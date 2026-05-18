Hisbollah-Schlachtfelddoktrin nach dem Schock von 2024

Zwischen den harten Lehren von 2024 und der erneuten Konfrontation von 2026 beeilten sich Hisbollah und Israel gleichermaßen zur Anpassung – die eine unter Beschuss, das andere durch Übungen für einen umfassenderen Mehrfrontenkrieg.

Hisbollahs militärisches Denken ist vielschichtig, kumulativ und schwer zu durchdringen. Kein akademischer Forscher und nicht einmal ein Geheimdienstanalytiker kann glaubwürdig behaupten, alle seine Bestandteile gesammelt, vollständig analysiert oder deren Wechselwirkungen verstanden zu haben.

Diese Komplexität prägt auch die Art, wie die Partei lernt und Lehren zieht. Hisbollahs zusätzlicher Vorteil liegt jedoch in der Geschwindigkeit, mit der sie sich anpaßt. Den deutlichsten Beweis liefert die Veränderung ihrer Sicherheits- und Militärleistung zwischen zwei Kriegen, die nur 15 Monate auseinanderlagen – einem Zeitraum, in dem die Partei unter kontinuierlichem Beschuss stand.

Der Krieg von 2024 zwang Hisbollah zu einer schmerzhaften Überprüfung ihrer Kampfweise, ihrer Aufstellung und der Frage, wie viel ihrer Kommandostruktur überleben konnte, wenn die ersten Schläge hart und schnell kamen. Die Lehren wurden nicht in Seminarräumen gezogen, sondern von Kämpfern und Kommandeuren, die den vorangegangenen Kampf erlebt, seine Verluste aufgenommen und sich dann auf den nächsten vorbereitet hatten, noch bevor der Rauch sich verzogen hatte.

Dieser Bericht stützt sich auf Interviews, die über etwa ein Jahr nach dem Krieg von 2024 mit Sicherheits- und Militärfunktionären der Hisbollah geführt wurden. Sie sagen, daß wegen der jüngsten „harten Sicherheitslektionen“ keinerlei Bild- oder Tondokumente vorgelegt werden können. Israel führte zur selben Zeit seine eigene Überprüfung durch und nutzte die letzten Monate vor der erneuten Konfrontation für Übungen zu einem langen Mehrfrontenkrieg, den Hisbollah und Iran genau beobachteten.

Kampfgeschehen von 2024 bis 2026

In Tel Avivs Planungsvorstellung ist das Schlachtfeld im Südlibanon in zwei Sektoren aufgeteilt: einen östlichen und einen westlichen. Die Divisionen werden entsprechend stationiert, basierend auf der Art der Kräfte, die jeder Sektor erfordert, sowie auf nahezu zwingenden Einmarschrouten, die durch das Gelände vorgegeben sind – Routen, die das Schlachtfeld seit 1978 geprägt haben.

Hisbollah unterteilt den Süden anders, in drei Sektoren: westlich, zentral und östlich. Die Verantwortung ist aufgeteilt zwischen der Nasr-Einheit, die die östlichen und zentralen Sektoren südlich des Litani-Flusses übernimmt, und der Aziz-Einheit, die den westlichen Sektor abdeckt. Die Badr-Einheit, die in israelischen Kommentaren während der Konfrontation von 2026 erneut stark diskutiert wird, ist für das Gebiet nördlich des Litani zuständig.

Die Radwan-Kräfte gehörten zu Israels zentralen Sorgen im vorangegangenen Krieg, als es forderte, sie nördlich des Litani zurückzudrängen. Ihre Anwesenheit ist im aktuellen Krieg wieder Gegenstand israelischer Diskussionen, mit Behauptungen Anfang März, daß etwa 1.000 Kämpfer aktiv seien. Radwan ist jedoch nicht an ein festes Territorium gebunden. Es ist eine Elitetruppe, die je nach den Bedürfnissen jeder Schlacht neu eingesetzt werden kann.

Die von Israel genannte Zahl von 1.000 Radwan-Kämpfern entstammt seiner eigenen Behauptung, daß nach dem Krieg von 2024 noch 2.500 Mitglieder der Einheit kampffähig geblieben seien – von einer ursprünglichen Truppe von 5.000 –, von denen die meisten bei den Pager- und Walkie-Talkie-Angriffen vom September desselben Jahres verwundet worden waren.

Nach Israels eigenen Angaben sind also weitere 1.500 Radwan-Kämpfer noch nicht in den Kampf eingetreten. Hisbollah kommentiert diese Zahlen weder öffentlich noch in den für diesen Artikel und diese Serie geführten privaten Gesprächen.

