Andrew Korybko

Die Konsequenz aus diesem Skandal ist, dass Eliten innerhalb der Bundeswehr es ernst meinen, ihr Land weiter in den Ukraine-Konflikt zu verwickeln, obwohl das Risiko steigt, dass sich der nicht erklärte, aber begrenzte heiße Krieg des Westens mit Russland durch eine Fehlkalkulation zum Dritten Weltkrieg ausweitet.

RT-Chefredakteurin Margarita Simonyan berichtete am Freitag als erste über eine durchgesickerte Aufnahme der Bundeswehr, in der die Bundeswehr in ein Komplott zur Bombardierung der Krim-Brücke verwickelt ist. Die Abschrift und der Ton wurden anschließend von Sputnik veröffentlicht. Das Bundesverteidigungsministerium leitete daraufhin eine Untersuchung ein, woraufhin nationale Medien unter Berufung auf Quellen berichteten, dass Berlin davon ausgeht, dass die Aufnahme tatsächlich authentisch und keine Falschmeldung ist.

Deutsche Militärs planen Angriffe auf Krim-Brücke



Die Audioaufnahme



Am 19. Februar 2024 fand das folgende Gespräch zwischen dem Leiter Operationen und Übungen des Luftwaffenkommandos der Bundeswehr, Grefe, BBC-Bundeswehrinspekteur Gerhartz, und den Mitarbeitern des…

Es stellt sich heraus, dass vier Angehörige der Luftwaffe an diesem skandalösen Gespräch beteiligt waren, zwei davon sind hochrangige Mitglieder wie der Abteilungsleiter für Einsätze und Übungen und der Inspekteur der Luftwaffe, während die beiden anderen Mitarbeiter des Raumfahrtkontrollzentrums sind. Sie begannen damit, dass sie sich auf die Möglichkeit vorbereiten wollen, dass Bundeskanzler Olaf Scholz die Lieferung von Taurus-Langstreckenraketen an die Ukraine genehmigt und die Frage stellt, warum er diese Lieferungen bisher blockiert hat.

Spekulationen darüber, dass die Raketen einfach nicht funktionieren, wurden zwar eingeräumt, aber heruntergespielt, und das Gespräch verlagerte sich dann auf die Möglichkeiten, wie die Ukraine diese Raketen abfeuern könnte, wenn sie sie erhält. Sie verwiesen auch auf die Methoden, mit denen die Briten und Franzosen ähnliche Waffen liefern, kamen dann aber zu dem Schluss, dass es schwierig sein wird, sie sofort zu liefern. Eine Beschleunigung der Lieferung, so warnten sie, könnte zu Fehlern beim Einsatz führen, wie z. B. „einen Kindergarten zu treffen, und es wird wieder zivile Opfer geben“.

Dennoch schlug einer von ihnen vor, Lose von jeweils fünf Raketen zu verschicken, aber dann stellten sie sich die Frage, wer dies bezahlen würde, und die damit verbundenen Produktionsdetails. Ein weiteres Problem ist die Ausbildung der Ukrainer, die angeblich drei bis vier Monate dauern und in Deutschland stattfinden könnte. Jemand schlug auch vor, dass die Briten aufgrund ihrer Erfahrung bei technischen Fragen im Zusammenhang mit Lafetten und Ähnlichem helfen könnten. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Aufrechterhaltung einer plausiblen Bestreitbarkeit während der gesamten Zeit, um ein unangenehmes Erscheinungsbild zu vermeiden.

Zur Überraschung eines aufmerksamen Beobachters bemerkte jemand, dass es „zahlreiche Leute [in der Ukraine] in Zivilkleidung gibt, die mit amerikanischem Akzent sprechen“, und bestätigte damit indirekt die Anwesenheit von Amerikanern im Konfliktgebiet, die den Ukrainern bei der Bedienung der Taurus-Raketen helfen könnten. Interessant an diesem Gespräch war auch, dass einer dieser Beamten andeutete, dass Deutschland sich gedrängt fühlt, dem Beispiel Frankreichs und Großbritanniens zu folgen und ebenfalls eigene Langstreckenraketen zu schicken.

Sie sprachen dann über einen Angriff auf die Krim-Brücke, vielleicht nachdem sie sich an die Rolle der britischen Storm Shadows bei dem Angriff im letzten Sommer erinnert hatten, und kamen zu dem Schluss, dass etwa 20 Raketen erforderlich sein könnten, um die Brücke zu zerstören. Der Grund für das Interesse an diesem Stück ziviler Infrastruktur liegt nicht in seiner militärisch-strategischen Bedeutung, die, wie jemand sagte, aufgrund des in den vergangenen zwei Jahren geschaffenen Bodenkorridors nicht mehr so groß ist wie früher, sondern in seiner politischen Bedeutung.

