Das Impfstoff-Narrativ ist so löchrig wie die Impfstoffe

Lassen Sie uns mit zwei einfachen Fragen beginnen. Würden die Aufsichtsbehörden, wenn ihnen die Informationen über die Diskrepanz zwischen den Covid-19-Wirkungsraten in kontrollierten Studien und ihrer Wirksamkeit in der realen Welt vorlägen, immer noch eine Notfallgenehmigung erteilen? Würde ihr rechtlicher Rahmen ihnen dies erlauben?

Bedenken Sie, dass alle Gesetze einen doppelten Zweck erfüllen. Einerseits sind sie erlaubend und befähigend, d. h. sie geben die Befugnis, bestimmte Dinge zu tun. Auf der anderen Seite sind sie einschränkend und restriktiv und legen fest, was auch der Staat rechtmäßig tun darf.

Zweitens: Wird Dänemark von einer Impfgegner-Regierung und Gesundheitsbehörde regiert? Seit dem 1. Juli ist es in Dänemark, das über eine hervorragende Gesundheitsinfrastruktur einschließlich Datenerfassung verfügt, verboten, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren zu impfen, und Mitte September wurde das Verbot auf Auffrischungsimpfungen für Kinder und Jugendliche unter 50 Jahren ausgedehnt, außer in Ausnahmefällen bei immungeschwächten Personen und Personen mit hohem Risiko.

Die Erklärung der Gesundheitsbehörden ist sowohl für das, was sie gesagt haben, als auch für das, was sie nicht gesagt haben, interessant. Sie rechnen mit einem Anstieg der Covid-19-Infektionen im Herbst und Winter und „wollen schwere Erkrankungen, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle verhindern“. Dieses Risiko gilt für die über 50-Jährigen, nicht für die Jüngeren. Da die Impfstoffe nicht zur Vorbeugung von Infektionen gedacht sind, werden sie den unter 50-Jährigen nicht mehr angeboten.

Die Regierungen verbieten jedoch keine Produkte, nur weil sie nicht nützlich sind. Verbote gelten nur für Produkte, die Schaden anrichten. Die unausgesprochene Realität ist also, dass das Nutzen-Schaden-Verhältnis nicht mehr günstig ist. Die wirklich interessante Frage lautet daher: Warum wird das nicht gesagt? Die empirischen Daten aus der ganzen Welt belegen eine vernachlässigbare bis negative Wirksamkeit von Impfstoffen bei gesunden Menschen unter 50 Jahren und ein größeres Risiko für schwerwiegende unerwünschte Ereignisse. Mit der Entscheidung Dänemarks wird offiziell, wenn auch nur implizit, anerkannt, dass der Schaden größer ist als der Nutzen.

Verwirrende Ursprünge des Lockdowns

Die Verbote in der westlichen Welt bleiben für mich unerklärlich und rätselhaft. Die Aufgabe der seit einem Jahrhundert gesammelten wissenschaftlichen Erkenntnisse und der globalen und nationalen Pandemievorbereitungspläne beruhte weder auf neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen noch auf neuen Daten.

Vielmehr basierten sie erstens auf apokalyptischen Modellrechnungen, die auf fehlerhaften Annahmen beruhten, und zweitens auf zweifelhaften Daten aus China, dessen autoritäre Politik den angeborenen Instinkten unserer eigenen Gesundheitsbürokraten und -politiker Vorschub leistete und von den Mainstream-Medien bejubelt wurde. Ein weiterer Hinweis auf den Konformismus des antiwissenschaftlichen Gruppendenkens ist, dass kritische und abweichende Stimmen innerhalb des Gesundheitswesens und der Politik zum Schweigen gebracht und vertrieben wurden. Außerhalb der Regierung wurden sie verunglimpft und in aktiver Zusammenarbeit mit den Tech-Giganten der sozialen Medien aus dem öffentlichen Raum vertrieben.

Als im Februar 2020 das Kreuzfahrtschiff Diamond Princess mit 3.711 Menschen an Bord in Yokohama anlegte, bezeichnete Kentaro Iwata, ein Experte für Infektionskrankheiten an der Universität Kobe, das Schiff als „Covid-19-Mühle“. Auf Kreuzfahrtschiffen kommt es leicht zu Ausbrüchen, da viele anfällige ältere Passagiere auf engem Raum zusammenleben.

