ANALYSE: Europa wird zum „ECONOMIC WASTELAND“, da die Industrie stirbt, die Banken zusammenbrechen und die Nahrungsmittelproduktion einbricht

Europas Wirtschaft, Währungen und Industrien befinden sich im freien Fall und stürzen in Richtung „wirtschaftliches Ödland“, das weniger als ein Jahr entfernt ist, wenn die Erdgaslieferungen aus Russland nicht schnell wiederhergestellt werden. Das ist die Schlussfolgerung zahlreicher Experten, die in den letzten zwei Wochen mit Natural News gesprochen haben, darunter der Kriegsberichterstatter Michael Yon, der finnische Wirtschaftswissenschaftler Tuomas Malinen, der Forscher für globale Agrartrends David Dubyne und der italienisch-amerikanische Autor Leo Zagami.

Die Lage ist so schlimm, dass der deutsche Chemiegigant BASF – früher Teil des von den Nazis geführten Chemiekonglomerats IG Farben, das Kriegsverbrechen gegen die Menschlichkeit beging – jetzt damit droht, den Betrieb von Industrieanlagen einzustellen, die seit den 1960er-Jahren ununterbrochen laufen. Wie der Autor Philip Oltermann in einem Artikel des britischen Guardian mit dem Titel „How gas rationing at Germany’s BASF plant could plunge Europe into crisis“ (Wie die Gasrationierung in Deutschlands BASF-Werken Europa in eine Krise stürzen könnte) erklärt, steht die BASF kurz davor, ihre riesigen Chemieanlagen in Deutschland aufgrund von Erdgasmangel zu schließen. Die Abschaltung der Produktion könnte jedoch von Dauer sein, da niemand weiß, ob die Anlagen nach einer Abschaltung jemals wieder in Betrieb genommen werden können, da allein der Akt der Abschaltung das System zerstören könnte.

Die BASF ist von entscheidender Bedeutung für die weltweite Versorgungskette für Düngemittel, Erdölraffinerien, Arzneimittel, Kunststoffe, Konsumgüter, Industriematerialien und vieles mehr. Sollte die BASF ausfallen, würde die westeuropäische Industrie schnell in den Ruin getrieben, und die weltweite Krise der Versorgungskette würde sich dramatisch verschärfen, weit über das hinaus, was wir durch die Schließung von Covid gesehen haben.

Um all dies zu verstehen, sollten Sie sich zunächst diesen Reuters-Artikel vom März 2022 ansehen: „BASF sagt, sie würde die Produktion einstellen, wenn die Gaslieferungen auf die Hälfte ihres Bedarfs sinken“. Dieser Artikel erklärt:

Die deutsche BASF (BASFn.DE) sagte am Mittwoch, dass sie die Produktion stoppen müsste, wenn die Erdgaslieferungen auf weniger als die Hälfte ihres Bedarfs sinken würden, da der weltgrößte Chemiekonzern vor den Schäden warnte, die die Energiekrise in Europa für seine Betriebe mit sich bringen würde.

Aus dem Artikel geht hervor, dass die BASF Erdgas nicht nur als Energiequelle für die chemische Produktion nutzt, sondern dass die im Erdgas enthaltenen Kohlenwasserstoffe das Ausgangsmaterial für die Herstellung wichtiger Chemikalien wie Ammoniak (NH3) sind, das Wasserstoff (H) aus Kohlenwasserstoffmolekülen benötigt. Man kann Erdgas nicht einfach durch Strom ersetzen, da Strom keinen Wasserstoff enthält. Daher können Wind- und Solarenergie Erdgas in der Industrie und im verarbeitenden Gewerbe niemals ersetzen, auch nicht bei der Herstellung von Düngemitteln, Kunststoffen und mehr. Wie Reuters erklärt:

In Europa verwendet BASF etwa 60 % des gekauften Erdgases zur Erzeugung von Energie, die in der Produktion benötigt wird, und die restlichen 40 % als Rohstoff zur Herstellung wichtiger Grundchemikalien…

Bitte beachten Sie, dass der obige Reuters-Artikel lange vor der Einstellung der Gasflüsse durch Gazprom in Nord Stream 1 veröffentlicht wurde. Der derzeitige Durchfluss liegt bei Null, und Russland hat keinen zwingenden Grund, die Durchflüsse in absehbarer Zeit wiederherzustellen. Das bedeutet, dass Deutschland selbst im nahenden Winter mit gespeichertem Erdgas versorgt wird. Diese Gasspeicher werden übrigens nicht einmal bis zum Ende dieses Jahres reichen, und die wirklich kalte Jahreszeit kommt erst 2023.

BASF warnt vor einem drohenden Stillstand wegen Erdgasmangels

Wenn die Erdgasvorräte auf 50 % des vollen Bedarfs der BASF sinken, muss das Unternehmen den Betrieb einstellen. The Guardian berichtet:

„Sobald wir deutlich und dauerhaft weniger als 50 % unseres Maximalbedarfs erhalten können, müssten wir den gesamten Standort stilllegen“, sagt Daniela Rechenberger, eine Sprecherin des Unternehmens. „Das hat es in der Geschichte der BASF noch nie gegeben, und das möchte auch niemand hier. Aber wir hätten kaum eine andere Wahl.“

Erstaunlicherweise warnt die BASF, dass im Falle einer Schließung niemand weiß, ob der Betrieb wieder aufgenommen werden kann:

Da große Teile des Verbunds seit den 1960er Jahren rund um die Uhr laufen, ist laut BASF unklar, ob die Produktion danach einfach wieder angefahren werden könnte oder ob der Druckabfall zum Bruch einiger Maschinen führen würde.

Mit anderen Worten: Man kann nicht einfach einen Schalter umlegen und die Anlage abschalten und dann erwarten, dass man den Schalter umlegen und alles wieder einschalten kann. Diese Systeme sind unglaublich komplex – allein für die Ammoniakproduktion sind in einem einzigen Werk der BASF (Ludwigshafen) 1.771 Meilen (ca. 2.850 km) Rohrleitungen erforderlich, nur um das Ammoniak auf dem 10 km² großen Gelände zu verarbeiten und zu verteilen. Dieses Ammoniak wird dann zur Herstellung von Düngemitteln, Dieselabgasflüssigkeit (DEF) und vielen anderen Industriechemikalien, einschließlich Motoröladditiven, verwendet.

„Die Folgen einer Schließung von Ludwigshafen wären weitreichend, nicht nur für Europas größte Wirtschaft, sondern für den gesamten Kontinent“, schreibt The Guardian. Eine Schließung der BASF würde die Schließung der Automobilproduktion, von Konsumgütern, Agrarchemikalien, Sterilisationschemikalien für Krankenhäuser und vieles mehr bedeuten.

In ganz Westeuropa ist die Ammoniakproduktion bereits um 70 % zurückgegangen, was verheerende Auswirkungen auf die Frühjahrspflanzungen im Jahr 2023 haben wird (es ist mit einer großen Hungersnot in ganz Europa in den Jahren 2023 bis 2024 zu rechnen). Metallverhüttungsbetriebe sind zu mehr als 50 % stillgelegt, und eine Industriegruppe namens Eurometaux hat davor gewarnt, dass Europa ohne sofortiges Eingreifen der Regierung (d. h. Rettungsgelder) vor einer „permanenten Deindustrialisierung“ steht, was bedeutet, dass es zu einem wirtschaftlichen Ödland wird.

Aus diesem Warnschreiben, das Sie hier finden: (pdf) (Hervorhebung hinzugefügt)

RE: Europas Nichteisenmetallproduzenten fordern Sofortmaßnahmen der EU, um eine permanente Deindustrialisierung durch steigende Strom- und Gaspreise zu verhindern

50 % der Aluminium- und Zinkkapazitäten in der EU mussten aufgrund der Stromkrise bereits vom Netz genommen werden, und auch in der Silizium- und Ferrolegierungsproduktion kam es zu erheblichen Drosselungen, die sich auch auf den Kupfer- und Nickelsektor auswirkten. Im letzten Monat mussten mehrere Unternehmen unbefristete Schließungen ankündigen, und viele weitere stehen vor einem Winter, in dem es für viele Betriebe um Leben und Tod geht. Die Erzeuger sehen sich mit Strom- und Gaskosten konfrontiert, die mehr als zehnmal so hoch sind wie im letzten Jahr und den Verkaufspreis für ihre Produkte bei weitem übersteigen. Aus Erfahrung wissen wir, dass die Schließung eines Werks vielfach zu einer dauerhaften Situation wird, da die Wiedereröffnung mit erheblichen Unsicherheiten und Kosten verbunden ist.

Stellen Sie sich ein Europa ohne Metalle und Chemikalien vor. Im Grunde genommen sehen wir uns in Westeuropa in das 18. Jahrhundert zurückversetzt, komplett mit Seuchen, Hungersnöten und Elend.

Der Kriegsberichterstatter Michael Yon warnt vor dem Zusammenbruch Europas unter einer „grünen“ Energiepolitik

Am Samstag habe ich ein Interview mit dem Kriegsberichterstatter und Analysten Michael Yon veröffentlicht, der davor warnt, dass Europas Verliebtheit in die „grüne“ Energiepolitik den Kontinent an den Rand der wirtschaftlichen Zerstörung gebracht hat, was zu Hungersnöten, Pandemien und Kriegen führen wird:

Michael Yon ist sich darüber im Klaren, dass die europäische Industrie, wenn sie erst einmal stillgelegt ist, wahrscheinlich noch viele Jahre lang stillstehen wird. Wie OilPrice.com in einem neuen Artikel warnt: „Europas Energiekrise wird keine „Ein-Winter-Geschichte“ sein. Aus diesem Artikel geht hervor, dass diese Energiekrise eine mehrjährige Katastrophe sein wird:

Selbst wenn es den europäischen Ländern gelingt, den Winter zu überstehen, wie es den Anschein hat, werden sie im nächsten Winter mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben.

„Dies ist keine Geschichte, die sich auf einen Winter beschränkt, das muss man ganz klar sagen“, sagte Amrita Sen, Gründerin und Forschungsdirektorin von Energy Aspects, am Freitag in einem Interview mit Bloomberg TV.

Europa wird die Nachfrage rationieren müssen, um den Markt auszugleichen, nicht nur in diesem Winter, sondern auch im nächsten und möglicherweise im übernächsten, so Sen.

Auch Deutschland hat in dieser Woche seinen größten Gasimporteur, Uniper, verstaatlicht, um einen Zusammenbruch der deutschen Energie- und Gasversorger zu verhindern. In ganz Europa sind die Unternehmen gezwungen, ihre Produktion aufgrund der steigenden Energiepreise einzuschränken oder einzustellen…

Die Frage bleibt: Wie viele große Energieversorger und Industriekonzerne kann Deutschland retten, bevor der Euro durch das ganze Gelddrucken zusammenbricht? Wie kann Deutschland (oder Westeuropa insgesamt) ohne Energie, Metalle, Lebensmittel und Industrie funktionieren?

Auch die Lebensmittelproduktion geht in ganz Europa offline

Es überrascht nicht, dass diese Energiekrise zu einem Einbruch der Lebensmittelproduktion in ganz Europa führt. Wie RT.com in einem Bericht mit dem Titel „EU-Landwirte warnen vor Lebensmittelknappheit“ berichtet:

Gemüseproduzenten in ganz Nord- und Westeuropa erwägen, den Betrieb einzustellen und damit die Lebensmittelversorgung weiter zu gefährden, als Folge der Energiekrise, die den Kontinent trifft, berichtete Reuters diese Woche.

Dem Bericht zufolge sind die explodierenden Strom- und Gaspreise die größten Kosten, mit denen Gemüsebauern konfrontiert sind, die Unterglasanbau betreiben. Zwei französische Landwirte, die ihre Stromverträge für das Jahr 2023 erneuern, berichteten dem Medienunternehmen, dass die Preise mehr als zehnmal so hoch seien wie im Jahr 2021.

Das wirft die Frage auf: Wie werden die Europäer in diesem Winter essen können, wenn die Erzeuger die für den Anbau von Lebensmitteln benötigte Energie nicht kaufen können? Und wie soll die Industrie funktionieren, wenn Unternehmen wie BASF aufgrund der Nichtverfügbarkeit von Erdgas nicht mehr produzieren können?

Deutschland garantiert den Zusammenbruch der Industrie, indem es die Gasversorgung der Privathaushalte schützt

Die Politik der deutschen Regierung deutet nun auf einen Zusammenbruch der Industrie in ganz Westeuropa hin, da der Energieversorgung der Privathaushalte oberste Priorität eingeräumt wird. Das bedeutet, dass die Kürzungen des Energieverbrauchs von Industrieunternehmen wie BASF übernommen werden müssen. Über The Guardian:

Nach deutschem Recht wären die Haushalte von der Gasrationierung ausgenommen, ebenso wie andere „geschützte“ Kunden wie Pflegeheime oder Krankenhäuser. Die Hauptlast der Kürzungen müsste von der Industrie getragen werden, die für etwa ein Drittel der Nachfrage des Landes verantwortlich ist.