Was bei der Diskussion über Zahlen auffällt, ist jedoch eine wiederkehrende Beobachtung mehrerer Planungskommandeure – darunter solche, die an Informationsdateien arbeiten – sowie von Feldkommandeuren, die 2006, in Syrien, an der „Unterstützungsfront“ und in der Kampagne von 2024 der „Possessors of Great Strength“ gekämpft haben. Sie sind sich einig, daß die große Zahl der 2024 an der Front in Alarmbereitschaft versetzten Kämpfer die Operationen manchmal behinderte und zu Verlusten und Märtyrertod beitrug.

Ein Planungskommandeur erklärt gegenüber The Cradle:

„Es gibt ein Gebiet, das beispielsweise nur acht Brüder zur Verteidigung fassen kann … Jeder zusätzliche Bruder ist faktisch ein Märtyrer oder Verwundeter. Bei Uli al-Ba’s [Possessors of Great Strength] gab es an mehreren Fronten einen großen Ansturm, der nicht kontrolliert werden konnte, und das ist es, was die Zahl der Märtyrer erhöht hat.“

Ein Feldkommandeur schildert das Problem konkreter:

„Während meiner Runden sah ich überschüssige Kämpfer in einem solchen Ausmaß, daß es nicht genug Bäume gab, unter denen sie sich verstecken konnten … Die Lehre liegt darin, den Ort zu studieren, den Personalbedarf zu verstehen, die Bewegungslinien und die Möglichkeiten der Tarnung.“

Im Gegensatz dazu fällt in diesem Krieg – zumindest in der israelischen Darstellung – das wiederholte Reden von kleineren Gruppen auf, meist nicht mehr als fünf oder sechs Kämpfer, und manchmal nur drei oder vier an vordersten Punkten, insbesondere bei Hinterhalten. Das legt nahe, daß die Lektion verinnerlicht wurde. In Hisbollahs eigenen Berichten haben sich auch Versorgungs- und Rotationslinien für Kämpfer verbessert und im Krieg von 2026 effektiver funktioniert.

Viele der Dörfer und Städte, die 2024 heftige Gefechte erlebt hatten, kehrten 2026 auf das Schlachtfeld zurück, obwohl einige Namen fehlten, weil Israel während der 15 Monate des vorangegangenen Waffenstillstandsabkommens massive Zerstörungen angerichtet hatte.

Adaisseh, ein Konfrontationspunkt der ersten Linie, erlebte im vorangegangenen Krieg intensive Gefechte, aber nicht im aktuellen, während Khiam in beiden zentral war. Taybeh und Rabb al-Thalathine im östlichen Sektor erlebten 2024 Gefechte mittlerer Intensität, wurden diesmal aber zu weit heißeren Fronten. Beit Lif, das legendäre Bint Jbeil und Ainatha traten unter anderen ebenfalls deutlicher in Erscheinung.

Dennoch arbeitete Hisbollah in beiden Kriegen daran, daß die Konfrontation entlang der Hauptachsen und innerhalb bestimmter Dörfer und Städte präsent blieb, wenn auch nur um den Feind aufzuhalten – aus symbolischen wie auch aus operativen Gründen.

Bayyadah, Maqam Shamaa und das Dreieck Ramiyeh–Qouzah–Aita al-Shaab im westlichen Sektor blieben aktiv, ebenso Yaroun und Maroun al-Ras im zentralen Sektor sowie Houla und Markaba im Osten.

Nach Angaben des früheren Feldkommandeurs wurde entschieden, daß jedes Gebiet nach dem Grundsatz behandelt würde, daß „die Brüder dort ihre Pflicht bis zum letzten Atemzug erfüllen“ oder sich zurückziehen, basierend auf Feuerunterstützung aus dem zweiten und dritten Aufmarschraum in der Konfrontation, unter Einsatz neuer Mittel.

„Mit anderen Worten: Jeder Punkt, der des Widerstands entleert ist, wird nicht notwendigerweise ohne Widerstand sein, denn es gibt mehrere Mittel, mit der israelischen Armee dort umzugehen.“

Die Entscheidung – ob man bis zum letzten Atemzug bleiben, zuschlagen und fliehen oder sich zu einer anderen Position oder Einrichtung zurückziehen solle – wurde den Kämpfern vor Ort überlassen, um sie autonom und persönlich zu treffen.

Lehren aus dem vorangegangenen Krieg

Aufgrund der schweren Schläge zu Kriegsbeginn – der Pager-Angriffe und der Ermordung von Kommandeuren –, der Atmosphäre des Sicherheitsmißtrauens gegenüber allen Geräten, der Unterbrechung von Teilen der Befehlskette und der Lücken in mehreren Aufgaben funktionierte der Verteidigungsplan während des ersten Monats der 66-tägigen Konfrontation nicht gut.

Im zweiten Monat wurde das Muster klarer. Hisbollahs Verluste begannen zu sinken, während die Verluste unter israelischen Soldaten und Fahrzeugen mit größerer Präzision und Wirksamkeit stiegen. Aus diesem Grund offenbarten die Gespräche von The Cradle mit den Kadern Frustration über den Zeitpunkt des Waffenstillstandsabkommens und das, was danach auf dem Boden folgte.

Ein Kommandeur sagt:

„Bei vollem Einsatz für unsere Aufgabe kam der Waffenstillstand zu einem Zeitpunkt, als wir begonnen hatten, mit der Front und ihren Anforderungen Schritt zu halten … Wer im Militär arbeitet, weiß, wie schwierig es ist aufzuhören, wenn der Kämpfer die Initiative zurückgewonnen hat. Sogar unser Einsatz qualitativer Raketen unterlag der Organisationsentscheidung, nicht der persönlichen Einschätzung.“

Basierend auf den aus diesen Quellen gesammelten Details läßt sich die Konfrontation in zwei Phasen unterteilen.

Während des ersten Monats gab es in den Dörfern des ersten Aufmarsches einzelne Gefechte mit der Besatzung oder Gefechte mit Gruppen, die dort standhaft geblieben waren. Ein vollständiger, koordinierter Verteidigungsplan war jedoch schwer umzusetzen. Feldimprovisation dominierte, besonders weil die Kommunikation mit vielen Kämpfern unterbrochen war.

In den Dörfern des zweiten und dritten Aufmarsches war Panzerabwehrfeuer schwierig wegen intensiver Drohnen- und Kampfflugzeugaktivität, dem Fehlen von Hisbollahs Luft- und Seeverteidigung sowie Israels gezielter präventiver Bombardierung jedes Hügels mit Blick auf das Schlachtfeld – selbst wenn er nicht genutzt worden war –, um dem Widerstand jeden Nutzen daraus zu verwehren.

Der erste Monat bot kurz gesagt keine Möglichkeit, ein klares Verteidigungsmuster zu etablieren – weder militärisch noch sicherheitstechnisch. Die Monate der „Unterstützungsfront“ während der Operation Al-Aqsa Flood hatten bereits systematische israelische Bemühungen erlebt, Hisbollah daran zu hindern, irgendein defensives Operationsmuster auszubilden.

Während des zweiten Monats intensivierten sich die Gefechte in den Dörfern des ersten Aufmarsches gemäß dem Prinzip des „Aufeinandertreffens“ mit dem Feind. Dies bedeutete nicht notwendigerweise, Dörfer und Städte auf statische Weise zu halten. Kämpfer zogen sich zurück oder lauerten in einer Einrichtung, um nach schwerer Bombardierung zurückzukehren und weiterzukämpfen.

Die Bemühungen ähnelten oft Märtyreraktionen. Dieses Muster verstärkte sich im westlichen Sektor, während im östlichen und zentralen Sektor die „Begegnung“ mit dem Feind aufgrund des exponierten Geländes und begrenzter Mittel schwieriger war. Doch wer die Bombardierung überlebte, kämpfte weiter, sobald feindliche Kräfte sich näherten.

In den Dörfern des zweiten und dritten Aufmarsches verbesserte sich die Arbeit der Kornet- und Almas-Teams merklich, besonders im westlichen Sektor – Blat, Zibqin und anderen Gebieten –, wo bessere Sicht und einfachere Schußmöglichkeiten das Anvisieren weiterer Panzer ermöglichten.

Kämpfer tauchten plötzlich aus Gebieten auf, die im ursprünglichen Verteidigungsplan nicht verzeichnet waren – als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme –, und zogen sich dann schnell zurück. Diese neu entwickelte Taktik erwies sich als wirksam. Die Quellen lehnen es ab, den Namen der Truppe zu veröffentlichen, die sie ausführte.

Bis zum zweiten Monat hatten sich auch Feuerunterstützung von nördlich des Litani intensiviert und diversifiziert, was Israel erhebliche Verluste zufügte, von denen viele nie bekanntgegeben wurden.

Die eigene verbrannte Erde des Widerstands

Die letzte Phase des vorangegangenen Krieges enthielt Details, die nun zum ersten Mal offenbart werden – sowohl in ihrer Art als auch in ihrem Ausmaß. Ihre Auswirkungen wurden schnell im aktuellen Krieg sichtbar, nachdem weitere Verbesserungen und neue Techniken eingeführt worden waren. Als Israels Ansatz der „verbrannten Erde“ direkte Konfrontation an vielen Positionen vor jedem Einmarsch unmöglich machte, begann Hisbollah, im Rahmen seiner Möglichkeiten eine eigene Version zu entwickeln.

Neben der Aufklärung durch Kämpfer am Boden, die noch Kontakt zum Kommando halten konnten, begann Hisbollah, eigene Angriffe zur Gewinnung lebendiger Gefechtsfeldaufklärung einzusetzen. Jeder Treffer wurde zu einer Möglichkeit, nahe gelegene Fahrzeuge, Rettungsteams, sich neu gruppierende Soldaten oder neue Positionen zu identifizieren – und diese dann erneut anzugreifen. Dies erzeugte, was die Quellen als eine zusammengesetzte Handlungsmethode beschreiben, bekannt als „parallele Aufklärung“.

