Das Weltwirtschaftsforum hat Wang Guan zu einem seiner Young Global Leaders 2021 ernannt.

Wang Guan – ein Young Global Leader des World Economic Forum – hat sich wiederholt für die „Umerziehungslager“ der Kommunistischen Partei Chinas ausgesprochen, die das Regime gegen die Uiguren in Xinjiang einsetzt.

Wang, der als politischer Chefkorrespondent für das amerikanische Programm eines staatlichen chinesischen Medienunternehmens arbeitet, ist einer von 112 Young Global Leaders, die vom World Economic Forum (WEF) des Vorsitzenden Klaus Schwab ausgewählt wurden.

Das WEF ist für seine globalistischen Einmischungen in der ganzen Welt berüchtigt, unter anderem für sein Drängen auf den „Great Reset“ inmitten von COVID-19. Die Gruppe strebt im Kern die Abschaffung des Eigentums an und fasst dieses Ziel in dem umstrittenen Satz „Ihr werdet nichts besitzen und glücklich sein“ zusammen.

Der der Kommunistischen Partei Chinas nahestehende Journalist und Moderator des China Global Television Network (CGTN) hat wiederholt den Völkermord der Kommunistischen Partei Chinas an den Uiguren, einer ethnischen Minderheit in der Provinz Xinjiang, verteidigt.

Wang hat die Konzentrationslager, in denen die Uiguren leben müssen, beschönigend als „Umerziehungslager“ bezeichnet und in mehreren Interviews und Videos versucht, den Erfolg und die Wirksamkeit des Programms hervorzuheben.

In einem kurzen Film, in dem Wang Xinjiang besuchte und mit Uiguren sprach, die alle die Anschuldigungen gegen die Kommunistische Partei Chinas, ethnische Säuberungen durchzuführen, zurückwiesen, schien er den Einsatz von Konzentrationslagern zu verteidigen.

„54 Länder, die meisten von ihnen muslimische Mehrheitsstaaten, verteidigten Chinas Bemühungen zur Bekämpfung des Extremismus in Xinjiang und lobten China für seine Entwicklungspolitik dort und für die „Betreuung seiner muslimischen Bürger“, erklärte er, bevor er hinzufügte: „Und da haben sie wahrscheinlich recht.“

In dem Beitrag „Westliche Doppelmoral in Bezug auf Xinjiang aufgedeckt“ wurden auch mehrere Überlebende von Chinas „Umerziehungslagern“ vorgestellt, die angaben, dass ihre Internierung ihnen Fähigkeiten für das Leben und die Arbeit vermittelt habe.

„Wir trafen den 33-jährigen Künstler Abulizikari Aobuli, der seine Malerei im Umerziehungslager perfektionierte und jetzt in einer Galerie arbeitet. Wir trafen den 30-jährigen Yuregul Yusan, der im Gastgewerbe arbeitet. Wir trafen die 26-jährige Rukiya Yakup, die ihr Mandarin verbessert hat und jetzt als Immobilienmaklerin arbeitet. Und wir trafen die 23-jährige Halinur, die jetzt als Kassiererin in einem Restaurant arbeitet“, so Wang.

Nach Angaben der örtlichen Behörden hat die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer ein oder zwei Fertigkeiten erlernt, ihre Ausbildung abgeschlossen und ist nach Hause gegangen“, behauptet Wang in einem weiteren CGTN-Video, das die westliche Propaganda über die „Lager“ in Xinjiang widerlegt.

„Die sechsundzwanzigjährige Rukiya Yakup verbrachte 10 Monate in dem Ausbildungszentrum. Dort perfektionierte sie ihre Mandarin-Kenntnisse und lernte den Verkauf. Jetzt ist sie Immobilienmaklerin und verdient über 8.000 Yuan, mehr als 1.100 US-Dollar im Monat, weit über dem örtlichen Durchschnittseinkommen“, fügte er hinzu.

„Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt glücklicher bin. Ich habe (im Umerziehungszentrum) Mandarin gelernt. Ich kann sowohl Han-Leute als auch Uiguren empfangen. Mein Einkommen ist beträchtlich“, sagte Yakup Berichten zufolge während ihres Interviews mit dem staatlichen Medienunternehmen.

The National Pulse hatte zuvor enthüllt, dass die „Journalistin“ Daria Kaleniuk, die den britischen Premierminister Boris Johnson zur Rede stellte und den Eintritt der NATO in den Krieg in der Ukraine forderte, eine ehemalige WEF Young Global Leader war.