Eine Gruppe von weltweit führenden Wissenschaftlern hat die Öffentlichkeit auf eine erschreckende Entdeckung aufmerksam gemacht, die Personen betrifft, die mit Covid mRNA Injektionen geimpft wurden.

Führende Wissenschaftler der weltberühmten Universität Cambridge in England haben die Ergebnisse einer bahnbrechenden Studie über die Auswirkungen der Injektionen auf das menschliche Immunsystem veröffentlicht.

Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass 25 Prozent aller mit Covid mRNA geimpften Personen inzwischen an dem durch Impfung erworbenen Immundefektsyndrom (VAIDS) erkrankt sind.

Laut der Studie erlitt eine von vier Personen, die eine Injektion von Covid mRNA erhalten hatten, eine „unbeabsichtigte Immunreaktion“.

Die Wissenschaftler stellen in ihrer Studie jedoch fest, dass die „unbeabsichtigte Immunreaktion“ durch einen „Fehler“ verursacht wurde.

Während die Cambridge-Wissenschaftler und die Medien die Schädigung des Immunsystems als „Störung“ oder „unbeabsichtigte“ Reaktion bezeichnen, schlagen Experten schon seit einiger Zeit Alarm wegen der Auswirkungen auf das Immunsystem des Menschen.

Slay News berichtet seit Langem über solche Erkenntnisse.

„Wissenschaftler aus Cambridge haben herausgefunden, dass solche Impfstoffe nicht perfekt sind und manchmal dazu führen, dass unsinnige Proteine anstelle des gewünschten Covid-‚Spikes‘ produziert werden, der eine Infektion imitiert und zur Produktion von Antikörpern führt“, berichtet der britische Telegraph.

„Ein Forscherteam der Toxikologie-Einheit des Medical Research Council (MRC) an der Universität Cambridge hat nun herausgefunden, dass die proteinbildende Maschine im Körper manchmal Probleme mit den Uridin-Analoga hat, wenn dieser teilweise synthetische Code gelesen wird.“

„Diese Erkenntnisse wurden der britischen Arzneimittelbehörde MHRA vor etwa einem Jahr mitgeteilt, so die Wissenschaftler, und aktualisierte Impfstoffe, die die verbesserte Form der mRNA verwenden, werden für Krebsimpfungen und andere Therapeutika entwickelt“, so der Bericht weiter.

Die Wissenschaftler schlugen erstmals im Dezember Alarm wegen des VAIDS-„Fehlers“.

