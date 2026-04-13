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Neue Videos am Montag

Euer Wissen, euer Vorteil – in wenigen Minuten!

In unseren Videos findet ihr fundierte Erklärungen und prägnante Zusammenfassungen zu aktuellen Themen. Ob Politik, Wirtschaft oder gesellschaftliche Entwicklungen – wir bieten euch einen klaren Überblick und fundierte Perspektiven. Perfekt, um schnell informiert zu sein oder komplexe Themen besser zu verstehen. Jetzt anschauen und immer einen Schritt voraus sein!

Netanyahu zieht die Fäden! | Von Rainer Rupp

Trumps Waffenstillstand war eine riesige Lüge, um die Aufrüstung des Militärs zu verbergen -Redacted

Prof. Jeffrey Sachs: Israel will keinen Frieden im Nahen Osten

Totale Blamage für TRUMP? // SCOTT RITTER

Alex Krainer: Iran schließt Straße von Hormus – Trumps Haltung zu Libanon

Scott Ritter: Der US-Krieg gegen Iran bricht zusammen – Waffenstillstand schafft das Unmögliche

Nima R. Alkhorshid: Waffenstillstand-Schock – Warum Iran und die USA plötzlich aufhörten zu kämpfen

Pepe Escobar: Irans Vergeltung würgt Hormus, zerschmettert Saudi-Öl

Tacheles # 200 !!!

Drastische Änderung der Wehrpflicht und keiner hat es gemerkt

Die wahre Sorge ist die Hungersnot, nicht die Flugtickets (Prof. Jiang Xueqin Clips – Deutsch)

Spritpreisbremse und CO2-Steuererlass – Bringt das was? Die Lösung liegt in der Marktwirtschaft

Ernst Wolff: Beginnt jetzt die neue Weltordnung?

Plötzlich stand die Bundespolizei vor dem Flugzeug – und es ging um mich

Schluss mit lustig: Russland warnt die Baltischen Länder vor schwerwiegenden Konsequenzen

Im Fokus: Libanon, Syrien, Palästina, Iran

Die Droge aus den Medien – Bürger und Täter aus allen Netzwerken sind abhängig