Selbst unter diesen denkbar ungünstigen Bedingungen wurde weniger als ein Fünftel der in Gefangenschaft lebenden Bevölkerung infiziert, ein kleiner Teil der Infizierten starb und 98,2 % erholten sich. Unter Verwendung altersbereinigter Daten schätzte das Centre for Evidence-Based Medicine der Universität Oxford die Infektionssterblichkeitsrate (IFR) auf der Diamond Princess auf 0,5 % und die Fallsterblichkeitsrate (CFR) auf 1,1 % und für den 26. März 2020 eine weltweite IFR von etwa 0,20 % (im Vergleich zu 0,1 % bei der saisonalen Grippe und >2,5 % bei der Spanischen Grippe, an der vor allem Menschen im Alter von 20-40 Jahren starben). Beruhigend ist, dass selbst bei den über 70-Jährigen ohne Begleiterkrankungen die IFR unter 1 % lag.

All diese „kugelsicheren“ Daten wurden zugunsten von völlig unzuverlässigen Daten und gefälschten Videos aus China verworfen, die dann in mathematische Modelle eingespeist wurden, um apokalyptische Szenarien zu erstellen, die wiederum von den Medien und Regierungen als Prognosen behandelt wurden. Wahnsinn.

Indiens Erfahrung: Impfstoffe sind nicht notwendig, um Covid zurückzudrängen

Die Erfahrungen Indiens Mitte 2021 haben gezeigt, dass Impfstoffe für eine schnelle Massenerholung von einer virulenten Covid-Welle nicht notwendig sind. Jeder, der die Covid-Geschichte verfolgt hat, wird sich an die schrecklichen Bilder im Frühjahr/Sommer 2021 erinnern, als Leichen an Flussufern angeschwemmt wurden und sich auf Verbrennungsplätzen stapelten. Das Gefälle war während des Anstiegs und des Abstiegs der Kurve im Großen und Ganzen ähnlich, wobei die Todesrate am 20. April 1,06 pro Million Menschen erreichte, am 21. und 23. Mai einen Höchststand von 2,98 erreichte und am 24. Juni wieder auf 1,00 zurückging (Abbildung 1). An diesen drei Tagen lag die vollständige Durchimpfungsrate in Indien bei 1,26 %, 2,96 % und 3,53 % der Bevölkerung.

Die Verlässlichkeit der Daten wurde angezweifelt, und es wurde offen behauptet, dass die Zahl zu niedrig sei, um die politische Blamage abzufedern. Da ich etwas über Indien weiß, bin ich anderer Meinung und habe mehr als nur einen Hauch von Rassismus in der Berichterstattung festgestellt. Aber das macht nichts. Selbst wenn die Behörden die steigende Zahl der Toten absichtlich unterdrückt haben sollten, wäre es absurd zu behaupten, sie hätten das Gleiche mit den sinkenden Zahlen getan. Der symmetrische Anstieg und Rückgang entspricht den Erfahrungen der meisten Länder mit aufeinanderfolgenden Wellen des Virus. Was auch immer den Rückgang erklären mag, es war sicher nicht die hohe Durchimpfungsrate. Möglicherweise war es eine Herdenimmunität gegen die damals vorherrschende Delta-Variante durch eine Mischung aus unkontrollierten Infektionen und mäßiger Impfung.

Eine weitere Erklärung könnte der weitverbreitete Einsatz von Ivermectin sein. Mitten in der Krise, im Mai letzten Jahres, brüstete sich die Regierung des Bundesstaates Uttar Pradesh (mit 200 Millionen Einwohnern der bevölkerungsreichste Bundesstaat Indiens!) damit, dass sie als erste den großflächigen prophylaktischen und therapeutischen Einsatz von Ivermectin gegen Covid-19 im Mai-Juni 2020 genehmigt habe. Studien bestätigten, dass „das Medikament dem Staat geholfen hat, eine niedrigere Sterblichkeits- und Positivitätsrate im Vergleich zu anderen Staaten aufrechtzuerhalten.“

Eine Metaanalyse von Andrew Bryant und Tess Lawrie im American Journal of Therapeutics von 24 randomisierten Kontrollstudien (RCTs) in 15 Ländern (von denen eine später als möglicherweise betrügerisch zurückgezogen wurde) kam zu dem Schluss, dass Ivermectin signifikant zur Vorbeugung und Behandlung von Covid-19 beiträgt und mit einer Senkung der Sterblichkeitsrate um 62 % potenziell Millionen von Leben retten kann. In derselben Zeitschrift wurde eine Folgeanalyse veröffentlicht, aus der die verdächtige Studie entfernt wurde, und die Ergebnisse zeigten weiterhin eine solide Wirksamkeit von Ivermectin.

