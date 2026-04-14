Während die USA eine Blockade des Hormuz-Kanals verhängen, warnt Trump, dass alle iranischen Schiffe, die sich dem Kanal nähern, „eliminiert“ werden und weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Die USA drängten den Iran, jegliche Anreicherung von Uran für 20 Jahre einzustellen ; der Iran konterte daraufhin mit einem Zeitraum von weniger als zehn Jahren, woraufhin die Verhandlungen am Wochenende scheiterten (Axios). Dennoch betonen die Vermittler, dass die Tür für eine Einigung noch nicht geschlossen sei.

; der Iran konterte daraufhin mit einem Zeitraum von weniger als zehn Jahren, woraufhin die Verhandlungen am Wochenende scheiterten (Axios). Dennoch betonen die Vermittler, dass die Tür für eine Einigung noch nicht geschlossen sei. Das iranische Militär bezeichnet die derzeit geltende US-Blockade der Häfen am Persischen Golf als „illegale“ Handlung, die „Piraterie“ gleichkomme , während Trump zudem begrenzte Militärschläge gegen den Iran in Erwägung zieht. Trump warnt, dass iranische Schnellboote „eliminiert“ würden.

, während Trump zudem begrenzte Militärschläge gegen den Iran in Erwägung zieht. Trump warnt, dass iranische Schnellboote würden. Das US-Militär gibt an, die Blockade im Golf von Oman und im Arabischen Meer durchzusetzen, berichtet Reuters. Stunden nach Beginn der US-Operation wurden keine größeren Zwischenfälle oder Aggressionen gemeldet.

durchzusetzen, berichtet Reuters. Stunden nach Beginn der US-Operation wurden keine größeren Zwischenfälle oder Aggressionen gemeldet. Experten analysieren das Scheitern der Pakistan-Gespräche, bei denen die „Differenzen enorm waren“ – und dennoch sagt der iranische Außenminister, die Seiten seien „nur wenige Zentimeter entfernt“ von einem „Islamabad-Memorandum“ .

– und dennoch sagt der iranische Außenminister, die Seiten seien . Die Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah dauern am Vorabend der für Dienstag in Washington geplanten Gesprächezwischen israelischen und libanesischen Vertretern an.

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Vermittler drängen weiterhin auf Iran-Abkommen, nachdem die USA einen 20-jährigen Stopp des Atomprogramms gefordert hatten

Am Montag wurde ein US-Beamter in Axios mit den Worten zitiert, der Iran müsse sein Programm zur Urananreicherung für 20 Jahre einstellen, um den Konflikt zu beenden, womit man von einer früheren Forderung des Weißen Hauses nach einem dauerhaften Ende der Anreicherung abrückte. Daraufhin, so berichten Quellen, konterten die Iraner mit einem kürzeren Zeitraum im „einstelligen Bereich“, also weniger als zehn Jahren.

Mehrere Länder des Nahen Ostens bemühen sich weiterhin um eine Vermittlung, da sowohl Washington als auch Teheran von ihren maximalistischen Positionen in Bezug auf die Anreicherung abgerückt sind. Vor den Gesprächen forderte Trump einen dauerhaften Stopp, während der Iran auf ein Abkommen drängte, das ein ziviles Atomprogramm ohne zusätzliche Einschränkungen zulässt. Axios berichtete weiter, die „Tür für ein Abkommen sei nicht verschlossen“, doch die Positionen beider Seiten lägen sicherlich noch weit auseinander, wobei Teheran Washington vorwirft, unerklärlicherweise zu unerträglichen „maximalistischen Forderungen“ zurückzukehren.

Mindestens 15 Schiffe der US-Marine setzen Blockade durch

Das Wall Street Journal hat kürzlich detailliert berichtet, dass sich mehr als 15 amerikanische Kriegsschiffe derzeit im Golf von Oman und im Arabischen Meer befinden, um die Operation zu unterstützen. Der Bericht präzisierte weiter: „Eine Warnung an Seefahrer von UK Maritime Trade Operations, einer der britischen Royal Navy angegliederten Stelle, besagte, dass Beschränkungen des Seeverkehrs für iranische Häfen und Küstengebiete entlang des Persischen Golfs, des Golfs von Oman und Teilen des Arabischen Meeres durchgesetzt würden.

