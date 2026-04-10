Trump „optimistisch“: Erste nicht-iranische Tanker durch Hormus – Verkehr bleibt stark eingeschränkt und weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung:

Bibi kündigt nach Berichten über Druck von Trump die Suche nach einem Waffenstillstand im Libanon an . Über 250 Tote und mehr als 1.000 Verletzte im Libanon durch den Überraschungsangriff des israelischen Militärs am Mittwoch. Die VAE, Pakistan und sogar die EU (Kallas) verurteilen den Angriff.

. Über durch den Überraschungsangriff des israelischen Militärs am Mittwoch. Die VAE, Pakistan und sogar die EU (Kallas) verurteilen den Angriff. Trump „optimistisch“, dass eine Einigung in greifbarer Nähe ist (NBC). Das Weiße Haus bestätigt, dass Vizepräsident Vance die Kushner-Witkoff-Delegation in Pakistan leiten wird, was in Teheran und Islamabad positiv aufgenommen wird.

(NBC). Das Weiße Haus bestätigt, dass Vizepräsident Vance die Kushner-Witkoff-Delegation in Pakistan leiten wird, was in Teheran und Islamabad positiv aufgenommen wird. Trump warnt vor weiteren Militäraktionen, sollte der Iran das „echte“ Waffenstillstandsabkommen nicht einhalten , nachdem Uneinigkeit über den Status des Waffenstillstands im Libanon als Teil des Abkommens herrschte.

, nachdem Uneinigkeit über den Status des Waffenstillstands im Libanon als Teil des Abkommens herrschte. Trotz einiger Schüsse Israels in letzter Minute im Libanon verstummen die Bomben im Golf und im Nahen Osten weitgehend .

. Die Straße von Hormus wird weiterhin effektiv vom Iran kontrolliert: Am Mittwoch hatten nur wenige Schiffe die Meerenge passiert. TASS berichtet, dass täglich nur 15 „geprüfte“ Tanker durchgelassen werden. Am Donnerstag passiert der erste nicht-iranische Tankerseit dem Waffenstillstand die Meerenge.

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Trump „optimistisch“: Iran-Abkommen in greifbarer Nähe, nachdem erster nicht-iranischer Tanker seit Waffenstillstand die Straße von Hormus passiert hat

AFP berichtet unter Berufung auf den Schiffsverkehrsdienst MarineTraffic, dass der erste nicht-iranische Tanker seit Beginn des Waffenstillstands die Straße von Hormus passiert hat.

Laut NBC zeigt sich Trump zudem optimistisch, dass ein Friedensabkommen mit dem Iran in greifbarer Nähe sei, da Vance die amerikanische Delegation bei den für Samstagvormittag angesetzten Gesprächen mit Pakistan leiten soll.

Der Ayatollah ruft die Golfstaaten dazu auf, sich von Washington zu distanzieren:

We’re still waiting for an appropriate response from you, our southern neighbors, so that we may demonstrate our brotherhood and goodwill to you. This will not be realized unless you renounce the Arrogant Powers, who miss no opportunity to humiliate and exploit you. — Ayatollah Mojtaba Khamenei (@MKhamenei_ir) April 9, 2026

Übersetzung von „X“: Wir warten noch immer auf eine angemessene Antwort von Ihnen, unseren südlichen Nachbarn, damit wir Ihnen unser brüderliches Verhältnis und unseren guten Willen demonstrieren können. Dies wird nicht verwirklicht, solange Sie sich nicht von den Arroganten Mächten lossagen, die keine Gelegenheit auslassen, Sie zu demütigen und auszubeuten.

Dies ist das bislang deutlichste Signal des US-Präsidenten selbst, dass die Verhandlungen tatsächlich an Fahrt gewinnen könnten. Gegenüber NBC erklärte er zudem, Teheran sei„zugänglicher, als es nach außen hin den Anschein hat“. Doch trotz dieser „positiven Signale“ könnte der Konflikt zwischen Israel und dem Libanon einen dauerhaften Frieden zum Scheitern bringen:

Ein Abgeordneter der Hisbollah erklärt, die Organisation lehne jegliche direkten Gespräche zwischen dem Libanon und Israel ab

Bibi: Wir nehmen direkte Verhandlungen mit dem Libanon auf

Enorme Entwicklung laut Axios:

Premierminister Benjamin Netanjahu: Angesichts der wiederholten Aufrufe des Libanon, direkte Verhandlungen mit Israel aufzunehmen, habe ich das Kabinett gestern angewiesen, so bald wie möglich direkte Verhandlungen mit dem Libanon aufzunehmen. Im Mittelpunkt der Verhandlungen werden die Entwaffnung der Hisbollah und die Herstellung friedlicher Beziehungen zwischen Israel und dem Libanon stehen. Israel begrüßt den heutigen Aufruf des libanesischen Premierministers zur Evakuierung von Beirut

Dies, nachdem NBC News soeben berichtet hat, dass Präsident Trump Israel aufgefordert hat, seine Luftangriffe auf den Libanon einzuschränken. Es gibt jedoch einige Vorbehalte: Ein hochrangiger israelischer Beamter erklärte, die Verhandlungen würden in den „kommenden Tagen“ beginnen und seien noch nicht im Gange. Außerdem sollen laut Newsquawk (und über „Now 14“) die Verhandlungen „unter Beschuss“ stattfinden – was bedeutet, dass es weiterhin zu Angriffen auf den Libanon kommen könnte.

Ölpreise brechen ein und Aktienkurse steigen aufgrund dieser Nachrichten…

15 „geprüfte“ Schiffe pro Tag dürfen durch die Straße von Hormus fahren: TASS

Die Associated Press betonte am Donnerstag: „Das iranische Genehmigungssystem für Schiffe, denen nach einer Überprüfung durch das Korps der Islamischen Revolutionsgarden eine sichere Durchfahrt gewährt wird, bleibt unverändert, trotz der Forderung von US-Präsident Donald Trump nach einer Wiederöffnung der Meerenge.“

„Die vergangene Woche war mit 72 Durchfahrten die verkehrsreichste Woche seit Kriegsbeginn, liegt aber immer noch 90 % unter dem normalen Volumen, so Lloyd’s“, heißt es weiter in dem AP-Bericht. „Die meisten der durchgelassenen Schiffe stehen in Verbindung mit dem Iran, obwohl einige indische Schiffe dank diplomatischer Intervention der indischen Regierung durchgelassen wurden.“ Derzeit gibt es kaum Anzeichen dafür, wie der Iran weiter vorgehen will, und es könnte sein, dass vieles davon abhängt, ob Israel seine Angriffe auf den Libanon einstellt. Teheran hat gedroht, seine ballistischen Raketenangriffe wieder aufzunehmen, solange Israels Maßnahmen gegen die Hisbollah und massive Luftangriffe auf Beirut andauern.

Russland, ein Verbündeter des Iran, hat in seinen Medien iranische Quellen zitiert, wonach der Iran nicht mehr als 15 Schiffe pro Tag durch die Straße von Hormus lassen wird. Was das iranische Protokoll für die Durchfahrt betrifft, das Berichten zufolge eine Gebühr von bis zu 2 Millionen US-Dollar pro Schiff beinhalten könnte, die in Kryptowährung zu entrichten ist, skizziert Lloyd’s List den aktuellen Stand der Dinge wie folgt:

Schiffe, die den Engpass passieren, müssen sich mit der Marine der IRGC abstimmen

Die neuesten Richtlinien des Iran warnen ausdrücklich vor Schiffsminen in der Hauptverkehrszone der Meerenge

Die Marine der IRGC überprüft weiterhin den gesamten Verkehr, der die Meerenge passiert, auf der Grundlage der geopolitischen Zugehörigkeit

Optimismus: Die Bomben schweigen weitgehend

Der Asia-One-Journalist Anas Mallick schreibt: „Meines Wissens nach werden morgen bei Tagesanbruch sowohl die US-Delegation als auch die iranische Delegation in Islamabad sein, um Gespräche zu führen.“

Es herrscht ein gewisser Optimismus hinsichtlich des Haltenbleibens des Waffenstillstands zwischen den USA und dem Iran, da es im Nahen Osten in der Nacht auf Donnerstag relativ ruhig war, obwohl Israel noch einige letzte Schüsse auf den Libanon abgefeuert hat. In diesem Zusammenhang hat der iranische Präsident die Position Teherans deutlich gemacht, dass Israels erneuter Einfall in den Libanon und gegen die Hisbollah den Waffenstillstand verletzt, und gewarnt, dass diese Aktionen die Gespräche schon vor ihrem Beginn hinfällig machen könnten.

