Tokenisierung: Eine Erklärung für die siebte Klasse

Patrick Wood

Stellen Sie sich vor, Sie besitzen ein Haus. Es gehört Ihnen. Sie haben die Eigentumsurkunde. Sie können darin wohnen, die Wände streichen, es vermieten, verkaufen oder verschenken. Niemand kann die Eigentumsbedingungen nach dem Kauf ändern. Die Urkunde ist beim zuständigen Amtsgericht eingetragen, und kein Unternehmen oder Plattformbetreiber kann sie ohne Ihre Zustimmung und einen richterlichen Beschluss ändern. Das ist Eigentum.

Stellen Sie sich nun vor, jemand sagt Ihnen, es gäbe einen besseren Weg. Anstatt die Eigentumsurkunde zu besitzen, wird Ihr Haus in einen digitalen Token in einem Computernetzwerk umgewandelt. Diesen Vorgang nennt man „Tokenisierung“. Der Token repräsentiert Ihr Haus – oder genauer gesagt, er repräsentiert einen Bruchteil Ihres Hauses. Denn der ganze Sinn besteht darin, das Eigentum in Tausende oder sogar Millionen winziger digitaler Teile zu zerlegen, die jeder auf der Welt kaufen kann. Sie könnten beispielsweise nur ein Zehntausendstel eines Gebäudes besitzen.

Man sagt Ihnen, das sei aufregend, weil es den Immobilienmarkt „demokratisiert“ – jetzt kann jeder „Eigentümer“ sein.

Das ist aber eine Lüge. Es ändert mitten im Satz die Definitionen. Einen „Token“ zu besitzen ist nicht dasselbe wie ein Haus zu besitzen.

Lassen Sie uns das aufschlüsseln.

Erstens ist das Token nicht das Eigentum.

Sie können nicht in Ihrem Token wohnen. Sie können ihn weder verschönern noch einzäunen oder Ihren Kindern die Schlüssel geben. Sie besitzen lediglich einen digitalen Eintrag in einem fremden Computersystem, der Ihnen einen Anspruch auf einen Teil des Hauses einräumt. Sollte das Haus abbrennen, für unbewohnbar erklärt oder von einer Behörde beschlagnahmt werden, schützt Sie Ihr Token nicht so wie eine Eigentumsurkunde und eine Versicherungspolice. Der Wert des Tokens hängt allein von der Plattform ab, auf der er gespeichert ist, und den Regeln dieser Plattform.

„Vertrauen Sie uns“, sagten sie, „es ist wie Eigentum.“

Zweitens gibt es keinen garantierten Marktplatz, auf dem Sie Ihr Token weiterverkaufen können.

Wer heute ein Haus besitzt, kann es verkaufen. Dafür gibt es Immobilienmakler, Vermittlungsdienste und ein Rechtssystem, das den Verkauf sicherstellt. Wer Aktien besitzt, kann diese an einer Börse handeln, wo täglich Millionen von Käufern und Verkäufern zusammenkommen. Tokenisierte Vermögenswerte hingegen verfügen nicht über einen solchen Markt.

Es gibt keine New Yorker Börse für Anteile an Apartmentgebäuden in Dubai oder Ackerland in Nebraska. Wenn Sie Ihren Token verkaufen möchten, müssen Sie einen Käufer auf der jeweiligen Ausgabeplattform finden. Ist diese Plattform klein, illiquide oder gar nicht mehr existent, ist Ihr Token möglicherweise wertlos – nicht etwa, weil das Gebäude an Wert verloren hat, sondern weil niemand Ihren Anteil daran kaufen möchte. Sie halten quasi eine Eintrittskarte für ein Theater in Händen, das morgen vielleicht schon nicht mehr existiert.

„Vertrauen Sie uns“, sagten sie. „Wir sind für Sie da, wenn Sie sich zum Verkauf entscheiden.“

Drittens können die Betreiber der Plattform die Regeln ändern, nachdem Sie sich angemeldet haben.

Eine beim Gericht eingetragene Urkunde kann vom Grundbuchamt nicht geändert werden. Ein digitaler Token hingegen basiert auf einem „Smart Contract“, einer Reihe von Computeranweisungen, die vom Plattformbetreiber erstellt wurden. Dieser Betreiber kann den Vertrag aktualisieren. Er kann die Gebührenstruktur ändern, die Umsatzbeteiligung anpassen, neue Bedingungen für Übertragungen festlegen, Ihren Token bei einem negativen Compliance-Test einfrieren oder den Token komplett vom Handel aussetzen. In diesen Fällen ändert sich Ihr Eigentumsverhältnis ohne Ihre Zustimmung – denn Sie waren nie wirklich Eigentümer des Tokens. Sie besaßen lediglich eine von einer Plattform erteilte Berechtigung, deren Regeln Sie weder selbst festgelegt noch verhandeln können.

„Vertrauen Sie uns“, sagten sie. „Wir werden die Eigentumsverhältnisse nicht ändern.“

Das ist der Unterschied zwischen dem Besitz eines Hauses und dem Besitz von Token. Eigentumsrechte sind gesetzlich geschützt, gerichtlich durchsetzbar und können nicht einseitig von Dritten geändert werden. Der Plattformzugang wird von einem Betreiber gewährt, unterliegt den Nutzungsbedingungen und kann jederzeit und aus jedem vom Betreiber festgelegten Grund widerrufen werden.