‚Jedes Schiff, das das blockierte Gebiet ohne Genehmigung betritt oder verlässt, muss mit Abfangen, Umleitung und Beschlagnahmung rechnen‘, heißt es in einer Mitteilung des US-Zentralkommandos (CENTCOM). Und die UKMTO hat den Schiffsverkehr gewarnt: ‚Diese Zugangsbeschränkungen gelten unterschiedslos für Schiffe unter jeder Flagge, die iranische Häfen, Ölterminals oder Küstenanlagen anlaufen.‘ Trump prahlt am Montag mit Folgendem:

Trump: Iranische Schiffe, die sich der Blockade nähern, werden vernichtet

Die von Trump angeordnete militärische Blockade der Straße von Hormus durch die USA ist am frühen Abend Ortszeit (und um 10 Uhr in den USA) in Kraft getreten, und Trump veröffentlichte kurz darauf die folgende Nachricht auf Truth Social, in der er warnte, dass, falls eines der iranischen Schiffe – von denen er sagt, dass es sich derzeit lediglich um kleine „Schnellangriffsschiffe“ handelt – „auch nur in die Nähe unserer Blockade kommt, es sofort eliminiert wird“. Er beschrieb dies als „dasselbe Tötungssystem, das wir gegen die Drogenhändler anwenden“ – in Anspielung auf die Operationen in der Karibik und zuvor in Venezuela.

Die US-Marine soll von dem Golf von Oman und dem Arabischen Meer aus operieren, während sie die Blockade durchsetzt. In den ersten paar Stunden nach deren Inkrafttreten wurden zunächst keine feindseligen Zwischenfälle gemeldet. Tatsächlich kommt es zu einer Pattsituation.

Zur Erinnerung: Nach der früheren Ankündigung der Blockadepläne durch das CENTCOM hatte der iranische Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf am Sonntag erklärt: „Genießt die aktuellen Tankstellenzahlen“, und fügte hinzu: „Mit der sogenannten ‚Blockade‘ werdet ihr euch bald nach Benzin für 4–5 Dollar sehnen.“

Die Lücken waren enorm

Was Luftangriffe und Raketenangriffe im Nahen Osten angeht, ist es seit dem Scheitern der US-iranischen Gespräche in Pakistan am Wochenende relativ ruhig geblieben. Wie wir bereits berichteten, erwägt Präsident Trump von nun an mögliche begrenzte Angriffe auf die Islamische Republik. Der zuvor vereinbarte zweiwöchige Waffenstillstand hält weiterhin, obwohl die Gespräche in Pakistan gescheitert sind und keine Pläne für eine weitere Verhandlungsrunde bestehen.

Der einzige Bereich, in dem es weiterhin zu erheblichen Feuergefechten kommt, ist die Lage zwischen Israel und dem Libanon, wo regionale Medien am Montag über eine Flut neuer Hisbollah-Angriffe auf Nordisrael berichten, parallel zu schweren Angriffen der israelischen Streitkräfte auf den Südlibanon von Sonntagabend bis Montag.

Der iranische Außenminister Abbas Araghchi hatte die Situation aus Teherans Sicht zusammengefasst und am Sonntag auf X geschrieben, dass der Iran und die USA nach „intensiven Gesprächen auf höchster Ebene seit 47 Jahren“ „nur noch wenige Zentimeter“ von einem „Islamabad-Memorandum of Understanding“ entfernt seien. Er fuhr fort: „Wir stießen auf Maximalismus, wechselnde Zielvorgaben und Blockaden“, bevor er schloss: „Keine Lektionen gelernt. Guter Wille erzeugt guten Willen. Feindschaft erzeugt Feindschaft.“ Einige der neuesten Meldungen:

IRANISCHE REGIERUNGSVERTRETER PRÜFEN DIE EINSTELLUNG DER URANANREICHERUNG ALS VORAUSSETZUNG DER USA FÜR EINE BEENDIGUNG DES KRIEGES – NEW YORK POST NEW YORK POST: IRANISCHE REGIERUNGSVERTRETER PRÜFEN DIE EINSTELLUNG DER URANANREICHERUNG ALS VORAUSSETZUNG DER USA FÜR EINE BEENDIGUNG DES KRIEGES

Sobald die Meldung bei Reuters erschien, stürzte der Ölpreis ab:

Unterdessen bestätigte der israelische Journalist Amit Segal vom Sender Channel 12 in einer Nachbetrachtung aus Islamabad, dass die „Differenzen enorm waren“, bevor Vizepräsident JD Vance und sein Team die Verhandlungen abbrachen und am frühen Sonntag nach Washington zurückflogen. „Die Amerikaner stimmten in den Verhandlungen in Islamabad zu, einen bestimmten Teil der eingefrorenen Gelder freizugeben und den Krieg zu beenden“, schreibt Segal. „Im Gegenzug forderten sie ein 20-jähriges Moratorium für die Anreicherung, die Entfernung von angereichertem Material aus dem Iran und freie Schifffahrt in der Straße von Hormus ohne Steuerzahlungen.“ Zum Thema Atomkraft merkt er an: „Die Iraner diskutierten die Atomfrage entgegen den Anweisungen aus Teheran, aber die Differenzen waren enorm.“

Iran's Parliament Speaker Ghalibaf had impressed the American team as a “refined and professional bargainer, and potential leader of a new Iran.”



Source: David Ignatius, WaPo pic.twitter.com/HyEa7RnsIo — Clash Report (@clashreport) April 13, 2026

Übersetzung von „X“: Der Sprecher des iranischen Parlaments Ghalibaf hatte das amerikanische Team als „verfeinerten und professionellen Verhandler und potenziellen Führer eines neuen Iran“ beeindruckt. Quelle: David Ignatius, WaPo

Aktuelle Bedrohungen in der Straße von Hormus

Doch nachdem Präsident Trump seine eigene Blockade der Straße von Hormuz begonnen hat (oder kurz davor steht), und gewarnt hat, dass das US-Militär „das Wenige, was vom Iran übrig ist, erledigen“ werde – haben zwei mit dem Iran in Verbindung stehende Öltanker den Golf über die Straße von Hormuz verlassen, wie Schifffahrtsdaten von Kpler und LSEG zeigen. Reuters identifizierte einen davon als den Tanker „Auroura“, beladen mit iranischen Ölprodukten, und den anderen als den mit Diesel beladenen „New Future“, der im Hafen von Hamriyah in den Vereinigten Arabischen Emiraten beladen wurde.

Die anhaltende Pattsituation führte am Montag zu einer neuen Warnung seitens der iranischen Streitkräfte. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur IRIB News, die auch von Bloomberg zitiert wurde, hieß es: „Sollte die Sicherheit der iranischen Häfen im Persischen Golf und im Arabischen Meer bedroht sein, wird kein Hafen im Persischen Golf und im Arabischen Meer sicher sein.“ In der Erklärung hieß es weiter: „Die Sicherheit in den Häfen des Persischen Golfs und des Arabischen Meeres gilt entweder für alle oder für niemanden.“ Die US-Beschränkungen für den Schiffsverkehr in internationalen Gewässern seien „illegal und stellen einen Akt der Piraterie dar“, weshalb der Iran bereit sei, „einen dauerhaften Mechanismus zur Kontrolle der Straße von Hormus konsequent umzusetzen“. Reuters berichtet am Montag:

Das US-Militär wird im Golf von Oman und im Arabischen Meer östlich der Straße von Hormus eine Blockade durchsetzen, die für den gesamten Schiffsverkehr unabhängig von der Flagge gilt, teilte das US-Zentralkommando in einer Mitteilung an Seeleute mit, die Reuters am Montag vorlag. In der Mitteilung hieß es, die Blockade trete am Montag um 14:00 Uhr GMT in Kraft.

Unterdessen geben die Europäer weiterhin nur Lippenbekenntnisse ab, sich einer Art Koalition zur Wiederöffnung der Meerenge anzuschließen. Frankreich und das Vereinigte Königreich haben erklärt, dass sie derzeit damit beschäftigt sind, für die kommenden Tage eine Konferenz für Länder zu organisieren, die eine „rein defensive“ und „friedliche“ Mission zur Wiederöffnung der Straße von Hormus ins Leben rufen wollen. Der französische Präsident Emmanuel Macron erklärte am Montag, dass „Frankreich bereit ist, seinen Teil voll und ganz beizutragen, wie es dies seit dem ersten Tag des Konflikts konsequent angestrebt hat“.

No effort must be spared to swiftly reach, through diplomatic means, a strong and lasting settlement to the conflict in the Middle East.



