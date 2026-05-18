Amerikas Zukunft: Eine wohlhabende, friedliche Nation oder ein bankrottes, gewalttätiges Imperium?

Von Brian Berletic,

Die USA stehen an einem Scheideweg und haben zwei Möglichkeiten. Entweder gelingt ihnen der Übergang von einer globalen Hegemonialmacht zu einer prosperierenden, friedlichen Nation, die mit allen anderen Nationen auf Augenhöhe zusammenarbeitet, oder sie setzen noch stärker auf die Fortführung eines bankrotten, gewalttätigen Imperiums, das weiterhin die Kontrolle über alle anderen Nationen anstrebt.

Um die Frage zu beantworten, welchen Weg die USA einschlagen werden, muss man zunächst die strukturellen Merkmale verstehen, auf denen die US-Hegemonie beruht.

Ein auf Dominanz aufgebautes System

Das derzeitige US-System basiert auf globaler Dominanz.

Der US-Dollar als globale Reservewährung ist es, der es den USA ermöglicht hat, Schulden in Höhe von mehreren Billionen Dollar anzuhäufen und dennoch immense Macht und Reichtum nicht nur innerhalb ihrer Grenzen, sondern weit darüber hinaus zu bewahren.

Diese daraus resultierende Hegemonie erlaubt es den USA, „globale Normen“ in Bezug auf den Welthandel, Menschenrechte sowie die Entwicklung und Kontrolle über Schlüsseltechnologien festzulegen – insbesondere unter Ausübung immenser Heuchelei und selektiver Durchsetzung dabei.

„Die Vereinigten Staaten haben die Möglichkeit, sich zu einem stabilen, prosperierenden und mächtigen Mitglied der multipolaren Welt zu entwickeln, doch müssen sie zunächst ihre Abhängigkeit von der globalen Vorherrschaft überwinden.“

Dies hat es den USA zudem ermöglicht, ein Netzwerk von sogenannten „Sicherheitsgarantien“ aufzubauen, in dessen Rahmen US-Streitkräfte Länder rund um den Globus besetzen – von Europa und dem Nahen Osten bis hin zu Südost- und Ostasien. Grundsätzlich soll damit die Sicherheit dieser „Verbündeten“ gewährleistet werden, doch in der Praxis dient dies lediglich als Deckmantel für das, was die USA als „Machtprojektion“ bezeichnen – die Fähigkeit der USA, praktisch überall auf der Welt innerhalb kürzester Zeit militärische Aggressionen auszuüben.

Oft geht diese US-amerikanische „Machtprojektion“ auf Kosten der Sicherheit der Länder, die US-Truppen beherbergen.

Die Androhung oder Ausübung militärischer Aggressionen der USA rund um den Globus ist unerlässlich, um den US-Dollar als globale Reservewährung und damit die amerikanische Hegemonie insgesamt aufrechtzuerhalten.

Militärische Aggressionen der USA dienen dazu, potenzielle Rivalen zu schwächen oder auszuschalten sowie die alternativen Finanz- und Währungssysteme, die diese unweigerlich aufbauen wollen, um sich aus der Unterordnung unter Wall Street und Washington zu befreien.

Dies ist seit Jahrzehnten die Politik der USA – auch vom Ende des Kalten Krieges bis heute.

Die wachsende Macht alternativer Systeme in der von vielen als „aufkommende multipolare Welt“ bezeichneten Ordnung hat die USA gezwungen, nicht nur beispiellose Angriffskriege rund um den Globus zu führen – darunter Kriege und Stellvertreterkriege gegen Venezuela, Russland, den Jemen, den Libanon und den Iran –, sondern auch beispiellose Militärausgaben zu tätigen, wobei das aktuelle US-Militärbudget bei rund 1,5 Billionen US-Dollar liegt und weiter wächst.

Auch wenn dies auf den ersten Blick unhaltbar und irrational erscheint – es gibt mehrere Gründe, warum sich die USA weigern, einen rationaleren politischen Kurs einzuschlagen.

Die militärisch-industrielle Basis der USA besteht aus immens wohlhabenden und einflussreichen Konzernen. Die US-Dominanz, die sich aus den von ihnen ermöglichten weltweiten militärischen Aggressionen ergibt, trägt dazu bei, Monopole in anderen US-Branchen zu etablieren und auszubauen, darunter die Ölindustrie, die Agrarindustrie, die Automobilindustrie, die Pharmaindustrie, die Tech-Branche und viele mehr.

Diese Branchen bilden zusammen das Fundament der wirtschaftlichen, militärischen, politischen und informativen Macht der USA. Die Ausrichtung jedes Unternehmens wird vom Vorrang der Aktionäre bestimmt, was bedeutet, dass jedes einzelne dieser Unternehmen gesetzlich verpflichtet ist, den Gewinn für seine Aktionäre ständig zu steigern.

Da unendliches Wachstum in einer endlichen Welt mit endlicher Bevölkerung und endlichen Ressourcen sowohl irrational als auch unhaltbar ist, schafft dies strukturelle Notwendigkeiten, Märkte und Wachstum um jeden Preis ständig zu erweitern – unter anderem durch Krieg, Ausbeutung, räuberische Kreditvergabe und viele weitere schädliche Praktiken.

Während dieses Wirtschaftssystem das Streben nach US-amerikanischer Vorherrschaft weltweit antreibt, dient die Ideologie als strukturelle Verstärkung – dazu gehört auch der Begriff des „amerikanischen Exzeptionalismus“, der darauf besteht, dass die USA nicht nur allen anderen Nationen von Natur aus überlegen sind, sondern auch eine moralische und sogar „göttliche“ Pflicht haben, die globale Hegemonie zu übernehmen.

Nicht nur ist unendliches Wachstum innerhalb eines endlichen Systems irrational und unhaltbar, sondern es gibt auch andere externe Gründe, warum das Streben der USA nach Hegemonie gefährlich unrealistisch ist.

Chinas Aufstieg wird von mehreren zentralen Realitäten angetrieben, die die USA nicht ohne Weiteres ändern können, darunter die Tatsache, dass China eine mehr als viermal so große Bevölkerung wie die USA hat und somit über eine weitaus größere Erwerbsbevölkerung, eine weitaus größere industrielle Basis, eine bessere Infrastruktur, tiefere und besser entwickelte Lieferketten sowie ein besseres Bildungssystem verfügt, das Millionen mehr Absolventen in den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik (STEM) hervorbringt, sowie eine wachsende Militärmacht – sowohl konventionell als auch nuklear –, die es immer unwahrscheinlicher machen, dass eine militärische Aggression der USA China erfolgreich zwingen oder eindämmen könnte.

„Was wäre, wenn…“

Was wäre, wenn die USA beschließen würden, dieses irrationale und unhaltbare Streben nach globaler Hegemonie aufzugeben?

Analysten stellen sich vor, die USA könnten dies erreichen, indem sie sich auf die westliche Hemisphäre zurückziehen, industrielle Kapazitäten zurückholen, das US-„Verteidigungs“budget überprüfen und kürzen, von globaler „Machtprojektion“ auf Investitionen in die heimische Infrastruktur umsteigen und die Stärke des US-Dollars auf Produktivität statt auf globale militärische Aggression stützen.

Das US-Außenministerium müsste die Realität einer multipolaren Welt anerkennen und darin einen rationalen, angemessenen Platz finden – indem es seine „regelbasierte Ordnung“ aufgibt, in der die USA und nur die USA die „Regeln“ festlegen und die „Befehle“ erteilen, und stattdessen eine Politik der Nichteinmischung sowohl innerhalb der westlichen Hemisphäre selbst als auch überall auf der Welt verfolgt.

Die USA müssten sich zudem endlich an das tatsächliche Völkerrecht halten – was die Ära der von den USA angeführten einseitigen Sanktionen und militärischen Interventionen weltweit beenden würde.

Im Inland müssten die USA von rentenorientierten Wirtschaftspraktiken zu tatsächlicher, physischer Industrieproduktion übergehen und sowohl in eine allgemeine Gesundheitsversorgung als auch in bezahlbare, qualitativ hochwertige Bildung investieren, um die für all das erforderliche Arbeitskräftepotenzial wieder aufzubauen.

Viele Analysten gingen vor den US-Präsidentschaftswahlen 2024 davon aus, dass die Rhetorik der Trump-Kampagne mit diesem Wunsch nach einem Übergang von der globalen Hegemonialmacht zur Regionalmacht in der westlichen Hemisphäre, nach Reinvestitionen in die US-Industrie und -Infrastruktur im Einklang stand und dass ein „großer Deal“ mit Russland oder China oder sogar beiden unmittelbar bevorstand.

Doch bereits vor den US-Präsidentschaftswahlen 2024 und nun ganz klar seit den Wahlen hatten sich die USA bereits dazu verpflichtet, ihre Dominanz noch weiter auszubauen.

Der Wunsch der USA nach einer „Reindustrialisierung“ wurde nicht als grundlegender wirtschaftlicher Wandel, sondern als geopolitische Notwendigkeit vorangetrieben, um die Waffen und Munition herzustellen, die für den Kampf gegen immer mächtigere Nationen wie China und Russland, aber auch den Iran und viele andere Nationen benötigt werden, die sich zunehmend einer multipolaren Weltanschauung zuwenden.

