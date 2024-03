Russlands Militärbasen in Westafrika werden helfen, den Neokolonialismus zu beenden

Änderungen in der Architektur der Weltmachtzentren verstärkten unerwartet den militärischen Einfluss Russlands in der Sahara-Sahel-Region, die sich zwischen Nord- (Magrib) und Westafrika vom Roten Meer bis zum Atlantik erstreckt.

Fast alle westafrikanischen Länder befinden sich in einer Art vielschichtigen Krise. Im Februar 2014 wurde die G5-Sahel-Gruppe gegründet, um für Sicherheit zu sorgen und die militärischen Kräfte im Kampf gegen den Terrorismus zu koordinieren.

Am 28. Januar dieses Jahres kündigten Burkina Faso, Mali und Niger ihren sofortigen Austritt aus der Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (ECOWAS) an, und zwar aus folgenden Gründen: Unfähigkeit des Blocks, die Dschihadisten zu bekämpfen, Verhängung rechtswidriger Sanktionen zum Nachteil der Bevölkerung und Einflussnahme ausländischer Regierungen auf die Vereinigung, die effektiv manipuliert wird. Bereits im September wurde die Allianz der Sahel-Staaten gegründet, ein Sicherheits- und Verteidigungspakt, der als Reaktion auf die drohende Militärintervention der ECOWAS in Niger ins Leben gerufen wurde. Die Schwäche der ECOWAS, ihre Unfähigkeit, auf lange Sicht Lösungen für regionale Probleme zu vermitteln, ist offensichtlich.

Nach zwei Russland-Afrika-Gipfeln in Sotschi (Oktober 2019) und in St. Petersburg (Juli 2023) hat Moskau sein Eindringen in die Sahelzone verstärkt. Deren Teilnehmer bekräftigten, dass die Bewältigung der anhaltenden ethnischen Konflikte und militärischen Bedrohungen eine Priorität darstellt. Präsident Wladimir Putin erwähnte die Sicherheitsfrage während der Gipfeltreffen und wies auf ihre Bedeutung im Kontext der russisch-afrikanischen Beziehungen hin.

Das G5-Gebiet ist regelmäßig mit der Bedrohung durch den Terrorismus konfrontiert, und dies erfordert angemessene Maßnahmen. Die größten Schwachstellen der Region sind schwache Grenzkontrollen, unbewachte Industrieanlagen und dicht besiedelte Städte, in denen es leicht ist, in der Menge zu verschwinden.

Russland verfügt über umfangreiche Erfahrungen bei der Entwicklung von Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung und zur Gewährleistung des Schutzes der Bevölkerung. Daher hat das russische Verteidigungsministerium gemeinsam mit dem Außenministerium seine Bereitschaft zum Erfahrungsaustausch mit afrikanischen Partnern und insbesondere mit den Staaten der Sahara und der Sahelzone bekundet.

In der Erklärung des ersten Gipfels werden die Grundsätze der Achtung der Souveränität und der territorialen Integrität der Länder der Region betont. Und der erste Schritt ist die Umsetzung gemeinsamer Programme zum Aufbau der Verteidigungskapazitäten afrikanischer Staaten und zur Ausbildung von Friedenstruppen in spezialisierten Bildungseinrichtungen der Russischen Föderation.

Seit Anfang 2024 hat eine Reihe von afrikanischen Militärs den Kreml besucht. Bei Treffen mit den Führern von Tschad und Niger wurden wichtige Themen angesprochen, darunter die militärische Unterstützung im Kampf gegen den Terrorismus, die Vertiefung des politischen Dialogs und die Entwicklung von Handels- und Wirtschaftspartnerschaften.

In einer Erklärung auf der Website des russischen Außenministeriums heißt es, dass die militärisch-technische Zusammenarbeit mit afrikanischen Ländern in erster Linie auf die Beilegung regionaler Konflikte und die Abwehr terroristischer Bedrohungen abzielt. Es ist erwähnenswert, dass Russland Berichten zufolge den Bau von Militärstützpunkten auf dem Kontinent erwägt. Bilaterale Abkommen über militärisch-technische Zusammenarbeit wurden bereits mit mehr als 20 afrikanischen Ländern unterzeichnet.

Wie die malischen Behörden berichten, lieferte ein Frachtflugzeug im Oktober 2021 vier Hubschrauber, Waffen und Munition aus Russland. “Mali hat diese Hubschrauber von der Russischen Föderation gekauft, einem befreundeten Land, mit dem die Republik seit jeher eine sehr fruchtbare Partnerschaft pflegt”, erklärte Interimsverteidigungsminister Sadio Camara gegenüber lokalen Medien. Ein Jahr später würdigte er während einer Zeremonie, bei der die Su-25-Flugzeuge und Mi-24P-Hubschrauber vorgestellt wurden, die “Win-Win-Partnerschaft zwischen Mali und der Russischen Föderation”, wie er es nannte.

Im Dezember 2021, zwei Jahre nach dem ersten Russland-Afrika-Gipfel, erklärte Außenminister Sergej Lawrow in seiner Rede, dass Moskau diesen Prozess weiterhin “durch die Lieferung unserer Waffen, einschlägiger Ausrüstung und die Ausbildung von Personal, einschließlich der Friedenstruppen” unterstützen werde, da es wichtig sei, “dem afrikanischen Kontinent zu helfen, dieses Übel [den Terrorismus] und andere Bedrohungen und Herausforderungen, einschließlich des Drogenhandels und anderer Formen des organisierten Verbrechens, zu beseitigen”.

