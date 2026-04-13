Analyse: US-Blockade gegen Iran – geopolitischer Druck auf China

Die von den USA angekündigte Marineblockade gegen den Iran markiert eine neue Eskalationsstufe im Konflikt um die Straße von Hormus – einen der wichtigsten Energiekorridore der Welt. Nach dem Scheitern von Verhandlungen zwischen Washington und Teheran soll die US-Marine künftig den Schiffsverkehr zu iranischen Häfen unterbinden. (The Guardian)

Offiziell zielt die Maßnahme darauf ab, den wirtschaftlichen Druck auf den Iran zu erhöhen und dessen Ölexporte – rund zwei Millionen Barrel pro Tag – zu stoppen. (Reuters) Doch die Auswirkungen reichen weit über den Iran hinaus.

🇺🇸🇮🇷🇨🇳Die US-Marineblockade gegen den Iran ist ein Krieg gegen China.



Schauen Sie sich dazu diese Karte der globalen Energierouten nach China an. Zunächst haben sie in Venezuela die Energieexporte nach China gestoppt. Nun wollen sie die Energieexporte nach China durch eine… pic.twitter.com/ZCSCBnaeku — Don (@Donuncutschweiz) April 13, 2026

Energie als geopolitische Waffe

Die Straße von Hormus ist ein globaler Engpass: Rund 20 Prozent des weltweiten Ölhandels passieren diese Route. Ein Eingriff in diesen Verkehrsweg hat unmittelbare Folgen für die globale Energieversorgung – und insbesondere für asiatische Volkswirtschaften.

China ist dabei besonders exponiert. Ein erheblicher Teil seiner Ölimporte stammt aus der Golfregion, wobei ein großer Anteil durch die Straße von Hormus transportiert wird. Gleichzeitig gilt China als einer der wichtigsten Abnehmer iranischen Öls, oft unter Umgehung westlicher Sanktionen.

Vor diesem Hintergrund interpretieren einige Analysten die US-Maßnahmen nicht nur als Druckmittel gegen Teheran, sondern auch als indirekten Hebel gegenüber Peking. Bereits zuvor hatten US-Sanktionen gegen Venezuela chinesische Energieinteressen getroffen. (Modern Diplomacy)

Risiken für globale Märkte und politische Ordnung

Die unmittelbaren wirtschaftlichen Folgen sind bereits sichtbar: Der Ölpreis ist nach der Ankündigung der Blockade auf über 100 Dollar pro Barrel gestiegen. Experten warnen vor weiteren Preissprüngen, Störungen globaler Lieferketten und steigender Inflation. (markets.businessinsider.com)

Darüber hinaus wird die Blockade als Testfall für die geopolitische Ordnung interpretiert. Der Konflikt spiegelt die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und einem sich formierenden Netzwerk aus Staaten wie China, Russland und Iran wider – häufig beschrieben als Übergang zu einer multipolaren Welt. (Global Affairs)

Gefahr einer weiteren Eskalation

Die militärische Dimension bleibt unberechenbar. Iran hat bereits angekündigt, eine Durchsetzung der Blockade als Kriegshandlung zu betrachten. Gleichzeitig wächst die Sorge, dass andere Akteure – direkt oder indirekt – in den Konflikt hineingezogen werden könnten.

China selbst ruft bislang zur Stabilität auf und betont die Bedeutung sicherer Handelsrouten. (Anadolu Ajansı) Dennoch würde eine länger anhaltende Blockade zentrale wirtschaftliche Interessen Pekings berühren.

Fazit

Die US-Marineblockade gegen den Iran ist formal eine Maßnahme gegen Teheran – ihre geopolitischen Auswirkungen reichen jedoch weit darüber hinaus. Sie trifft zentrale Energieflüsse, verschärft globale Spannungen und könnte insbesondere China unter Druck setzen.

Ob daraus tatsächlich ein direkter Konflikt zwischen Großmächten entsteht, ist offen. Sicher ist jedoch: Die Straße von Hormus entwickelt sich zunehmend zum Brennpunkt einer neuen globalen Machtkonkurrenz.