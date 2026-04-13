Die nächste Phase des Great Reset: Der Ersatz des Menschen (Teil 2) | Daily Pulse

Von The Vigilant Fox

Das Ziel war schon immer, den Menschen zu ersetzen. Nun beginnt dies tatsächlich Gestalt anzunehmen.

Das Ziel war schon immer, den Menschen zu ersetzen.

Nun beginnt dies tatsächlich zu geschehen.

Jahrelang versuchten Insider, uns zu warnen – Ingenieure, Whistleblower, ganze Teams innerhalb der größten Tech-Unternehmen der Welt. Sie sahen, wohin die KI steuerte … und was aus ihr wurde.

Sie wurden ignoriert, abgetan und als überreagierend abgetan.

Maria Zeee zeigt ein Muster auf, das immer schwerer zu ignorieren ist – wo Technologie, die einst als Fortschritt verkauft wurde, nun für Überwachung, automatisierte Kriegsführung und den systematischen Ersatz menschlicher Arbeitskraft in großem Maßstab genutzt wird.

Lesen Sie Teil 1 hier.

Und das Beunruhigendste daran?

Das ist kein Blick in die Zukunft. Es geschieht bereits.

Heute Abend geht es weiter mit Teil 2 unserer Serie „The Great Reset: Next Phase“ – und was wir Ihnen gleich zeigen werden, macht eines deutlich: Diese nächste Phase steht nicht erst bevor, sie ist bereits im Gange.

Vor jeder großen Krise gibt es immer Stimmen, die versuchen, Alarm zu schlagen. Sie werden abgetan, als überreagierend abgestempelt, als „Panikmacher“ oder Schlimmeres abgetan.

Doch dieses Mal sind diese Warnungen nicht verhallt. Sie haben sich bewahrheitet.

Die Menschen, die dieser Technologie am nächsten standen, haben genau erkannt, wohin das führen würde – und jetzt erleben wir es in Echtzeit.

Morgen Abend werden wir uns auf Lösungen konzentrieren. Aber heute müssen wir uns mit etwas viel Dringenderem auseinandersetzen: wie die Welt aussehen wird, wenn niemand eingreift, um den Kurs zu ändern.

The replacement of humans has always been the goal. Now it’s actually starting to happen.



For years, insiders tried to warn us—engineers, whistleblowers, entire teams inside the biggest tech companies in the world. They saw where AI was heading… and what it was becoming.



They… pic.twitter.com/9Sqm7DIBTT — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) April 8, 2026

Die mit KI verbundenen Risiken wurden nie verschleiert – sie wurden schon früh von genau denjenigen erkannt, die diese Systeme entwickeln.

Ingenieure und Mitarbeiter großer Technologieunternehmen äußerten wiederholt klare Bedenken darüber, wie diese Werkzeuge für Überwachungszwecke und zur Kriegsführung eingesetzt werden könnten. Sie hatten etwas Grundlegendes verstanden: Sobald die Fähigkeit vorhanden ist, wird die Kontrolle zweitrangig. Die Infrastruktur treibt die Expansion voran.

Selbst wenn die Unternehmensleitung Zurückhaltung verspricht, wirken die Anreize in die entgegengesetzte Richtung.

Im Jahr 2018 unterzeichneten Tausende von Google-Mitarbeitern einen Brief gegen militärische KI-Projekte und warnten: „Wir sind der Meinung, dass Google sich nicht am Krieg beteiligen sollte.“

Diese Warnung weist auf eine tiefere Realität hin. KI bleibt nicht auf ihren ursprünglichen Zweck beschränkt. Sobald sie in Verteidigungsstrukturen integriert ist, wird sie anpassungsfähig, skalierbar und zunehmend schwer einzudämmen. Jahre später deuten Whistleblower-Vorwürfe darauf hin, dass genau die Szenarien, die die Mitarbeiter befürchteten, nicht mehr hypothetisch sind.

Das Muster ist kaum zu übersehen – interner Widerstand, öffentliche Beruhigung, dann stille Eskalation. Die Menschen, die der Technologie am nächsten standen, sahen, wohin das führen würde.

Und selbst sie konnten es nicht aufhalten.

The risks surrounding AI were never hidden—they were identified early by the very people building the systems.



Engineers and employees inside major tech companies raised clear, repeated concerns about how these tools could be used for surveillance and warfare. They understood… pic.twitter.com/azGSKj1sKl — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) April 8, 2026

Was derzeit zum Einsatz kommt, zeigt, wie weit die Entwicklung bereits fortgeschritten ist.

Es entstehen Systeme, die den gesamten Prozess der modernen Kriegsführung in einer einzigen Benutzeroberfläche bündeln – Daten fließen ein, Ziele werden identifiziert, Optionen generiert und Maßnahmen in einem kontinuierlichen Kreislauf ausgeführt.

In einer Live-Demo von Palantirs KI-gestütztem Zielerfassungssystem erklärte ein Moderator, wie schnell ein Ziel identifiziert und in die Tat umgesetzt werden kann: „Linksklick, Rechtsklick, Linksklick – und wie durch Zauberei wird es zu einer Erkennung.“

Diese Einfachheit ist nicht nur eine Annehmlichkeit – sie ist eine Transformation. Menschliche Reibungsverluste werden beseitigt, und Entscheidungen, die einst Koordination, Überlegung und Zeit erforderten, werden nun auf nahezu sofortige Arbeitsabläufe reduziert. Der Prozess verläuft von der Erkennung bis zur Aktion mit minimaler Unterbrechung, was als „Schließen einer Kill Chain“ beschrieben wird.

