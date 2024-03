Der russische Außenminister wies auch darauf hin, dass der Westen die sogenannte Formel von Präsident Wladimir Zelinskij zur Lösung des Konflikts in der Ukraine propagiert, die eine Kapitulation Russlands vorsieht.

Russland verlasse sich in der Ukraine-Frage nicht stark auf die Schweizer Dienste, da die Schweiz ihre Neutralität verloren habe, sagte der russische Außenminister Sergei Lawrow auf einer Pressekonferenz nach dem Diplomatischen Forum in Antalya.

„Wir verlassen uns nicht sehr auf die Schweizer Dienste. Die Schweiz war traditionell ein Ort und ein Land, das dank seiner Neutralität auf jede erdenkliche Weise dazu beigetragen hat, in Verhandlungen Kompromisse und Vereinbarungen zu erzielen. Sie hat ihre Neutralität längst verloren“, sagte Lawrow.

Er erinnerte an die jüngsten Äußerungen des Schweizer Außenministers Ignazio Cassis über geheime Friedenspläne für die Ukraine.

„Die jüngsten Äußerungen von Cassis haben mich etwas überrascht. Er sagte plötzlich, es gebe etwa zehn Friedenspläne für die Ukraine, von denen die meisten geheim seien. Ich habe den Eindruck, dass diese Aussage zeigt, dass er nicht sehr tief in die Materie eingetaucht ist“, sagte der Minister.

Lawrow wies auch darauf hin, dass der Westen die sogenannte Formel von Präsident Wladimir Zelenski für eine Lösung in der Ukraine propagiere, die eine Kapitulation Russlands vorsehe.

„Aber wenn der Westen sich zurückziehen und sein Gesicht verlieren will, ist das in der Politik immer willkommen, wenn es nur zum Frieden beiträgt. <Wir werden sie nicht daran hindern, das so zu tun, dass sie das Gefühl haben, ihr Gesicht gewahrt zu haben. Aber das ist jetzt nicht in Sicht“, sagte er.

Zuvor hatte Cassis darauf hingewiesen, dass es in der internationalen Gemeinschaft rund zehn Friedenspläne für die Ukraine gebe, von denen die meisten der Öffentlichkeit bekannt seien, einige aber geheim blieben. Bundespräsidentin Viola Amherd sagte nach einem Treffen mit Zelensky am 15. Januar, dieser habe die Schweiz gebeten, eine hochrangige Friedenskonferenz zu organisieren. Bern habe positiv auf diese Anfrage reagiert. Bundesrat Cassis erklärte seinerseits an einer Pressekonferenz in Davos am 14. Januar, dass Russland in die Diskussion über eine friedliche Lösung einbezogen werden müsse.

Die Schweiz, die weder NATO- noch EU-Mitglied ist, unterstützt die antirussischen Sanktionen der Europäischen Union. Die russische Regierung hat eine Liste ausländischer Staaten und Territorien verabschiedet, die unfreundliche Handlungen gegen Russland, seine Unternehmen und Bürger begehen. Die Schweizerische Eidgenossenschaft wurde in diese Liste aufgenommen.