Die nächste Phase des Great Reset: Technocracy Inc. (Teil 1) | Daily Pulse

Von The Vigilant Fox

Die meisten Menschen hatten das Gefühl, dass während der Corona-Pandemie etwas grundlegend nicht stimmte. Nur sehr wenige verstanden, warum – oder wohin das alles führen würde.

Die Technokraten schreiben schon seit Jahrzehnten darüber.

Ein System, das darauf ausgelegt ist, Unabhängigkeit zu beseitigen, Arbeit zu ersetzen und die Kontrolle unter dem Deckmantel der Technologie zu zentralisieren.

Nun, da die KI die Macht übernimmt und die globale Instabilität zunimmt, ist dieser Plan keine Theorie mehr.

Er heißt Great Reset – und er wird in Echtzeit umgesetzt.

Dieser Bericht erläutert, wie die Technokratie konzipiert wurde, wie sie sich entwickelt hat und wie der Krieg den Great Reset in die Realität beschleunigt.

Je mehr sich die Puzzleteile zusammenfügen … desto klarer wird das Endspiel.

Hier setzt Marias Fokus an.

Der „Great Reset“ erfordert eine Reihe von Voraussetzungen, bevor er erfolgreich umgesetzt werden kann. Im Kern seines Erfolgs muss er Unabhängigkeit, kleine Unternehmen, Wohlstand, vielfältige Versorgungsmöglichkeiten, unsere Fähigkeit, frei zu reisen, körperliche Selbstbestimmung und Privatsphäre beseitigen, um nur einige zu nennen.

Das Ziel besteht darin, die Macht in jedem Aspekt unseres Lebens in den Händen einer ausgewählten Minderheit zu konzentrieren. Wir glauben, dass wir möglicherweise bereits in die nächste Phase seiner Umsetzung eintreten.

Deshalb gibt es diese dreiteilige Videoserie.

Um zu definieren, was der Great Reset eigentlich ist, die Geschichte der Technokratie nachzuzeichnen, die damit verbundenen Persönlichkeiten zu untersuchen und zu zeigen, wie schnell er sich beschleunigt – sowie was noch getan werden kann, um ihn zu verlangsamen oder lokale Gemeinschaften zu schützen.

Die heutige Folge ist Teil 1: Technocracy Incorporated.

Die Informationen, die Sie gleich hören werden, werden Sie wahrscheinlich überraschen.

The technocrats have been writing about this for decades.



A system designed to remove independence, replace work, and centralize control under technology.



Now, with AI taking over and global instability rising, that plan isn’t theoretical anymore.



It’s called the Great… pic.twitter.com/5wDnw25yGM — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) April 8, 2026

Maria machte eines sofort klar: Die Menschen sind während der Corona-Pandemie aufgewacht, aber sie haben nur einen kleinen Teil des Gesamtbildes gesehen.

„Was vielen Menschen nicht bewusst war, war das Gesamtbild … nämlich der ‚Great Reset‘.“

Selbst diejenigen, die glaubten, es zu verstehen, übersahen das gesamte Ausmaß. Das Problem waren nicht nur schlechte Politik oder Korruption, sondern wohin das alles führte.

Sie wies auf die Verwirrung rund um globale Ereignisse hin, darunter den Nahostkonflikt, und sagte, etwas Entscheidendes sei vergessen worden: der Zusammenhang mit dem Great Reset – und die von einigen Staats- und Regierungschefs beschriebene Idee, dass ein großer globaler Konflikt genutzt werden könnte, um die Gesellschaft in eine Technokratie zu drängen.

Darauf aufbauend stützte sie sich auf die eigenen Worte des Weltwirtschaftsforums und beschrieb eine Transformation, die „die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten und miteinander umgehen, grundlegend verändern“ würde, und zwar in einem Ausmaß, „wie es die Menschheit noch nie zuvor erlebt hat.“

Maria erklärte dann, was das in der Praxis tatsächlich bedeutet.