Such a settlement must provide the region with a robust framework enabling all to live in peace and security.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 13, 2026

Übersetzung von „X“: Kein Aufwand darf gescheut werden, um durch diplomatische Mittel schnell eine starke und dauerhafte Regelung des Konflikts im Nahen Osten zu erreichen. Eine solche Regelung muss der Region einen robusten Rahmen bieten, der es allen ermöglicht, in Frieden und Sicherheit zu leben. Zu diesem Zweck müssen alle Kernfragen durch dauerhafte Lösungen angegangen werden, sei es hinsichtlich der nuklearen und ballistischen Aktivitäten des Iran, seiner destabilisierenden Handlungen in der Region, der Notwendigkeit, so schnell wie möglich die freie und uneingeschränkte Schifffahrt durch die Straße von Hormus wiederherzustellen, sowie der Notwendigkeit, sicherzustellen, dass der Libanon den Weg des Friedens wieder beschreitet, unter voller Achtung seiner Souveränität und territorialen Integrität. Frankreich ist bereit, seinen vollen Beitrag zu leisten, wie es seit dem allerersten Tag des Konflikts konsequent angestrebt hat. Hinsichtlich der Straße von Hormus werden wir in den kommenden Tagen zusammen mit dem Vereinigten Königreich eine Konferenz mit jenen Ländern organisieren, die bereit sind, an unserer Seite zu einem friedlichen multinationalen Einsatz beizutragen, der darauf abzielt, die Freiheit der Schifffahrt in der Straße wiederherzustellen. Diese streng defensive Mission, getrennt von den kriegführenden Parteien des Konflikts, soll so bald wie möglich unter den gegebenen Umständen eingesetzt werden.

Er machte zudem die Position Frankreichs deutlich, dass die „Kernfragen“ des iranischen Atomprogramms sowie des Arsenals an ballistischen Raketen weiterhin angegangen werden müssen. Laut Bloomberg widersetzt sich Großbritannien weiterhin den Forderungen Washingtons nach einer geplanten Blockade der Straße von Hormus. Dies sorgt für einen weiteren Streitpunkt zwischen Trump und Premierminister Keir Starmer.

Anhaltende Kämpfe im Libanon am Vorabend der Gespräche in Washington

Die gegenseitigen Angriffe über die israelisch-libanesische Grenze hinweg haben nicht aufgehört, sind jedoch im Vergleich zu den massiven Überraschungsangriffen Israels auf Beirut und den Süden am vergangenen Mittwoch deutlich weniger heftig geworden. Al Jazeera berichtet jedoch am Montag, dass „die israelischen Angriffe im Südlibanon nicht nachgelassen haben und viele Dörfer und Städte getroffen haben, wobei die jüngsten Angriffe Nabatieh al-Fawqa, al-Abbassieh und Bint Jbeil betrafen.“

Die Hisbollah erklärte ihrerseits, sie habe israelische Soldaten in der Siedlung Shlomi „mit einer Flut von Angriffsdrohnen“ ins Visier genommen. Infolgedessen heulten weiterhin Warnsirenen in Nordisrael und im Gebiet Galiläa, wobei israelische Medien berichteten, dass vier Raketen von der Hisbollah abgefeuert wurden, die israelische Abwehr jedoch zwei abfangen konnte, während die anderen beiden in einem offenen Gebiet einschlugen und keine Berichte über Opfer vorliegen.

⚡️Latge scale drone attack in the north now pic.twitter.com/UNLia6ipkv — War Monitor (@WarMonitors) April 13, 2026

Übersetzung von „X“: Groß angelegter Drohnenangriff im Norden jetzt

Die libanesische Nachrichtenagentur hat berichtet, dass israelische Streitkräfte am Sonntag mindestens 30 Orte im Südlibanon sowie Gebiete im westlichen Bekaa-Tal angegriffen haben. Von Sonntag auf Montag wurden bei Angriffen auf Bazouriyeh mindestens fünf Menschen getötet und neun verletzt; die Rettungsarbeiten dauern an. Ein Angriff traf die Hauptschule der Stadt und beschädigte das Gebäude; an anderen Orten kam eine Person in Nabatieh al-Fawqa ums Leben, eine weitere in Sir al-Gharbiya, und zwei Einwohner von Shoukin wurden am frühen Montagmorgen getötet.

Die geplanten Friedensgespräche zwischen Israel und dem Libanon sollen weiterhin am Dienstag in Washington stattfinden. Israels Botschafter in den Vereinigten Staaten, Yechiel Leiter, leitet die israelische Delegation.

