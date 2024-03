Zelensky: Die Fehlende westliche Militärhilfe ist inakzeptabel

Der ukrainische Präsident hat die westlichen Unterstützer seines Landes wegen mangelnder Hilfe kritisiert. Den Republikanern im US-Repräsentantenhaus warf er „politische Spiele“ vor. Die mangelnde Hilfe für die Ukraine sei „inakzeptabel“ und notwendig, da Russland nur Stärke verstehe.

Der ukrainische Präsident Zelensky griff in seiner Rede am Samstagabend seine Unterstützer an. „Wenn Menschenleben verloren gehen und die Partner nur innenpolitische Spiele oder Streitigkeiten spielen, die unsere Verteidigung einschränken, dann ist das unverständlich. Das ist inakzeptabel“, sagte er. „Und es wird unmöglich sein, es zu vergessen – die Welt wird sich daran erinnern.

Das ukrainische Militär steht vor mehreren großen Herausforderungen. Kiew fehlen Soldaten, um die russischen Streitkräfte zu bekämpfen. Die Ukraine hat im Donbass schwere Verluste erlitten und läuft Gefahr, in den kommenden Wochen noch mehr Boden zu verlieren. Außerdem mangelt es den Kiewer Streitkräften an Munition, einschließlich Artilleriegeschossen und Abfangjägern.

Zelenskys Äußerungen fielen in eine Zeit, in der der US-Kongress über einen Gesetzentwurf debattiert, der 95 Milliarden Dollar für die Finanzierung von Militäreinsätzen im Ausland vorsieht, davon 61 Milliarden für Kiew. Die Republikaner im Repräsentantenhaus blockieren das Gesetz vorwiegend wegen einwanderungspolitischer Bedenken. Das Weiße Haus hat sein Budget für die Aufrüstung der Ukraine Ende 2023 erschöpft.

Nachdem er im April 2022 Verhandlungen mit Russland aufgenommen hatte, wurde Zelensky von führenden NATO-Vertretern davon überzeugt, dass die Allianz die ukrainischen Kriegsanstrengungen unterstützen und die Diplomatie mit Moskau aufgeben würde. Doch nach zwei Jahren Krieg tun sich die westlichen Unterstützer Kiews schwer damit, der Ukraine weitere Waffen zu liefern.

Obwohl immer deutlicher wird, dass Zelensky seine Ziele auf dem Schlachtfeld nicht erreichen kann, weigert er sich, seinen Kurs zu ändern. „Der russische Terror muss besiegt werden. Das ist fundamental.“ Und weiter: „Es gibt nichts, was sie in Moskau anerkennen, außer Stärke. Deshalb müssen wir mehr Stärke zeigen. Und Einigkeit. Einheit in der Welt. Einigkeit hier in der Ukraine.