Ein System, in dem Technologien das Physische, Digitale und Biologische zu einem Ganzen verschmelzen – in dem die Gesellschaft selbst neu gedacht und das tägliche Leben auf ganz bestimmte Weise umgestaltet wird. Die Bewegungsfreiheit wird eingeschränkt, Menschen werden in 15-Minuten-Zonen gedrängt, und die Überwachung wird allgegenwärtig – nicht nur durch Kameras, sondern durch Umgebungen, die das Verhalten kontinuierlich überwachen.

Bei diesem Wandel, erklärte sie, gehe es nicht nur um Kontrolle von oben. Es sei etwas Subtileres – ein System, in dem „man sich ständig selbst kontrolliert“.

@zeeemedia made one thing clear right away: People woke up during COVID, but they only saw a small part of the picture.



“What a lot of people didn’t realize was the greater picture… which is the Great Reset.”



Even those who thought they understood it were missing the full… pic.twitter.com/7ub35I5h1D — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) April 8, 2026

Von da an richtete Maria ihren Fokus darauf, wie sich dieses System selbst trägt.

Es beginnt mit Verdrängung. In einer Welt, die auf KI umgestaltet wurde, sagte sie, würden viele Menschen nicht nur ihre Arbeitsplätze verlieren – sie würden auch nicht in der Lage sein, „sich rechtzeitig umzuschulen oder weiterzubilden“, da diese Arbeitsplätze schlichtweg nicht mehr existieren werden. Dieser Zusammenbruch schafft die Voraussetzung für das Einsetzen eines neuen Modells.

Das bedingungslose Grundeinkommen, oder wie Elon Musk es nennt: das universelle hohe Einkommen.

Aber es geht nicht nur um finanzielle Unterstützung – es geht um Kontrolle.

Zwar wird jeder digitale Währung erhalten, doch der Zugang dazu wird nicht garantiert sein. „Man wird nur dann wirklich darauf zugreifen können, wenn man sich so verhält, wie es der KI-Weltgesellschaft entspricht.“ Aber es wird nicht als Strafe oder soziales Bonitätssystem dargestellt – man erhält einfach keinen Zugang, wenn man sich nicht fügt.

Das wirft die naheliegende Frage nach der Durchsetzung auf.

Maria beschrieb ein System, das auf dem basiert, was sie als biodigitale Konvergenz bezeichnet – die Verschmelzung von Menschen mit KI, sodass das System „Ihre Bewegungen, Ihre Worte und vielleicht sogar Ihre Gedanken“ vollständig erfasst. Von da an wird die Infrastruktur klarer: im Körper eingebettete Technologie, neuronale Schnittstellen, sogar die Idee von injizierbarer Nanotechnologie, die Chips im Gehirn bilden könnte.

An diesem Punkt ist Überwachung nicht mehr extern.

Sie wird zu Integration.

Menschen sind mit dem verbunden, was Maria als das „Internet der Dinge“ bezeichnete, wo die Echtzeitüberwachung total wird und der Zweck des Systems unausweichlich wird.

„Der Sinn der Technokratie besteht darin, diesen globalen Überwachungsstaat zu etablieren … in Echtzeit absolut alles über jeden zu wissen.“

From there, @zeeemedia's focus turned to how this system sustains itself.



It begins with displacement. In a world rebuilt around AI, she said many people won’t just lose their jobs—they won’t be able to “re or upskill in time” because those jobs simply won’t exist anymore. That… pic.twitter.com/yzuNZcPhWM — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) April 8, 2026

Maria trat dann einen Schritt zurück und erklärte, dass all dies nichts Neues sei.

Die Wurzeln reichen zurück bis zu „Technocracy Incorporated“, einer Bewegung aus dem frühen 20. Jahrhundert, die offen vorschlug, die Gesellschaft von Grund auf neu aufzubauen, indem das bestehende System vollständig abgeschafft würde. „Keine Politiker, keine Geschäftsleute, kein Geld und keine Einkommensungleichheit.“ Das, was sie als „Preissystem“ bezeichneten, sollte abgeschafft und durch eine von Wissenschaftlern und Ingenieuren geführte Struktur ersetzt werden, in der die Gesellschaft zentral verwaltet wird und alle materiellen Bedürfnisse gedeckt werden.

