ANALYSE: Nord Stream-Pipelines sabotiert, und nur ein Land profitiert

Drei Tiefwasserexplosionen haben am Montag die Nord Stream-Pipelines unter der Ostsee zerstört. Während die Medien und Regierungen von „Lecks“ in den Pipelines berichteten, nachdem der Druck plötzlich auf Null gesunken war, wussten schwedische Seismologen es besser.

Eine der drei Explosionen hatte eine Stärke von 2,3 auf der Richterskala für Erdbeben, aber dies war kein Erdbeben. Es war eine Explosion wie in einer gigantischen Unterwassermine. Über Reuters:

Bjorn Lund, Seismologe am Schwedischen Nationalen Seismischen Netzwerk an der Universität Uppsala, sagte, dass die von ihm und nordischen Kollegen gesammelten seismischen Daten zeigten, dass die Explosionen im Wasser und nicht im Gestein unter dem Meeresboden stattfanden.

Die Explosionen sind eine Garantie dafür, dass Deutschland und die EU in Bezug auf die Sanktionen gegen russische Energieimporte nicht ins Wanken geraten werden. Die Schäden an den Pipelines werden Monate dauern, und die Reparaturen werden wahrscheinlich nicht vor dem nächsten Sommer beginnen. Selbst wenn Deutschland „Onkel“ schreien würde, weil sich die Unruhen wegen des Mangels an Wärme und Energie verschärfen, selbst wenn Russland beschließen würde, den Strom wieder einzuschalten, ist die Leitung für russisches Gas nach Europa unterbrochen.

TASS berichtet über Einzelheiten der Explosionen:

Die erste Explosion wurde am Montag gegen zwei Uhr morgens registriert, die zweite um 19:04 Uhr am selben Tag. Warnungen vor Gaslecks wurden am Montag um 13:52 Uhr bzw. um 20:41 Uhr ausgegeben. Berichten zufolge meldeten Schiffe, die das Gebiet passierten, der Küstenwache das Brodeln auf der Meeresoberfläche. Lund argumentiert, dass in dem Gebiet, in dem der Vorfall stattfand, normalerweise keine militärischen Übungen stattfinden, die theoretisch Schäden an den Pipelines verursachen könnten.

Am Montag fanden in dem Gebiet keine Militärübungen statt, aber es gab vor kurzem Militärübungen in diesem Gebiet. Wir werden uns diese Übungen in Kürze genauer ansehen.

Nord Stream ist also tot, und es stellt sich die Frage: „Wer ist der Täter?“

Mittel, Motiv und Gelegenheit

Um ein Verbrechen einem Verdächtigen zuzuordnen, versucht die Polizei, die Mittel, das Motiv und die Gelegenheit zu ermitteln. Wenn das Opfer in seiner Wohnung erschossen wurde, ohne dass es Anzeichen für ein gewaltsames Eindringen oder einen Kampf gab, handelt es sich bei den Verdächtigen um Personen, die dem Opfer bekannt waren und die Zugang zur Mordwaffe und einen Grund hatten, es zu töten. Nimmt man eines der Elemente – Mittel (Waffe), Motiv (Gewinn) oder Gelegenheit (Zugang) – weg, fällt der Fall auseinander.

Wenn wir alle drei Elemente gegen die vernünftigen Verdächtigen abwägen, sticht ein Verdächtiger heraus.

Die Mittel schließen die meisten Verdächtigen aus. Nur eine Regierung, die über fortschrittliche Seekriegsführung verfügt, kann die Sabotage durchgeführt haben. Das schränkt die Verdächtigen auf Deutschland, Großbritannien, Frankreich, die Vereinigten Staaten, Russland und China ein.

Das bedeutet aber auch eine gewisse Nähe. Chinesische oder französische Marineaktivitäten in dem Gebiet hätten die Alarmglocken schrillen lassen. Die Vereinigten Staaten scheinen aufgrund ihrer geografischen Lage nicht infrage zu kommen, abgesehen von der Tatsache, dass die US-Marine in allen Ozeanen der Welt operiert und über fortschrittliche Kriegsführungsfähigkeiten verfügt. Die Liste der Verdächtigen, die über die Mittel zur Zerstörung von Nord Stream verfügen, beschränkt sich also auf das Vereinigte Königreich, die USA, Russland und Deutschland.

