Brian Berletic

Die westlichen Medien haben einen Großteil ihrer Aufmerksamkeit auf den jüngsten, von den USA begonnenen Angriffskrieg im Nahen Osten gegen den Iran verlagert, doch Teile der westlichen Medien bleiben weiterhin darauf ausgerichtet, die öffentliche Wahrnehmung auch an anderen Fronten des globalen US-Kriegs gegen die Multipolarität zu formen – einschließlich des andauernden US-Stellvertreterkriegs gegen Russland in der Ukraine.

Ukrainische „Wunderwaffen“

Bekannte Propagandaformeln werden weiterhin genutzt, um diese älteren Kriege am Laufen zu halten, während die USA andernorts global eskalieren – darunter Behauptungen über neue „Wunderwaffen“, die der Ukraine geliefert oder von ihr entwickelt wurden.

Von M777-Artilleriesystemen über HIMARS, Patriot-Raketensysteme, F-16-Kampfjets bis hin zu ATACMS – jede dieser Waffenplattformen wurde als „Gamechanger“ eingeführt, der das Kriegsgeschehen zugunsten der Ukraine wenden würde, obwohl dieselben Medien gleichzeitig behaupteten, die Ukraine sei bereits „am Gewinnen“.

Was viele dieser Artikel jedoch auslassen, ist noch wichtiger als das, was sie dem Publikum präsentieren.

Ukrainische robotische Wunderwaffen

Ein jüngster Anstieg von Berichten über ukrainische „Bodenroboter“ folgt nun diesem bekannten Muster.

Der Guardian behauptet in seinem Artikel „Die Front ist wie Terminator: Kampfroboter geben der Ukraine Hoffnung im Krieg mit Russland“, dass sich die Ukraine zu einem „Zentrum für die Entwicklung unbemannter Waffen“ entwickle – und suggeriert damit eine einzigartige Expertise im Bereich von Drohnen und nun auch Bodenrobotern.

Wenn die westlichen Medien den offenen Neonazismus ukrainischer Militäreinheiten, die sie in diesen Artikeln hervorheben, ausblenden, überrascht es nicht, dass sie auch verschweigen, dass Russland nicht nur ebenfalls Drohnen und unbemannte Bodenfahrzeuge einsetzt, sondern sogar in größerer Zahl – zusätzlich zu Russlands eigenen Vorteilen bei Personal, Material und konventioneller militärischer Stärke.

Der Guardian behauptet, die ukrainische Expertise sei so gefragt, dass selbst im Kontext des aktuellen US-Kriegs gegen den Iran Staaten wie Saudi-Arabien und Katar ein 10-jähriges Verteidigungsabkommen mit der Ukraine geschlossen hätten, um „kostengünstige ukrainische Abfangsysteme“ zu erhalten.

Was der Guardian nicht erwähnt: Das Abkommen umfasst Technologietransfer, Fabrikbau und lokale Produktion im Nahen Osten – ein Prozess, der Jahre dauert. Das deutet darauf hin, dass die Ukraine selbst keinen Überschuss an Drohnenproduktion hat, während sie gleichzeitig im Krieg mit Russland unter Druck steht.

Der Artikel konzentriert sich hauptsächlich auf unbemannte Bodenfahrzeuge (UGVs), die angeblich jede Rolle an der Front übernehmen – von Infanterie über Logistik bis hin zu medizinischer Evakuierung.

Ganz am Ende räumt der Artikel jedoch ein: „Auch Russland nutzt umfangreich Bodensysteme.“

Was er nicht sagt: Russland produziert deutlich mehr unbemannte Systeme aller Art – in Mengen, die der kollektive militärisch-industrielle Komplex des Westens nicht erreichen kann.

Aufmerksame Leser hätten zudem bemerkt, dass der Guardian behauptet, diese Systeme gäben „Hoffnung“ an Frontabschnitten wie Pokrowsk – eine Stadt, die längst von russischen Kräften eingenommen wurde, die weiter nach Westen vorrücken.

Der Guardian versucht zudem zu argumentieren, Russland kontrolliere nur etwa 20 % der Ukraine und habe seit 2022 „keine signifikanten Fortschritte gemacht“, während gleichzeitig von 1,2 Millionen russischen Gefallenen oder Verwundeten die Rede ist.

Was ausgelassen wird: der zermürbende Charakter des Krieges, der die Ukraine überhaupt erst dazu zwingt, so stark auf Drohnen und Roboter zu setzen.

Ein weiterer Artikel von The Interpreter stellt fest, dass die Ukraine während des gesamten Krieges auf Technologie gesetzt habe, um Russlands zahlenmäßige Überlegenheit auszugleichen – zunächst mit Drohnen, nun auch am Boden.

Das Problem bleibt: Was immer die Ukraine produziert – Russland produziert mehr und kombiniert dies mit seinen eigenen personellen und materiellen Vorteilen.

Beide Artikel beziehen sich auf dieselbe ukrainische Einheit, die diese Systeme einsetzt – was Zweifel daran aufwirft, wie weit verbreitet und erfolgreich diese Technologie tatsächlich ist. Wäre sie so effektiv, gäbe es Berichte aus zahlreichen Einheiten.

Stattdessen wird immer wieder dieselbe Einheit genannt: die „3. Sturmbrigade“, auch bekannt als „Asow*“.

Was der Guardian (und andere) nicht sagen

Die 3. Sturmbrigade ist in Wirklichkeit eine moderne neonazistische Militäreinheit.

Sie verwendet offen das stilisierte Wolfsangel-Symbol aus der NS-Zeit, das auf den Bildern im Guardian-Artikel deutlich zu sehen ist – auch auf den gezeigten Robotern.

Der Artikel zitiert zudem ihren Kommandeur Andrij Bilezkyj, der erklärte, dass neue taktische Ansätze entscheiden würden, wer den Krieg gewinnt.

Der Guardian erwähnt weder die NS-Symbole noch Bilezkyjs Vergangenheit als bekannter Neonazi – obwohl er selbst in früheren Jahren darüber berichtet hat.

Ein Guardian-Artikel von 2014 räumte ein, dass das Symbol des Asow-Bataillons an das NS-Wolfsangel erinnert und viele Mitglieder Verbindungen zu Neonazi-Gruppen haben.

Ein weiterer Artikel von 2018 beschrieb die „National Militia“ als ultranationalistische Organisation mit engen Verbindungen zur Asow-Bewegung, die offen neonazistische Mitglieder enthält.

Trotzdem versucht der Guardian heute, Bilezkyj zu relativieren und behauptet, er habe seine Rhetorik „abgemildert“, obwohl er 2010 erklärte, die Mission der Ukraine sei es, „die weißen Rassen der Welt in einem finalen Kreuzzug gegen semitisch geführte Untermenschen zu führen“.

Dass Bilezkyj weiterhin eine führende militärische Rolle innehat und unter NS-Symbolik operiert – ohne dass dies noch erwähnt wird – zeigt, wie aus anfänglichem „Weißwaschen“ mittlerweile schlichtes Weglassen geworden ist.

Fazit

Wie bereits 2014, als die USA beim Umsturz der ukrainischen Regierung auf genau diese extremistischen Kräfte setzten und sie später in militärische Strukturen integrierten, treiben westliche Medien erneut ein Narrativ voran:

ein Narrativ der Hoffnung

– sowohl für die Ukraine selbst als auch für die westliche Öffentlichkeit, die den Krieg weiter unterstützen soll.

Dies geschieht trotz der Realität:

Die Ukraine ist zahlenmäßig unterlegen, schlechter ausgestattet und verliert einen Abnutzungskrieg, den auch Drohnen und Roboter nicht wenden können.

Die westlichen Medien verbreiten damit nicht nur irreführende Darstellungen über „Wunderwaffen“, sondern verzerren systematisch den gesamten Konflikt – einschließlich der Kräfte, die die USA dabei unterstützen.