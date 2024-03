Italienische Europaabgeordnete Silvia Sardone kritisiert EU-Klimapolitik und warnt vor „Selbstmord“ Europas (Video)

In einer flammenden Rede im Europäischen Parlament hat die italienische Europaabgeordnete Silvia Sardone von der konservativen Lega-Partei die Klimapolitik der EU scharf kritisiert und vor dem drohenden „Selbstmord“ des Kontinents gewarnt.

Sardone stellte zu Beginn ihrer Rede den Kurs der europäischen Politik unverblümt infrage: „Wollen Sie Europa zu Fall bringen? Sagen Sie es ein für alle Mal“. Sie kritisierte den „verrückten Weg“, auf dem sich die EU seit Jahren befinde und der letztlich zum Untergang des Kontinents führen werde.

Die Europaabgeordnete nahm die konkreten Klimaziele der EU ins Visier, darunter eine Reduzierung der CO₂-Emissionen um 90 Prozent bis 2040 und Klimaneutralität bis 2050, und argumentierte, dass diese Ziele zu Industriekrisen, sozialen Unruhen und Arbeitsplatzverlusten führen und die Wettbewerbsfähigkeit Europas auf globaler Ebene untergraben würden.

Unter Bezugnahme auf die jüngsten Traktorenproteste vor dem Europäischen Parlament in Straßburg warf Sardone den politischen Entscheidungsträgern vor, „unmotivierte Entscheidungen“ zu treffen, die Ländern wie China auf Kosten der europäischen Industrie zugute kämen.

Sardone kritisierte auch, dass die EU die Last des Klimaschutzes unverhältnismäßig auf Europa abwälzt und die Beiträge anderer Regionen, vorwiegend asiatischer Länder, vernachlässigt. Sie verurteilte die Abhängigkeit der EU von Importen aus Ländern mit schlechten Umweltstandards als „nicht nachvollziehbar“.

Mit Blick auf die Automobilindustrie warnte Sardone, dass Europa mit seinen strengen Vorschriften Gefahr laufe, zu einem bloßen Satelliten Chinas zu werden, das bereits die Produktion von Elektrofahrzeugen und Batterien dominiere. Sie warnte vor der Abhängigkeit der EU von China bei kritischen Komponenten wie Batterien und Stahl, die ihrer Meinung nach die europäische Autonomie und Wettbewerbsfähigkeit untergrabe.

Sardone gratulierte den EU-Politikern sarkastisch zu dem, was sie als „gigantisches Geschenk“ an China bezeichnete, und deutete an, dass deren Politik den wirtschaftlichen und industriellen Aufstieg des asiatischen Riesen auf Kosten Europas begünstige.

Sardones leidenschaftliche Rede unterstreicht die tiefe Spaltung des Europäischen Parlaments in Bezug auf die linksradikale Klimapolitik und die allgemeine Ausrichtung der Wirtschafts- und Industriestrategie der EU.