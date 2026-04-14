USA nehmen trotz Austritt aus der WHO an Influenza-Konferenz teil, bestätigt HHS

„Vertreter der CDC werden an dem Treffen teilnehmen, um die internationale technische Zusammenarbeit zu unterstützen“, teilt das Gesundheitsministerium NPR mit

Jon Fleetwood

Trotz ihres öffentlichen Austritts aus der World Health Organization (WHO) nahmen die Vereinigten Staaten an der Influenza-Konferenz der WHO im Februar teil.

Der Schritt unterstreicht einen auffälligen Widerspruch zwischen der Politik der Trump administration und ihren tatsächlichen Handlungen.

Er erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem US-Behörden weiterhin Gain-of-Function-Experimente an Influenzaviren durchführen und gleichzeitig Impfstoffe entwickeln, die genau diese konstruierten Bedrohungen bekämpfen sollen.

Zusammen ergibt dies den Eindruck eines koordinierten, vorab positionierten, auf Influenza ausgerichteten Systems, bei dem Bedrohung und Reaktion parallel entwickelt werden – lange bevor ein Ausbruch offiziell erklärt wird.

Die WHO hält diese Treffen zweimal jährlich im Rahmen ihres globalen Influenza-Überwachungs- und Reaktionssystems ab.

NPR berichtete Ende Februar:

In der vergangenen Woche waren etwa 50 Grippeforscher aus aller Welt in einen Konferenzraum eines Hilton-Hotels in Istanbul, Türkei, gedrängt. Ihr Ziel war es, einen Grippeimpfstoff zu entwickeln, der den bestmöglichen Schutz für die nächste Grippesaison bietet – beginnend im Herbst 2026. Jeden Tag arbeiteten sie sich durch große Datenmengen – darüber, wie sich das Virus weltweit entwickelt, wie gut der Impfstoff des letzten Jahres wirkte und welche Stämme sich am besten für eine Massenproduktion eines Impfstoffs eignen könnten.

Der Bericht betonte, dass obwohl die Trump-Regierung formal aus der WHO ausgetreten war, das Department of Health and Human Services (HHS) gegenüber NPR dennoch bestätigte, dass Beamte der Centers for Disease Control and Prevention virtuell anwesend sein würden:

In den vergangenen Jahren spielten CDC-Wissenschaftler wie Jernigan eine wichtige Rolle bei diesen Treffen. Doch nachdem die USA im Januar offiziell aus der WHO ausgetreten waren, war unklar, ob die USA an irgendeinem von der WHO geleiteten Treffen teilnehmen würden. Anfang dieses Monats bestätigte die Regierung, dass die CDC trotz des Austritts Mitarbeiter entsenden würde – allerdings virtuell statt persönlich. „Vertreter der CDC werden an dem Treffen teilnehmen, um die internationale technische Zusammenarbeit zu unterstützen“, erklärte das Gesundheitsministerium in einer Stellungnahme gegenüber NPR. „Ihre Teilnahme wird sich ausschließlich auf die Bereitstellung technischer Expertise, den Austausch von Überwachungsdaten und die Mitwirkung an wissenschaftlichen Diskussionen konzentrieren, die Empfehlungen für Impfstoffstämme informieren. Diese Teilnahme ändert nichts an der Position der USA zum Austritt aus der WHO.“

Die Entwicklung zeigt, dass die USA weiterhin im Gleichschritt mit genau der globalen Infrastruktur agieren, aus der sie öffentlich ausgetreten zu sein behaupten.

Hinter der Rhetorik des Austritts bleiben amerikanische Behörden weiterhin in dieselbe Pipeline aus Influenza-Überwachung, Stammauswahl und Impfstoffkoordination eingebunden.

Die Koordination zielt auf ein einziges Ergebnis ab: die Inszenierung eines Influenza-Ausbruchs, bevor die Öffentlichkeit überhaupt darüber informiert wird – und spiegelt damit das gleiche Muster paralleler Bedrohungsentwicklung und Reaktionsbereitstellung wider, das bereits während der COVID-19-Pandemie zu beobachten war.