Mit steigender Effizienz nimmt die menschliche Beteiligung ab. Der Bediener entfernt sich vom Ergebnis, während das System schneller, skalierbarer und autonomer wird.

Und sobald diese Fähigkeit existiert, bleibt sie nicht auf ein Schlachtfeld oder einen Kontext beschränkt.

Sie wird zum Modell.

What’s now being deployed shows just how far things have already progressed.



Systems are emerging that compress the entire process of modern warfare into a single interface—data flows in, targets are identified, options are generated, and actions are executed in one continuous… pic.twitter.com/yO8ILy3s5W — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) April 8, 2026

Die Schnittstelle zwischen KI und Biotechnologie bringt eine neue Art von Risiko mit sich – eines, das schwerer vorhersehbar und weitaus schwieriger zu kontrollieren ist.

Die Sorge gilt nicht nur dem Missbrauch. Es geht um Geschwindigkeit. Es geht um Autonomie.

Ein Verteidigungsexperte beschrieb ein Szenario in naher Zukunft, in dem KI-Systeme ganze Laborexperimente ohne menschliche Aufsicht durchführen könnten, und warnte: „Man könnte sich in einem Labor befinden … und ein System hätte alles autonom zu erledigen.“

Diese Möglichkeit beseitigt eine der letzten Einschränkungen komplexer Forschung: Zeit und menschliche Aufsicht. Autonome Systeme könnten Experimente über das Maß hinaus beschleunigen, für das bestehende Sicherheitsvorkehrungen ausgelegt sind, und wenn diese Systeme mit biologischem Material arbeiten, werden die Folgen weitaus schwerwiegender.

Das tiefer liegende Problem ist die Ausrichtung. KI-Systeme „verstehen“ Ergebnisse nicht – sie optimieren im Hinblick auf Ziele. Sind diese Ziele fehlerhaft, unvollständig oder eng definiert, kann das System schädliche Ergebnisse hervorbringen, während es dennoch genau wie beabsichtigt funktioniert.

Wenn die Entscheidungsfindung auf diese Systeme übergeht, wird menschliches Urteilsvermögen zweitrangig und ein Eingreifen wird schwieriger.

An diesem Punkt besteht die Herausforderung nicht mehr nur darin, die Technologie zu entwickeln.

Es geht darum, sicherzustellen, dass sie sich in einer Weise verhält, die mit menschlichen Werten im Einklang steht – etwas, das umso schwieriger wird, je leistungsfähiger und unabhängiger die Systeme werden.

The intersection of AI and biotechnology introduces a different category of risk—one that is harder to predict and far more difficult to control.



The concern isn’t just misuse. It’s speed. It’s autonomy.



Describing a near-future scenario where AI systems could run entire lab… pic.twitter.com/GkQjYAm4Oy — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) April 8, 2026

Die wirtschaftlichen Auswirkungen machen sich rasch und gleichzeitig in zahlreichen Branchen bemerkbar.

Unternehmen führen KI nicht nur langsam ein – sie richten ihre Strukturen ganz darauf aus. Ganze Unternehmensbereiche werden gestrichen, Zehntausende von Arbeitsplätzen innerhalb weniger Monate abgebaut, und das, obwohl die Umsätze steigen und die Aktienkurse zulegen.

Das Muster ist klar: massiv in KI investieren, Personal abbauen und dafür belohnt werden.

In großen Unternehmen geht es dabei nicht nur um Kosteneinsparungen – es ist eine Veränderung in der Art und Weise, wie Unternehmen arbeiten. Automatisierung senkt Kosten, Märkte belohnen Effizienz, und sobald dieser Kreislauf in Gang kommt, breitet er sich schnell aus.

In einem kürzlich geführten Interview warnte ein Führungskraft aus der KI-Branche davor, wie schnell Büroberufe verschwinden könnten: „Die meisten dieser Aufgaben werden innerhalb der nächsten 12 bis 18 Monate vollständig durch KI automatisiert sein.“

Was viele für Jahrzehnte für gegeben hielten, wird nun auf Monate verkürzt. Angestelltenberufe – lange als stabil angesehen – sind plötzlich gefährdet, und da sich dies branchenübergreifend ausweitet, reichen die Auswirkungen weit über die Beschäftigung hinaus. Sie betreffen die wirtschaftliche Stabilität, die Identität der Arbeitskräfte und die langfristige Planung.

Es mag Bereiche geben, die widerstandsfähig sind, insbesondere bei praktischer, körperlicher Arbeit, aber selbst diese stehen unter dem Druck, sich anzupassen.

Das Gesamtbild ist von Beschleunigung geprägt – keine langsame Entwicklung, sondern eine rasante Umstrukturierung, die gleichzeitig in allen Systemen stattfindet.

Und wenn technologische Fähigkeiten, wirtschaftliche Anreize und institutionelle Dynamik alle in dieselbe Richtung weisen, nimmt das Tempo des Wandels nicht nur zu.

Es potenziert sich.

The economic impact is unfolding rapidly across multiple industries at once.



Companies aren’t slowly adopting AI—they’re restructuring around it. Entire divisions are being cut, tens of thousands of jobs eliminated in months, even as revenues climb and stock prices rise.



The… pic.twitter.com/DzvaRAefdc — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) April 9, 2026

Wir möchten uns bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie sich Teil 2 unserer Serie „The Great Reset: Next Phase“ (Teil 1 finden Sie hier) angesehen haben und Ihrer Pflicht nachkommen, sich zu informieren, während so viele andere dies nicht tun.

Sehen Sie sich die gesamte Folge unten an: