Straße von Malakka im Visier: Washington greift nach den Lebensadern Chinas

Hormus und Malakka – Das geopolitische Schachbrett gegen China

Die aktuellen Entwicklungen wirken auf den ersten Blick wie einzelne Krisenherde. Doch zusammengenommen ergeben sie ein deutlich größeres Bild. Während die USA im Nahen Osten den Druck auf Iran erhöhen und eine Blockade rund um die Straße von Hormus vorantreiben, verschiebt sich gleichzeitig der strategische Fokus nach Südostasien – nach Indonesien.

Dort wurde jüngst eine „Major Defense Cooperation Partnership“ zwischen Washington und Jakarta angekündigt. Offiziell geht es um Zusammenarbeit und Stabilität. Doch im Kontext globaler Machtpolitik stellt sich eine andere Frage: Wird hier gerade die zweite Hälfte eines strategischen Druckpunkts aufgebaut?

It was an honor to host Indonesian Defense Minister @sjafriesjams at the Pentagon today.



I was proud to announce that we are elevating our relationship to a Major Defense Cooperation Partnership, in recognition of the strength and potential of our bilateral defense ties. pic.twitter.com/eyo3Jh1cWF — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) April 13, 2026

Die Straße von Hormus ist einer der wichtigsten Energie-Engpässe der Welt. Ein erheblicher Teil des globalen Ölhandels passiert diese Meerenge. Die USA sind dort militärisch präsent – und üben aktuell direkten Einfluss aus.

Doch global gesehen ist Hormus nur die eine Seite der Gleichung.

Die andere ist die Straße von Malakka.

Diese liegt an der Schnittstelle von Indischem Ozean und Pazifik – und ist der wichtigste maritime Engpass für China. Rund 80 Prozent der chinesischen Ölimporte passieren diese Route. Ohne sie gerät die Energieversorgung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt unmittelbar unter Druck.

Und genau hier kommt Indonesien ins Spiel.

Als BRICS-Anwärter und geopolitischer Schlüsselstaat kontrolliert das Land gemeinsam mit seinen Nachbarn diesen entscheidenden Korridor. Gleichzeitig verfolgt Jakarta traditionell eine Politik der strategischen Balance zwischen den Großmächten.

Doch diese Balance wird zunehmend unter Druck gesetzt.

Während China Indonesien wirtschaftlich bindet – durch Infrastrukturprojekte, Investitionen und Handelsverflechtungen – setzen die USA verstärkt auf militärische Kooperation und sicherheitspolitische Integration.

Die neue Partnerschaft ist daher mehr als nur ein diplomatischer Schritt. Sie ist Teil eines größeren Musters.

Denn wenn man beide Entwicklungen zusammen denkt – den Druck auf die Straße von Hormus und die Annäherung an Indonesien im Umfeld der Straße von Malakka – entsteht ein strategisches Szenario mit weitreichenden Konsequenzen.

Sollte es den USA gelingen, Einfluss auf beide Engstellen gleichzeitig auszuüben, würde sich ein doppelter Hebel ergeben: Kontrolle über zentrale Energie- und Handelsrouten, die für China existenziell sind.

Ein solches Szenario würde weit über regionale Konflikte hinausgehen. Es würde den globalen Wettbewerb zwischen den USA und China auf eine neue Stufe heben – hin zu einer direkten Auseinandersetzung um die Kontrolle der Lebensadern der Weltwirtschaft.

Gleichzeitig bleibt die Realität komplex.

Weder die Straße von Hormus noch die Straße von Malakka lassen sich vollständig kontrollieren. Iran besitzt erheblichen Einfluss im Persischen Golf, während Indonesien kein klassischer Verbündeter der USA ist und seine strategische Unabhängigkeit bewahren will.

Dennoch zeigt die aktuelle Dynamik klar, wohin sich die geopolitischen Linien verschieben.

Es geht längst nicht mehr nur um einzelne Konflikte oder regionale Spannungen. Es geht um die Positionierung in einem globalen Systemwettbewerb.

Und in diesem Wettbewerb steht China im Zentrum.

Die entscheidende Frage ist daher nicht, ob diese Entwicklungen miteinander zusammenhängen – sondern wie weit sie bereits Teil einer größeren strategischen Architektur sind.

Sollte sich der Druck auf beide Engstellen gleichzeitig erhöhen, hätte das unmittelbare Folgen für die Weltwirtschaft – und würde das Risiko einer globalen Eskalation deutlich steigern.

Die Welt schaut auf einzelne Krisen. Doch das eigentliche Spiel könnte sich auf einem ganz anderen Niveau abspielen.