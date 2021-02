An welchem Punkt erkennen wir, dass Bill Gates gefährlich geisteskrank ist?

„Worauf das hinausläuft, ist, dass Bill Gates schon so lange so reich ist, dass er den größten Teil seines Lebens nie kritisiert wurde“

Dies ist keine Überreaktion auf Gates‘ jüngsten Aussagen in den MSM. Es ist eine Beobachtung, die auf einem langen Muster von Äußerungen und Verhaltensweisen des Microsoft-Gründers und eines der reichsten Männer aller Zeiten beruht, die, wenn einer von uns normalen Menschen sich ihrer schuldig machen würde, dazu führen würden, dass wir institutionalisiert werden.

Bill Gates ist verrückt. Und er ist gefährlich, weil er bereit ist, Unsummen von Geld zu investieren, um die verrückten Dinge, an die er glaubt, Wirklichkeit werden zu lassen – und all diese verrückten Dinge schaden Menschen.

Die jüngste Idiotie?

Microsoft-Mitbegründer Bill Gates hat kürzlich erklärt, dass er glaubt, dass „reiche Länder“, wie die Vereinigten Staaten und Westeuropa, auf den Verzehr von 100 Prozent synthetischem Rindfleisch umsteigen sollten.

In einem kürzlichen Interview mit der MIT Technology Review sprach Microsoft-Mitbegründer Bill Gates über seine Bemühungen um die Umwelt und verschiedene grüne Initiativen, die darauf abzielen, die globalen Kohlenstoffemissionen zu reduzieren. Ein Vorschlag, den Gates unterbreitete, war, dass wohlhabende und entwickelte Nationen vollständig auf synthetisches Rindfleisch umsteigen sollten, um die Kohlenstoffemissionen aus der Viehzucht zu reduzieren.

Gates erläuterte diesen Vorschlag gegenüber der MIT Tech Review:

Für Afrika und andere arme Länder müssen wir die Tiergenetik nutzen, um die Menge an Rindfleisch pro Emissionen für sie dramatisch zu erhöhen. Seltsamerweise sind die US-Viehbestände, weil sie so produktiv sind, die Emissionen pro Pfund Rindfleisch dramatisch geringer als die Emissionen pro Pfund in Afrika. Und als Teil der Arbeit der [Bill und Melinda Gates] Stiftung nehmen wir den Vorteil der afrikanischen Viehbestände, was bedeutet, dass sie in der Hitze überleben können, und kreuzen die monströse Produktivität sowohl auf der Fleischseite als auch auf der Milchseite der elitären US-Rindfleischlinien.

Also nein, ich glaube nicht, dass die ärmsten 80 Länder synthetisches Fleisch essen werden. Ich denke aber, dass alle reichen Länder zu 100% synthetischem Rindfleisch übergehen sollten. Man kann sich an den Geschmacksunterschied gewöhnen, und der Anspruch ist, dass es mit der Zeit noch besser schmeckt. Letztendlich ist der Preisaufschlag so bescheiden, dass man das Verhalten der Menschen ändern oder die Nachfrage durch Regulierung völlig verändern kann.

Das ist nicht die furchterregendste Idee, die Gates in die Welt gesetzt hat. Erinnern Sie sich noch daran?

Es klingt wie eine verrückte Idee aus einem Science-Fiction-Film – aber sie wird zum Teil vom Milliardär und Microsoft-Gründer Bill Gates finanziert und von Top-Wissenschaftlern der Harvard University unterstützt.

Die Forscher glauben, dass eine Flotte von speziell konstruierten Flugzeugen Sulfatpartikel in die untere Stratosphäre sprühen könnte, um unseren Planeten abzukühlen und die Auswirkungen des Klimawandels auszugleichen.

Ein Test dieser Technologie wurde für dieses Jahr vorgeschlagen, berichtet die Daily Mail, mit dem Stratospheric Controlled Perturbation Experiment (SCoPEx), bei dem ein Beutel mit Karbonatstaub in die Atmosphäre in 12 Meilen Höhe freigesetzt wird.

Wenn sich dieses Experiment als erfolgreich erweist, werden die Forscher dazu übergehen, den Staub von Flugzeugen aus freizusetzen.