Wenn beispielsweise eine Angriffsdrohne gegen Fahrzeuge eingesetzt wird, ist ihre Bildübertragung live – nicht aufgezeichnet – und kann gestört werden; oder wenn eine Almas-Rakete abgefeuert wird, die live überträgt und wegen der Faseroptiksteuerung möglicherweise aufgezeichnet wird, übermittelt diese Drohne oder Rakete ein Live-Bild der weiteren Position oder benachbarter Fahrzeuge.

Im selben Moment werden Koordinaten an Artillerie- und Raketeneinheiten nördlich des Flusses weitergegeben: eine weitere Position, nahegelegene Fahrzeuge, Rettungskräfte oder sich neu gruppierende Soldaten. Diese Einheiten brauchen nur wenige Minuten, um die Koordinaten einzugeben und die Kräfte erneut zu treffen.

Um dies durchzuführen, verwendete Hisbollah ein zweistufiges Muster.

Der erste Angriff konnte von einer Angriffsdrohne mit einem 10–35 kg Gefechtskopf, einer Almas-Rakete mit einem 7–15 kg Gefechtskopf oder einem Kornet mit einer Reichweite von 4–10 km ausgeführt werden. Seine Aufgabe war es, den ersten Treffer zu landen, Verluste zuzufügen und neue Koordinaten zu übermitteln.

Der zweite Angriff konnte von Artillerie verschiedener Kaliber ausgeführt werden – 81, 105, 120 oder 130 mm, je nach erforderlicher Reichweite – oder von 107-mm-Raketen, der kleinen Katjuscha oder Fajr-1 mit einer Reichweite von 12 km, 122-mm-Grad-Raketen mit einer Reichweite von 20–40 km, aufgerüsteten Grad-Raketen mit Splitterköpfen, die vor dem Aufprall Schrapnell verteilen, oder fortgeschritteneren Raketen wie Fajr-5, Malak-1 und 2 oder Fadi-1 und 2. Ihr Zweck war es, den zweiten Treffer zu landen und dann den Zyklus zu wiederholen.

Wenn der erste Angriff keine bestätigten Verluste erzielt, ist der zweite darauf ausgelegt, dies zu tun. Und selbst wenn keiner von beiden entscheidend trifft, wird die angreifende Truppe dennoch aus dem Gleichgewicht gebracht, der Vormarsch verliert an Schwung, und Kämpfer entlang der Kontaktlinien gewinnen die nötige Öffnung, um sich zu bewegen oder anzugreifen.

In den letzten Kriegswochen setzte Hisbollah das Muster des „zweiten Angriffs/nachfolgender Angriffe“ auf eine Weise ein, die Israel nicht erwartet hatte und die zur erwarteten Lösung werden sollte. Es verwendete beispielsweise Marschflugkörper gegen Kräfte, die in Yaroun vorrückten; Nasr-1- und Nasr-2-Raketen gegen Kräfte in Mays al-Jabal; sowie Fadi-1- und Fadi-2-Raketen, Noor- und Qader-1- und -2-Ballistikraketen gegen Kräfte in Khiam.

Nach einem Bericht aus dem Operationsraum verzeichnete der Widerstand 150 getötete oder verwundete israelische Soldaten bei einem einzigen Angriff auf Khiam. Doch die Live-Übertragung zeigte, daß viele der Gesichter „asiatisch“ aussahen, was zu der Einschätzung führte, daß es sich um Söldner handelte, die zuvor während des Konflikts von 2023 über die Aufklärungszelte der Hisbollah nahe der besetzten Shebaa-Farmen beobachtet worden waren.

Zahlenmäßig verzeichnete Hisbollah Hunderte von Feuereröffnungen dieser Art, mit bestätigten Treffern auf mehr als 66 Panzer und Fahrzeuge bis Ende November 2024, zusätzlich zu Dutzenden von Truppenzusammenballungen im Freien oder in Häusern, wo eine besondere Art von Kornet eingesetzt wurde.

Hisbollahs offizielle Bilanz vom 17. September bis 27. November 2024 umfaßte 1.666 Militäroperationen, darunter 1.285 Raketenangriffe, 93 Artillerieschüsse, 166 Drohnenangriffe und 86 Angriffe mit gelenkten Raketen unter Verwendung von Kornet und ähnlichen Systemen.

