wenn die Russen die Ukraine einnehmen, werden sie durch Europa marschieren. Sicher. 1943/44 hörten wir, dass sie Europa erobern wollten. Wollten sie das? Nein, das interessierte sie überhaupt nicht. Sie wollten sich vom Krieg erholen. Sie hatten so viel von ihrer Nation im Kampf gegen die Nazis verloren. Sie sind gegen die Faschisten, das waren sie immer. Sie hassen sie. Das Problem ist, dass ein großer Teil Osteuropas gegen Russland faschistisch geworden ist, und sie bleiben faschistisch. Sie sagen es nicht so, aber sie handeln so. Das macht die Welt sehr heikel.

Oliver Stone about NATO, Ukraine, Russia, US



The United States found itself caught in the trap.



We're supporting Ukraine, which is a gangster state.



US is fighting 'indirect war' with Russia.



That is the worst foreign policy decision probably within recent. I mean, just go…