Selbst auf den Seiten der US-Nationalen Sicherheitsstrategie von 2025 – die viele dieser Analysten als Beweis für den Wunsch Amerikas anführten, sich auf die westliche Hemisphäre zurückzuziehen und einen „großen Kompromiss“ mit Nationen wie Russland und China anzustreben – legten die USA ihre fortbestehenden Ambitionen dar, den Aufstieg rivalisierender Mächte überall auf der Erde zu verhindern.

An einer Stelle hieß es in der NSS von 2025:

„…die USA werden ein Netzwerk zur Lastenteilung aufbauen, wobei unsere Regierung als Koordinator und Förderer fungiert. Dieser Ansatz stellt sicher, dass die Lasten geteilt werden und dass alle derartigen Bemühungen von einer breiteren Legitimität profitieren. Das Modell wird auf gezielte Partnerschaften abzielen, die wirtschaftliche Instrumente nutzen, um Anreize aufeinander abzustimmen, Lasten mit gleichgesinnten Verbündeten zu teilen und auf Reformen zu bestehen, die langfristige Stabilität verankern. Diese strategische Klarheit wird es den USA ermöglichen, feindlichen und subversiven Einflüssen effizient entgegenzuwirken und gleichzeitig eine Überlastung und einen diffusen Fokus zu vermeiden, die frühere Bemühungen untergraben haben.“

Mit anderen Worten: Die USA erkennen lediglich die steigenden Kosten ihrer globalen Vorherrschaft an und lagern diese an ihre verschiedenen Stellvertreter aus – von Europa bis zum asiatisch-pazifischen Raum –, wodurch sie weiterhin dem potenziellen Aufstieg alternativer Machtzentren entgegenwirken können, und zwar auf Kosten der Nationen in diesen Regionen, die sie bereits politisch unter ihre Kontrolle gebracht haben.

Beispiele hierfür sind nicht nur die Ukraine, sondern zunehmend auch der Rest Europas gegenüber Russland, die arabischen Staaten am Persischen Golf und Israel im Nahen Osten gegenüber dem Iran sowie Japan, Südkorea, die Philippinen und die Inselprovinz Taiwan im asiatisch-pazifischen Raum.

Anstatt sich auf die westliche Hemisphäre zurückzuziehen und einen „großen Deal“ mit Russland oder China anzustreben – und anstatt eine funktionierende Friedenswirtschaft aufzubauen –, haben die USA einfach ihre militärische Industrieproduktion im Inland verdoppelt sowie diese in US-Stellvertreterstaaten ausgelagert („Friend-Shoring“) und eine Alles-oder-Nichts-Mentalität angenommen, die eindeutig darauf abzielt, die Weltwirtschaft sowohl für Stellvertreter als auch für Rivalen zu destabilisieren.

Anstatt also Kriege zu beenden, wie einige Analysten vorhergesagt hatten, haben die USA jeden einzelnen Krieg, in den sie vor den US-Präsidentschaftswahlen 2024 verwickelt waren oder den sie unterstützten, eskaliert und mehrere neue Kriege begonnen, darunter den unglaublich gefährlichen und destabilisierenden US-Angriffskrieg gegen den Iran im Nahen Osten.

Die potenziellen Kosten des „Alles-oder-Nichts“-Denkens

In den Köpfen der amerikanischen Entscheidungsträger und der Interessengruppen, die ihre Entscheidungen lenken, ist die Herrschaft über die Trümmer dem unvermeidlichen Zusammenbruch des derzeitigen US-Systems vorzuziehen, da dieses prekär vom Status des US-Dollars als Weltreservewährung und vom rentenorientierten Charakter seiner Wirtschaft abhängt – im Gegensatz zum raschen Aufstieg alternativer Wirtschaftssysteme, die auf Zweckmäßigkeit und Produktion basieren.

Aus diesem Grund steuern die USA rasch auf eine Überdehnung im Ausland und einen beschleunigten Verfall im Inland zu.

Die hypothetische Suche der USA nach einer konstruktiven Rolle unter den Nationen anstelle der Dominanz über sie ist das Ziel einer Nation, die stabil sein will. Die aktuelle US-Strategie wird von dem Wunsch nach Vorherrschaft getrieben. Historisch gesehen vollzieht sich der Übergang zu einer neuen internationalen Ordnung, wenn eine Großmacht Vorherrschaft über Stabilität stellt, in der Regel durch eine große Krise – wie einen Weltkrieg – und nicht durch einen „großen Kompromiss“.

Betrachtet man den US-Stellvertreterkrieg in der Ukraine, der eskaliert, indem die USA selbst Drohnenangriffe auf russische Energieproduktions-, -speicher- und -exportanlagen ausweiten; die gezielten US-Angriffe auf Tanker, die russische Energieexporte transportieren; den US-Angriffskrieg gegen den Iran und die anschließende Blockade der Straße von Hormus; sowie den anhaltenden militärischen Aufbau der USA im asiatisch-pazifischen Raum vor Chinas Küsten und sogar innerhalb seiner international anerkannten Grenzen (Taiwan) – sehen wir, wie genau diese große Krise gerade Gestalt annimmt.

Die Kluft zwischen einem rationalen, nachhaltigen und konstruktiven Friedensplan und der tatsächlichen Dynamik der US-Politik wird durch strukturelle Verfestigung getrennt. Sobald eine Nation ihre gesamte Wirtschaft, Währung und Identität darauf aufbaut, eine Hegemonialmacht zu sein, werden die Kosten für den Übergang zu einem nachhaltigeren und rationaleren Weg zu einer existenziellen Bedrohung für die Menschen und Interessen an der Macht.

Wer regelmäßig die Anhörungen im US-Senat und Repräsentantenhaus verfolgt, kann selbst miterleben, wie das Gefühl einer existenziellen Bedrohung und die Angst vor dem Verlust der vollständigen Vorherrschaft über den Planeten nicht nur die Gedanken und Entscheidungen der US-Senatoren, Abgeordneten und des Weißen Hauses selbst bestimmen – sondern auch die besonderen Interessen der Unternehmens- und Finanzwelt: der Rüstungsindustrie, der großen Ölkonzerne, der Agrarindustrie, der Tech-Giganten, der Pharmaindustrie und vieler anderer, die sie ins Amt gebracht haben und über sie daran arbeiten, die US-Außen- und Innenpolitik in ihrem Namen voranzutreiben.

Für Politiker rühren diese Ängste von den vielen strukturellen Verstärkungen her, die dazu dienen, die politische Klasse Amerikas und bis zu einem gewissen Grad auch weite Teile der amerikanischen Öffentlichkeit zu reglementieren – wie der amerikanische Exzeptionalismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und die Überlegenheitsideologie.

Für die Interessen der Unternehmens- und Finanzwelt rühren diese Ängste von dem schmerzhaften Übergang vom Rent-Seeking zur tatsächlichen Produktion her – den geringeren, aber nachhaltigeren Margen, die sich daraus ergeben – und der Tatsache, dass China, egal wie erfolgreich dieser Übergang auch sein mag, aufgrund seiner grundlegenden Vorteile – einer größeren Bevölkerung, einer größeren industriellen Basis und eines größeren und besseren Bildungssystems – unweigerlich stärker und einflussreicher als die USA hervorgehen wird.

Aus diesem Grund – sollte ein solcher Übergang stattfinden – werden diese US-Unternehmens- und Finanzinteressen nie wieder die Möglichkeit haben, Gewalt – sei es militärisch, wirtschaftlich oder politisch – einzusetzen, um anderen zu entziehen, was immer sie wollen, wo immer sie wollen und zu welchen Kosten auch immer.

Wenn dies jedoch das ist, was die Existenz des derzeitigen US-Systems antreibt – und eine Abkehr davon eine „existenzielle Bedrohung“ darstellt“ – dann ist es ein System, das gar nicht erst existieren sollte.

Es ist ein System, das das amerikanische Volk – und der Rest der multipolaren Welt – gemeinsam aufdecken, ablegen und durch zielgerichtete wirtschaftliche Aktivitäten unter der Vorrangstellung der nationalen Souveränität im Rahmen des geltenden Völkerrechts ersetzen sollte.

Die Vereinigten Staaten haben die Möglichkeit, sich zu einem stabilen, prosperierenden und mächtigen Mitglied der multipolaren Welt zu entwickeln, doch zunächst müssen sie ihre Sucht nach globaler Hegemonie überwinden. Um eine Sucht zu besiegen, muss man zunächst einmal zugeben, dass überhaupt eine Sucht vorliegt. Nur die Zeit wird zeigen, ob die USA dies selbst erkennen können oder ob die multipolare Welt die globalen Bedingungen schaffen kann, die eine fortwährende Kontrolle der USA über die Welt unmöglich machen und ihnen nur eine Option lassen – den Übergang zu einer nachhaltigeren und konstruktiveren Rolle in der Welt.