Für den Fall, dass die „anfängliche Aufgabe“ nur darin besteht, Munitionsdepots anstelle der Krim-Brücke zu treffen, kann alles viel schneller gehen, sagte jemand. „Je länger es dauert, bis sie eine Entscheidung treffen, desto länger benötigen wir, um sie umzusetzen“, hieß es weiter. Wir müssen alles in Etappen aufteilen. Beginnen Sie zuerst mit dem Einfachen und gehen Sie dann zum Komplexen über. Oder wir können die Briten fragen, ob sie uns in der Anfangsphase unterstützen können, und sie die Planungsfragen übernehmen lassen.

Wenn man diese Hauptpunkte aus dem geheimen Mitschnitt von Mitte Februar, den Berlin angeblich für authentisch hält, betrachtet, kann man feststellen, dass die anfängliche Reaktion, dass die Bundeswehr hinter dem Rücken von Scholz handelt, richtig war, da sie bereits detaillierte Pläne ohne seine Zustimmung macht. Indirekt wurde auch die Anwesenheit amerikanischer, britischer und französischer Truppen auf ukrainischem Boden bestätigt, die das Land beraten und ihm direkt dabei helfen, die vom Ausland gelieferten Waffen gegen Russland einzusetzen.

Was jedoch nur wenige Beobachter bemerkt haben, ist die Bemerkung, dass „es zu einem Fehler bei der Verwendung kommen könnte, die Rakete könnte einen Kindergarten treffen, und es wird wieder Opfer unter der Zivilbevölkerung geben“, wenn der Zeitrahmen für die Lieferung dieser Raketen beschleunigt wird, bevor die Ukrainer bereit sind, sie zu bedienen. Dies könnte als stillschweigendes Eingeständnis gewertet werden, dass die Ukraine nicht nur versehentlich zivile Einrichtungen getroffen hat, sondern dass dies zum Teil auch die Schuld des Westens war, weil er ihr Waffen gegeben hat, für deren Einsatz sie nicht richtig ausgebildet war.

Es wird in dem Gespräch nicht erwähnt, aber der Kontext legt nahe, dass die Lösung des Westens darin bestand, Truppen dorthin zu entsenden, wie Scholz letzte Woche stark andeutete, dass Frankreich und das Vereinigte Königreich dies im Kontext ihrer eigenen Langstreckenraketenlieferungen an die Ukraine bereits getan haben, um bei der „Zielkontrolle“ zu helfen. Die Beamten der Luftwaffe, die an der geheimen Aufzeichnung von Mitte Februar beteiligt waren, deuteten kein Interesse daran an, diesem Beispiel zu folgen, aber es ist nicht auszuschließen, dass sie entweder die Erlaubnis dazu erhalten oder sich dazu entschließen könnten, dies einseitig zu tun.

Schließlich haben sie lange darüber diskutiert, wie die Ukraine ihre Raketen so schnell wie möglich einsetzen könnte, wenn die Entscheidung für die Entsendung getroffen wird. Sie könnten also entweder Scholz davon überzeugen, Truppen dorthin zu entsenden, wie es Frankreich und das Vereinigte Königreich bereits zu diesem Zweck getan haben, oder sie könnten im Alleingang handeln und vollendete Tatsachen schaffen. Der doppelte Vorwand für beide Szenarien besteht darin, die Gefahr von Opfern unter der Zivilbevölkerung zu verringern und Russland (auch politisch im Hinblick auf die Krim-Brücke) eher früher als später Schaden zuzufügen.

Die Schlussfolgerung aus diesem Skandal ist, dass die Eliten der Bundeswehr es ernst meinen, ihr Land weiter in den Ukraine-Konflikt zu verwickeln, obwohl das Risiko steigt, dass sich der nicht erklärte, aber begrenzte heiße Krieg des Westens mit Russland durch eine Fehlkalkulation in einen Dritten Weltkrieg verwandelt. Die wahre Bedrohung für Deutschland ist also nicht die Zusammenarbeit von Linken und Rechten, wie die Washington Post im vergangenen April befürchtete, sondern diese mächtigen Militärs, die keine Skrupel haben, mit der Apokalypse zu liebäugeln.