„Ungeimpftes Blut“ im Trend – Wie Angst medizinische Versorgung gefährdet

Eine neue Entwicklung sorgt in den USA für wachsende Besorgnis unter Medizinern. Immer mehr Patienten verlangen gezielt „ungeimpftes Blut“ für Transfusionen – mit potenziell gefährlichen Folgen. Wie die New York Post berichtet, warnen Ärzte inzwischen offen vor einer Entwicklung, die nicht nur Behandlungen verzögert, sondern Patienten konkret in Gefahr bringen kann.

Auslöser ist eine zunehmende Verunsicherung rund um COVID-19-Impfstoffe. Patienten – oft unterstützt von Familienangehörigen – lehnen reguläre Bluttransfusionen ab und bestehen darauf, nur Blut von ungeimpften Spendern zu erhalten. Doch genau hier beginnt das Problem.

Laut einer Studie der Vanderbilt University gibt es keinerlei wissenschaftliche Hinweise darauf, dass „ungeimpftes Blut“ sicherer ist. Im Gegenteil: Der Versuch, gezielt Spender auszuwählen – etwa aus dem Familienkreis – kann zusätzliche Risiken mit sich bringen.

Besonders brisant: Diese Forderungen führen zu Verzögerungen in der Behandlung. In dokumentierten Fällen verschlechterte sich der Zustand von Patienten deutlich, nachdem sie reguläre Transfusionen abgelehnt hatten.

Ein Fall entwickelte sich zu schwerer Anämie, ein anderer sogar zu einem lebensbedrohlichen Schockzustand.

Das grundlegende Problem ist dabei technischer Natur: Es gibt kein Verfahren, mit dem sich Blut nach Impfstatus kategorisieren oder testen lässt. Blutbanken erfassen diese Information nicht – und können sie auch nicht verlässlich bestimmen.

Trotzdem wächst die Nachfrage.

Zwischen 2024 und 2025 registrierte die Vanderbilt-Studie mehrere entsprechende Anfragen, häufig für jüngere Patienten oder Kinder. Ärzte sprechen inzwischen von einer „wiederkehrenden Herausforderung“ für Krankenhäuser und Transfusionsdienste.

Was als Sicherheitsmaßnahme gedacht ist, entwickelt sich damit zunehmend zu einem Risiko.

Mediziner warnen vor einer gefährlichen Dynamik: Angst ersetzt evidenzbasierte Entscheidungen. Der Glaube, geimpftes Blut sei potenziell schädlich, sei wissenschaftlich nicht belegt, betonen „Experten“ immer wieder. Gleichzeitig führt diese Überzeugung dazu, dass dringend notwendige Behandlungen verzögert oder abgelehnt werden.

Auch politisch gewinnt das Thema an Fahrt. In mehreren US-Bundesstaaten wurden Vorschläge diskutiert, separate Blutbanken für ungeimpfte Spender einzurichten. Bislang scheiterten diese Initiativen – auch aufgrund fehlender wissenschaftlicher Grundlage.

Doch die Debatte zeigt, wie tief das Misstrauen inzwischen reicht.

Für Ärzte ist die Situation besonders schwierig. Einerseits müssen sie Patientenautonomie respektieren, andererseits sehen sie sich mit Forderungen konfrontiert, die medizinisch nicht sinnvoll sind und im Ernstfall Leben kosten können.

Entsprechend deutlich fällt das Fazit aus: Das Problem liegt nicht im Blut, sondern in der wachsenden Kluft zwischen wissenschaftlicher Evidenz und öffentlicher Wahrnehmung. Die Pandemie hat dazu beigetragen, dass der Medizin nicht mehr vollumfänglich vertraut wird.