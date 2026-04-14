„Ein dauerhafter Schlag für den Lebensstandard“ – Iran-Kriegsagenda aufgedeckt

Gerade einmal sechs Wochen sind vergangen, und wir haben bereits „globale wirtschaftliche Narben“, die „eine Generation prägen“ werden. Das ging schnell.

Kit Knightly

Der Iran-Krieg dauert noch keine sechs Wochen, hat bislang keinerlei Bodenkämpfe auf beiden Seiten beinhaltet und befindet sich derzeit mitten in einer Waffenruhe.

Klingt das nach einem Konflikt, der bereits jetzt als etwas beschrieben werden kann, das „unsere Generation prägen wird“?

Denn genau das hat Keir Starmer heute gesagt.

Nun sind Politiker, die sich aus Gründen der Schlagzeile hyperbolisch äußern, nichts Ungewöhnliches, aber Starmer ist mit dieser Übertreibung keineswegs allein…

The New Republic bezeichnet den Iran als „den größten strategischen Fehlgriff in der amerikanischen Militärgeschichte“.

The Iran war increasingly looks not only like another shocking humiliation but perhaps the greatest strategic blunder in American military history. https://t.co/vYhfLG6ONl — The New Republic (@newrepublic) April 10, 2026

Erinnern wir uns daran, dass offiziellen Angaben zufolge weniger als zwanzig US-Verluste zu verzeichnen sind, keine Truppen am Boden im Einsatz sind und – noch einmal – nach sechs Wochen Kampfhandlungen derzeit eine Waffenruhe herrscht.

Mit Verlaub, das gehört nicht einmal zu den zwei größten militärischen Katastrophen der USA in diesem Jahrhundert.

Der Irak und Afghanistan kosteten Billionen, dauerten Jahrzehnte und erreichten strategisch nahezu nichts – und obwohl viele, mich eingeschlossen, argumentieren würden, dass genau das möglicherweise der Punkt war, gelten sie offiziell ganz klar als Katastrophen.

Das Iran-Unterfangen bereits jetzt auf diese Stufe zu stellen, riecht nach gezielter Agenda-Setzung.

Und gleichzeitig werden wir von Medien wie dem New Statesman darauf vorbereitet, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen des (bislang) sechs Wochen alten Krieges Jahre anhalten werden:

Die Energie-Folgen des Iran-Konflikts sind gekommen, um zu bleiben – Es wird Jahre dauern, bis sich die globalen Märkte von der Krise erholen.

Foreign Affairs sagt, der Krieg „stellt die Wirtschaft auf den Kopf“.

Die Financial Times warnt vor „langfristigen Narben“, während Fortune meint, er „forme die globale Macht neu“.

Al Jazeera fragt sich, wie sich globale Lieferketten jemals erholen sollen.

Am aufschlussreichsten ist jedoch, dass die Chefin des International Monetary Fund erklärt…

Der Iran-Krieg wird die Weltwirtschaft dauerhaft prägen, selbst wenn Frieden erreicht wird.

Sie sehen, selbst wenn morgen Frieden erklärt würde, ist es zu spät. Wir sind bereits gezeichnet.

Sie fügte sogar hinzu, dass das „hoffnungsvollste Szenario“ einen „dauerhaften Schlag für den Lebensstandard“ bedeuten werde… was sie vermutlich nicht ganz so gemeint hat, wie es klingt.

Das ist eine MENGE vorzeitiger Narrativbildung. Propaganda, die die Antwort liefert, bevor der Lehrer überhaupt die Frage zu Ende gestellt hat.

Und es ist ein verräterisches Zeichen für ein ausgerolltes Narrativ und nicht für eine organische Reaktion auf reale Ereignisse.

Ich frage mich, was das Endziel sein könnte…

Natürlich hat er es nicht so gemeint, aber – hmm.

Vielleicht wird dieser Krieg „unsere Generation prägen“, aber nach aktuellem Stand wird das so sein, weil es von Anfang an so geplant war.