Die Industrie ist also die Zielscheibe für drastische Kürzungen des Energieverbrauchs. Das bedeutet, dass riesige, energiehungrige Megakonzerne wie BASF kaum eine Chance haben, ihre Produktion über den Winter aufrechtzuerhalten, und ein Stillstand hätte unabsehbare langfristige Folgen.

Zu diesem Szenario kommt noch das Risiko eines Atomkriegs in Europa hinzu, da Amerika und die NATO-Länder Russland immer wieder zu einer Art nuklearer Eskalation drängen. Wenn Atombomben auf europäische Städte fallen, dann ist es nicht nur für die europäische Industrie, sondern auch für das Finanzsystem und die Zentralbank (EZB) vorbei.

Leo Zagami schreibt auf seiner Website: „Europa wird bald ein nukleares Ödland sein, da der „erwachte“ Westen für die Ankunft des Antichristen zerschlagen wird.“

Er sieht Westeuropa in einem Mad-Max-Szenario kollabieren, in dem die Industrie, die Nahrungsmittelproduktion, die Finanzanlagen und vieles mehr nahezu vollständig zerstört werden. David Dubyne sagte mir kürzlich in einem Interview, dass er glaubt, dass Westeuropa den kommenden Winter nicht überleben wird, ohne dass es zu einer Massenhungersnot kommt und die Menschen erfrieren, wahrscheinlich gefolgt von zivilen Unruhen und dem Zusammenbruch der Währungen. Erst gestern stürzte das britische Pfund blitzartig ab und offenbarte, dass die europäischen Währungen am Rande des freien Falls stehen, da die Investoren in Erwartung der kommenden wirtschaftlichen Untergangsszenarien, die wir hier skizziert haben, aus Europa fliehen.

Das ist das „Ende der Tage“ für Europa

Die Quintessenz? Das letzte Kapitel Westeuropas scheint in vollem Gange zu sein, da der selbst verschuldete COVID-Abriegelungswahnsinn – gefolgt von den „Selbstmord-Sanktionen“ gegen Russland – die europäische Industrie, Lebensmittel und Finanzinstrumente an den Rand der Vernichtung gebracht hat. Das Europa, das wir alle einmal kannten, ist dabei, sich in ein wirtschaftliches Ödland zu verwandeln, das schlimmer ist als jedes denkbare Szenario nach dem Zweiten Weltkrieg, einschließlich der Bombardierung Dresdens durch die alliierten Streitkräfte. Das Problem der Kohlenwasserstoffknappheit, das Europa bereits getroffen hat, kann auf Jahre hinaus nicht behoben werden, was bedeutet, dass die Europäer mehrere Winter mit sehr wenig Nahrungsmitteln, Energie, Industrie, Arbeitsplätzen oder Strom überleben müssen.

Dies sind die realen Auswirkungen der wahnhaften „grünen“ Politik, die Hand in Hand mit dem Wahn der Sozialisten und Linksfaschisten geht, die die europäischen Regierungen dominieren. Es hat sich herausgestellt, dass man seine Wirtschaft nicht mit Transgenderismus-Märchen und Solarenergie-Fantasien antreiben kann. Ohne Kohlenwasserstoffe bricht Ihre Zivilisation in den Ruin zusammen.

Das ist genau das, was auf Europa zukommt. Wir sehen das Ende der Tage für die EU, den Euro und das britische Empire im Besonderen, mit dem Scheitern der City of London und des Vatikans obendrein. Zehn der weltweit wichtigsten Banken werden in ganz Europa ausgelöscht werden und die Finanzinfrastruktur des Westens zum Erliegen bringen (Teil der „Great Reset“-Agenda).

Jeder, der nicht finanziell vernichtet werden möchte, sollte sich mit physischem Gold und Silber oder anderen realen Vermögenswerten, die bei einem Finanzkollaps nicht verschwinden, auseinandersetzen. Bemerkenswert ist, dass viele Vermögenswerte im Zuge der zunehmenden Zerstörung der Nachfrage sehr viel billiger werden. Achten Sie darauf, dass die Preise für Autos, Häuser, Waffen, Munition und bestimmte Rohstoffe in den kommenden Monaten fallen werden, wenn die westlichen Gesellschaften bankrott gehen und in soziales Chaos und politische Revolutionen gestürzt werden.