Das Endspiel der Tokenisierung:

Das Gerichtsgebäude des Landkreises wurde durch einen Serverpark ersetzt.

Die Urkunde wird durch einen Smart Contract ersetzt.

Der Besitzer wird durch einen „Benutzer“ ersetzt.

Und der „Nutzer“ behält seine Position nur so lange, wie der Plattformbetreiber dies zulässt.

Das jahrhundertealte Eigentumssystem wurde so umgestaltet, dass wahres Eigentum – dauerhaft, bedingungslos und nach Belieben übertragbar – nicht mehr existiert.

„Vertrauen Sie uns“, sagten sie. „Sie werden glücklich sein.“

Betrüger gab es schon immer. Sie versprechen das eine und halten nicht, was sie versprechen. Tokenisierung ist die moderne Variante des Lockvogelangebots. Nehmen wir uns ein Beispiel an Mary Howitts berühmtem Gedicht, das 1828 als warnendes Beispiel für Kinder verfasst wurde.

Spinne und die Fliege

Mary Howitt (1828)

„Willst du in mein Wohnzimmer kommen?“, sagte die Spinne zur Fliege;

„Es ist das hübscheste kleine Wohnzimmer, das man je sehen wird.“

Der Zugang zu meinem Salon führt über eine Wendeltreppe.

Und ich habe viele kuriose Dinge, die ich Ihnen zeigen werde, wenn Sie dort sind.“

„Oh nein, nein“, sagte die kleine Fliege; „mich zu fragen ist vergeblich,

Denn wer deine Wendeltreppe hinaufsteigt, kann nie wieder hinabsteigen.“

„Ich bin sicher, du musst müde sein, Liebes, vom Fliegen in dieser Höhe.“

„Na, ruhst du dich auf meinem kleinen Bett aus?“, sagte die Spinne zu der Fliege.

„Da sind hübsche Vorhänge zugezogen; die Blätter sind fein und dünn,

Und wenn du dich ein wenig ausruhen möchtest, werde ich dich warm zudecken!“

„Oh nein, nein“, sagte die kleine Fliege, „denn ich habe es schon oft gehört,

Diejenigen, die auf deinem Bett schlafen, wachen niemals wieder auf!“

Die listige Spinne sagte zur Fliege: „Lieber Freund, was kann ich tun?“

Um dir die herzliche Zuneigung zu beweisen, die ich schon immer für dich empfunden habe?

Ich habe in meiner Speisekammer einen guten Vorrat an all den schönen Dingen;

Ich bin sicher, Sie sind herzlich willkommen – würden Sie sich bitte ein Stück nehmen?

„Oh nein, nein“, sagte die kleine Fliege; „lieber Herr, das kann nicht sein:

Ich habe gehört, was sich in Ihrer Speisekammer befindet, und ich möchte es nicht sehen!“

„Du süßes Geschöpf!“, sagte die Spinne, „du bist witzig und weise;

Wie schön sind deine zarten Flügel; wie strahlend deine Augen!

Ich habe einen kleinen Spiegel auf meinem Wohnzimmerregal stehen;

Wenn du nur einen Augenblick hereinkommen würdest, Liebes, wirst du dich selbst sehen.“

„Ich danke Ihnen, mein Herr“, sagte sie, „für das, was Sie so gern sagen.“

Und damit wünsche ich Ihnen einen guten Morgen. Ich melde mich an einem anderen Tag wieder.“

Die Spinne drehte sich um und verschwand in ihrem Bau.

Denn er wusste genau, dass die dumme Fliege bald wiederkommen würde:

So spann er listig in einer kleinen Ecke ein subtiles Netz.

Und deckte seinen Tisch, um im Flug zu speisen;

Dann kam er wieder zu seiner Tür und sang fröhlich:

„Komm her, her, du hübsche Fliege mit perlen- und silberflügeln;

Deine Roben sind grün und violett; auf deinem Kopf befindet sich ein Wappen;

Deine Augen leuchten wie Diamanten, aber meine sind trüb wie Blei!

Ach, ach! Wie schnell doch diese dumme kleine Fliege,

Als sie seine schlauen, schmeichelhaften Worte hörte, langsam vorbeigeflitzt kam;

Mit summenden Flügeln schwebte sie hoch oben, dann kam sie immer näher.

Ich denke nur an ihre strahlenden Augen und ihren grün-violetten Schimmer,

Sie dachte nur an ihren Schopf. Armes, törichtes Ding! Endlich!

Da sprang die listige Spinne auf und hielt sie fest.

Er zerrte sie die gewundene Treppe hinauf in die düstere Höhle –

In seinem kleinen Salon – aber sie kam nie wieder heraus!

Und nun, liebe Kinder, die ihr diese Geschichte lesen mögt,

Auf leere, alberne Schmeicheleien sollt ihr niemals hören;

Vor einem bösen Ratgeber verschließe Herz, Ohr und Auge.

Und nehmt euch eine Lehre aus dieser Geschichte von der Spinne und der Fliege.