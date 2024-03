UK arbeitet mit der UN an der Einbeziehung von Big-Tech in einem Projekt, das digitale IDs mit Bankkonten verbindet.

Wie wir bereits berichteten, hat die EU die digitale Geldbörse vom Europäischen Parlament gebilligt. Im Gleichschritt treiben alle Länder die digitale ID voran, die dann als Identifizierung und als Überwachung und Kontrollinstrument missbraucht werden kann.

Der Global Digital Compact ist der übergreifende Plan der Vereinten Nationen für eine „digitale Zukunft“, der mehrere umstrittene Elemente enthält.

Trotz der heftigen Kontroversen, die sich aus der „Koordination“ zwischen Big Tech und der Regierung ergeben (in den USA wird vor Gericht behauptet, es handele sich um „geheime Absprachen“), scheint dieses Konzept in Großbritannien als normales Verhalten angesehen zu werden.

Innenminister James Cleverly (in dessen Ressort die Polizei fällt) ist derzeit im Silicon Valley, um mit Vertretern von Google, Meta und Apple zu sprechen. In New York wird er sich mit Vertretern von X treffen.

Berichten zufolge besteht der Zweck von Cleverlys USA-Reise darin, „zu erörtern, wie die britische Regierung und Technologieunternehmen zusammenarbeiten können, um eine Reihe von Herausforderungen zu bewältigen, mit denen Demokratien im digitalen Zeitalter konfrontiert sind“.

Die Eile, ein solches Verhalten zu normalisieren, hat mit den britischen Unterhauswahlen 2024 zu tun.

Dies gibt denjenigen recht, die glauben, dass der faktische Status von Big Tech in der Welt als der eines halbstaatlichen Akteurs beschrieben werden kann, mit dem verschiedene Regierungen sprechen und zusammenarbeiten – so wie sie es untereinander tun würden.

Was diese Regierungen von Big Tech verlangen, ist die Kontrolle von Nachrichten und Erzählungen durch Zensur und Verbote. Die Art und Weise, wie sie es darstellen, ist das genaue Gegenteil – „Schutz“ der Gesellschaften vor Dingen wie Fehlinformationen usw. und „bösartigem Einfluss“.

Aber man könnte sagen, dass es viele Gründe gibt, Politiken wie die UN Global Digital Impact als bösartigen Einfluss auf jede Gesellschaft zu bezeichnen, insbesondere auf jede Demokratie.

Aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass Cleverly auch dieses Programm meint.

Schließlich hat das Vereinigte Königreich sehr aktiv mit den Vereinten Nationen zusammengearbeitet, und die „Neusprech“-Definition von Global Digital Impact lautet, dass sichergestellt werden soll, dass digitale Technologien „verantwortungsvoll zum Nutzen der Öffentlichkeit eingesetzt werden“.

Doch kaum etwas schreit weniger nach „öffentlichem Nutzen“ als das, was die Initiative tatsächlich erreichen will: die Einführung eines digitalen Personalausweises, der mit dem Bankkonto des Nutzers verknüpft ist.

Sowohl für Verfechter von Demokratie und Meinungsfreiheit als auch für repressive Regierungen war der Trucker-Protest in Kanada 2022 ein Paradebeispiel dafür, wie legitimer Dissens unterdrückt werden kann, indem man den Menschen ihr Geld wegnimmt.

Und die digitale ID mit all ihren Tentakeln würde diesen Prozess effizienter und „stromlinienförmiger“ machen, befürchten Kritiker.

Zurück zu Großbritanniens Mission, Big Tech (noch mehr) für die Kontrolle des Wahlumfelds zu gewinnen, sagte der Staatssekretär für Technologie und digitale Wirtschaft, Saqib Bhatti:

„Ich bin zuversichtlich, dass wir einen Mechanismus entwickeln können, um das Risiko von Fehlinformationen bei Wahlen zu verringern. Ich denke, dass jeder dabei eine Rolle spielen muss“.