Amerikas Ressourcenfluch

Etwa zwanzig Jahre nach dem Ende des Vietnamkriegs fand eine Sicherheitskonferenz zwischen führenden Militärs aus Amerika und Vietnam statt. Im Anschluss an die Konferenz wandte sich ein General der US-Luftwaffe an einen vietnamesischen General. Der Amerikaner war während des Konflikts Kapitän eines Kampfflugzeugs gewesen, der vietnamesische General war Oberst in der N.V.A. Der Amerikaner fragte (umschreibend): „Sie müssen mir sagen, wir wussten, dass Ihre Armee ständig den Mekong überquerte, wir flogen Einsätze flussaufwärts und flussabwärts und konnten Ihre Brücken nie finden.“ „Ich weiß“, sagte der Vietnamese, „wir haben sie drei Fuß unter Wasser gebaut.“

In diesem Moment verstand der Amerikaner, warum Amerika den Krieg verloren hatte. Sein „Weg nach Damaskus“-Moment war davon geprägt, wie die verschiedenen Kombattanten an Probleme herangingen. Wäre das ein amerikanisches Problem gewesen, wie eine Armee einen breiten, tiefen und schnell fließenden Fluss überquert, hätten sie das Problem anders gelöst. Sie hätten eine Hängebrücke gebaut und auf beiden Seiten Stützpunkte zum Schutz der Brücke errichtet. Sie hätten Bowlingbahnen und Burger Kings gehabt und Bob Hope eingeflogen, um die Truppen zu unterhalten. Und warum? Weil sie es konnten, denn wenn man Ressourcen hat, sind sie die Antwort auf jedes Problem. Die Vietnamesen hatten keine Mittel, also waren sie einfallsreich.

Und das war, wie der Amerikaner erkannte, der Grund, warum die Vietnamesen gewannen und Amerika verlor.

Der General mag seine Lektion gelernt haben, aber wenn er es jemandem erzählte, hörte ihm niemand zu. Viele der gleichen Fehler wurden in Afghanistan wiederholt, mit den gleichen Ergebnissen. Ressourcen sind nicht die Antwort auf jedes Problem. Wie bei Amerikas Krieg gegen Drogen, Krieg gegen das Verbrechen, Krieg gegen die Armut verschleiern Ressourcen nur das eigentliche Problem und bieten falsche, unwirksame Lösungen.

Krieg und die Androhung von Krieg sind Amerikas Lösung für alles. Für den Mann mit dem Hammer ist jedes Problem ein Nagel. Amerika verfügt in der Tat über eine gewaltige Kriegsmaschinerie. Doch wie alle Maschinen braucht sie Treibstoff, um zu funktionieren, und dieser Treibstoff ist der US Dollar. Seit dem Bretton-Woods-Abkommen am Ende des Zweiten Weltkriegs hat Amerika das Privileg, die Weltreservewährung zu besitzen. Dies ermöglichte es Amerika, allen Ländern außerhalb des Sowjetblocks zu diktieren, wie das globale Finanzsystem funktionieren sollte. Die so genannte „freie Welt“ war alles andere als frei, sie war durch ein System gefesselt, das effektiv die Kontrolle über ihre heimischen Wirtschaften ausübte.

1973 hob Richard Nixon den Dollar vom Goldstandard ab, sehr zum Leidwesen der übrigen Welt. Trotz der Proteste war kein Land in der Lage, viel dagegen zu unternehmen. Unter ihren Stellvertretern, dem IWF und der Weltbank, versklavte sie einen Großteil der Entwicklungsländer und verhinderte deren postkoloniale Entwicklung. Die Ressentiments gegenüber Amerika und die Bewaffnung seiner Dollar-Ressource sollten nicht unterschätzt werden.

Der Irak verfügte über Ressourcen, vor allem Öl, aber was für das Land ein Segen sein sollte, wurde zum Fluch. Saddam Hussein beschloss, aus dem Petrodollar-System auszusteigen und sein Öl in anderen Währungen zu verkaufen, und wir alle wissen, wie das ausging. Ähnlich erging es Ghadafi, als er beschloss, sein Öl in dem neu eingeführten goldgedeckten Dinar zu verkaufen, was ihm und dem libyschen Volk zum Verhängnis wurde. Beide Länder wurden vorsätzlich zerstört, und in Tripolis, der einst pulsierenden Hauptstadt des wohlhabendsten Landes Afrikas, gibt es jetzt offene Sklavenmärkte. Niemand sollte daran zweifeln, wie ernst Amerika das Thema des Dollars nimmt. Dies waren Lektionen, die die nationalen Führer überall gelernt haben. Wer sich fragt, warum Amerika 1000 ausländische Militärstützpunkte in mehr als 100 Ländern braucht, dem sei gesagt, dass dies der Grund ist, warum kein Land versucht, sich von der Dollarplantage zu entfernen.

Die Billionen Auslandsschulden Amerikas sollten nie zurückgezahlt werden, sondern nur auf unbestimmte Zeit verlängert werden. Man kann sagen, dass die meisten Länder verstehen, dass die Gelder, die sie gezwungen waren, in US-Staatsanleihen zu investieren, versunkene Kosten sind, die sie nicht zurückbekommen werden. Mit jeder Umdrehung der Druckerpresse verliert der Dollar weiter an Glaubwürdigkeit und der Vermögenswert ihrer Bestände nimmt weiter ab. Jedes Land sucht nach alternativen Möglichkeiten, Geschäfte zu machen, die nicht mit dem Dollar zu tun haben. China und Russland, China und der Iran und China mit vielen seiner asiatischen Nachbarn verwenden seit einigen Jahren gegenseitige Währungen. Dies bedeutet ein Handelsvolumen in Billionenhöhe, an dem der Dollar nicht mehr beteiligt ist. Wenn man dies einmal verstanden hat, kann es helfen, einen Kontext für die aktuellen Ereignisse zu schaffen.

Russland hat die vollständige Kontrolle über seine Zentralbank und eine minimale Auslandsverschuldung. Außerdem verfügt es über immense Goldreserven. Präsident Putin hat Russland in weiser Voraussicht praktisch „sanktionssicher“ gemacht. Sicher, der Westen kann ein paar Oligarchen in Übersee sanktionieren, aber wen kümmert das? Nicht das russische Volk. Der Ausschluss Russlands aus dem SWIFT-Zahlungssystem wird kurzfristig zu Unannehmlichkeiten führen, aber es gibt Alternativen. Sowohl Russland als auch China haben ihre eigenen Interbank-Zahlungssysteme entwickelt und stellen sie nun anderen Ländern zur Verfügung, die den Dollar ganz umgehen wollen.

Der Einsatz des Dollars als Kriegswaffe hat für Amerika bis jetzt gut funktioniert. Aber wenn ein Land sich zu sehr auf seine Ressourcen verlässt, wird es zu einem „One Trick Pony“, siehe Saudi-Arabien. Was für eine Wirtschaft hätten die Saudis, wenn sie kein Öl mehr hätten? Sie hätten überhaupt keine mehr. Amerika, das seiner einzigartigen Ressource beraubt ist, wird sich in der gleichen Lage befinden.

Der Dollar kann jeden Tag zusammenbrechen, das weiß die Regierung schon lange. Eine von der Regierung herausgegebene digitale Währung soll ihn ersetzen. Das mag in Amerika funktionieren, aber nur wenige Länder werden sich in ein weiteres amerikanisch dominiertes Finanzsystem einbinden lassen wollen. Die Ressourcen gehen zur Neige, und die amerikanische Führung zeigt keinerlei Anzeichen von Einfallsreichtum.

Interessante Zeiten…