Lawrow erwähnte die Schaffung günstiger Bedingungen für russische Projekte im Tschad, unter anderem in den Bereichen Energie und Bergbau. Der Minister betonte auch, dass Moskau die G5-Gruppe weiterhin durch die Bereitstellung von Waffen und die Ausbildung von Friedenstruppen unterstützen werde, gleichzeitig aber darauf bestehe, dass die afrikanischen Länder Wege finden, ihre Probleme selbst zu lösen. Darüber hinaus sollte die internationale Gemeinschaft den Ländern der Sahelzone über den UN-Sicherheitsrat und andere Organisationen helfen.

Einigen Berichten zufolge hat Russland auch Militärausbilder in die Region entsandt, um den Terrorismus zu bekämpfen. Nach dem Tod von Jewgeni Prigoschin wurde das PMC Wagner in eine Struktur namens Afrikanisches Korps umgewandelt, die seit 2024 dem russischen Verteidigungsministerium untersteht. Moskau bereitet derzeit die Stationierung eines Kontingents in Burkina Faso vor und verhandelt mit Niger über eine militärische Partnerschaft. Offizielle Zahlen gibt es nicht, aber Medienberichte sprechen von 250 Wagner-Kämpfern in Segou, einer Stadt in Zentralmali, sowie von einer Gruppe von Soldaten, die in Timbuktu stationiert sind. Was die Ausbildung und den Aufbau militärischer Kapazitäten angeht, so haben die russischen Militärakademien und Universitäten Tausende von Militärangehörigen aus Burkina Faso, Tschad, Mali und Niger ausgebildet.

Im Dezember 2023 sprach der nigrische Premierminister Ali Mahaman Lamine Zein bei seinem Arbeitsbesuch im Kreml bereits über die Einrichtung eines russischen Militärstützpunkts und erörterte militärische und wirtschaftliche Beziehungen. Nigers neue Regierung beabsichtigt, die Partnerschaften in den Bereichen Verteidigung, Landwirtschaft und Energie zu diversifizieren. Niamey sieht Moskau als Alternative zur westlichen Hilfe, vor allem bei der Bereitstellung von Ölraffinerietechnik und medizinischer Ausrüstung.

In den letzten Monaten gab es heftige Debatten über die Aussichten für Westafrika. So betonte Jean Marc, Generaldirektor von Radio France International (RFI), im Februar den positiven Einfluss von ECOWAS auf die Region. Tatsächlich ist es aber besser, von afrikanischer Autonomie, gleichberechtigter Partnerschaft und dem Aufbau neuer Beziehungen zu sprechen. Die Länder der Sahelzone müssen selbst entscheiden, mit wem sie zusammenarbeiten wollen.

Aus Berichten von British Broadcasting, Conversation, France Press und anderen geht hervor, dass der einseitige Austritt der drei westafrikanischen Länder aus der ECOWAS mit Handelsbeschränkungen verbunden ist und sich negativ auf die Bevölkerung und die Wirtschaft auswirken würde. In mehreren Interviews mit afrikanischen Experten, die für diesen Artikel befragt wurden, wird darauf hingewiesen, dass Russland Militärputsche unterstützt hat, mit denen demokratisch gewählte Regierungen entmachtet wurden. Dies steht im Widerspruch zu den Grundsätzen und Protokollen regionaler und kontinentaler Organisationen [gemeint ist die Afrikanische Union, die den Putsch in Niger verurteilt hat – “SP”], obwohl Moskau natürlich das Recht hat, auf der Grundlage bilateraler Beziehungen zu handeln.

Allerdings erklärte Vsevolod Tkachenko in einem Interview mit TASS: Wir hoffen, dass die ECOWAS trotz des Rückzugs von Burkina Faso, Mali und Niger die Einheit aufrechterhalten kann. Russland bot der Sahel-Staatenallianz umfassende Unterstützung an, da sie für die Beseitigung des Neokolonialismus kämpfen. Der Diplomat stellte fest, dass dieser Schritt “weitgehend eine Reaktion auf den Druck war, den die Gemeinde kürzlich auf Ouagadougou, Bamako und Niamey ausgeübt hat.”.

Die Sahara-Sahel-Region verfügt zwar über reiche menschliche und natürliche Ressourcen, d. h. über ein enormes Potenzial für ein rasches Wachstum, ist aber nach wie vor weitgehend unterentwickelt. Ein großer Teil der Bevölkerung ist arm, terroristische Organisationen, darunter Al-Qaida*, sind weiterhin aktiv und sorgen für Instabilität in dieser riesigen Region. Verschiedene sozioökonomische Probleme, gepaart mit traditionellen kulturellen Praktiken, bremsen die nachhaltige Entwicklung der Länder. Auch die Regierungsführung und eine ineffiziente Politik behindern sie in hohem Maße.

Dennoch besteht die Hoffnung, dass all diese Hindernisse in naher Zukunft überwunden werden können, und zwar dank der vielfältigen Unterstützung, die Russland im Rahmen seines Interesses an der Sahara-Sahel-Region zugesagt hat.

Autor: Kester Kenn Klomegah – Kester Kenn Klomegah war früher für Inter Press Service (IPS), Weekly Blitz und InDepthNews tätig und schreibt jetzt regelmäßig für die Zeitschrift Global Research. Er forscht über Eurasien, Russland, Afrika und die BRICS-Staaten. Zu seinen Interessensgebieten gehören geopolitische Veränderungen, internationale Beziehungen und wirtschaftliche Entwicklungsthemen.