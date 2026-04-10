Erste Studie zu Ivermectin und Mebendazol bei Krebs sorgt für Aufmerksamkeit

Eine Gruppe von Ärzten des US-Unternehmens The Wellness Company (TWC) berichtet über mögliche positive Effekte einer unkonventionellen Kombinationstherapie bei Krebspatienten. In einer bislang nicht begutachteten Studie (Preprint) untersuchten sie den Einsatz der antiparasitären Wirkstoffe Ivermectin und Mebendazol im Off-Label-Gebrauch.

Die Ergebnisse wurden auf der Plattform Zenodo veröffentlicht und basieren auf Daten von 197 US-amerikanischen Krebspatienten. Nach rund sechs Monaten lagen von 122 Teilnehmern Nachbeobachtungsdaten vor.

Bahnbrechende Neuigkeiten zum Thema Krebs

Die Ärzte von The Wellness Company geben stolz bekannt, dass sie einen einzigartigen Beobachtungsbericht über die Anwendung von Ivermectin und Mebendazol bei der Krebsbehandlung fertiggestellt haben. Das Manuskript durchläuft derzeit das Peer-Review-Verfahren und ist vorläufig als Preprint auf Zenodo verfügbar. Zenodo ist ein vom CERN (Europäische Organisation für Kernforschung) betriebenes Forschungsrepositorium.

„In diesem ersten Beobachtungsbericht seiner Art bei Menschen zeigte die Off-Label-Anwendung von Ivermectin + Mebendazol eine bemerkenswerte klinische Nutzenquote von 84 % bei der Krebsbehandlung. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die kostengünstige und sichere Off-Label-Anwendung dieser Medikamente eine wichtige Ergänzung bei der Behandlung von Krebs darstellen könnte“, so Dr. Peter McCullough, Chief Scientific Officer bei The Wellness Company. Um die Studie zu lesen, folgen Sie bitte dem unten stehenden Link.

‼️GROUNDBREAKING CANCER NEWS‼️



Doctors from The Wellness Company are proud to announce that they have completed a first of its kind human observational report of the application of Ivermectin+Mebendazole in the treatment of cancer. The manuscript is currently undergoing peer… pic.twitter.com/hU6E88cfZA — The Wellness Company (@twc_health) April 7, 2026

Nach Angaben der Autoren zeigte sich bei 84,4 Prozent dieser Gruppe ein sogenannter „klinischer Nutzen“. Dieser umfasst Fälle, in denen die Erkrankung zurückging, stabil blieb oder nicht weiter nachweisbar war. Knapp die Hälfte der Befragten berichtete zudem von einer Tumorverkleinerung oder einem vollständigen Verschwinden der Krankheit.

Die Studienautoren betonen, dass beide Wirkstoffe seit Jahrzehnten zur Behandlung parasitärer Infektionen eingesetzt werden und daher über ein bekanntes Sicherheitsprofil verfügen. Zudem gebe es aus Laboruntersuchungen Hinweise auf mögliche krebshemmende Effekte.

Gleichzeitig weisen sie selbst darauf hin, dass es sich um eine beobachtende Studie ohne Kontrollgruppe handelt. Aussagen zur tatsächlichen Wirksamkeit lassen sich daraus nur eingeschränkt ableiten. Die Forscher fordern daher weiterführende, randomisierte und kontrollierte klinische Studien, um die Ergebnisse zu überprüfen.

Fachleute warnen grundsätzlich davor, vorläufige Daten aus Preprints überzubewerten. Ohne unabhängige Begutachtung und kontrollierte Studienbedingungen sei eine Einordnung der Ergebnisse schwierig.

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt die Studie durch Angaben von TWC, wonach das Manuskript zuvor ohne nähere Begründung von der Preprint-Plattform SSRN abgelehnt worden sei. Dies hat in einigen Kreisen Spekulationen ausgelöst, die jedoch bislang nicht unabhängig bestätigt sind.