Larry Johnson

Wenn Sie unter 55 Jahre alt sind, haben Sie wahrscheinlich noch nie von EF Hutton gehört. Hutton ist ein Maklerunternehmen, das mit einer Reihe von Werbespots mit dem Slogan „Wenn EF Hutton redet, hört man zu“ bekannt geworden ist. Hier ist ein Beispiel:

Achten Sie auf Putins Warnung an den Westen in seiner jährlichen Rede zur Lage Russlands.

Putin stellte fest, dass die westlichen Verbündeten, während sie Russland beschuldigen, Pläne für Angriffe auf NATO-Verbündete in Europa zu haben, „Ziele für Angriffe auf unser Territorium auswählen“ und „über die Möglichkeit sprechen, ein NATO-Kontingent in die Ukraine zu entsenden“.

„Wir erinnern uns an das Schicksal derer, die ihre Truppenkontingente in unser Land geschickt haben“, sagte der russische Staatschef in Anspielung auf die gescheiterten Invasionen Napoleons und Hitlers. „Jetzt werden die Folgen für potenzielle Invasoren noch tragischer sein“.

In einer zweistündigen Rede vor Parlamentariern und Spitzenbeamten bezeichnete Putin die westlichen Staats- und Regierungschefs als rücksichtslos und unverantwortlich und sagte, der Westen solle bedenken, dass „auch wir Waffen haben, die Ziele auf ihrem Territorium treffen können, und was sie jetzt vorschlagen und der Welt Angst machen, all das erhöht die reale Gefahr eines nuklearen Konflikts, der die Zerstörung unserer Zivilisation bedeuten würde“.

Putins Äußerungen kamen nicht aus dem Nichts. Es handelte sich um eine sorgfältig vorbereitete Botschaft, die speziell an Biden und die NATO-Führer gerichtet war, und sie kam nach der unglaublich leisen Rede des französischen Präsidenten Macron Anfang der Woche:

Der französische Präsident Emmanuel Macron sagte am Montag, dass die Entsendung westlicher Truppen in die Ukraine „nicht ausgeschlossen“ sei, nachdem das Thema bei einem Treffen europäischer Staats- und Regierungschefs in Paris diskutiert worden war, während die russische Invasion in ihr drittes Jahr geht.

„Wir werden alles Notwendige tun, damit Russland den Krieg nicht gewinnen kann“, sagte der französische Regierungschef nach dem Treffen von mehr als 20 europäischen Staats- und Regierungschefs und anderen westlichen Staats- und Regierungschefs.

„Es gibt heute keinen Konsens, offiziell und bestätigt Truppen auf den Boden zu schicken. Aber angesichts der Dynamik kann nichts ausgeschlossen werden“, sagte Macron bei einer Pressekonferenz im Élysée-Palast.

Macron war nicht der einzige europäische Regierungschef, der von einem schweren Fall der Maul- und Klauenseuche betroffen war. Auch Olaf Scholz trug dazu bei, die Spaltung der NATO zu vertiefen. Während er Macrons Behauptung, Europa werde Truppen in die Ukraine schicken, entschieden zurückwies, warf er Großbritannien und Frankreich vor den Bus:

Zu Beginn der Woche erklärte Scholz vor Journalisten in Berlin seine fortwährende Ablehnung, die deutschen Taurus-Langstrecken-Marschflugkörper in die Ukraine zu schicken. Er begründete dies damit, dass deutsche Truppen in der Ukraine benötigt würden, um die Waffen zu programmieren.

Damit würde Deutschland zu einer aktiven Konfliktpartei, so Scholz.

Scholz äußerte sich über den Taurus und betonte dessen erhebliche Reichweite. Er wies darauf hin, dass Deutschland sich nicht leisten könne, das zu leisten, was die Briten und Franzosen in Bezug auf die Zielkontrolle und ihre Unterstützung leisten.

Zusätzlich zu Putins deutlicher Warnung an das NATO-Bündnis, mit einem potenziellen nuklearen Feuer zu spielen, ließ der russische Geheimdienst ein erstaunliches Gespräch zwischen deutschen Militäroffizieren durchsickern, in dem Pläne für einen Angriff auf Russland diskutiert wurden. Dem Protokoll zufolge fand am 19. Februar 2024 ein Gespräch zwischen Grafe (Abteilungsleiter Einsatz und Übung im Streitkräfteführungskommando der Bundeswehr), Gerhartz (Inspekteur der Luftwaffe der Bundeswehr), Fenske und Frohstedte (Mitarbeiter des Luftoperationskommandos im Raumfahrtkontrollzentrum der Bundeswehr) statt. Ausführlich wurde über den Einsatz deutscher Flugkörper zum Angriff auf Ziele in Russland, wie z.B. die Brücke von Kertsch auf der Krim, diskutiert. Das vollständige Protokoll kann hier nachgelesen werden.

Das war kein zufälliges Leck. Es sollte den Westen darauf aufmerksam machen, dass Russland genau weiß, was NATO-Offizielle innerhalb des Bündnisses besprechen, und dass Russland über Pläne für Angriffe auf russische Ziele informiert ist. Diese undichte Stelle in Verbindung mit Putins Äußerungen vom Vortag ist eine unmissverständliche Warnung an den Westen, dass er sich einer roten Linie nähert, deren Überschreitung eine starke russische Antwort erfordert. Eine solche Antwort könnte die Zerstörung von NATO-Stützpunkten einschließen, die für Angriffe auf Russland genutzt werden. Putin macht keine Witze. Er meint es ernst, und der Ernst der Lage wird dadurch unterstrichen, dass Putin grünes Licht für die Weitergabe abgehörter Gespräche von NATO-Offizieren an die Medien gegeben hat. Der Westen sollte besser aufpassen.