„Bei dem Gespräch heute Vormittag in Washington zwischen den israelischen und libanesischen Botschaftern in Washington sowie dem US-Botschafter im Libanon unter der Schirmherrschaft des US-Außenministeriums hat Israel zugestimmt, am kommenden Dienstag formelle Friedensverhandlungen aufzunehmen“, erklärte Leiter in einer Stellungnahme. „Israel lehnte es ab, über einen Waffenstillstand mit der Terrororganisation Hisbollah zu verhandeln, die Israel weiterhin angreift und das Haupthindernis für den Frieden zwischen den beiden Ländern darstellt.“ Auch die Hisbollah hat erklärt, sie werde nicht mit den Israelis sprechen, und all dies bedeutet, dass libanesische Regierungsvertreter die Verhandlungen in Washington D.C. führen werden – was, wenn überhaupt, nur begrenzte Ergebnisse erwarten lässt.

Netanjahu warnt: Waffenstillstand mit dem Iran könnte „schnell“ enden

Steht ein größerer Krieg unmittelbar bevor? In einer Regierungssitzung am Montag erklärte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, der Waffenstillstand mit dem Iran könne schnell enden. Er sagte: „Ich habe gestern mit dem US-Vizepräsidenten J.D. Vance gesprochen. Er rief mich aus seinem Flugzeug auf dem Rückweg von Islamabad an. Er berichtete mir ausführlich, wie es Mitglieder dieser Regierung jeden Tag tun, über die Entwicklungen in den Verhandlungen. In diesem Fall über den Zusammenbruch der Verhandlungen.“

Zerstörunng in Beirut, Getty Images

Netanjahu behauptete, der Zusammenbruch sei auf die amerikanische Seite zurückzuführen, die nicht bereit gewesen sei, das zu tolerieren, was er als Verstoß des Iran gegen die Vereinbarung zur Aufnahme von Verhandlungen bezeichnete. Er sagte, die Vereinbarung habe einen sofortigen Waffenstillstand und die sofortige Wiederöffnung der Meerenge vorgesehen, was der Iran jedoch nicht getan habe.

Er sagte, die Amerikaner hätten dieses Ergebnis abgelehnt, und fügte hinzu, dass Vance deutlich gemacht habe, dass das zentrale Anliegen für Präsident Trump und die Vereinigten Staaten die Beseitigung des gesamten angereicherten Materials und die Gewährleistung sei, dass es in den kommenden Jahren, möglicherweise sogar Jahrzehnten, keine weitere Anreicherung im Iran geben werde. Er erinnerte die Beamten daran, dass dieses Ziel auch für Israel wichtig sei.

Weitere geopolitische Neuigkeiten

Via Newsquawk…

Eine US-Delegation unter der Leitung von Vizepräsident JD Vance verließ die Gespräche mit dem Iran in Pakistan nach 21 Stunden ohne Einigung. Vance sagte, die USA hätten eine feste Zusage angestrebt, dass der Iran keine Atomwaffe anstreben oder die Fähigkeit erwerben werde, schnell eine solche zu beschaffen, und hinterließen ein „endgültiges und bestes Angebot“. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Nasser Kanaani Baqaei, sagte, Fortschritte hingen davon ab, dass die USA übertriebene und unrechtmäßige Forderungen vermeiden und in gutem Glauben verhandeln, während iranische Medienberichte von Meinungsverschiedenheiten sprachen und berichteten, die USA hätten in den Gesprächen das gefordert, was sie im Krieg nicht erreicht hätten.

US-Präsident Donald Trump sagte, die US-Marine werde damit beginnen, Schiffe zu blockieren, die in die Straße von Hormus ein- oder auslaufen. Er sagte, die Gespräche seien gut verlaufen und man habe sich in den meisten Punkten geeinigt, außer in der Atomfrage, die er als die einzige bezeichnete, die zähle. Er fügte hinzu, das Ziel sei es, einen Rahmen zu erreichen, bei dem „alle rein- und rausfahren dürfen“, warf dem Iran vor, dies durch die Behauptung möglicher Minen zu behindern, bezeichnete dies als „weltweite Erpressung“ und warnte, dass jeder iranische Angriff auf US-Streitkräfte oder -Schiffe mit überwältigender Gewalt beantwortet werde.