Die Forscher gehen davon aus, dass Jets, die in 12 Meilen Höhe fliegen, in 15 Jahren über 60.000 Missionen absolvieren würden, beginnend mit einer Flotte von acht und dann ausbauend auf 100 Flugzeuge.

So schlimm es auch sein mag, den Menschen in den Ländern den Industriestaaten den Zugang zu Rindfleisch zu verwehren (und eine riesige Industrie, die mehr als eine halbe Million Menschen beschäftigt, in den Ruin zu treiben), ist die Schaffung eines künstlichen nuklearen Winters noch schlimmer.

Es sterben mehr Menschen an Kälte als an hitzebedingten Ursachen.

Und dann ist da noch die Sache mit der Bevölkerungskontrolle, von denen viele, wenn nicht sogar die meisten, nach einem malthusianischen Prinzip arbeiten und Gates nicht wirklich widersprechen – aber sie leugnen, dass er dafür ist.

Wie Sie dies leugnen, ist eine andere Frage …

Wir werden uns nicht mit dem Impfstoff-Zeug befassen, von dem vieles das Produkt von Verschwörungstheorien im Stil von Alex Jones ist, die genauso verrückt sind wie die von Gates. Es gibt jedoch eine Menge da draußen, und nicht alles davon ist gut. Gates‘ Einfluss auf Bürokraten des öffentlichen Gesundheitswesens wie Anthony Fauci, den er offensichtlich gekauft hat, ist besorgniserregend. Er ist ein nicht gewählter Software-Entwickler ohne medizinische Ausbildung; nichts an ihm deutet darauf hin, dass er qualifiziert ist, die öffentliche Gesundheitspolitik für einen ganzen Planeten zu bestimmen, egal wie sehr er einegkauft hat.

Worauf das hinausläuft, ist, dass Bill Gates schon so lange so reich ist, dass er den Großteil seines Erwachsenenlebens damit verbracht hat, dass ihm niemand sagt, dass er falsch liegt. Das hat den gleichen zersetzenden Effekt auf den Charakter und die Vernunft, den man bei Königen und Diktatoren sieht. Die Leute wollen etwas von Bill Gates‘ Geld, also schleimen sie sich ständig bei ihm ein und sagen ihm, dass seine Ideen großartig sind, selbst wenn sie grauenhaft sind, und die Leitplanken, zwischen denen normale Menschen leben, existieren in seinem Fall nicht.

Also wirft er mit Geld für verrückte Dinge um sich. Dass er nach außen hin nicht so verrückt ist wie Howard Hughes, ist ein schwacher Trost; Hughes blieb meist für sich in seiner Hotelsuite in Las Vegas, als er dem Wahnsinn verfiel. Gates ist überall.

Gates sagte, dass er seine wohltätige Stiftung nach dem Vorbild der von der Rockefeller-Familie gegründeten Stiftung aufgebaut hat. Aber die Rockefellers brauchten Jahrzehnte, um von globalistisch-utopischen Anliegen besessen zu werden; Gates fiel auf diese Weise aus dem philanthropischen Schoß.

Das ist ein Problem. Es muss ein begrenzendes Prinzip für die Exzesse dieses Mannes geben. Aber woher das kommen soll, ist eine gute Frage. Wenn er offen darüber diskutiert, eine Industrie zu zerstören, die eine halbe Million Amerikaner direkt beschäftigt, um den „Klimawandel“ (früher bekannt als globale Erwärmung, bis es nicht mehr zu leugnen war, dass es keine statistisch signifikante Erwärmung gab) zu fördern, während wir uns mitten in der schlimmsten Kältewelle befinden, die ein Großteil des Landes seit Jahrzehnten gesehen hat, dann wird es dringend notwendig, Wege zu finden, diesen zunehmend verrückten Elefanten im Porzellanladen zu kontrollieren.

Vielleicht ist es an der Zeit, gemeinnützige Stiftungen zu besteuern, die sich in der öffentlichen Politik engagieren. Das könnte leicht in ein Chaos ausarten, aber die Alternative könnte sein, dass wir zunehmend unter der verqueren Weltanschauung von abgehobenen Milliardären wie Bill Gates leben müssen.