Bezüglich des Raketenbeschusses von südlich des Flusses bis Kriegsende berichtet ein Kämpfer gegenüber The Cradle:

„Ich hätte die Möglichkeit gehabt, den Standort des Abschußgeräts mit jedem Angriff zu wechseln, aber wir entschieden uns, die Herausforderung auf höchstem Niveau anzugehen. Wir schossen trotz wiederholter Luftangriffe darauf drei- oder viermal vom selben Punkt aus. Wir arbeiteten nach einem Muster, das die Besatzung buchstäblich dieses Krieges überdrüssig machte … Wir mußten sie dazu bringen, daß sie dieselbe Mission mehr als einmal ohne Ergebnis wiederholt.“

Das Feldergebnis war, daß jede israelische Armeeposition oder alles, was einem Halbstützpunkt ähnelte, zu einem direkten Ziel und einer „Gefahrenzone“ wurde. Das erklärt Israels Unfähigkeit, einige Dörfer und Städte zu besetzen, trotz des Märtyrertodes ihrer gesamten Garnisonen, wie etwa Adaisseh. Es erklärt auch, wie Hisbollah in den letzten Wochen in der Lage war, Unterstützungskräfte an Orte wie Khiam durchzuschleusen.

Israel hingegen folgte einer festen Abfolge: nach intensivem Feuerbereinigen einrücken, Pioniertruppen hineineilen lassen, um Gebäude zu verminen und zu demolieren, Vorzeigephotos machen, dann schnell abziehen. Schafften es die Israelis nicht, die Widerstandskämpfer drinnen zu töten, riefen sie schnell Kampfflugzeuge herbei, um das gesamte Gebäude zu bombardieren.

Widerstandskämpfer führten die Geschwindigkeit dieser Luftangriffe darauf zurück, daß jeder israelische Kompaniekommandeur direkt eine Drohne – beispielsweise eine Hermes – unter seinem Befehl in der Luft hatte. Dies wiederholte sich im aktuellen Krieg aufgrund der Konfrontation mit Iran nicht auf dieselbe Weise, aber Hisbollah hatte auch eigene Lösungen.

Heldentaten und Überraschungen

Bei Erstereignissen in Dörfern des ersten Aufmarsches außerhalb der Berechnungen von „Operationen“ wurden bemerkenswerte Vorfälle verzeichnet. In Yaroun beispielsweise verlor man für mehr als eine Woche den Kontakt zu zwei Gruppen von 13 Kämpfern, und man ging davon aus, daß sie gefallen seien. Nach neun Tagen vollständiger Funkstille gab Israel bekannt, daß zwei Panzer durch Panzerabwehrraketen im selben Dorf getroffen worden seien.

Die Kommunikation kehrte später mit einigen der Kämpfer dort zurück und bestätigte, daß sie am Leben waren. Sie kämpften noch fast einen Monat weiter, bis alle den Märtyrertod fanden. Es wurde auch klar, daß viele der durch Kampfflugzeuge Bombardierten überlebt hatten, obwohl einige wochenlang unter Trümmern oder in kleinen Tunneln nahe den Häusern gefangen blieben.

In Rabb Thalathin entdeckte die Besatzung eine unterirdische Anlage, die sich über zwei Kilometer erstreckte. Sie ließ Giftgas hinein, verminte sie dann und sprengte sie mit Robotern. Israelische Soldaten wurden dann überrascht, als sechs Kämpfer, die am Ende der Anlage Zuflucht gesucht hatten, herauskamen.

Drei wurden im Gefecht getötet, während drei anderen der Rückzug gelang. Die Besatzung sprengte die Anlage später vollständig – in dem, was beinahe die größte Explosion im Süden während des Krieges von 2024 war und der Qantara-Explosion von 2026 ähnelte.

Es gab auch das bekannte Gefecht bei Maqam Shamaa, bei dem ein historisch-biblischer Forscher, der mit Besatzungssoldaten in das Gebiet eingedrungen war, getötet wurde. Nach denselben Quellen beschränkte sich das Gefecht nicht auf die zwei Märtyrer, die in den Schrein eingedrungen waren. Andere Widerstandskämpfer außerhalb des Geländes schlossen sich dem Gefecht an, bevor sie sich sicher zurückzogen.

Im Dreieck Qouzah–Ramiyeh–Aita al-Shaab traf ein großer Sprengfallenhinterhalt israelische Fahrzeuge. Als sich mehrere zurückzogen, wurden sie mit Kornet-Raketen getroffen. Einige der Befragten sahen die Fahrzeuge vollständig brennen, sandten sofort die Koordinaten an die Artillerie, bevor sie sich zurückzogen, und die fliehenden und Rettungskräfte wurden dann mit „sieben aufeinanderfolgenden Raketensalven“ getroffen, was Israel zwang, sich nachts über andere Routen in Richtung Bayyadah zurückzuziehen.

Zu den Sprengfallen sagt eine Planungsquelle:

„In einigen Fällen wurden die Geräte kurz vor den Auseinandersetzungen verlegt. Der Grund ist, daß ein großer Teil der Geräte entweder der Besatzung sicherheitstechnisch bekannt wurde, durch Störtechnologien deaktiviert wurde, während der Feuerbereinigung gezündet wurde oder zwar vorhanden, aber zum richtigen Zeitpunkt nicht scharf gemacht worden war. Wenn 10 Prozent der im Kriegsplan vorbereiteten Geräte explodiert wären, wäre keine israelische Armee im Süden verblieben.“

Dörfer wie Houla, Markaba und Maroun al-Ras erlebten ebenfalls Nahkampfgefechte mit Verteidigungskräften und anderen Radwan-Kämpfern. „Leider gab es Dokumentation, sogar von GoPro-Kameras“, sagt eine Feldquelle, „aber sie wurde entweder beschädigt oder später von der Besatzung beschlagnahmt.“

Unter den Beobachtungen, die Widerstandskämpfer beim Bergen von Märtyrern und Verwundeten machten, war, daß die meisten nur noch 10 bis 20 Patronen übrig hatten, was bedeutet, daß sie ein echtes Gefecht geführt hatten, bevor sie ins Visier genommen wurden. Ein Kämpfer fügt hinzu: „Das meiste, was wir haben, sind Gewehre und B7-Granaten. In einigen Gruppen gibt es PKS-Maschinengewehre, Scharfschützengewehre und einige Sijjil-Sprenggeräte.“

Zum letzteren erklärt der Kämpfer: „Das ist ein unverwechselbares Sprenggerät, an dessen Entwicklung die Partei jahrelang gearbeitet hat. Wenn aktiviert, fliegt es in die Luft und explodiert, um die größte Zahl tödlicher Verletzungen zu verursachen.“ Es unterscheidet sich von der palästinensischen Version des Sijjil.

Der Widerstand profitierte auch vom Wetter im Oktober und November. Es erleichterte die Bewegung, half beim Eintreffen von Männern und Nachschub und machte die Feuerunterstützung effektiver. Israel hatte dagegen Schwierigkeiten, seine Fahrzeuge unter denselben Bedingungen zu bewegen, und brachte schnelle, leichte ATV-Fahrzeuge ein – eine Anpassung, die selbst dem Guerillakrieg ähnelte.

In Dörfern wie Dhayra und Yarin, deren Bewohner Sunniten sind, sowie Ain Ebel, Debel und Rmeish, die christlich sind, entschied Hisbollahs Führung, Auseinandersetzungen vollständig zu vermeiden. Dies lag teils daran, daß Bewohner noch anwesend waren, und teils an innenpolitischen libanesischen Erwägungen. Israel nutzte dies aus und rückte von den Rändern jener Dörfer vor – ein Muster, das es im folgenden Krieg wiederholte.

Bei einer bekannten Operation, die Widerstandsquellen den „Gemeindeverwaltungs-Hinterhalt von Adaisseh“ nennen, sollen zwei Märtyrer insbesondere – Abdullah Noureddine und Issa Jawad-Mirza – Besatzungskräfte zu Beginn ihres Einmarsches gelockt und Sprenggeräte entlang einer zwingend vorgeschriebenen Route gezündet haben, als Soldaten versuchten, sich neben dem Gemeindeverwaltungsgebäude fotografieren zu lassen.

Wie Israel sich auf einen Mehrfrontenkrieg vorbereitete

Während Hisbollah die Lehren des vorangegangenen Krieges verarbeitete, führte Israel seine eigene Überprüfung durch. In den letzten sechs Monaten des Jahres 2025 führte es eine Reihe integrierter Manöver durch und nutzte die Erfahrungen des zwölftägigen Krieges mit Iran, in dem Hisbollah nicht eingriff. Für Israels Sicherheitsestablishment erhöhte das die Möglichkeit, daß die Partei bei einer künftigen Konfrontation erneut außen vor bleiben könnte.

Zu diesen Manövern gehörte die große „Morgenröte“-Übung im besetzten Westjordanland am Sonntag, dem 10. August 2025, gefolgt von einer Marineübung im Roten Meer vor Eilat am 19. August. Bedeutsam waren auch die Übungen entlang des libanesisch-syrisch-Golanhöhen-Streifens vom 19. bis 23. Oktober sowie die Luftbetankungsübungen über Griechenland am 3. November.

Weitere Übungen fanden im Westjordanland statt, darunter „Lion’s Roar“ am 10. November, sowie Fallschirmlandungsübungen, die bis Februar 2026 in einem operativen Umfeld ähnlich dem Bekaa-Tal und dem Südlibanon andauerten. Es gab auch Übungen zur Abwehr einer Seelandung im Norden und Operationen gegen Gasplattformen. All dies blieb unter den Augen der Hisbollah im Libanon sowie Irans, das bereits im September 2025 einen Überraschungsangriff erwartet hatte.

„Morgenröte“ im Westjordanland

Die überraschende „Morgenröte“-Übung – Alot HaShachar – war wegen ihres Ausmaßes und der von ihr geübten Szenarien offenbar eine der wichtigsten Übungen. Israelische Berichte besagten, daß die Übung, die am 10. August unter Generalstabschef Eyal Zamir begann, die Einsatzbereitschaft des Generalstabs und der Hauptkommandobehörden für ein breites, komplexes Mehrfrontenereignis testete.