Das United States Central Command erklärte, es werde am 13. April um 17:00 Uhr israelischer Zeit (15:00 Uhr BST / 10:00 Uhr EDT) eine Blockade des Seeverkehrs in und aus iranischen Häfen verhängen, ohne jedoch Schiffe zu behindern, die die Straße von Hormus in Richtung oder aus nicht-iranischen Häfen durchqueren. Trump bestätigte den Zeitpunkt später öffentlich.

Trump und seine Berater erwägen laut Berichten des Wall Street Journal, neben der Blockade auch begrenzte Angriffe im Iran wieder aufzunehmen, um den Stillstand zu durchbrechen, bleiben dabei aber offen für eine diplomatische Lösung.

Vermittler aus Pakistan, Ägypten und der Türkei werden laut Axios in den kommenden Tagen ihre Bemühungen fortsetzen, um die Gräben zwischen den USA und dem Iran zu überbrücken. Alle Parteien gehen davon aus, dass eine Einigung weiterhin möglich ist, und früheren Berichten zufolge fanden die Gespräche in einer positiven Atmosphäre statt, wobei ein weiteres Engagement erwartet wird.

Das Weiße Haus skizzierte rote Linien, die der Iran ablehnte, darunter die Beendigung jeglicher Urananreicherung, den Abbau wichtiger Nuklearanlagen, die Rückgewinnung von über 400 Kilogramm hoch angereichertem Uran, von dem angenommen wird, dass es unterirdisch vergraben ist, die Akzeptanz eines umfassenderen regionalen Deeskalationsrahmens, die Beendigung der Unterstützung für Gruppen wie die Hamas, die Hisbollah und die Houthis, die vollständige Wiederöffnung der Straße von Hormus sowie die Abschaffung von Transitgebühren.

Der iranische Außenminister erklärte: „In intensiven Gesprächen auf höchster Ebene seit 47 Jahren hat sich der Iran in gutem Glauben mit den USA engagiert, um den Krieg zu beenden. Doch als wir nur noch wenige Zentimeter vom ‚Islamabad-MoU‘ entfernt waren, stießen wir auf Maximalismus, wechselnde Zielvorgaben und eine Blockade.“

Die iranischen Streitkräfte warnten laut IRIB News, dass kein Hafen im Persischen Golf oder im Omanischen Meer sicher bleiben werde, sollten die iranischen Häfen bedroht werden.

Ein Sprecher der iranischen Nationalen Sicherheitskommission bezeichnete die Behauptung der USA bezüglich einer Blockade laut ISNA als Bluff.

Die israelischen Streitkräfte gaben bekannt, dass Truppen gezielte Bodenoperationen gegen die Infrastruktur der Hisbollah im Gebiet Bint Jbeil im Südlibanon ausweiten, wobei über 100 Kämpfer getötet, Dutzende von Stützpunkten zerstört und Hunderte von Waffen beschlagnahmt wurden.

Die Nachrichtenagentur Tasnim berichtete, dass die USA den Zugang zur Meerenge von Bab al-Mandab riskieren, sollten sie ihre Aktionen rund um die Straße von Hormus eskalieren lassen.

Das Korps der Islamischen Revolutionsgarden warnte laut IRNA, dass das Annähern von Militärschiffen an die Straße von Hormus einen Verstoß gegen den Waffenstillstand darstelle.

Israelische Streitkräfte führten zwei Luftangriffe in der Nähe von Choukine im Südlibanon durch.

Die IDF definierte den Libanon als primären Einsatzraum, während der Iran als „Bereitschaftsraum“ mit erhöhter Alarmstufe eingestuft wurde.

Israel genehmigte Pläne zur Errichtung von 15 permanenten Lagern entlang der libanesischen Frontdörfer, wie Al Jazeera unter Berufung auf Channel 12 berichtete.

Israelische Streitkräfte führten Berichten zufolge einen Angriff auf Beyout Al-Siyad im Südlibanon durch.

In Kiryat Shmona im Norden Israels heulten Sirenen, während Berichte darauf hindeuten, dass die Hisbollah Raketenangriffe auf israelische Städte gestartet habe.

Emmanuel Macron erklärte, Frankreich und das Vereinigte Königreich würden in den kommenden Tagen eine Konferenz organisieren, um die Freiheit der Schifffahrt in der Straße von Hormus wiederherzustellen, wobei er einen defensiven Ansatz sowie die Notwendigkeit einer dauerhaften diplomatischen Lösung und erneuter Friedensbemühungen im Libanon betonte.

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