Reuters bemerkt: „Während die USA und der Iran versuchen, einen Waffenstillstand zu festigen, erobert Israel weitere Gebiete seiner Nachbarn, um sich auf einen langen, langwierigen Konflikt im gesamten Nahen Osten vorzubereiten. Israels Schaffung von ‚Pufferzonen‘ im Gazastreifen, in Syrien und nun im Libanon spiegelt eine strategische Wende nach den Angriffen vom 7. Oktober 2023 wider, die das Land in einen quasi permanenten Kriegszustand versetzt.“

Dennoch haben Golfstaaten wie die Vereinigten Arabischen Emirate erklärt, dass in den letzten Stunden keine Luftbedrohungen festgestellt wurden oder im Anmarsch sind, was eine seltene positive Entwicklung darstellt. Die Zahl der iranischen Angriffe auf arabische Staaten in der Persischen Golfregion ist zurückgegangen. Auch in der israelischen Gesellschaft kehrt allmählich wieder Normalität ein: In den meisten Teilen des Landes wurden die Notfall- und Schutzmaßnahmen aufgehoben, und der Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv hat seinen Betrieb seit Mitternacht wieder aufgenommen.

Die Realität darüber, wer tatsächlich die Kontrolle über die Straße von Hormus hat, wurde in einem unangenehmen Pressegespräch im Weißen Haus deutlich:

Q: As of today, who controls the Strait of Hormuz?



LEAVITT: We expect that the strait will be opened immediately



Q: Who controls the strait right now?



LEAVITT: *refuses to answer* pic.twitter.com/eqDzxLTRAP — Aaron Rupar (@atrupar) April 8, 2026

Übersetzung von „X“: Q: Stand von heute, wer kontrolliert die Straße von Hormus?

LEAVITT: Wir erwarten, dass die Straße sofort geöffnet wird

Q: Wer kontrolliert die Straße gerade jetzt?

LEAVITT: weigert sich zu antworten

Über 250 Tote im Libanon an einem einzigen Tag

Doch Tatsache bleibt, dass am Mittwoch – dem ersten Tag des brüchigen Waffenstillstands – nur wenige Tanker die Durchfahrt durch die Straße von Hormus erhalten hatten, bevor der Iran den Verkehr erneut sperrte und dies mit den massiven israelischen Angriffen auf den Libanon begründete, die die bislang größten und tödlichsten des Krieges waren.

Sky News berichtet unter Berufung auf staatliche Gesundheitsbehörden, dass am Mittwoch mindestens 254 Menschen durch die israelischen Angriffe im gesamten Libanon getötet wurden. Allein in Beirut kamen mindestens 91 Menschen ums Leben, während die Rettungsarbeiten und die Versorgung der Verwundeten in den Krankenhäusern der Region weitergehen. Über 1.000 Libanesen wurden verwundet und verletzt. Die libanesische Regierung hat einen Trauertag ausgerufen.

Trump droht mit erneuten Angriffen, sollte Teheran bei „echter“ Waffenstillstandsvereinbarung versagen – Ölpreis steigt

Unterdessen erklärte Präsident Trump in einer über Nacht veröffentlichten Nachricht auf Truth Social, dass „alle US-Schiffe, Flugzeuge und Militärangehörigen“ in der Region um den Iran verbleiben werden, bis die „echte Vereinbarung“ über einen Waffenstillstand „vollständig eingehalten wird“ – und warnte vor weiteren US-Militäraktionen, sollte dies nicht geschehen.

Die erneuten Drohungen haben den WTI-Preis wieder über 100 Dollar getrieben…

Hier ist Präsident Trumps vollständige Erklärung auf Truth Social, in der er warnt, dass die Schießerei wieder beginnen könnte, „größer, besser und stärker als alles, was man je zuvor gesehen hat“:

Die iranische Führung besteht unterdessen darauf, dass der Libanon in den iranischen Waffenstillstand einbezogen wird, und hat Washington auf dieser Grundlage vorgeworfen, bereits gegen mindestens drei Klauseln des Zehn-Punkte-Plans verstoßen zu haben. Auch sie verfügt über gewichtige Trümpfe – insbesondere da sie de facto weiterhin die Kontrolle über den Schmalpass von Hormus ausübt und in der Lage ist, Angriffe auf Energieanlagen in den Golfstaaten zu wiederholen.