Die Übung war kein Teil des erklärten Jahresprogramms. Sie fiel in den Bereich dessen, was die israelische Doktrin als „Surprise Operational Tests“ bezeichnet – einen internen Mechanismus zur Messung der Heeresbereitschaft für Mehrfronten-Notfallszenarien ohne Vorankündigung für die teilnehmenden Einheiten.

Das Szenario simulierte einen breiten, koordinierten Angriff von der jordanisch-palästinensischen Grenze mit Bodeneindringen durch drei Hauptpunkte entlang der Ostgrenze – vom Norden durch das zentrale Jordantal bis hinunter nach Wadi Araba im Süden. Es war eine nahezu symbolische Neuauflage der durch die Operation Al-Aqsa Flood aufgedeckten Lücken.

Neben der Bodensimulation umfaßte das Szenario Sprengdrohnenangriffe auf den Ramon-Flughafen im äußersten Süden sowie Langstreckenraketenabschüsse aus Iran und Jemen, um zu testen, ob Israels Luftabwehrsysteme ein vielschichtiges Verteidigungsszenario bewältigen konnten.

Trotz seines vorführungsartigen Charakters wies die hebräische Berichterstattung auf echte Lücken in Israels Schnellreaktionssystem hin. Nach der „Morgenröte“-Übung sagte ein hochrangiger israelischer Offizier, daß zwar keine Fehler vom Typ des 7. Oktober gefunden worden seien, die Übung jedoch die Schwierigkeit aufgezeigt habe, große Luft-, See- und Bodenkräfte kurzfristig zu mobilisieren, insbesondere wenn mehrere Bedrohungen gleichzeitig auftreten. Bei Eindring- oder Zaunbruch-Szenarien hätten Kommandeure nur ein „30- bis 60-minütiges Fenster“, um Kräfte zu konzentrieren und die Bedrohung zu blockieren.

Erste Ergebnisse zeigten, daß die Verlegung von Boden- und Luftverstärkungen entlang der Jordangrenzachse langsamer als erforderlich war. Einigen Bevölkerungszentren nahe der Grenze wurden nach dem Szenario überlassen, der Bedrohung allein zu begegnen, bis Kräfte eintrafen – in Erinnerung an den Zusammenbruch des Verteidigungssystems rund um den Gaza-Umschlag.

All dies drängte den Generalstab zu unmittelbaren Empfehlungen, den Notfall-Einsatzbereitschaftsplan weiterzuentwickeln, einschließlich fortgeschrittener Interventionszentren entlang der Ostgrenze und eines ausgedehnten Frühwarnnetzwerks in Randbevölkerungsgebieten.

Golan- und Libanon-Grenzübungen

Kräfte der 91. Division, verantwortlich für den libanesischen Streifen von Ras al-Naqoura bis zu den Shebaa-Farmen, führten ein umfassendes Feldmanöver über fünf aufeinanderfolgende Tage vom 19. bis 23. Oktober 2025 durch. Es sind dieselben Kräfte, von denen die meisten im aktuellen Krieg im Südlibanon kämpfen.

Nach aus offenen Quellen, Luftbildern und Augenzeugenberichten gesammelten Informationen scheint das Manöver zwei bis zweieinhalb Wochen vor seinem offiziellen Beginn begonnen zu haben. Erste Vorbereitungen waren bereits in den letzten Septembertagen sichtbar, mit Aktivität zu Beginn des Oktobers 2025.

Auffällig ist, daß das Oberkommando es als das erste vollständige Divisionsmanöver seit Ausbruch des Krieges am 7. Oktober 2023 einstufte. Es basierte auf der Annahme einer Mehrfronten-Konfrontation und war darauf ausgelegt, die Einsatzbereitschaft und Kapazität einer vollständigen Divisionsformation unter Zeit- und Felddruck ähnlich einem echten Kampf zu testen.

Die Szenarien umfaßten intensive Raketenangriffe, Infiltrationsversuche, Kämpfe in besiedelten Gebieten sowie Verfahren für den Übergang von maximaler Verteidigung zu organisiertem Angriff, nachdem Reserven zusammengestellt und Kräfte eingesetzt worden waren. Es ähnelte dem Modell, das Israel seit dem Eintritt Hisbollahs in die Konfrontation erwartet hatte.

Generalstabschef Eyal Zamir führte persönlich Feldbeurteilungsbesuche durch, um Führung und Kontrolle sowie den Informationsfluss zwischen Führungsebenen zu inspizieren. Auffälligerweise gehörten bewaffnete Einheiten auf der Ebene jeder Siedlung und jedes Kibbuz zu den teilnehmenden Kadern.

Ihre Rolle beschränkte sich nicht auf die Sicherung und Evakuierung von Zivilisten; sie umfaßte auch Unterstützung und Integration mit Armeeeinheiten im Falle von Gefecht, Manöver und Rückzug. Dies weist auf dauerhafte Vorbereitung für einen Land- oder Seeangriff der Hisbollah hin.

Dennoch zeigte die Übung Schwächen in rückwärtigen Strukturen auf, insbesondere in der Kontinuität von Führungs- und Kontrollkanälen unter Störung oder partieller Unterbrechung. Dies veranlaßte die Verantwortlichen, die Stärkung von Selbstschutzmechanismen für wichtige Systeme und Backup-Kommunikationszellen zu empfehlen.

Die Intensität der Ausbildung zeigte, daß die 91. Division dazu genutzt wurde, ein integriertes Divisionsmanövermodell zu erproben und dabei auf ihre lange Erfahrung im Norden zurückzugreifen. Die Divisionsführung legte Einsatzberichte über die Notwendigkeit vor, schnelle Bewegungen auf mehreren Achsen zu verbessern und die Exposition gegenüber Angriffen bei der Neugruppierung zu verringern.

Die Umstände des Manövers legen nahe, daß die israelische Armee ein Gefechtsfeldkonzept erarbeitete, das auf einen flankierenden Durchbruch vom syrisch-libanesischen Grenzstreifen über mehrere Achsen im Süden abzielte, neben Szenarien für Luft- und Seelandungen auf libanesischem Territorium.

Die Übung integrierte deutlich auch Unterstützungs-, Logistik- und Feldsanifätssysteme innerhalb des Operationsgebiets. Sie testete Verfahren zur Evakuierung von Verwundeten unter Feuer und zur Aktivierung flexibler Versorgungslinien, die sich nach einem Angriff schnell erholen konnten. Sie umfaßte auch vorgeschobene Unterstützungsstützpunkte, die in der Lage waren, Feldwartung, Munitionsnachschub und den Ersatz beschädigter Bewegungsmittel in kurzer Zeit durchzuführen.

Das griechische Luftmanöver

Am 3. November 2025 führte die israelische Luftwaffe gemeinsame Luftmanöver mit ihrem griechischen Pendant im griechischen Luftraum durch, mit Schwerpunkt auf Luftbetankung – einer der technisch und operativ komplexesten Ausbildungsformen.

Das Manöver fand im Rahmen des jährlichen Ausbildungsprogramms beider Seiten statt und dauerte viele Stunden, während derer Dutzende griechischer Kampfjets im Flug betankt wurden. Die Übung simulierte Langstreckenoperationen, bei denen Flugzeuge über längere Zeiträume in der Luft bleiben müssen, ohne zu Bodenstützpunkten zurückzukehren.

Das Training wurde von Geschwader 120 der israelischen Luftwaffe geleitet, das für Luftbetankung und strategische Transportmissionen zuständig ist. Dies war ein echter Indikator für eine bevorstehende größere Luftoperation.

Taktisch ist Luftbetankung nicht bloß der Transfer von Treibstoff. Es ist eine präzise Operation mit genauem Timing, festen Abständen und stabilen Geschwindigkeiten zwischen Flugzeugen. Das erklärt, warum die israelische und die griechische Luftwaffe diese Manöver drei- bis viermal jährlich wiederholen, um Einsatzbereitschaft und operationale Synchronisation zu erhöhen.

Das Timing dieses Manövers – weniger als einen Monat nach anderen Übungen der israelischen Luftwaffe über dem Mittelmeer am 10. Oktober 2025 – verwies auf ein eskalierendes Ausbildungsmuster, das sich auf die Verbesserung von Langstreckenoperationen und die Aktualisierung von Taktiken für Dauerflüge konzentrierte.

„Lion’s Roar“ im Westjordanland

Auf der Grundlage der Erkenntnisse aus „Morgenröte“ fand vom 10. bis 12. November 2025 das umfangreiche Manöver „Lion’s Roar“ im Westjordanland statt, an dem mindestens zwei Divisionen teilnahmen – darunter die 96. Division, die 2025 aktiviert und mit Ostgrenzmissionen beauftragt wurde –, daneben Luftunterstützung, Spezialeinheiten, Pioniereinheiten sowie Personal des Shin Bet und der Polizei.

Nach der Auswertung der Lehren konzentrierte sich das Manöver auf drei operative Achsen: Verringerung der Zeit zwischen Aufklärung und Wirkung durch Verbesserung der ISR- und Führungs- und Kontrollnetzwerke; Stärkung der Beweglichkeit und kampftechnischen Fähigkeiten, um zu verhindern, daß der Gegner das Gelände ausnutzt; sowie Regelung der Zusammenarbeit zwischen Armee und Polizei zur Gewährleistung einer koordinierten, wirksamen Reaktion.