Kommen wir nun zu den Motiven.

Deutschland hat kein Motiv, seine Energielebensader zu beschädigen. Deutschland ist in hohem Maße von russischem Erdgas abhängig. Ganze deutsche Industrien werden verstaatlicht, weil aufgrund der Sanktionen gegen Russland und der Drosselung des Durchflusses durch die Pipelines keine Energie mehr zur Verfügung steht. Die Deutschen haben am Wochenende mit massiven Protesten gefordert, dass Deutschland aus dem antirussischen Bündnis aussteigt und im Gegenzug Energie zurückbekommt.

Auch Großbritannien leidet unter den Sanktionen, die nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar verhängt wurden. Die britische Wirtschaft liegt in Trümmern, sodass die britische Zentralbank gezwungen ist, wieder zur quantitativen Lockerung überzugehen. Außerdem hat die neue Regierung im Vereinigten Königreich alle Hände voll zu tun, eine Regierung zu bilden. Es ist unwahrscheinlich, dass die Briten eine solche Kapriole wagen würden.

Russland scheint ein Motiv zu haben: Europa langfristig zu schaden, weil es tödliche Waffen an die Ukraine geliefert hat. Aber Russland brauchte die Pipelines nicht zu sprengen. Russland kontrolliert die Ventile, die den Gasfluss nach Europa leiten oder stoppen, und es hat den Hahn bereits zugedreht. Russland hat für einen Teil der Pipeline bezahlt und rechnet damit, dass es nach Beilegung des Krieges mit der Ukraine wieder rentable Energieexporte nach Europa tätigen kann. Warum sollte Russland sich selbst die Nase abschneiden?

Bleiben noch die Vereinigten Staaten. Was sind also ihre Motive?

Erstens wurden die USA zum wichtigsten Exporteur von verflüssigtem Erdgas nach Europa, als Russland den Strom abstellte. Die deutsche Abhängigkeit von US-LNG ist ein Zuckerbrot, um Deutschland in der Sanktionsallianz zu halten. Angesichts des nahenden Winters und der zunehmenden Unruhen in Deutschland hätte das Außenministerium befürchtet, dass die Deutschen wankelmütig werden, die Sanktionen reduzieren, die Waffenlieferungen an die Ukraine einstellen und Putin um Energie anflehen würden. Mit dem Verlust der Nord-Stream-Pipelines ist dieser Weg zu neuen Gasimporten nach Deutschland versperrt.

Zweitens ist die Familie Biden seit Langem in das Thema Erdgas und Ukraine verwickelt. Hunter Biden saß im Vorstand des größten ukrainischen Erdgasunternehmens – eine Position, die ukrainischen Oligarchen Zugang zu Joe Biden verschaffte. Hunter, der keine Erfahrung im Energiebereich hat, verdiente Millionen an dem Geschäft, und die Ukraine bekam einen gekauften und bezahlten Präsidenten der Vereinigten Staaten.

Drittens muss der Demokrat Biden den Popularitätsverlust stoppen, der im November die Kontrolle der Demokraten über den Kongress zu gefährden droht.

Nur die Vereinigten Staaten haben also einen zwingenden Grund, Europas Energieleitung von Russland zu zerstören. Nur die Vereinigten Staaten haben sowohl die Mittel als auch das Motiv dazu.

Aber was ist mit der Gelegenheit?

Operation BALTOPS 22: Juni 2022

Das Seapower-Magazin – die offizielle Zeitschrift der Marine-Liga – berichtete im Juni über eine US-amerikanische Übung in der Ostsee, direkt über den Stellen, an denen zwei gewaltige Unterwasser-Explosionen die Nord-Stream-Pipeline zerstört haben.

In dem Bericht von Seapower wird auf eine neue Technologie hingewiesen, die es der Marine ermöglicht, Ziele aus meilenweiter Entfernung zu sprengen.

Ein weiteres wichtiges Ziel war es, die Kommunikationsreichweite und die Datenübertragungsfähigkeit weiter zu erhöhen, um den Betreibern mehr Flexibilität bei der Minenjagd zu geben. Die in diesem Jahr gezeigten Fortschritte in der Kommunikationstechnologie haben zu einer erheblichen Verbesserung der Reichweite gegenüber den derzeit verwendeten Systemen geführt. Dies bietet der US-Marine zusätzliche Flexibilität bei der Durchführung sicherer Minenjagdoperationen.