Iran zu Verstößen gegen den Waffenstillstand im Libanon: „Entscheiden Sie sich für Krieg oder Waffenstillstand – beides geht nicht“

Der stellvertretende iranische Außenminister Saeed Khatibzadeh erklärte gegenüber CBS News, Israels Angriffe auf den Libanon am Mittwoch seien „ein schwerwiegender Verstoß“ gegen das Waffenstillstandsabkommen, und betonte, die USA müssten sich „zwischen Krieg und Waffenstillstand entscheiden – beides gleichzeitig geht nicht“.

„Man kann nicht einen Waffenstillstand fordern und dann Bedingungen akzeptieren, Gebiete akzeptieren, auf die der Waffenstillstand gilt, und dabei ausdrücklich den Libanon nennen, und dann lässt der eigene Verbündete einfach ein Massaker beginnen“, sagte Khatibzadeh.

Netanjahus Botschaft lautet nach wie vor, dass Israel die Hisbollah jederzeit und „wo immer“ es will angreifen kann. „In Beirut haben wir Ali Youssef Kharshi eliminiert, den persönlichen Sekretär des Generalsekretärs der Hisbollah-Terrororganisation, Naim Qassem, und einen seiner engsten Vertrauten. Gleichzeitig griff die IDF über Nacht eine Reihe von Terrorinfrastrukturen im Südlibanon an: Grenzübergänge, die zum Transport von Tausenden von Waffen, Raketen und Abschussrampen genutzt wurden, sowie Waffenlager, Abschussrampen und das Hauptquartier der Hisbollah“, sagte Netanjahu.

⚡️ The Israeli airstrike on Al-Basta, Lebanon pic.twitter.com/Zh1YNF529S — War Monitor (@WarMonitors) April 8, 2026

Übersetzung von „X“: Der israelische Luftangriff auf Al-Basta, Libanon

„Unsere Botschaft ist klar: Wer gegen israelische Zivilisten vorgeht, wird angegriffen. Wir werden die Hisbollah weiterhin überall dort angreifen, wo es erforderlich ist, bis wir die volle Sicherheit für die Bewohner des Nordens wiederhergestellt haben.“

Unterdessen erklärte der israelische Außenminister Saar: „In den letzten 40 Tagen hat die Hisbollah etwa 6.500 Raketen, Granaten und Drohnen auf Israel abgefeuert.“

Pakistan begrüßt Vance als Leiter der US-Delegation

Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, stellte am Mittwoch klar, dass Vizepräsident JD Vance die Gespräche für die US-Seite in Pakistan leiten wird, an der Spitze von Jared Kushner und Steve Witkoff. Teheran hatte zuvor seine Verachtung für die beiden Letzteren zum Ausdruck gebracht und ihnen vorgeworfen, gelogen und getäuscht zu haben, als der Iran noch vor dem überraschenden Angriff der USA und Israels in der ersten Runde stand. Dem Duo wird zudem vorgeworfen, es mangele ihm an technischem Know-how, wenn es um die Atomfrage geht.

Al Jazeera berichtet zudem, dass die Wahl von Vance als Leiter der US-Delegation „in Pakistan sehr positiv aufgenommen wird.“ Pakistans ehemalige UN-Botschafterin Maleeha Lodhi sagt: „Politiker kennen die Kunst des Möglichen, und daher halte ich es für eine gute Entscheidung der Trump-Regierung, Vance die Verhandlungen leiten zu lassen.“

Vance hat betont, dass Trump „ungeduldig darauf wartet, Fortschritte zu erzielen“ mit dem Iran, und gewarnt, dass iranische Beamte, sollten sie nicht in gutem Glauben verhandeln, „herausfinden werden, dass Präsident Trump niemand ist, mit dem man herumspielen sollte“. Die USA behaupten, der Iran habe um einen Waffenstillstand „gebettelt“, während Teheran darauf besteht, dass es genau umgekehrt war.

Weitere geopolitische Schlagzeilen

via Newsquawk…

US-Präsident Donald Trump schrieb: „Alle US-Schiffe, Flugzeuge und Militärangehörigen … werden in und um den Iran stationiert bleiben, bis das tatsächlich erzielte ABKOMMEN vollständig eingehalten wird.“

US-Präsident Donald Trump schrieb: „Die NATO WAR NICHT DA, ALS WIR SIE BRAUCHTEN, UND SIE WIRD AUCH NICHT DA SEIN, WENN WIR SIE WIEDER BRAUCHEN. DENKT AN GRÖNLAND, DIESES RIESIGE, SCHLECHT GEFÜHRTE STÜCK EIS!!!“.

Die Trump-Regierung erwägt laut WSJ einen Plan, NATO-Mitglieder, die während des Iran-Kriegs als unkooperativ gelten, zu bestrafen, indem US-Truppen in unterstützungsbereitere Länder verlegt werden, was mögliche Stützpunktschließungen in Europa, darunter in Spanien oder Deutschland, nach sich ziehen könnte.

NATO-Generalsekretär Mark Rutte erklärte Präsident Trump, dass die meisten europäischen Nationen Unterstützung geleistet hätten.

US-Beamte erklärten, sie schlossen eine Wiederaufnahme der Kämpfe im Iran nicht aus und bestätigten, dass Trump keine größeren Zugeständnisse zur Wiederöffnung der Straße von Hormus machen werde, wobei sie warnten, dass die Forderungen des Iran einen erneuten Konflikt auslösen könnten.

Der stellvertretende iranische Außenminister erklärte laut Al Jazeera, dass der Parlamentspräsident die iranische Delegation bei den bevorstehenden Gesprächen leiten werde, wobei die Kommunikation weiterhin über Pakistan laufen werde.

Der iranische Botschafter in Pakistan erklärte, die Delegation werde am Donnerstagabend in Islamabad eintreffen, um „ernsthafte Gespräche“ auf der Grundlage des 10-Punkte-Vorschlags des Iran zu führen.

Die Marine der IRGC kündigte laut ISNA alternative Schifffahrtsrouten an, um potenzielle Seeminen zu umgehen.

Die IRGC erklärte laut CNN, dass der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus stark nachließ und dann ganz zum Erliegen kam, nachdem Israel ihrer Darstellung nach den Waffenstillstand im Libanon gebrochen habe.

Der iranische Abgeordnete Ibrahim Azizi erklärte: „Ihr habt erneut bewiesen, dass ihr die Bedeutung eines Waffenstillstands nicht kennt“ und „Nur Feuer wird euch disziplinieren … also wartet darauf“.

Saudi-Arabien und der Iran diskutierten laut SPA in einem Telefonat über eine Deeskalation.

Eine Quelle aus dem pakistanischen Außenministerium deutete laut Al Arabiya an, dass die USA davon Abstand genommen hätten, den Libanon in den Waffenstillstand mit dem Iran einzubeziehen.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärte, Israel werde die Hisbollah weiterhin angreifen, wobei die IDF über Nacht Infrastruktur im Südlibanon ins Visier nahm.

Das israelische Energieministerium ordnete laut Channel 12 die Wiederaufnahme des Betriebs auf der Karish-Gasplattform an, nachdem dieser während des Krieges eingestellt worden war.

Die Hisbollah erklärte, ihre Angriffe auf Israel würden so lange andauern, bis die Aggression aufhöre, und feuerte unter Berufung auf Verstöße gegen den Waffenstillstand Raketen ab, wie die Nachrichtenagentur Fars berichtete.

Laut der Nachrichtenagentur Fars wurde eine Rakete aus dem Libanon auf Nordisrael abgefeuert.

Laut der Nachrichtenagentur Anadolu setzten sich die israelischen Angriffe im Libanon trotz des Waffenstillstands mit dem Iran fort.

Der französische Präsident Emmanuel Macron sprach mit dem iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian und US-Präsident Donald Trump und erklärte, ihre Entscheidung, den Waffenstillstand zu akzeptieren, sei der beste Weg.

Russland hat laut ukrainischen Medien über Nacht 119 Drohnen auf die Ukraine abgefeuert.

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