Eine Analyse von sieben RCTs mit 1 327 Patienten durch den schwedischen Arzt Sebastian Rushworth ergab, dass das relative Sterberisiko bei Covid-Patienten, die mit Ivermectin behandelt wurden, um 62 % gesunken ist“. Eine aktuelle groß angelegte Studie aus Brasilien, die am 31. August veröffentlicht wurde, ergab, dass die Nichtanwendung von Ivermectin das Risiko, an Covid zu sterben, um das 12,5-fache und das Risiko, an Covid zu sterben, um das Siebenfache erhöht.

Doch aus einem seltsamen Grund wollten die westlichen Gesundheitsbehörden weder Ivermectin empfehlen – ein kostengünstiges, patentfreies und für Big Pharma nicht profitables Medikament – noch eine strenge, aber faire (d. h. nicht auf Misserfolg ausgelegte) klinische Bewertung seiner Wirksamkeit gegen Covid finanzieren. Es hatte sich in Voldermectin verwandelt: das Medikament, das nicht genannt werden darf.

Globale Erfahrung: Impfstoffe reichen nicht aus, um Covid zurückzuschlagen

Meine früheren Artikel zeigen, warum die australischen Covid-Zahlen in diesem Jahr zeigen, dass auch Impfstoffe nicht ausreichen, um Masseninfektionen, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle zu verhindern. Steve Kirsch machte seine Substack-Abonnenten am 17. September auf einen internen Bericht für die regierende Liberale Partei Kanadas vom Juni aufmerksam. Der Bericht ist eine deprimierende Lektüre, die uns alle, die wir den Gesundheitsbehörden und Regierungseliten zunehmend zynisch gegenüberstehen, nicht überraschen wird. Der Bericht stützt sich auf amtliche Daten aus Ontario, wird von einer breiten internationalen Wissenschaft begleitet und betont, dass die empirischen Ergebnisse mit den Trends in anderen kanadischen Provinzen und Ländern übereinstimmen.

Bei den vollständig Geimpften steigt die Zahl der Krankenhauseinweisungen innerhalb von 5-6 Monaten, bei den Geimpften innerhalb von zwei Wochen und danach über mehrere Monate hinweg. Die Immunität durch natürliche Infektion kann bis zu 20 Monate anhalten. Die Impfung ist für die über 70-Jährigen von erheblichem Nutzen und für die über 60-Jährigen von einigem Nutzen, während sie für die unter 60-Jährigen praktisch keinen Nutzen in Bezug auf die Krankenhauseinweisungs- und Sterblichkeitsraten bringt. Im Gegensatz dazu konzentrieren sich die unerwünschten Ereignisse auf die Altersgruppen von 18 bis 69 Jahren und insbesondere – in der Reihenfolge der meisten bis geringsten Nebenwirkungen – auf die Altersgruppen von 40 bis 49, 50 bis 59 und 30 bis 39 Jahren.

Da die „Fülle von Daten“ beweist, dass Impfstoffe Infektionen, Übertragungen, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle bei den unter 60-Jährigen nicht verhindern, müssen „gesundheitspolitische Instrumente wie Massenimpfkampagnen, Vorschriften, Reisepässe und Reisebeschränkungen auf ihre Relevanz hin neu bewertet werden“. Berücksichtigt man auch „bekannte unerwünschte Ereignisse und unbekannte Langzeiteffekte“, so sprechen die „empirischen Beweise, die in diesem Bericht untersucht wurden, … nicht für die Fortsetzung von Massenimpfungsprogrammen, Verordnungen, Reisepässen und Reiseverboten für alle Altersgruppen.“ Die Regierung hat diesen Bericht seit Juni ausgesessen – welch eine Überraschung.

In der Zwischenzeit gibt es in der realen Welt nach wie vor kaum Belege dafür, dass in Ländern mit hohen Raten von Mehrfachimpfungen die Covid-19-Mortalität entsprechend niedriger ist (Abbildungen 2 und 3). In den beiden Diagrammen weist Chile sowohl die höchste Auffrischungsrate als auch die höchste Covid-bedingte Sterblichkeitsrate pro Kopf auf, während Indien die niedrigste Auffrischungsrate und gleichzeitig die zweitniedrigste Sterblichkeitsrate aufweist.

Einige Experten verweisen auf einen besorgniserregenden Trend der steigenden Übersterblichkeit bei Kindern unter 14 Jahren in 28 europäischen Ländern. Ein Artikel in der Fachzeitschrift Vaccine – der als Vorabdruck mehr als 110 000 Mal heruntergeladen wurde – scheint, wenn auch nur vorläufig, darauf hinzudeuten, dass das zusätzliche Risiko schwerwiegender unerwünschter Ereignisse bei den Impfstoffen von Moderna und Pfizer 2,4 und 4,4 Mal höher ist als das geringere Risiko einer Krankenhauseinweisung. Die Autoren weisen darauf hin, dass das Nutzen-Schaden-Verhältnis bei Populationen mit unterschiedlichen Covid-Risikoprofilen und in unterschiedlichen Zeiträumen der von ihnen analysierten Moderna- und Pfizer-Studien variieren wird, und schließen mit dem Hinweis auf die Notwendigkeit großer, randomisierter Studien, um zu belastbaren Schlussfolgerungen zu gelangen. Es wäre hilfreich, wenn Moderna und Pfizer die ihnen zur Verfügung stehenden detaillierten Daten auf individueller Ebene veröffentlichen würden.

In einer Nachbemerkung zu Substack weisen zwei der Autoren der Studie darauf hin, dass die normale Rate unerwünschter Ereignisse bei anderen Impfstoffen bei 1-2 pro Million liegt. Der Schweinegrippe-Impfstoff (1976) wurde zurückgezogen, nachdem er mit dem Guillain-Barre-Syndrom in Verbindung gebracht wurde, das bei 1 von 100.000 Personen auftrat. Im Vergleich dazu wurden in den klinischen Studien von Pfizer und Moderna 125 unerwünschte Ereignisse pro 100 000 Geimpfte festgestellt, während gleichzeitig zwischen 22 und 63 Krankenhausaufenthalte verhindert wurden.

Eine weitere neue Studie mit fast 900.000 5-11-jährigen Kindern in North Carolina, die im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurde, verstärkt die Befürchtung, dass Impfstoffe nicht nur in wenigen Monaten ihre Wirksamkeit verlieren, sondern auch die natürliche Immunität gegen Reinfektionen zerstören, die so schwerwiegend sind, dass die Kinder ins Krankenhaus müssen.

Die Panels C und D (die Autoren der Studie verwenden den Begriff „Panel“ anstelle von „Chart“) zeigen deutlich, dass bei Personen, die mit der Delta-Variante infiziert sind, der Schutz gegen eine Reinfektion bei den Ungeimpften länger anhält als bei den Geimpften. Bei Ersteren lag die Wirksamkeit acht Monate später, im Mai 2022, immer noch bei über 50 %, während sie bei Letzteren auf Null gesunken war (Abbildung 4). Bei der Omikron-Variante stehen die zuvor Infizierten jedoch nach zwei Monaten leicht besser da als die Ungeimpften (94,3:90,7 %) und nach vier Monaten deutlich besser (73,8:62,9 %). Die wahrscheinliche, wenn auch nicht endgültige Erklärung ist, dass die Impfstoffe selbst den Schutz der natürlichen Immunität zerstören.

Drei Anmerkungen zu den Feldern E und F (Abbildung 5). Erstens: Während die X-Achse bei Tafel E in Wochen angegeben ist, ist die Achse bei Tafel F in Monaten angegeben. Der erste visuelle Eindruck ist also irreführend. Zweitens liegt die maximale Wirksamkeit eines Impfstoffs gegen eine Reinfektion, die schwer genug ist, um eine Krankenhauseinweisung zu erfordern, bei etwa 88 % und wird etwa vier Wochen nach Verabreichung der ersten Dosis erreicht. Im Gegensatz dazu liegt die anfängliche Wirksamkeit einer früheren Infektion bei 100 % und bleibt bis sieben Monate später bei über 95 % (erinnern Sie sich an die viel gepriesene 95 %ige Wirksamkeit des Impfstoffs?).

Drittens sinkt die Wirksamkeit einer früheren Infektion gegen eine Reinfektion, die einen Krankenhausaufenthalt erfordert, erst neun Monate nach der Infektion auf das gleiche Niveau wie die Spitzenwirksamkeit des Impfstoffs. Dies ist die Realität, die von der CDC bis vor kurzem geleugnet und als Rechtfertigung für die Unterscheidung zwischen Geimpften und Ungeimpften beim Zugang zu öffentlichen Räumen benutzt wurde.

Es folgen drei Schlussfolgerungen:

Das Risiko schwerer Folgen für Kinder durch eine Infektion mit den aktuellen Covid-Varianten ist gering;

Das Risiko schwerer Nebenwirkungen von Impfstoffen ist höher, was bedeutet, dass die Impfung für kleine Kinder eher schädlich ist – genau der Grund, warum Dänemark sie für Kinder verboten hat;

Gesunde Kinder dem Risiko einer Infektion auszusetzen, kann sowohl für die individuelle als auch für die Herdenimmunität besser sein als eine Massenimpfung.

Die FDA wird ihre Glaubwürdigkeit als US-Regulierungsbehörde mit der weithin belächelten Enthüllung, dass die neuen bivalenten Booster auf der Grundlage von Versuchsergebnissen von acht Mäusen genehmigt wurden, wohl kaum wiederherstellen. Professor Marty Makary von der Johns Hopkins School of Public Health äußerte in einem Tweet seine Besorgnis darüber sowie über die Ankündigung eines jährlichen Covid-Impfstoffs, der nicht datengestützt ist und die natürliche Immunität sowie die Risiken der Immunprägung (bei der sich das Immunsystem an seine erste Reaktion auf eine Infektion oder Impfung in einer Weise erinnert, die in der Regel, aber nicht immer, die Reaktion auf künftige Varianten desselben Erregers abschwächt) durch eine Mehrfachimpfungsstrategie ignoriert.

Von mRNA-Impfstoff-Zögernden zu Impfgegnern

Die Financial Times – so etabliert wie nur möglich – warnte kürzlich, dass die Entscheidung der USA, neue Auffrischungsimpfungen ohne klinische Tests am Menschen einzuführen – von einigen bereits als Mäuseimpfstoff bezeichnet -, das Vertrauen der Öffentlichkeit untergraben und das Zögern bei Impfungen verstärken könnte. „Wir haben in diesem Land bereits ein Vertrauensproblem, und wir müssen es nicht noch verschlimmern“, sagte Eric Topol, Gründer und Direktor des Scripps Research Translational Institute. Doch während er den Verlust des öffentlichen Vertrauens in Gesundheitsexperten und -institutionen beklagte, konnte Topol einfach nicht anders und beschimpfte die Covid-Impfstoff-Zögerer und -Skeptiker als „Impfgegner, Anti-Wissenschaftler“.

Damit demonstriert er genau die Pathologie, die Julie Sladden in einem Artikel im Spectator Australia vom 8. September so schön beschrieben hat. Die Ärztin aus Tasmanien, die „wahrscheinlich mehr Impfungen erhalten hat als die meisten anderen, da ich sowohl Ärztin als auch ziemlich weit gereist bin“, begann ihre Entschuldigung für die Verweigerung der Covid-Impfung mit „Ich bin keine Impfgegnerin!“. Doch nach zwei Jahren „staatlich geförderter Ausgrenzung und Entmenschlichung derjenigen, die von ihrem Recht Gebrauch gemacht haben, die Impfung zu verweigern“, hat sie ihre Meinung geändert.

Wenn ein „Impfgegner“ jemand ist, der keine informierte Zustimmung zu einem „Impfstoff“ geben kann, der eine Infektion oder Übertragung nicht verhindert, der alarmierende Sicherheitssignale aufweist, der eingenommen werden muss, um das Recht auf ein Leben und eine Arbeit in der Gesellschaft zurückzuerlangen, und das für eine Krankheit, die eine Überlebensrate von mehr als 99 Prozent hat, dann „ja“, ich bin ein Impfgegner… Meine Regierung hat es so gemacht.

Hinzu kommt die sehr hohe Wahrscheinlichkeit einer zögerlichen Übertragbarkeit auf andere Impfstoffe. In meinem eigenen Fall habe ich mich vor der Pandemie pflichtbewusst der jährlichen Grippeimpfung unterzogen, die für meine Altersgruppe dringend empfohlen wird. Jetzt nicht mehr. Die Covid-Erfahrung hat mein Vertrauen in die Medizin und das öffentliche Gesundheitswesen erschüttert, und nachdem ich meine eigenen Nachforschungen angestellt habe, lehne ich jetzt die jährliche Grippeimpfung vor dem Winter höflich ab.