Mit anderen Worten: Die Marine hatte die Möglichkeit, im Juni Sprengstoff an den Rohren anzubringen, um ihn zu einem vom Präsidenten gewählten Zeitpunkt fernzuzünden.

Und das größte amphibische Schiff der Welt, die USS Kearsarge, befand sich kürzlich in dem Gebiet:

Und nur die Vereinigten Staaten hatten diese Möglichkeit.

Ebenfalls im Juni, als die Operation BALTOPS 22 im Gange war, warnte die CIA angeblich Deutschland, dass ein Sabotageakt an den Pipelines unmittelbar bevorstehe:

Darüber hinaus haben Biden und andere Regierungsvertreter ihre Bereitschaft signalisiert, die Pipelines als Kriegsmittel einzusetzen. Joe Biden drohte damit, Nord Stream im Falle einer russischen Invasion zu beenden.

Bleibt noch eins

Nur die Vereinigten Staaten hatten alle drei Elemente eines Verbrechens: Mittel, Motiv und Gelegenheit.

Aber der Besitz aller drei Elemente eines Verbrechens macht einen noch nicht schuldig. Zusätzlich zu den Mitteln, dem Motiv und der Gelegenheit muss der Schuldige auch die moralische Entartung besitzen, um das Verbrechen zu begehen. Jeder, der eine Waffe besitzt, hat die Mittel, das Motiv und die Gelegenheit, irgendwann einmal jemanden zu erschießen, aber fast kein legaler Waffenbesitzer begeht jemals ein Verbrechen. Und warum?

Weil die meisten von uns ein moralisches Gewissen haben, das gut genug ausgebildet ist, um uns davon abzuhalten, aus einem Impuls heraus zu handeln. Wir sind, wie Jefferson in der Unabhängigkeitserklärung schrieb, bereit, viele Missstände zu ertragen, bevor wir den Abzug betätigen.

Wir müssen uns also fragen: Verfügt die Regierung der Vereinigten Staaten über die nötige Impulskontrolle, um dem Einsatz ihrer massiven militärischen Fähigkeiten zu widerstehen? Oder ist die Regierung voller Leute, die jemanden wegen einer bloßen Irritation erschießen würden?

Um diese Frage zu beantworten, denken Sie an das FBI, das das Haus eines Abtreibungsgegners stürmt, Schließfächer ausraubt, nachdem es einen Richter angelogen hat, um einen Durchsuchungsbefehl zu erhalten, das Haus des Gegners des derzeitigen Präsidenten bei der nächsten Wahl stürmt oder Abtreibungsberaterinnen in Minnesota bedroht.

Denken Sie auch an den Vorstoß der Regierung, kleine Jungen zu kastrieren und kleinen Mädchen die Brüste abzuschneiden, weil sie zu weiblich oder zu männlich sind. Denken Sie an die Faszination der Vereinigten Staaten für Drag-Shows für Kinder, bei denen ein fünfjähriges Mädchen auf der Bühne den Penis einer Drag-Queen massiert, um das lüsterne Interesse ihrer Eltern zu wecken. Wie The Gateway Pundit kürzlich berichtete:

Sind die Vereinigten Staaten in der Lage, ein schweres Verbrechen an der Ostsee zu begehen?

Natürlich sind sie das.

Die Vereinigten Staaten unter Joe Biden haben keinen moralischen Kompass. Sie sind ein ruderloses und geistesgestörtes Schiff, das auf ein niederes Vergnügen zusteuert und Macht und Gewalt als einzige Rechtfertigung für sein Handeln nutzt.

Wir wissen zwar nicht mit Sicherheit, ob die Vereinigten Staaten die Pipeline in die Luft gesprengt haben, aber wir wissen mit Sicherheit, dass die Vereinigten Staaten über die Mittel, das Motiv, die Gelegenheit und das moralische Defizit verfügen, um die Welt in ihrem Streben nach Macht für ihre Eliten an den Rand des Armageddon zu treiben. Und ein ehemaliger polnischer Verteidigungsminister und jetziges Mitglied des Europäischen Parlaments war schnell dabei, die Schuld (oder das Verdienst) an der Explosion zuzuweisen: