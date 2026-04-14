Israel wird angeklagt! Ein dramatisches Video einer gemeinsamen Erklärung von rund 70 Nationen geht derzeit viral

„Unacceptable Aggressive Behavior“ – 70 Nationen reagieren auf die Tötung von UN-Friedenstruppen durch Israel

Die Welt schaut zu. Ein dramatisches Video einer gemeinsamen Erklärung von rund 70 Nationen geht derzeit viral. Inmitten der eskalierten Spannungen im Libanon seit dem 2. März 2026 haben die truppenstellenden Länder der UN-Interimstruppe im Libanon (UNIFIL) gemeinsam mit zahlreichen weiteren Staaten und der Europäischen Union eine unmissverständliche Stellungnahme veröffentlicht.

Sie verurteilen die tödlichen Angriffe auf Friedenssoldaten – darunter die Tötung von drei indonesischen Peacekeepern – aufs Schärfste und sprechen von „unacceptable aggressive behavior“. Die Erklärung, die live verlesen wurde, fordert Rechenschaft, besseren Schutz und eine sofortige Deeskalation. Sie ist ein deutliches Signal: Die internationale Gemeinschaft duldet keine Angriffe auf UN-Friedenstruppen mehr.

In einer feierlichen, aber zugleich eindringlichen Ansprache vor der versammelten Weltöffentlichkeit verlas ein Vertreter die gemeinsame Erklärung. Sie trägt den Titel „Joint Statement on the Safety and Security of Peacekeepers“ und wurde im Namen einer breiten Allianz verlesen, die weit über die eigentlichen UNIFIL-Truppensteller hinausgeht.

Die Liste der Unterzeichner umfasst derzeit: Algerien, Armenien, Australien, Österreich, Bahrain, Bangladesch, Belgien, Brasilien, Brunei, Kambodscha, Volksrepublik China, Kolumbien, Kroatien, Zypern, Demokratische Republik Kongo, Dänemark, Ägypten, El Salvador, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Ghana, Griechenland, Guatemala, Ungarn, Indonesien, Irland, Italien, Jordanien, Lettland, Liberia, Luxemburg, Malaysia, Malta, Moldau, Mongolei, Marokko, Nepal, Niederlande, Nordmazedonien, Pakistan, Panama, Philippinen, Polen, Portugal, Katar, Republik Korea, Rumänien, Russische Föderation, Sierra Leone, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, Schweden, Tansania, Thailand, Türkei, Vereinigtes Königreich, Uruguay, Sambia sowie die Europäische Union.

Der Sprecher betonte ausdrücklich, dass weitere Länder sich noch anschließen könnten – ein Zeichen dafür, wie breit die Front der Verurteilung ist.

Die Erklärung beginnt mit einer klaren Positionsbestimmung: „Wir, die truppenstellenden Länder der UN-Interimstruppe im Libanon (UNIFIL), zusammen mit mehreren anderen Mitgliedstaaten und der Europäischen Union, haben unsere tiefe Besorgnis über die seit dem 2. März 2026 eskalierenden Spannungen im Libanon und deren Auswirkungen auf die Sicherheit der Friedenstruppen zum Ausdruck gebracht.“

Die Staaten verurteilen „auf das Schärfste die anhaltenden Angriffe auf die UNIFIL, einschließlich der jüngsten schweren Angriffe, bei denen drei indonesische Friedenstruppen ums Leben kamen und mehrere weitere Friedenstruppen aus Frankreich, Ghana, Indonesien, Nepal und Polen verletzt wurden.“

Besonders scharf wird das „Kürzlich wurde inakzeptables aggressives Verhalten gegenüber dem Personal und der Führung der UNIFIL beobachtet“ angeprangert – jene Formulierung, die inzwischen weltweit als Überschrift kursiert und für die virale Verbreitung sorgt.

Die Unterzeichner erinnern eindringlich daran, dass Friedenssoldaten niemals Ziel von Angriffen sein dürfen. „Friedenssoldaten dürfen niemals Ziel von Angriffen sein, und Angriffe auf sie sind verboten, da sie unter dem Schutz des Völkerrechts und einschlägiger Resolutionen des UN-Sicherheitsrats stehen und ein Kriegsverbrechen darstellen können.“

Die Sicherheit und der Schutz der UN-Friedenstruppen seien „nicht verhandelbar“. Die Staaten fordern den UN-Generalsekretär und den Sicherheitsrat auf, „alle ihnen zur Verfügung stehenden Mittel einzusetzen, um den Schutz der UN-Friedenstruppen in einer zunehmend gefährlichen Umgebung zu stärken“.

Weiter heißt es: „Wir bekräftigen unsere volle Unterstützung für UNIFIL und ihr Mandat, wie es in den einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats festgelegt ist, und fordern alle Parteien unter allen Umständen auf, alle Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit von Friedenspersonal und Einrichtungen im Einklang mit dem Völkerrecht zu gewährleisten.“

Die Erklärung ruft die UN auf, „alle Angriffe auf Friedenssoldaten weiterhin zügig, transparent und umfassend zu untersuchen“ und die truppenstellenden Länder laufend zu informieren – in Übereinstimmung mit den Sicherheitsratsresolutionen 2518 (2020) und 2589 (2021).

„Wir wollen, dass die Verantwortlichen für diese Angriffe zur Rechenschaft gezogen werden.“ Die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden.

Neben der Sicherheit der Friedenssoldaten widmet sich die Stellungnahme auch der dramatischen humanitären Lage im Libanon. Die Unterzeichner drücken „tiefe Besorgnis über die humanitäre Lage im Libanon aus, insbesondere über die erheblichen zivilen Opfer, die weitreichende Zerstörung ziviler Infrastruktur und die Vertreibung von mehr als 1 Million Menschen“.

Sie fordern alle Konfliktparteien auf, „dringend zur Vereinbarung über die Einstellung der Feindseligkeiten von 2024 zurückzukehren und die Resolution 1701 des UN-Sicherheitsrats von 2026 zu respektieren“.

Es gelte, „eine Einstellung der Feindseligkeiten im Libanon, eine Deeskalation der Spannungen sowie die Rückkehr aller Parteien an den Verhandlungstisch“ herbeizuführen.

Abschließend bekräftigen die 70 Nationen und die EU ihre „starke Verpflichtung zur Souveränität, Unabhängigkeit, territorialen Integrität und Einheit des Libanon“.

Sie zollen allen UN-Friedenstruppen Tribut: „Wir würdigen das Engagement und den Dienst aller Friedenssoldaten der Vereinten Nationen, die ihr Leben für den internationalen Frieden und die Sicherheit riskieren, und sprechen allen truppenstellenden Ländern unsere tiefe Anerkennung aus.“

Die Erklärung endet mit einem schlichten, aber wirkungsvollen Dank an alle Anwesenden. Sie ist mehr als nur eine diplomatische Note – sie ist ein kollektiver Aufschrei der internationalen Gemeinschaft.

Während die Bilder der verletzten und getöteten Peacekeeper um die Welt gehen, wächst der Druck auf die UN und den Sicherheitsrat. Die virale Verbreitung der Stellungnahme zeigt: Die Welt schaut nicht länger weg.

Sie fordert Schutz für diejenigen, die im Namen des Friedens ihr Leben riskieren, und sie verlangt, dass Angriffe auf UNIFIL – egal von welcher Seite – Konsequenzen haben müssen.

Ob diese starken Worte nun zu konkreten Maßnahmen führen, wird die kommenden Tage zeigen. Doch eines ist bereits klar: „Unakzeptables aggressives Verhalten“ ist nicht länger hinnehmbar. Die internationale Gemeinschaft hat gesprochen.