Keine Länder. Keine unabhängigen Volkswirtschaften. Nur ein einziges „Technate“, in dem die Menschen untergebracht, ernährt und versorgt werden – ob sie arbeiten oder nicht.

Die Parallelen zur heutigen Zeit sind kaum zu übersehen. Eine Bevölkerung, die auf ein Grundeinkommen angewiesen ist, das Verschwinden unabhängiger Unternehmen und eine Machtkonzentration an der Spitze bei den Konzernen und Technokraten, die das System verwalten. „Ihr werdet nichts besitzen … und der Staat wird dafür sorgen, dass er euch alles bereitstellt.“

Joshua Haldeman, ein führender Kopf bei Technocracy Incorporated in Kanada, verließ später das Land und zog mit seiner Familie nach Südafrika. Jahre später brachte seine Tochter einen Sohn zur Welt.

„Sein Name ist Elon Musk.“

Und nun sehen wir denselben Entwurf und dieselben Versprechen wieder auftauchen – in einer Welt, in der die Technologie zu ihrer Umsetzung endlich existiert. Das ist keine Spekulation.

@zeeemedia then stepped back and explained how none of this is new.



The roots trace back to Technocracy Incorporated, a movement from the early 20th century that openly proposed rebuilding society from the ground up by removing the existing system entirely. “No politicians,… pic.twitter.com/RBLSYDZ1X5 — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) April 8, 2026

Am Ende von Teil 1 brachte Maria alles in die Gegenwart und zeigte, wie diese Ideen gerade Gestalt annehmen.

Sie verwies auf Pax Silica, eine Initiative des US-Außenministeriums, die sich auf KI, Lieferketten und globale Koordination konzentriert, und hob hervor, wer sie leitet: Jacob Helberg, der direkte Verbindungen zu Palantir und dem Netzwerk für nationale Sicherheit im Silicon Valley unterhält.

Die Sprache, in der davon die Rede ist, kommt einem bekannt vor – Partnerschaften zwischen Nationen, gemeinsame Infrastruktur, koordinierte Investitionen in alles, was KI antreibt, von Halbleitern über Energie bis hin zu Datensystemen.

Oberflächlich betrachtet sieht es nach Zusammenarbeit aus. Doch Maria hat es auf das reduziert, was es in der Praxis bedeutet.

„Dies ist ein KI-Wettlauf … ein Wettlauf um Superintelligenz.“ Und der Ausgang dieses Wettlaufs entscheidet über alles. „Wer die Daten und die Technologie kontrolliert, wird die Welt kontrollieren.“

Und genau hier läuft alles zusammen.

Das historische Streben nach Technokratie, die Aushöhlung unabhängiger Systeme und der Aufstieg zentralisierter Kontrolle sind keine abstrakten Ideen mehr. Sie werden nun durch Infrastruktur, formelle Vereinbarungen und eine wachsende Zahl von Ländern gestützt, die sich ihnen anschließen.

Und laut Maria breitet sich dies aus, da neue Länder beitreten und eine tiefere Koordination Gestalt annimmt.

Stellt man dies dem ursprünglichen Technokratie-Modell gegenüber, lassen sich die Ähnlichkeiten kaum leugnen. Es beschreibt ein System, in dem Ressourcen kontrolliert, der Zugang beschränkt und die Gesellschaft durch zentralisierte Systeme verwaltet wird. „Eine Gesellschaft, in der wir nichts haben … nichts besitzen … und die Menge an Energie, auf die wir Zugriff haben, uns von einigen wenigen diktiert wird.“

Das ist keine neue Idee. Es ist nur eine, für deren Umsetzung endlich die Technologie vorhanden ist.

By the end of Part 1, @zeeemedia brought everything into the present and showed how these ideas are taking shape right now.



She pointed to Pax Silica, a U.S. State Department initiative focused on AI, supply chains, and global coordination, and highlighted who is leading it:… pic.twitter.com/MmTbuKkeMs — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) April 8, 2026

Wir möchten uns bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie sich diesen Sonderbericht angesehen und Ihre Pflicht erfüllt haben, sich zu informieren, während so viele andere dies nicht tun.

Sehen Sie sich unten die gesamte Folge an: